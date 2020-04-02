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فيلا عائلية ساحرة على أحدث طراز تصميمي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
فيلا جميلا على الطراز الحديث في دبي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design فيلا
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ليس التصميم الداخلي للمنزل فقط هو المهم، بل أيضا التصميم الخارجي لا يقل أهمية، وهو ما سنركز عليه في مشروع اليوم المنفذ من قبل شركة الكيدرا المتخصصة في هذا المجال. واجهه المنزل أو الفيلا من الأمور الهامة التي تظهر فخامة وجمال المنزل، فهناك العديد من التصاميم الخيالية الرائعة التي تتمع بتقسيم رائع، وتصميم تلك الفيلا الفاخرة واحد من أرقي التصاميم التي سوف تعرضها هوميفاي من كل زاوية لأبراز كل التفاصيل بشكل واضح.

الواجهة المضيئة

تصميم الإضاءة لواجهة منزل على الطراز الحديث Algedra Interior Design فيلا تصميم الفيلا، التصميم الخارجي للفيلا، تخطيط مساحة الفيلا، التصميم المعماري، شركة تصميم داخلي بدبي
Algedra Interior Design

تصميم الإضاءة لواجهة منزل على الطراز الحديث

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تم الاعتماد على الاضاءة في تلك الواجهة الحديثة , فأن الاضاءة واحدة من أهم الأساسيات في الديكور الخارجي لواجهة فيلا حديثة , حيث تعتبر من اهم العناصر المؤثرة فى تصميم الديكور وتشكيله , فالاضاءة هى التى تعطى التوازن والتناغم . هى اضاءة ناعمه خفيفة تضفى جمالا خاصاً على واجهة المنزل حيث تخلق روح رومانسية هادئة , يجب عند توزيع واختيار الاضاءة لديكورك الخاص أن تضع توزيعات الاضاءة عند وضع خطة الديكور مع مصمم الديكور والتى تراعى نشاط كل تصميم واحتياجاته والتى تعتبر نقطة انطلاق رسم نظام الاضاءة الذى يعتمد على حجم المكان ثم يجب استخدم الاضاءة الملائمة لدرجات الوان الجدران.

الفناء الأمامي

تصميم الفناء الأمامي لفيلا فاخرة Algedra Interior Design فيلا تصميم الفيلا، التصميم الخارجي للفيلا، تخطيط مساحة الفيلا، التصميم المعماري، شركة تصميم داخلي بدبي
Algedra Interior Design

تصميم الفناء الأمامي لفيلا فاخرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

في تلك الصورة يظهر التصميم الأمامي للفيلا بشكل واضح و تظهر الاضاءة بشكل أفضل حيث تم استخدام الاضاءة السفلية ايضا فقد نجح الخبراء في إظهار معالمها ليلًا بفضل عنصر الإضاءة , ثم تم الاعتماد على الرخام الذي يظهر ليلا باللون الازرق في تحديد جميع النوافذ أما باقي الرخام باللون الرمادي , كما تم إحاطه الفيلا بسور متين مصمم على الطراز الحديث , ثم لا نغفل عن باقات الزرع التي تحيط بالسور السفلي والتي تعطي شكل جذاب للغاية.

سحر الاضاءة

تصميم واجهة فيلا جميلة على الطراز الحديث في دبي Algedra Interior Design فيلا تصميم الفيلا، التصميم الخارجي للفيلا، تخطيط مساحة الفيلا، التصميم المعماري، شركة تصميم داخلي بدبي
Algedra Interior Design

تصميم واجهة فيلا جميلة على الطراز الحديث في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

هنا تظهر الفيلا من خلال زاوية بعيدة لكي يتم النظر لها يشكل كامل لنرى جمال التصميم من بعيد , فيلا من أروع الفلل تمتاز بموقعها الساحر , فهي مكونة من دورين, وتم إختيار اللونين الازرق والرمادي لدهان الجدران ويتميز تصميم هذه الفيلا بتعدد النوافذ الزجاجية فيها مما أضاف لمسة جمالية إلى التصميم كما تم تصميم غرفة جلوس خارج الفيلا بما يساعد على الإسترخاء.

في وضح النهار

تصميم معماري لفيلا علي الطراز الحديثة في دبي Algedra Interior Design فيلا تصميم الفيلا، التصميم الخارجي للفيلا، تخطيط مساحة الفيلا، التصميم المعماري، شركة تصميم داخلي بدبي
Algedra Interior Design

تصميم معماري لفيلا علي الطراز الحديثة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

هنا قد نرى الفيلا بشكل و الوان مختلفة تماما عما كانت ليلا , لكي يتضح لنا أن الوان الجدران بيج و رمادي عكس ما كانت تظهر ليلا مع الاضاءة . عند غلق الاضاءة تحول ديكور الفيلا تماما وظهرت الالوان الحقيقة , كما تمكنا أيضًا من رؤية الحديقة المنزلية، والتي قُسمت على هيئة بقعة خضراء حيوية صغيرة , مع وجود جلسة عائلية صغيرة باللون الابيض . لأن كل شخص يحب ايضا الخصوصية فأن زجاج جميع النوافذ لا يظهر الغرف من الداخل.

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أدق التفاصيل

تفاصيل التصميم المعماري لفيلا حديثة Algedra Interior Design فيلا تصميم الفيلا، التصميم الخارجي للفيلا، تخطيط مساحة الفيلا، التصميم المعماري، شركة تصميم داخلي بدبي
Algedra Interior Design

تفاصيل التصميم المعماري لفيلا حديثة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أخيرا سوف نختتم جولتنا بهذه الصورة المكبرة التي تم فيها التركيز على كل تفصيلة صغيرة لمشاهدتها بكل دقة من أحدى الزوايا الجانبية , فيظهر هنا لون الرخام الممزوج بين البيج والرمادي , والنوافذ الطويلة و تظهر هنا ايضا الأضاءة بكل وضوح فهي باللون الأصفر , حيث تحظى الصفات الفنية والنوعية لإطارات هذه النوافذ بأهمية كبيرة نظراً لدورها الجمالي في تجميل الوجهة المنزلية بأكملها.

شقة فاخرة في دبي تتعلم منها فن التصميم
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