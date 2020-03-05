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12 مطبخ تمتعوا بحسن التصميم والتأثيث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Duplex Apartment | El Banafseg, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
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إن كنت ترغب في تصميم مطبخك وفقًا لآخر صيحات الديكور، فأنت في المكان الصحيح، حيث يمكننا أن ندلك على تصاميم متنوعة من مختلف الانماط الديكورية، تمنحك كل الإلهام، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على النماذج المعروضة هنا، والتي لكلًا منها سمة خاصة تميزها بشدة، متمحس لنبدأ الآن؟!

١- أبيض في أسود

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO مطبخ
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

مزيج ساحر من الأبيض والأسود اجتمعا هنا في هذا المطبخ الأنيق الذي صمم بعناية ليكون ملائما لهذه المساحة الكبيرة، فضم مائدة جزيرة، وبار اصطفت عليه مجموعة من المقاعد المرتفعة بلمسات معدنية معاصرة.

٢- عن إشراقة الأحمر

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers مطبخ
EHAF Consulting Engineers

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

مطبخ صغير لكنه مشرق بشكل لا يصدق، والفضل يعود في ذلك ل اللون الأحمر، الذي زين الخزائن العلوية و السفلية بالتحالف مع الأبيض.

زاد تصميم هذا المطبخ دفئا وحيوية، استخدام الخبراء للأرضية الخشبية بلونها البني الفاتح، وطريقة تركيب شرائحها الأفقية.

٣- راقي

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio مطبخ
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

نموذج راقي لأبعد الحدود، السر وراء إطلالته الجذابة ليس فقط شكل خزائنه الأخاذ، وإنما أيضا تصميمه الداخلي الذي تألق بمزيج لوني ساحر للرمادي والبيج.

أما عن مائدة الجزيرة، فهي وحدها حكاية، يكفي ذلك السطح الرخامي الذي زينها بلمسته البيضاء وخطوطه المتعرجة ليمنحها هيئة مبهرة.

٤- بسيط لكن مبهر

Duplex Apartment | El Banafseg, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

البساطة لا تتنافى مع الابهار، والنمودج المعروض هنا خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من أننا لا نعرف طريقا للخزائن العلوية، إلا أن مائدة الجزيرة بما يحيط بها من مقاعد معاصرة جعلته يبدو متكاملا.

٥- كل ما فيه متوازي

Villa interior design | Terencia , Uptown Cairo, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

نلاحظ أن تصميم هذا المطبخ فريدا من نوعه، فكل ما فيه حرفيا متوازي، الخزائن السفلية و العلوية يتوازيان مع مائدة الجزيرة، ومائدة الجزيرة تتوازى هي الأخرى مع البار، فيما يتوازى ذلك الأخير مع المقاعد التي تصطف على حافته بحيث تسمح لمستخدمي المطبخ بتناول وجباتهم الخفيفة أو احتساء مشروباتهم المفضلة.

٦- ما بين تأثيرات الخشب والحجر

open kitchen Swan Studio مطبخ
Swan Studio

open kitchen

Swan Studio
Swan Studio
Swan Studio

على الرغم من أنه ليس حقيقيا، نعم أتحدث عن الحجر وهنا نقصد في مائدة الجزيرة، إلا أنه يبدو كذلك بالفعل، وما زاد التصميم جمالا، تلك اللمسة الخشبية المزينة للخزائن العلوية مع الإضاءة الليد المخفية.

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٧- ناصع البياض

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes مطبخ
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

مطبخ ناصع البياض، كل ما فيه أبيضا، بداية من الخزائن العلوية و السفلية، مرورا بمائدة الجزيرة، حتى أن الجدران جميعا بنفس اللون، وهو ما جعله يظهر بمظهر عصري للغاية.

٨- تصميم خطي

apprtement antoun , michel bandaly michel bandaly مطبخ
michel bandaly

michel bandaly
michel bandaly
michel bandaly

مطبخك صغير وتبحث عن تصميم ملائم له؟ الحل يكمن ببساطة في التصميم الخطي، الذي يمثله النموذج المعروض هنا.

٩- تداخل لوني جذاب

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

تحتار بين اللون الأبيض والخشب وأيهما تختار لخزائن مطبخك؟ لماذا لا تلجأ إلى كلاهما معا؟ ربما للنموذج المعروض أن يلهمك..

١٠- دافئ

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

على الرغم من أن هذا المطبخ مقام في مساحة صغيرة بشكل واضح، إلا أنه متكاملا، ودافئا، وهو ما جعله مثاليا.

أقرا أيضا من مجلة هوميفاي: فخامة النمط المعاصر في بنتهاوس بدبي

١١- بدون خزائن علوية

Villa geranium, cyprus interiors cyprus interiors مطبخ
cyprus interiors

cyprus interiors
cyprus interiors
cyprus interiors

عند اختيار خزائن مطبخك، لا تكن نمطيا وتلجأ لما يفعله الكثيرون، بل تحرر من ذلك الفكر التقليدي، واذهب لما هو بعيد عن ذلك.. كأن تعتمد على خزائن سفلية فقط مثلما هو الحال هنا، أو ربما تستعيض عن الخزائن العلوية بأرفف عصرية ذات لمسة خشبية..

١٢- غير عادي

Pérenchies, Agence Inside DECO Agence Inside DECO مطبخ
Agence Inside DECO

Agence Inside DECO
Agence Inside DECO
Agence Inside DECO

هذا التصميم يكمل الفكرة التي تحدثنا عنها بالنموذج السابق، والتي هي خير دليل على الابتكار والابداع في التصميم.

فخامة النمط المعاصر في بنتهاوس بدبي
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