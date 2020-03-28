الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 مطابخ ذات تصاميم مفتوحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Loading admin actions …

تصميم المطبخ الأمريكي هو أكثر التصاميم انتشارًا وأكثر استخدامًا وهناك الكثير من تصاميم المطابخ المفتوحة والتي تنساب جميع الأذواق و جميع المساحات من خلال هوميفاي سوف نعرض بعض المطابخ ذات التصاميم المفتوحة المختلفة

1- بسيط لكن أنيق

5th Settlement Apartment, Zoning Architects Zoning Architects مطبخ
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

التصميم الداخلي لهذا المطبخ بسيط حيث تم الأعتماد علو لمسات ديكور بسيطه وهادئة. بالنسبة للسقف فقد تزين بلمسة رائعة من الأضاءات اما الجدران هنا باللون الأبيض المريح للعين. والاثاث ايضا بسيط الى حد كبير فهو عبارة عن طاولة ومعها ثلاث كراسي بجانبها الرخام باللون الأبيض ايضا.

2-الديكور المنظم

مشروع فيلا القاهره الجديدة, Archeffect Archeffect مطبخ
Archeffect

Archeffect
Archeffect
Archeffect

هناك مطابخ الترتيب يكون فيها اساس الديكور مثل هذا المطبخ حيث تم وضع الأثاث على جميع الجوانب لترك مساحة في المنتصف ثم وضع كراسي في الخارج للطعام و جدران المطبخ من اللون الاسود والرخام المنقوش باللون الرمادي والأبيض ثم وضع باقة من الزرع الاخضر

3-المطبخ الأسود

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

استخدام اللون الأسود في المطبخ من الاختيارات الجريئة ولكن مميزة فقد تم الاعتماد في المساهذا المطبخ على الجدران الرخام السوداء المزخرفة باللون الابيض لكسر القتامة بالاضافة الى استخدام الخشب في الأثاث ليتم التناسق بين الجدران والأثاث.

4-الخزائن البيضاء

Kitchen Jeddar Design Studio مطبخ
Jeddar Design Studio

Kitchen

Jeddar Design Studio
Jeddar Design Studio
Jeddar Design Studio

يجمع هذا المطبخ بين اللون الأبيض والأخضر حيث تم الاعتمالد على اللون الأبيض في الجدران و احدى الجدران باللون الأبيض ذات النقط الخضراء كما تم الاعتماد على الخزائن البيضاء الخشبية مع الزجاج ثم وضع سفرة صغيرة ذات كراسي باللون الأخضر حتى يكون هناك تناسق بين الديكور والأثاث.

5-المطبخ ذات اللون الأحمر

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers مطبخ
EHAF Consulting Engineers

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

هذا المطبخ ذات تركيبة جديدة حيث تم الأعتماد على اللون الأحمر والأبيض في أحدى الجدران و كذلك الخزائن الخشبية ايضا باللون الأحمر والأبيض وهذا اللون اضفى على المطبخ الصغير بهجة وكذلك الارض الخشبية باللون البني الفاتح التي تعطي وسع في المساحات الصغيرة.

6-التصميم الذكي

شقة سكنية خاصة - القاهرة الجديدة, SIGMA Designs SIGMA Designs مطبخ خشب
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

من الذكاء في التصميم هو استغلال المساحة بشكل جيد حتى تنجح في الاستفادة من كل المساحة من خلال وضع الاثاث بهذا الشكل ثم وضع الكثير من الرفوف المعلقة لاستغلال المساحة و ايضا الجدران باللون الأبيض و استخدام اللون البني القاتم في جميع الرفور الكبيرة وفي بعض الرفوف المعلقة ثم اللون الاصفر حتى اصبحت تلك الرفور تعطي شكل مبهج

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7-ترتيب من نوع أخر

Villa interior design | Terencia , Uptown Cairo, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

اللون الأبيض دائما هو اللون الاساسي في جدران المطابخ لكن لهذا المطبخ جاء بترتيب مختلف عن باقي التصاميم حيث تم وضع بار في منتصف المطبخ ويحتوي البار على الحوض ويعتبر هذا البار فاصل بين سعة التخزين ذات اللون الرمادي القاتم والبوتاجاز في الخلف والطاولة الرخام البيضاء في الأمام حيث يمكن تناول الطعام عليها ولم يتم الأغفال عن أهمية الاضاءة فتم توزيعها بشكل جيد والأعتماد على ثلاث من الاباجورات المعلقة لزيادة الأضاءة على البار.

8-لمسات خشبية

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes مطبخ
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

يمكن استخدام بعض اللمسات المختلفة على جدران المطبخ مثل استخدام الخشب في احدى الجدران في المطبخ والصالة ايضا ليكون بينهم تناسق والطاولة ايضا من الخشب و باقي الجدران باللون الأبيض حتي يظهر الديكور الخشبي بشكل رقيق.

9-المطبخ المفتوح على الصالة

apartment , ahmed hussein designs ahmed hussein designs مطبخ
ahmed hussein designs

apartment

ahmed hussein designs
ahmed hussein designs
ahmed hussein designs

تصمصم المطبخ المفتوح على الصالة من الترتيبات التي تعطي شكل مميز خاصة لمن تريد مساحة واسعة والمطبخ هنا ذات جدران بيضاء وجزء بسيط اسود من الرخام و الصالة ايضا ويعتبر المطبخ هنا بسيط للغاية عبارة عن سعة تخزين بيضاء في مساحة صغيرة.

10-الديكور الخشبي

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

يمكنك الاعتماد على ديكور المطابخ الخشبية التي تضيف لمسة فنية حيث يتكون من الرفوف الخشبية باللون البني الفاتح و استخدام الرخام باللون الأسود و ننتقل الى لون الأرض فهو ايضا باللون الأسود ثم وضع طاوله للطعام تجمع بين اللون الأسود و البني القاتم لتكون تناسق بينها وبين الديكور بشكل عام.

9 نماذج رائعة لغرف النوم
أي التصاميم أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً