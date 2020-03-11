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روعة التصميم الداخلي لمطعم إيطالي فاخر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم داخلي لمطعم إيطالي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design مساحات تجارية
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أبدعت شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور في تنفيذ هذا المطعم الإيطالي المستقل على أعلى مستوى، والذي يمثل تجربة فريدة من نوعها لرواده، لأنه ببساطة يوفر لهم جلسة مريحة وفاخرة في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه يسمح لهم بالاستمتاع بالمناظر والأجواء الاستثنائية الداخلية والخارجية أثناء تناول وجباتهم.. دعونا نلقي نظرة عليه.

كل ما فيه استثنائي

تصميم داخلي لمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تصميم داخلي ساحر لمطعم إيطالي مستقل تظنه في البداية جزء من أحد الفنادق الفاخرة، وهذا لأن كل شيء به استثنائي، وتحديدًا ذلك السقف الهرمي الأخاذ بما فيه من ثريات كريستالية بالغة الجمال، ولمسة زجاجية شفافة على الجانبين تجعله على اتصال مباشر بالمنظر الخارجي الخلاب للسماء الصافية والمساحات الخضراء.

نظرة عامة ويزداد السحر

تصميم داخلي لمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الآن نتمكن من رؤية المطعم بنظرة أوسع تنقل لنا مدى روعة تصميمه الداخلي، الذي هو عبارة عن هيكل مستطيلي كبير يشبه حمام السباحة، على أطرافه وُضِعَت جلسات ثنائية فاخرة لتناول الطعام، وفي مركزه تم بناء قاعدة مستطيلية أيضًا تأثثت بجلستين كبيرتين كل واحدة منها عبارة عن أريكة زاوية، تصلح للتجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء.

تتصل تلك الجلسات العائلية المعاصرة مع نظيراتها الصغيرة المتواجدة على أطراف الهيكل المستطيلي الكبير من خلال ست درجات مقسمين على الجانبين.

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منطقة الاستقبال في منتهى الرقي

تصميم منطقة الإستقبال بمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم منطقة الإستقبال بمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن منطقة الاستقبال، فهي في غاية الرقة والدفء والجمال، الذي ينبع من البورسلين اللامع والأخاذ في الأرضية، والدرجات البنية المختلفة في السقف والجدران والأرضية، ناهيك عن الكاونتر نفسه الذي تألق بنفس الألوان، مزينًا تلك البقعة المركزشة من السيراميك، حيث وُضِع في مركزها تمامًا.

جلسة أنيقة على جانب كاونتر الاستقبال

تصميم أثاث لمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم أثاث لمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

جلسة أنيقة بتصميم مذهل وألوان ترابية ناعمة مكونة من مقعدين أحدهما صغير والآخر ثنائي يشبه الأريكة، من الواضح أنها تقع على جانب الكاونتر حتى تمنح الزائرين الفرصة للاستراحة في حال ازدحام مساحة الاستقبال بأوقات الذروة أي عند زيادة الإقبال.

السقف يتألق ما بين الإنارة الطبيعية والاصطناعية

تصميم داخلي لمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ألا يبدو السقف مذهلًا بذلك المزيج الساحر بين تأثيرات الإنارة الاصطناعية ممثلة في الثريات الفاخرة بمركزه واللمبات الليد على أطرافه والتي تسير مع تصميمه الداخلي الهرمي جنبًا إلى جنب، وكذلك الإنارة الطبيعية المتخللة للمساحة الداخلية بفضل ذلك الزجاج الشفاف.

جلسات أخرى على الحافة

تصميم داخلي لمطعم فاخر Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لمطعم فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من الواضح أن هناك ثلاثة أنواع من الجلسات بهذا المطعم الإيطالي الفاخر، الأولى عائلية كبيرة تبدو شبه عائمة في مركزة، والثانية بمنطقة الاستقبال على جانبيّ الكاونتر، أما الثالثة، فنراها أمامنا بوضوح الآن ممثلة في جلسات ثنائية مع طاولات تشبه موائد الطعام.

الجلسة العائلية

تصميم داخلي لمطعم Algedra Interior Design مساحات تجارية التصميم الداخلي للمطعم الإيطالي ، تصميم المطعم الفاخر ، تصميم مفهوم المطعم ، أثاث المطعم ، تفاصيل ديكور المطعم,مطاعم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لمطعم

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الآن نتمكن من رؤية الجلسة العائلية عن قرب، والتي كما سبق وذكرنا أنها تتكون من أريكتيّ زاوية، إحداهما تستوعب ما لا يقل عن سبعة أفراد والثانية من ثلاثة إلى خمسة أفراد، بالقرب من كلًا منهما طاولة قهوة تسمح بوضع الطعام والمشروبات والمقبلات وما غير ذلك.

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