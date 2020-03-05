12 مطبخ تمتعوا بحسن التصميم والتأثيث

إن كنت ترغب في تصميم مطبخك وفقًا لآخر صيحات الديكور، فأنت في المكان الصحيح، حيث يمكننا أن ندلك على تصاميم متنوعة من مختلف الانماط الديكورية، تمنحك كل الإلهام، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على النماذج المعروضة هنا، والتي لكلًا منها سمة خاصة تميزها بشدة، متمحس لنبدأ الآن؟!
مزيج ساحر من الأبيض والأسود اجتمعا هنا في هذا المطبخ الأنيق الذي صمم بعناية ليكون ملائما لهذه المساحة الكبيرة، فضم مائدة جزيرة، وبار اصطفت عليه مجموعة من المقاعد المرتفعة بلمسات معدنية معاصرة.
مطبخ صغير لكنه مشرق بشكل لا يصدق، والفضل يعود في ذلك ل اللون الأحمر، الذي زين الخزائن العلوية و السفلية بالتحالف مع الأبيض.
زاد تصميم هذا المطبخ دفئا وحيوية، استخدام الخبراء للأرضية الخشبية بلونها البني الفاتح، وطريقة تركيب شرائحها الأفقية.
نموذج راقي لأبعد الحدود، السر وراء إطلالته الجذابة ليس فقط شكل خزائنه الأخاذ، وإنما أيضا تصميمه الداخلي الذي تألق بمزيج لوني ساحر للرمادي والبيج.
أما عن مائدة الجزيرة، فهي وحدها حكاية، يكفي ذلك السطح الرخامي الذي زينها بلمسته البيضاء وخطوطه المتعرجة ليمنحها هيئة مبهرة.
البساطة لا تتنافى مع الابهار، والنمودج المعروض هنا خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من أننا لا نعرف طريقا للخزائن العلوية، إلا أن مائدة الجزيرة بما يحيط بها من مقاعد معاصرة جعلته يبدو متكاملا.
نلاحظ أن تصميم هذا المطبخ فريدا من نوعه، فكل ما فيه حرفيا متوازي، الخزائن السفلية و العلوية يتوازيان مع مائدة الجزيرة، ومائدة الجزيرة تتوازى هي الأخرى مع البار، فيما يتوازى ذلك الأخير مع المقاعد التي تصطف على حافته بحيث تسمح لمستخدمي المطبخ بتناول وجباتهم الخفيفة أو احتساء مشروباتهم المفضلة.
على الرغم من أنه ليس حقيقيا، نعم أتحدث عن الحجر وهنا نقصد في مائدة الجزيرة، إلا أنه يبدو كذلك بالفعل، وما زاد التصميم جمالا، تلك اللمسة الخشبية المزينة للخزائن العلوية مع الإضاءة الليد المخفية.
مطبخ ناصع البياض، كل ما فيه أبيضا، بداية من الخزائن العلوية و السفلية، مرورا بمائدة الجزيرة، حتى أن الجدران جميعا بنفس اللون، وهو ما جعله يظهر بمظهر عصري للغاية.
مطبخك صغير وتبحث عن تصميم ملائم له؟ الحل يكمن ببساطة في التصميم الخطي، الذي يمثله النموذج المعروض هنا.
تحتار بين اللون الأبيض والخشب وأيهما تختار لخزائن مطبخك؟ لماذا لا تلجأ إلى كلاهما معا؟ ربما للنموذج المعروض أن يلهمك..
على الرغم من أن هذا المطبخ مقام في مساحة صغيرة بشكل واضح، إلا أنه متكاملا، ودافئا، وهو ما جعله مثاليا.
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عند اختيار خزائن مطبخك، لا تكن نمطيا وتلجأ لما يفعله الكثيرون، بل تحرر من ذلك الفكر التقليدي، واذهب لما هو بعيد عن ذلك.. كأن تعتمد على خزائن سفلية فقط مثلما هو الحال هنا، أو ربما تستعيض عن الخزائن العلوية بأرفف عصرية ذات لمسة خشبية..
هذا التصميم يكمل الفكرة التي تحدثنا عنها بالنموذج السابق، والتي هي خير دليل على الابتكار والابداع في التصميم.