بيت الحجر الأنيق

رحلتنا الافتراضية اليوم تأخذنا إلى جاليسيا، حيث جمال الأرض لا يصدق، تحيط بنا المناظر الطبيعية الجميلة و الشعب لرائع. هنا سوف نلتقي مساحات المروج الخضراء، والشواطئ الجميلة، والفن، والثقافة، وهو تقليد الطهي واسعة وقبل كل شيء من البيوت الجميلة .. تماما مثل واحد سوف نناقش اليوم!

وهو فيلا في مدينة تومنو، حيث أنه منزل على النمط الريفي البسيط، ذو واجهة صخرية من الخارج، ينم على بساطة وأناقة بيوت هذه المنطقة وهو غالبا يشابه معظم البيوت في هذه المنطقة، غير انه من الداخل عبارة عن مفاجأة للناظر من حيث التصميمات العصرية غير المتوقعة والحداثة الراقية التي تنم على ذوق وحس معماري عاليين.

لقد تم تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركة Huga ARQUITECTOS المعمارية التي أبرعت في مفاجاتنا من خلال هذا البيت الذي لا نشك في أنه سيعجبكم.