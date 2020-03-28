10 مطابخ ذات تصاميم مفتوحة

اللون الأبيض دائما هو اللون الاساسي في جدران المطابخ لكن لهذا المطبخ جاء بترتيب مختلف عن باقي التصاميم حيث تم وضع بار في منتصف المطبخ ويحتوي البار على الحوض ويعتبر هذا البار فاصل بين سعة التخزين ذات اللون الرمادي القاتم والبوتاجاز في الخلف والطاولة الرخام البيضاء في الأمام حيث يمكن تناول الطعام عليها ولم يتم الأغفال عن أهمية الاضاءة فتم توزيعها بشكل جيد والأعتماد على ثلاث من الاباجورات المعلقة لزيادة الأضاءة على البار.