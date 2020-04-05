8 نصائح لتنظيف وتطهير منزلك

مهمة تنظيف المنزل مهمه شاقة بالنسبة لكثير من السيدات ولأننا جميعًا الآن في منازلنا وقت طويل بسبب أنتشار وباء الكورونا فبالتأكيد نحن نحاول الحفاظ على نظافة المنزل وعلى صحة أسرتنا أكثر من أي وقت مضى لذا تقدم هوميفاي لكِ بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف وتطهير المنزل بشكل أسرع دون بذل مجهود كبير .
من كثرة أستخدام الأبواب و المقابض يجب نظيف الابواب جيدا عليكي استخدام قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع الابواب والأسطح المعدنية وغيرها الموجودة في المنزل. لأن مقابض الأبواب المعدنية مع كثرة ملامستها تبدأ الجراثيم في الظهور والانتشار ومن الأفضل أستخدام مطهر كحولي أو وضع كوب من الكلور على لتر من الماء وعند التنظيف ثم قومي بتلميع الأسطح جيدا في المنزل بالكامل وبالأخص الأسطح المعرضة كثيرا للمس المتكرر مثل مقابض الأبواب والمفاتيح و مكابس الكهرباء لأن هذه الأشياء تقوم بتجميع البكتيريا بشكل وأحيانا تغفل السيدات عن تنظيفها.
مدخل المنزل هو المكان الأكثر تعرض للجراثيم و الفيروسات بسبب وجود الأحذية دائما والشنط عند مدخل المنزل و يمكنك تنظيف المدخل بكل ما فيه يوميا خلال استخدام المكنسة الكهربائية لإلتقاط كل ما تبقى من الأتربة ثم نقوم بمسح الأرضيات فيجب تطهير جميع أسطح المحيطة بالمدخل من من خلال وضع كوب من الكلور على دلو من الماء ويتم التلميع به ومن الأفضل أرتداء قفازات وقناع أثناء عملية التطهير لضمان حماية نفسك من الجراثيم.
أي غرفة في المنزل عند تنظيفها تمر بمرحلتين مرحلة التنظيف اليومي التي تكون عبارة عن كنس الأرضية ومسح الأسطح وتهوية الغرفة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التنظيف الشامل من خلال تطهير الأسطح الخشبية و استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الغبار الموجود في الزوايا الضيقة , استخدمي قطعة من القماش المبلل بالقليل من الماء الممزوج بالمطهر ،وامسحي الجدران، والأخشاب و النوافذ، حتى تتخلصي من الغبار تماما.
جميع غرف المنزل يجب تنظيفها وتطهيرها جيدا ,يمكن تهوية الغرف عن طريق السماح للهواء بالدخول من النوافذ والأبواب، فهذه هي أهم طرق التهوئة، بحيث تسمح هذه الطريقة للهواء النقي باستبدال الهواء الداخلي في المنزل يجب تهوية المنزل ل15 دقيقةً يومياً عن طريق من خلال ترك النافذة مفتوحة ل15 دقيقةً، ويجب عدم ترك النافذة مفتوحة طوال اليوم ثم يجب تهوية الغرفة صباحا حيث يعتبر الهواء الخارجي أقل تلوثًا في هذه الفترة.
تطهير وتنظيف المطبخ من الأمور المهمة جدا حيث أن المطبخ هو مصدر الطعام و قد تسبب أي بكتريا في المطبخ عدوى شديدة لذلك يجب الأهتمام بتطهير المطبخ جيدا خاصة عند شراء اي طعام أو طلبات من الخارج ويمكن استخدام الكلور في مسح الأرض ثم يمكن عمل زجاجة صغيرة من الكلور وأي منظف ورش كل الاسطح بها جيدا ومسح الاسطح بعدها بالماء جيدا وأحرصي دائما على تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج وكل الاشياء التي تستخم كثيرا.
يجب تنظيف الحمام بشكل يومي و يحتاج الحمام الى طرق وأدوات كثيرة لتنظيفه بسبب أنه مليء بالجراثيم ويجب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على حمّام معقم وخالي من الأمراض والأوساخ. يجب ارتداء القفازات قبل البدء بالتنظيف حتّى لا تنتقل الجراثيم إليه ثم نقوم بأخراج كُل ما هو زائد علي الحمام مثل الملابس والأكواب والقمامة . يجب التأكُد من أنَّ النافذة والباب مفتوحان لضمان التهوية الجيدة، وتشغيل ثم يجب استخدام فرشاة الغُبار لإزالة الغُبار الموجود على جُدران وزوايا الجمام ثم تكنيسها من على الأرض ثم وضع مسحوق التنظيف مع الكلور على جميع الأسطح.
تعريض المنزل للشمس له دور كبير في القضاء على الجراثيم بشكل كبير والحدائق المنزلية تعمل على تنقية الهواء الجوي من خلال قدرتها على امتصاص السموم المتواجدة فيه والمتمثلة في المركبات العضوية المتطايرة كما تعمل أيضا على تحسين صحة الإنسان كما أثبتت الأبحاث العلمية أن وضع النباتات في غرف المستشفيات تساعد على سرعة شفاء المرضى وتقلل من فرص الإصابة بالصداع، الإنفلونزا.وهذا ما يحتاجه الإنسان في فترة أنتشار أي وباء مع ضرورة استخدام المطهرات لتطهير و تعقيم كل اسطح المنزل والأبواب والزجاج.
الأهم في عملية التنظيف هو الدقة في تنظيف كل الاماكن جيدا التي تغفل السيدات أحيانا عن تنظيفها مثل أبواب الغرف و الرفوف المعلقة و رفوف الملابس والزوايا والاركان المهملة ومقابض الأبواب و المرايات ولذلك يجب تنظيف مل تلك الأكان جديا خاصة مع انتشار الأمراض في وقتنا هذا من خلال مسح كل الاسطح بالمطهرات.