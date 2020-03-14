9 نماذج رائعة لغرف النوم

غرفة النوم لها أهمية كبيرة في المنزل؛ إنّها ملاذ الفرد الذي يشعر فيه بالراحة بعد يوم شاق، ويمكنه أيضاً أن يشاهد التلفاز أو يقرأ كتابه المفضل، وتكمن أهميتها الأساسية في النوم، فيقضي الإنسان بالمُعدّل الطبيعي ثلث حياته في النوم، فيجب أن تجمع غرفة النوم بين الاسترخاء والهدوء والراحة , يمكن تحقيق هذا من خلال بعض الأفكار البسيطة في ديكور غرف النوم
يجب أن يكون السرير النقطة المحورية في الغرفة من خلال وضع السرير في مركز الجدار وبذلك يُتاح للمرء الوصول إلى سريره من كلا الجانبين بالأضافة أن عنصر الإضاءة من العناصر التي تضفي على الغرفة الهدوء والراحة كما تظهر في هذه الغرفة الإضاءة الخافتة حول السرير وكذلك في السقف.
استخدام الباركية في غرف النوم له سحر خاص في الديكور بالإضافة إلى سهولة استخدامة ويتم اختيار لون الباركية على أساس الأثاث الموجود في الغرفة وفي هذه الغرفة الباركية ذات اللون البني القاتم هو اللون الأفضل لكي يبرز الديكور والأثاث استخدام الخشب في جدار السرير يعطي مظهر رقيق.
أصبحت الإضاءة ضرورية في غرف النوم ولكن هذه المرة بشكل مختلف حيث أن الإضاءة حول المرأة تعطي شكل ساحر للمرأة ومن الأفضل أن يكون ديكور الحائط بالألوان القاتمة مثل اللون الأسود والرمادي حيث تظهر جمال المرأة ثم وضع اثنين كومود باللون الأسود على جانبي السرير.
يفرض علينا المكان الوان الديكورات , ليس كل الألوان يمكن استخدامها لكل الغرف وفي غرف النوم يجب اختيار الوان تريح العين وهنا تم استخدام ألوان هادئة وبسيطة مثل اللون الفيروزي والروز بالإضافة إلى سجادة تجمع العديد من الألوان الهادئة أيضا , استخدام المصباح الابيض المعلق ثم وضع طاولة صغيرة بجانب السرير و طاولة اخرى معها كرسيين باللون الروز ليتم التناسق بين ديكور وأثاث الغرفة.
أحيانا البساطة تكون هي أساس الديكور في الغرفة فهذه الغرفة تتميز بالبساطة والرقي حيث الألوان الهادئة الكلاسيكية وكذلك السرير من الطراز الكلاسيكي على جانبيه اثنين كومود باللون الأبيض , ثم وضع أريكة صغيرة في نهاية السرير , فتجمع الغرفة بين الديكور الحديث والطراز الكلاسيكي .
يمكن استغلال الحائط فقط في أعداد ديكور مختلف حيث لا تحتوي الغرفة على الكثير من الأفكار وتكون كل الأفكار في الحائط فقد تم استخدام الخطوط الرفيعة على حائط ابيض بجانب جزء مختلف تماما في اللون والشكل ولكن بينهم تناسق رائع ثم وضع كرسي و طاولة صغيرة باللون الازرق.
أختيار اللون الأسود في غرف النوم من الاختيارات الجريئة والمعروف أن اللون الأسود في الغرف يعطيها الطابع الكلاسيكي ولكن هذه الغرفة تتميز بالديكور والأثاث المودرن ذات الألوان الفاتحة مثل السرير الرمادي و الطاولة الصغيرة باللون الرمادي.
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هناك بعض اللمسات البسيطة التي يمكن أن تغير كثيرا في الديكور مثل استخدام المصابيح المعلقة واستبدال الكومود بالترابيزة المصنوعة من الخشب والتابلوة البسيط الموجودة خلف السرير والدولاب ذات المرأه الكبيرة التي تعطي وسع في الغرفة.
استخدام الخشب في غرف النوم يعطيها لمسات هادئة ودافئة حيث تم استخدام لوح كبير من الخشب خلف السرير وكذلك الكومود من الخشب وبعض الأرفف المعلقة ثم وضع أريكة صغيرة في نهاية السرير باللون الأخضر فهي متناسقة تماما مع الغرفة خاصة مع وجود عنصر الزرع الاخضر.