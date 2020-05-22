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تصاميم الحمامات: 9 نماذج ملهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Pluit Residence, KERA Design Studio KERA Design Studio حمام
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الحمام واحد من اهم الغرف في المنزل والحمامات الصغيرة لم تعد أزمة فالحمامات الصغيرة يمكن تحويلها الى حمامات مميزه من خلال اختيار بعض التفاصيل الجذابة وإضافة بعض اللمسات الحديثة وهناك العديد من الأفكار على هوميفاي سوف تساعدك لاختيار الديكور المناسب والذوق المناسب لك.

١- أنيق وبسيط

Pluit Residence, KERA Design Studio KERA Design Studio حمام
KERA Design Studio

KERA Design Studio
KERA Design Studio
KERA Design Studio

البساطة في حد ذاتها لمسة من لمسات الديكور حيث أختيار لون السيراميك باللون الخشبي الفاتح وكذلك الحائط حيث تعطي الألوان الفاتحة وسع في الغرف الصغيرة , إدخال عنصر الطبيعة البسيط من خلال باقة الزرع مع الإضاءة الخافتة مع الاستعانة بكابينة زجاجية لأنها توفر كثير في المساحة.

٢- خشبي

VIVIENDA EN EL ESPARRAGAL, JORGE ESQUER ARQUITECTO JORGE ESQUER ARQUITECTO حمام رخام
JORGE ESQUER ARQUITECTO

JORGE ESQUER ARQUITECTO
JORGE ESQUER ARQUITECTO
JORGE ESQUER ARQUITECTO

الديكور الخشبي دائما يضفي على الغرفة نوعًا من الهدوء والاسترخاء وهذا ما يتمناه أي شخص في ديكور الحمام الصغير البسيط واستبدال حوض الاستحمام بالكابينة الزجاجية حيث أنها الحل الأمثل للحمامات الصغيرة مع وضع مراة كبيرة فوق الحوض.

٣- منظم

Residência minimalista, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حمام
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الديكور في هذا الحمام مرتب وأنيق للغاية حيث تشعر أن كل شيء موجود في مكانه الصحيح و المساحة مستغلة على أكمل وجه من خلال وضع الحوض المعلق لاستغلال المساحة السفلية في وضع أدراج للتخزين واستبدال حوض الاستحمام بالكابينة الزجاجية.

٤- المينينال

Apto. Rio de Janeiro, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos حمام
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

الأختلاف شيء مطلوب حتى في ديكور الحمام , هذا الحمام مختلف تماما حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض فقط , هو ما يسمى حمام المينينال الذي يعطي شعور بالوسع وكذلك الديكور الأبيض البسيط من خلال المراة العريضة بطول أحدى الجدران ثم وضع الكابينة الزجاجية مع رف خشبي طويل للجلوس عليه.

٥- مودرن

Courtyard House, ming architects ming architects حمام
ming architects

ming architects
ming architects
ming architects

إذا كان منزلك على الطراز الحديث فيجب عليك إضافة لمسات عصرية وحديثة أيضا في ديكور الحمام حيث تساعد في خلق روح من التناسق مع باقي تصميم منزلك من خلال وضع مرأة كبيرة من الحائط حتى الأرض واستخدام السيرامك الأ بيض المزخرف بالنقوش السوداء.

٦- خامات مختلفة

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры П-55М, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

من المعروف استخدام الديكورات الحجرية في غرف المعيشة ولكن من التفاصيل الجديدة والحديثة استخدامها في حائط الحمام مما تضيف لمسة جريئة وجديدة على الحائط من خلال استخدامها في منتصف احدى الجدران العلوية و النافذة الكبيرة بجانب حوض الاستحمام.

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٧- أثاث بشكل جديد

Suburra|contemporany design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

أثاث الحمام أيضا يمكن أن يكون هو العامل الأساسي في تغير الديكور حيث تم الاستعانة بأشكال مختلفة وجديدة للمرحاض وكذلك الحوض والاستعانة بمرآة كبيرة لأنها تساعد في الشعور بالوسع في المساحة الصغيرة والنافذة الطويلة.


٨- سحر الإضاءة

Design & Build: Melrose Condominium, erstudio Pte Ltd erstudio Pte Ltd حمام
erstudio Pte Ltd

erstudio Pte Ltd
erstudio Pte Ltd
erstudio Pte Ltd

الإضاءة الصفراء الموجودة حول المرأة جعلت الحمام أكثر رومانسية وأكثر دفء وهذا ما تفعلة الإضاءة الخافتة في أي مساحة كبيرة كانت أو صغيرة فقد تكون الإضاءة هي أساس الديكور في هذا الحمام البسيط ذات الديكور البني الخشبي .

٩- استغلال المساحة

Jalan Tupai, Summerhaus D'zign Summerhaus D'zign حمام
Summerhaus D&#39;zign

Summerhaus D'zign
Summerhaus D&#39;zign
Summerhaus D'zign

يمكن استغلال المساحة المتاحة لذلك بشكل جذاب ومرتب من خلال وضع حوض الاستحمام في زاوية وتقابله في الزاوية العاكسة الحوض وبهذا الشكل المثلث يمكن استغلال المساحة بشكل أفضل مع وجود نافذة عريضة باللون الأسود .

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