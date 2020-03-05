12 مطبخ تمتعوا بحسن التصميم والتأثيث

مطبخ صغير لكنه مشرق بشكل لا يصدق، والفضل يعود في ذلك ل اللون الأحمر، الذي زين الخزائن العلوية و السفلية بالتحالف مع الأبيض.

زاد تصميم هذا المطبخ دفئا وحيوية، استخدام الخبراء للأرضية الخشبية بلونها البني الفاتح، وطريقة تركيب شرائحها الأفقية.