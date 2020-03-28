10 مطابخ ذات تصاميم مفتوحة

تصميم المطبخ الأمريكي هو أكثر التصاميم انتشارًا وأكثر استخدامًا وهناك الكثير من تصاميم المطابخ المفتوحة والتي تنساب جميع الأذواق و جميع المساحات من خلال هوميفاي سوف نعرض بعض المطابخ ذات التصاميم المفتوحة المختلفة
التصميم الداخلي لهذا المطبخ بسيط حيث تم الأعتماد علو لمسات ديكور بسيطه وهادئة. بالنسبة للسقف فقد تزين بلمسة رائعة من الأضاءات اما الجدران هنا باللون الأبيض المريح للعين. والاثاث ايضا بسيط الى حد كبير فهو عبارة عن طاولة ومعها ثلاث كراسي بجانبها الرخام باللون الأبيض ايضا.
هناك مطابخ الترتيب يكون فيها اساس الديكور مثل هذا المطبخ حيث تم وضع الأثاث على جميع الجوانب لترك مساحة في المنتصف ثم وضع كراسي في الخارج للطعام و جدران المطبخ من اللون الاسود والرخام المنقوش باللون الرمادي والأبيض ثم وضع باقة من الزرع الاخضر
استخدام اللون الأسود في المطبخ من الاختيارات الجريئة ولكن مميزة فقد تم الاعتماد في المساهذا المطبخ على الجدران الرخام السوداء المزخرفة باللون الابيض لكسر القتامة بالاضافة الى استخدام الخشب في الأثاث ليتم التناسق بين الجدران والأثاث.
يجمع هذا المطبخ بين اللون الأبيض والأخضر حيث تم الاعتمالد على اللون الأبيض في الجدران و احدى الجدران باللون الأبيض ذات النقط الخضراء كما تم الاعتماد على الخزائن البيضاء الخشبية مع الزجاج ثم وضع سفرة صغيرة ذات كراسي باللون الأخضر حتى يكون هناك تناسق بين الديكور والأثاث.
هذا المطبخ ذات تركيبة جديدة حيث تم الأعتماد على اللون الأحمر والأبيض في أحدى الجدران و كذلك الخزائن الخشبية ايضا باللون الأحمر والأبيض وهذا اللون اضفى على المطبخ الصغير بهجة وكذلك الارض الخشبية باللون البني الفاتح التي تعطي وسع في المساحات الصغيرة.
من الذكاء في التصميم هو استغلال المساحة بشكل جيد حتى تنجح في الاستفادة من كل المساحة من خلال وضع الاثاث بهذا الشكل ثم وضع الكثير من الرفوف المعلقة لاستغلال المساحة و ايضا الجدران باللون الأبيض و استخدام اللون البني القاتم في جميع الرفور الكبيرة وفي بعض الرفوف المعلقة ثم اللون الاصفر حتى اصبحت تلك الرفور تعطي شكل مبهج
اللون الأبيض دائما هو اللون الاساسي في جدران المطابخ لكن لهذا المطبخ جاء بترتيب مختلف عن باقي التصاميم حيث تم وضع بار في منتصف المطبخ ويحتوي البار على الحوض ويعتبر هذا البار فاصل بين سعة التخزين ذات اللون الرمادي القاتم والبوتاجاز في الخلف والطاولة الرخام البيضاء في الأمام حيث يمكن تناول الطعام عليها ولم يتم الأغفال عن أهمية الاضاءة فتم توزيعها بشكل جيد والأعتماد على ثلاث من الاباجورات المعلقة لزيادة الأضاءة على البار.
يمكن استخدام بعض اللمسات المختلفة على جدران المطبخ مثل استخدام الخشب في احدى الجدران في المطبخ والصالة ايضا ليكون بينهم تناسق والطاولة ايضا من الخشب و باقي الجدران باللون الأبيض حتي يظهر الديكور الخشبي بشكل رقيق.
تصمصم المطبخ المفتوح على الصالة من الترتيبات التي تعطي شكل مميز خاصة لمن تريد مساحة واسعة والمطبخ هنا ذات جدران بيضاء وجزء بسيط اسود من الرخام و الصالة ايضا ويعتبر المطبخ هنا بسيط للغاية عبارة عن سعة تخزين بيضاء في مساحة صغيرة.
يمكنك الاعتماد على ديكور المطابخ الخشبية التي تضيف لمسة فنية حيث يتكون من الرفوف الخشبية باللون البني الفاتح و استخدام الرخام باللون الأسود و ننتقل الى لون الأرض فهو ايضا باللون الأسود ثم وضع طاوله للطعام تجمع بين اللون الأسود و البني القاتم لتكون تناسق بينها وبين الديكور بشكل عام.