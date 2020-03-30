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شقة فاخرة في دبي تتعلم منها فن التصميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم داخلي لبنتهاوس في دبي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة المعيشة
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مشروع اليوم من هوميفاي، لبنتهاوس فاخر للغاية بدبي، صمم على يد خبراء شركة الكيدرا بتصميم مميز على الطراز المعاصر يجعله أشبه بالفنادق مع شرفة فندقية أيضًا مؤثثة بأكثر من جلسة مذهلة وبانيو سبا ولا أروع للاسترخاء والاستجمام وغيرها من العناصر الديكورية التي جعلت الشقة استثنائية.. دعونا نبدأ الآن!

المعيشة وألوان محايدة

تصميم غرفة معيشة في بنتهاوس فاخر Algedra Interior Design غرفة المعيشة تصميم السقيفة ، تصميم غرفة المعيشة ، منطقة الجلوس ، التصميم الداخلي ، دبي ، المنزل الحديث
Algedra Interior Design

تصميم غرفة معيشة في بنتهاوس فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة، والتي تبدو من روعة تصميمها وتأثيثها أنها لفندق فاخر، فكل شيء فيها مثالي، بداية من السقف المذهل المزين بالعواضر الخشبية مع لمسة بيضاء منحنية، مرورًا بالأرضية الرخامية الناعمة وما يعتليها من أفخم قطع الأثاث وأكثرها رقيًا في الوقت نفسه، نهاية بالجدران الزجاجية الشفافة والتي تدمج الغرفة مع المساحة الخارجية باحترافية.


غرفة الطعام.. تتألق بالزجاج والرخام

تصميم منطقة تناول الطعام ببنتهاوس في دبي Algedra Interior Design غرفة السفرة تصميم السقيفة ، غرفة الطعام ، التصميم الداخلي ، دبي
Algedra Interior Design

تصميم منطقة تناول الطعام ببنتهاوس في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل تدريجيًا لغرفة الطعام من هذا البنتهاوس، والتي تؤكد لنا أنه كلما تجولنا أكثر بهذه الشقة العلوية، كلما تفاجئنا بما فيها من سحر وجاذبية. لا شك أن الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام لهذه الشقة الفاخرة حتى تطل علينا بهذه الإطلالة المدهشة، فنجد أنها مكونة من طاولة مستطيلية على الطراز العصري بقاعدة في منتهى الأناقة، بالإضافة إلى سبعة مقاعد قمة في الرقي باللون الأسود، مؤطرين جميعهم بلمسة فولاذية زادته روعة.

الأسود يليق بغرفة النوم

تصميم غرفة نوم في بنتهاوس بدبي Algedra Interior Design غرفة نوم تصميم السقيفة ، غرفة النوم ، التصميم الداخلي ، دبي ، المنزل الحديث
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم في بنتهاوس بدبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من أول وهلة تقع فينها عينيك على جناح النوم الرئيسي بهذه الشقة، ستشعر أنها فندقية من الدرجة الأولى، بداية من الجدار الخلفي للسرير والمزين بلمسة رخامية ولا أروع منحها اللون الأسود كل الفخامة والرقي، مرورًا بتصميم السرير ذاته وكونه مريحًا لأقصى درجة، نهاية بالتفاصيل الأخرى الصغيرة كفرش الغرفة والإنارة الموزعة باحترافية وذكاء شديدين.. كل ذلك كان له الفضل في أن تبدو فندقية.

زاوية أكثر جمالًا لغرفة النوم

تصميم غرفة نوم في بنتهاوس فاخر بدبي Algedra Interior Design غرفة نوم تصميم السقيفة ، غرفة النوم ، التصميم الداخلي ، دبي ، المنزل الحديث
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم في بنتهاوس فاخر بدبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

زاوية أخرى لغرفة النوم وتفاصيل أجمل وأجمل، ربما الأكثر لفتًا للأنظار من بينها، ذلك الجدار الزجاجي الشفاف الذي يطل على منظر خارجي ساحر، للسماء الصافية وناطحات السحاب..

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الشرفة في منتهى الروعة

تصميم تراس في بنتهاوس فاخر Algedra Interior Design بلكونة أو شرفة تصميم السقيفة ، تصميم الشرفة ، التصميم الداخلي ، دبي ، المنزل الحديث
Algedra Interior Design

تصميم تراس في بنتهاوس فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

لا تقل الجلسة الخارجية روعة عن غرفة المعيشة التي شاهدنانا أولًا، فهي أيضًا بنفس النغمة المحايدة باللون البيج، وتتكون من أريكة ثلاثية ومقعدين مريحين متقطاعين مع الأولى، بالإضافة لطاولة قهوة بنفس اللون والتصميم.

هنا يمكنك الاسترخاء ..

تصميم حمام سباحة في بنتهاوس فاخر Algedra Interior Design مسبح تصميم السقيفة ، تصميم حمام السباحة ، شرفة ، التصميم الداخلي ، دبي ، المنزل الحديث
Algedra Interior Design

تصميم حمام سباحة في بنتهاوس فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع الصورة السابقة للجلسة الخارجية لم نلاحظ مطلقًا أن هناك بانيو سبا في الخلفية، لكن هذه الصورة تفاجئنا كثيرًا بوجوده وتصميمه الدائري الأخاذ.. حيث يمكن الاسترخاء والاستمتاع بجمال المشهد الخارجي الأخاذ لناطحات السحاب وهي تلتقي بالسماء.

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