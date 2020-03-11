روعة التصميم الداخلي لمطعم إيطالي فاخر

الآن نتمكن من رؤية المطعم بنظرة أوسع تنقل لنا مدى روعة تصميمه الداخلي، الذي هو عبارة عن هيكل مستطيلي كبير يشبه حمام السباحة، على أطرافه وُضِعَت جلسات ثنائية فاخرة لتناول الطعام، وفي مركزه تم بناء قاعدة مستطيلية أيضًا تأثثت بجلستين كبيرتين كل واحدة منها عبارة عن أريكة زاوية، تصلح للتجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء.

تتصل تلك الجلسات العائلية المعاصرة مع نظيراتها الصغيرة المتواجدة على أطراف الهيكل المستطيلي الكبير من خلال ست درجات مقسمين على الجانبين.

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