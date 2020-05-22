تصاميم الحمامات: 9 نماذج ملهمة

الحمام واحد من اهم الغرف في المنزل والحمامات الصغيرة لم تعد أزمة فالحمامات الصغيرة يمكن تحويلها الى حمامات مميزه من خلال اختيار بعض التفاصيل الجذابة وإضافة بعض اللمسات الحديثة وهناك العديد من الأفكار على هوميفاي سوف تساعدك لاختيار الديكور المناسب والذوق المناسب لك.
البساطة في حد ذاتها لمسة من لمسات الديكور حيث أختيار لون السيراميك باللون الخشبي الفاتح وكذلك الحائط حيث تعطي الألوان الفاتحة وسع في الغرف الصغيرة , إدخال عنصر الطبيعة البسيط من خلال باقة الزرع مع الإضاءة الخافتة مع الاستعانة بكابينة زجاجية لأنها توفر كثير في المساحة.
الديكور الخشبي دائما يضفي على الغرفة نوعًا من الهدوء والاسترخاء وهذا ما يتمناه أي شخص في ديكور الحمام الصغير البسيط واستبدال حوض الاستحمام بالكابينة الزجاجية حيث أنها الحل الأمثل للحمامات الصغيرة مع وضع مراة كبيرة فوق الحوض.
الديكور في هذا الحمام مرتب وأنيق للغاية حيث تشعر أن كل شيء موجود في مكانه الصحيح و المساحة مستغلة على أكمل وجه من خلال وضع الحوض المعلق لاستغلال المساحة السفلية في وضع أدراج للتخزين واستبدال حوض الاستحمام بالكابينة الزجاجية.
الأختلاف شيء مطلوب حتى في ديكور الحمام , هذا الحمام مختلف تماما حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض فقط , هو ما يسمى حمام المينينال الذي يعطي شعور بالوسع وكذلك الديكور الأبيض البسيط من خلال المراة العريضة بطول أحدى الجدران ثم وضع الكابينة الزجاجية مع رف خشبي طويل للجلوس عليه.
إذا كان منزلك على الطراز الحديث فيجب عليك إضافة لمسات عصرية وحديثة أيضا في ديكور الحمام حيث تساعد في خلق روح من التناسق مع باقي تصميم منزلك من خلال وضع مرأة كبيرة من الحائط حتى الأرض واستخدام السيرامك الأ بيض المزخرف بالنقوش السوداء.
من المعروف استخدام الديكورات الحجرية في غرف المعيشة ولكن من التفاصيل الجديدة والحديثة استخدامها في حائط الحمام مما تضيف لمسة جريئة وجديدة على الحائط من خلال استخدامها في منتصف احدى الجدران العلوية و النافذة الكبيرة بجانب حوض الاستحمام.
أثاث الحمام أيضا يمكن أن يكون هو العامل الأساسي في تغير الديكور حيث تم الاستعانة بأشكال مختلفة وجديدة للمرحاض وكذلك الحوض والاستعانة بمرآة كبيرة لأنها تساعد في الشعور بالوسع في المساحة الصغيرة والنافذة الطويلة.
الإضاءة الصفراء الموجودة حول المرأة جعلت الحمام أكثر رومانسية وأكثر دفء وهذا ما تفعلة الإضاءة الخافتة في أي مساحة كبيرة كانت أو صغيرة فقد تكون الإضاءة هي أساس الديكور في هذا الحمام البسيط ذات الديكور البني الخشبي .
يمكن استغلال المساحة المتاحة لذلك بشكل جذاب ومرتب من خلال وضع حوض الاستحمام في زاوية وتقابله في الزاوية العاكسة الحوض وبهذا الشكل المثلث يمكن استغلال المساحة بشكل أفضل مع وجود نافذة عريضة باللون الأسود .