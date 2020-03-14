9 نماذج رائعة لغرف النوم

غرفة النوم لها أهمية كبيرة في المنزل؛ إنّها ملاذ الفرد الذي يشعر فيه بالراحة بعد يوم شاق، ويمكنه أيضاً أن يشاهد التلفاز أو يقرأ كتابه المفضل، وتكمن أهميتها الأساسية في النوم، فيقضي الإنسان بالمُعدّل الطبيعي ثلث حياته في النوم، ‏فيجب أن تجمع غرفة النوم بين الاسترخاء والهدوء والراحة , يمكن تحقيق هذا من خلال بعض الأفكار البسيطة في ديكور غرف النوم



