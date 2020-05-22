تصاميم الحمامات: 9 نماذج ملهمة

الأختلاف شيء مطلوب حتى في ديكور الحمام , هذا الحمام مختلف تماما حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض فقط , هو ما يسمى حمام المينينال الذي يعطي شعور بالوسع وكذلك الديكور الأبيض البسيط من خلال المراة العريضة بطول أحدى الجدران ثم وضع الكابينة الزجاجية مع رف خشبي طويل للجلوس عليه.