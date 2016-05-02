بيت الحجر الأنيق

رحلتنا الافتراضية اليوم تأخذنا إلى جاليسيا، حيث جمال الأرض لا يصدق، تحيط بنا المناظر الطبيعية الجميلة و الشعب لرائع. هنا سوف نلتقي مساحات المروج الخضراء، والشواطئ الجميلة، والفن، والثقافة، وهو تقليد الطهي واسعة وقبل كل شيء من البيوت الجميلة .. تماما مثل واحد سوف نناقش اليوم!
وهو فيلا في مدينة تومنو، حيث أنه منزل على النمط الريفي البسيط، ذو واجهة صخرية من الخارج، ينم على بساطة وأناقة بيوت هذه المنطقة وهو غالبا يشابه معظم البيوت في هذه المنطقة، غير انه من الداخل عبارة عن مفاجأة للناظر من حيث التصميمات العصرية غير المتوقعة والحداثة الراقية التي تنم على ذوق وحس معماري عاليين.
لقد تم تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركة Huga ARQUITECTOS المعمارية التي أبرعت في مفاجاتنا من خلال هذا البيت الذي لا نشك في أنه سيعجبكم.
كما قلنا فأن الواجهة الخارجية تبدو مصنوعة من الحجر بالكامل، كذلك الممر الجميل الذي يعبر الحديقة الخضراء المنمقة بالعشب، صخور تبدو طبيعية ومرصوصة بطريقة غير هندسية الشكل مما يعطيها جمالاً طبيعياً على طراز البيوت الريفية القديمة.
المواد الاخرى المستخدمة في البناء هي الخشب والقرميد والنوافذ الزجاجية الكبيرة مقارنة بالبيوت التقليدية ذات الشبابيك الصغيرة نسبياً.
لا يدل البيت على أنه تقليدي على الرغم من تكوينه الصخري بل من الخطوط المستقيمة للبناء تستطيع ان تعرف أن البيت حديث البناء والتصميم، حيث الدقة في الزوايا والجوانب التي وإطارات الشبابيك ايضاً.
الغرفة الأولى التي زرناها وكانت على مساحة كبيرة مفتوحة هي بمثابة صالة وغرفة الطعام. الشيء الأول الذي يميزها هو انها توفر لنا كمية هائلة من الضوء الذي يغمر الفضاء، وهذا بفضل النوافذ الكبيرة المحيطة بالغرفة وإعطاء منظر جميل للحديقة. الديكور هو مزيج مثالي من عدة أساليب، سجادة كلاسيكية، كرسي مودرن من الجلد الأبيض، كذلك التصميم العصرية للمدفأة الكهربائية المعلقة في وسط الغرفة. هذه الأخيرة هي بلا شك واحدة من العناصر الأكثر إثارة في الغرفة بأكملها، نظرا لموقعها، كانها نقطة مركزية لمحور تقسيم غرفة المعيشة عن منطقة السفرة المرفقة ذات الكراسي الكلاسيكية بنفس الغرفة. ما رأيك بهذا التنوع؟
في غرفة النوم هي واحدة من الغرف الرئيسية للمنزل، فنرى أسلوب دقة التفاصيل التي تعمل على أضفاء جمالية عامة للكل. ما نراه بشكل عام في الغرفة فهو الطراز الكلاسيكي، على الرغم من عدم كثرة الاثاث كما هو معتاد، مع الألوان الكلاسيكية الدافئة والمهدئة مثل البني والخمري في الاطارات وقطع الاثاث. والنتيجة هي، غرفة مشرقة أنيقة، وهذا أيضا بفضل اختياره لشباك بحجم جدار كامل تماما من الزجاج الذي يسمح بوصول الضوء من خارج. منظر مذهل لغرفة نوم.
في الحمام نجد الشغف بالخشب على النمط الريفي. مجرد إلقاء نظرة على المغسلة والتي هي مع بساطتها الشديدة فهي تعطي إحساساً بالدفء وجمال التصميم. كذلك نرى ضوء الحمام يبدو أنه النجم بلا منازع، تناسق رائع مع بقية أرجاء المنزل، في حين أن الجدران البيضاء وأرضية الحمام الداكنة تعمل على كسر بسيط مما يجعل للحمام جوه الخاص.
لا شك أن المطبخ قد اخذ إنتباهنا بالكامل منذ الوهلة الاولى، حيث تم التصميم بدقة وجمال، فما ان ترى أرضيات المطبخ الداكنة المنسجمة مع جدرانه واثاثه الابيض حتى تنتبه للوح الرخان الكبير الذي يتوسط جزيرة المطبخ مع الكراسي ذات النمط الحديث وبعض الاجهزة الكهربائية الحديثة مما يعطيك فكرة عن التنوع في التصميم ودقة التوزيع.
التجانس الحاصل في مكونات المطبخ يعكس الحالة الفريدة في هذا المنزل الذي يخلط بين النمط الريفي والنمط العصري بصورة جميلة ومميزة يعكس النظرة عن هذا المنزل الخاص والمميز.
في النهاية حين ندخل المكتب الملحق، نتفاجأ بأن التصميم ريفي بالكامل، حيث يطغى الخشب المعتق على الاثاث والسقف والأرضيات، الفضاء العام في المكتب هو الدفء وسحر الريف! قد يكون بالكاد خالياً من مظاهر الحداثة مما يزيد من حالة الهدوء و السكينة في المكان.
الرفوف الخشبية المنتشرة على الجدران الخلفية تتناسب مع حالة الترتيب العامة وتوحي الجو العملي الجاد الذي يمتاز به المكتب.
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