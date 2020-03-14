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9 نماذج رائعة لغرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
جنوب الاكاديمية - القاهرة الجديدة - مصر, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
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غرفة النوم لها أهمية كبيرة في المنزل؛ إنّها ملاذ الفرد الذي يشعر فيه بالراحة بعد يوم شاق، ويمكنه أيضاً أن يشاهد التلفاز أو يقرأ كتابه المفضل، وتكمن أهميتها الأساسية في النوم، فيقضي الإنسان بالمُعدّل الطبيعي ثلث حياته في النوم، ‏فيجب أن تجمع غرفة النوم بين الاسترخاء والهدوء والراحة , يمكن تحقيق هذا من خلال بعض الأفكار البسيطة في ديكور غرف النوم


١- أحدث الإضاءات

جنوب الاكاديمية - القاهرة الجديدة - مصر, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio

يجب أن يكون السرير النقطة المحورية في الغرفة من خلال وضع السرير في مركز الجدار وبذلك يُتاح للمرء الوصول إلى سريره من كلا الجانبين بالأضافة ‏أن عنصر الإضاءة من العناصر التي تضفي على الغرفة الهدوء والراحة كما تظهر في هذه الغرفة الإضاءة الخافتة حول السرير وكذلك في السقف.

٢-أفضل لون باركيه

Master Bedroom SIGMA Designs غرفة نوم
SIGMA Designs

Master Bedroom

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

استخدام الباركية في غرف النوم له سحر خاص في الديكور بالإضافة إلى سهولة استخدامة ويتم اختيار لون الباركية على أساس الأثاث الموجود في الغرفة وفي هذه الغرفة الباركية ذات اللون البني القاتم هو اللون الأفضل لكي يبرز الديكور والأثاث استخدام الخشب في جدار السرير يعطي مظهر رقيق.


٣-ديكورات مضيئة

شقة سكنية خاصة - القاهرة الجديدة, SIGMA Designs SIGMA Designs غرفة نوم
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

أصبحت الإضاءة ضرورية في غرف النوم ولكن هذه المرة بشكل مختلف حيث أن الإضاءة حول المرأة تعطي شكل ساحر للمرأة ومن الأفضل أن يكون ديكور الحائط بالألوان القاتمة مثل اللون الأسود والرمادي حيث تظهر جمال المرأة ثم وضع اثنين كومود باللون الأسود على جانبي السرير.


٤-تنسيق الألوان

تصميم غرفة نوم رئيسية, AmiraNayelDesigns AmiraNayelDesigns غرفة نوم
AmiraNayelDesigns

AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns

 يفرض علينا المكان الوان الديكورات , ليس كل الألوان يمكن استخدامها لكل الغرف وفي غرف النوم يجب اختيار الوان تريح العين وهنا تم استخدام ألوان هادئة وبسيطة مثل اللون الفيروزي والروز بالإضافة إلى سجادة تجمع العديد من الألوان الهادئة أيضا , استخدام المصباح الابيض المعلق ثم وضع طاولة صغيرة بجانب السرير و طاولة اخرى معها كرسيين باللون الروز ليتم التناسق بين ديكور وأثاث الغرفة.


٥-لمسه رقيقة

Master Bedroom Archeffect غرفة نوم
Archeffect

Master Bedroom

Archeffect
Archeffect
Archeffect

أحيانا البساطة تكون هي أساس الديكور في الغرفة فهذه الغرفة تتميز بالبساطة والرقي حيث الألوان الهادئة الكلاسيكية وكذلك السرير من الطراز الكلاسيكي على جانبيه اثنين كومود باللون الأبيض , ثم وضع أريكة صغيرة في نهاية السرير , فتجمع الغرفة بين الديكور الحديث والطراز الكلاسيكي .


٦-ديكور الحائط

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة نوم
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

يمكن استغلال الحائط فقط في أعداد ديكور مختلف حيث لا تحتوي الغرفة على الكثير من الأفكار وتكون كل الأفكار في الحائط فقد تم استخدام الخطوط الرفيعة على حائط ابيض بجانب جزء مختلف تماما في اللون والشكل ولكن بينهم تناسق رائع ثم وضع كرسي و طاولة صغيرة باللون الازرق.



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٧-الكلاسيكية السوداء

Hayah Residence Project, ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة نوم
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

 أختيار اللون الأسود في غرف النوم من الاختيارات الجريئة والمعروف أن اللون الأسود في الغرف يعطيها الطابع الكلاسيكي ولكن هذه الغرفة تتميز بالديكور والأثاث المودرن ذات الألوان الفاتحة مثل السرير الرمادي و الطاولة الصغيرة باللون الرمادي.

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٨-لمسات مختلفة

5th Settlement Apartment Cairo, Zoning Architects Zoning Architects غرفة نوم خشب Beige
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

 هناك بعض اللمسات البسيطة التي يمكن أن تغير كثيرا في الديكور مثل استخدام المصابيح المعلقة واستبدال الكومود بالترابيزة المصنوعة من الخشب والتابلوة البسيط الموجودة خلف السرير والدولاب ذات المرأه الكبيرة التي تعطي وسع في الغرفة.



٩-ديكورات خشبية

Bedroom, Eden Designs Eden Designs غرفة نوم
Eden Designs

Eden Designs
Eden Designs
Eden Designs

 استخدام الخشب في غرف النوم يعطيها لمسات هادئة ودافئة حيث تم استخدام لوح كبير من الخشب خلف السرير وكذلك الكومود من الخشب وبعض الأرفف المعلقة ثم وضع أريكة صغيرة في نهاية السرير باللون الأخضر فهي متناسقة تماما مع الغرفة خاصة مع وجود عنصر الزرع الاخضر.

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