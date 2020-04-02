فيلا عائلية ساحرة على أحدث طراز تصميمي

ليس التصميم الداخلي للمنزل فقط هو المهم، بل أيضا التصميم الخارجي لا يقل أهمية، وهو ما سنركز عليه في مشروع اليوم المنفذ من قبل شركة الكيدرا المتخصصة في هذا المجال. واجهه المنزل أو الفيلا من الأمور الهامة التي تظهر فخامة وجمال المنزل، فهناك العديد من التصاميم الخيالية الرائعة التي تتمع بتقسيم رائع، وتصميم تلك الفيلا الفاخرة واحد من أرقي التصاميم التي سوف تعرضها هوميفاي من كل زاوية لأبراز كل التفاصيل بشكل واضح.
تم الاعتماد على الاضاءة في تلك الواجهة الحديثة , فأن الاضاءة واحدة من أهم الأساسيات في الديكور الخارجي لواجهة فيلا حديثة , حيث تعتبر من اهم العناصر المؤثرة فى تصميم الديكور وتشكيله , فالاضاءة هى التى تعطى التوازن والتناغم . هى اضاءة ناعمه خفيفة تضفى جمالا خاصاً على واجهة المنزل حيث تخلق روح رومانسية هادئة , يجب عند توزيع واختيار الاضاءة لديكورك الخاص أن تضع توزيعات الاضاءة عند وضع خطة الديكور مع مصمم الديكور والتى تراعى نشاط كل تصميم واحتياجاته والتى تعتبر نقطة انطلاق رسم نظام الاضاءة الذى يعتمد على حجم المكان ثم يجب استخدم الاضاءة الملائمة لدرجات الوان الجدران.
في تلك الصورة يظهر التصميم الأمامي للفيلا بشكل واضح و تظهر الاضاءة بشكل أفضل حيث تم استخدام الاضاءة السفلية ايضا فقد نجح الخبراء في إظهار معالمها ليلًا بفضل عنصر الإضاءة , ثم تم الاعتماد على الرخام الذي يظهر ليلا باللون الازرق في تحديد جميع النوافذ أما باقي الرخام باللون الرمادي , كما تم إحاطه الفيلا بسور متين مصمم على الطراز الحديث , ثم لا نغفل عن باقات الزرع التي تحيط بالسور السفلي والتي تعطي شكل جذاب للغاية.
هنا تظهر الفيلا من خلال زاوية بعيدة لكي يتم النظر لها يشكل كامل لنرى جمال التصميم من بعيد , فيلا من أروع الفلل تمتاز بموقعها الساحر , فهي مكونة من دورين, وتم إختيار اللونين الازرق والرمادي لدهان الجدران ويتميز تصميم هذه الفيلا بتعدد النوافذ الزجاجية فيها مما أضاف لمسة جمالية إلى التصميم كما تم تصميم غرفة جلوس خارج الفيلا بما يساعد على الإسترخاء.
هنا قد نرى الفيلا بشكل و الوان مختلفة تماما عما كانت ليلا , لكي يتضح لنا أن الوان الجدران بيج و رمادي عكس ما كانت تظهر ليلا مع الاضاءة . عند غلق الاضاءة تحول ديكور الفيلا تماما وظهرت الالوان الحقيقة , كما تمكنا أيضًا من رؤية الحديقة المنزلية، والتي قُسمت على هيئة بقعة خضراء حيوية صغيرة , مع وجود جلسة عائلية صغيرة باللون الابيض . لأن كل شخص يحب ايضا الخصوصية فأن زجاج جميع النوافذ لا يظهر الغرف من الداخل.
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أخيرا سوف نختتم جولتنا بهذه الصورة المكبرة التي تم فيها التركيز على كل تفصيلة صغيرة لمشاهدتها بكل دقة من أحدى الزوايا الجانبية , فيظهر هنا لون الرخام الممزوج بين البيج والرمادي , والنوافذ الطويلة و تظهر هنا ايضا الأضاءة بكل وضوح فهي باللون الأصفر , حيث تحظى الصفات الفنية والنوعية لإطارات هذه النوافذ بأهمية كبيرة نظراً لدورها الجمالي في تجميل الوجهة المنزلية بأكملها.