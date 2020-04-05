الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 نصائح لتنظيف وتطهير منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify جدران
Loading admin actions …

مهمة تنظيف المنزل مهمه شاقة بالنسبة لكثير من السيدات ولأننا جميعًا الآن في منازلنا وقت طويل بسبب أنتشار وباء الكورونا فبالتأكيد نحن نحاول الحفاظ على نظافة المنزل وعلى صحة أسرتنا أكثر من أي وقت مضى لذا تقدم هوميفاي لكِ بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف وتطهير المنزل بشكل أسرع دون بذل مجهود كبير . 

النصيحة الأولى: الاهتمام بتنظيف الابواب

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

من كثرة أستخدام الأبواب و المقابض يجب نظيف الابواب جيدا عليكي استخدام قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع الابواب والأسطح المعدنية وغيرها الموجودة في المنزل. لأن مقابض الأبواب المعدنية مع كثرة ملامستها تبدأ الجراثيم في الظهور والانتشار ومن الأفضل أستخدام مطهر كحولي أو وضع كوب من الكلور على لتر من الماء وعند التنظيف ثم قومي بتلميع الأسطح جيدا في المنزل بالكامل وبالأخص الأسطح المعرضة كثيرا للمس المتكرر مثل مقابض الأبواب والمفاتيح و مكابس الكهرباء لأن هذه الأشياء تقوم بتجميع البكتيريا بشكل وأحيانا تغفل السيدات عن تنظيفها. 

النصيحة الثانية: نظافة المدخل

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects غرفة السفرة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

مدخل المنزل هو المكان الأكثر تعرض للجراثيم و الفيروسات بسبب وجود الأحذية دائما والشنط عند مدخل المنزل و يمكنك تنظيف المدخل بكل ما فيه يوميا خلال استخدام المكنسة الكهربائية لإلتقاط كل ما تبقى من الأتربة ثم نقوم بمسح الأرضيات فيجب تطهير جميع أسطح المحيطة بالمدخل من من خلال وضع كوب من الكلور على دلو من الماء ويتم التلميع به ومن الأفضل أرتداء قفازات وقناع أثناء عملية التطهير لضمان حماية نفسك من الجراثيم.

النصيحة الثالثة: تنظيف شامل

homify غرفة المعيشة أبلكاش
homify

homify
homify
homify

أي غرفة في المنزل عند تنظيفها تمر بمرحلتين مرحلة التنظيف اليومي التي تكون عبارة عن كنس الأرضية ومسح الأسطح وتهوية الغرفة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التنظيف الشامل من خلال تطهير الأسطح الخشبية و استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الغبار الموجود في الزوايا الضيقة , استخدمي قطعة من القماش المبلل بالقليل من الماء الممزوج بالمطهر ،وامسحي الجدران، والأخشاب و النوافذ، حتى تتخلصي من الغبار تماما.




النصيحة الرابعة : التهوية السليمة في كافة ارجاء المنزل

Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

جميع غرف المنزل يجب تنظيفها وتطهيرها جيدا ,يمكن تهوية الغرف عن طريق السماح للهواء بالدخول من النوافذ والأبواب، فهذه هي أهم طرق التهوئة، بحيث تسمح هذه الطريقة للهواء النقي باستبدال الهواء الداخلي في المنزل يجب تهوية المنزل ل15 دقيقةً يومياً عن طريق من خلال ترك النافذة مفتوحة ل15 دقيقةً، ويجب عدم ترك النافذة مفتوحة طوال اليوم ثم يجب تهوية الغرفة صباحا حيث يعتبر الهواء الخارجي أقل تلوثًا في هذه الفترة.





النصيحة الخامسة :التعقيم السليم للمطبخ

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

تطهير وتنظيف المطبخ من الأمور المهمة جدا حيث أن المطبخ هو مصدر الطعام و قد تسبب أي بكتريا في المطبخ عدوى شديدة لذلك يجب الأهتمام بتطهير المطبخ جيدا خاصة عند شراء اي طعام أو طلبات من الخارج ويمكن استخدام الكلور في مسح الأرض ثم يمكن عمل زجاجة صغيرة من الكلور وأي منظف ورش كل الاسطح بها جيدا ومسح الاسطح بعدها بالماء جيدا وأحرصي دائما على تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج وكل الاشياء التي تستخم كثيرا.

النصيحة السادسة: تطهير الحمام

'The Art Apartment', freedom of design freedom of design حمام رخام Brown
freedom of design

freedom of design
freedom of design
freedom of design

يجب تنظيف الحمام بشكل يومي و يحتاج الحمام الى طرق وأدوات كثيرة لتنظيفه بسبب أنه مليء بالجراثيم ويجب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على حمّام معقم وخالي من الأمراض والأوساخ. يجب ارتداء القفازات قبل البدء بالتنظيف حتّى لا تنتقل الجراثيم إليه ثم نقوم بأخراج كُل ما هو زائد علي الحمام مثل الملابس والأكواب والقمامة . يجب التأكُد من أنَّ النافذة والباب مفتوحان لضمان التهوية الجيدة، وتشغيل ثم يجب استخدام فرشاة الغُبار لإزالة الغُبار الموجود على جُدران وزوايا الجمام ثم تكنيسها من على الأرض ثم وضع مسحوق التنظيف مع الكلور على جميع الأسطح.


تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

النصيحة السابعة: تنقية طبيعية

Beautiful flooring for the finishing touch homify جدران kitchen floor
homify

Beautiful flooring for the finishing touch

homify
homify
homify

تعريض المنزل للشمس له دور كبير في القضاء على الجراثيم بشكل كبير والحدائق المنزلية تعمل على تنقية الهواء الجوي من خلال قدرتها على امتصاص السموم المتواجدة فيه والمتمثلة في المركبات العضوية المتطايرة كما تعمل أيضا على تحسين صحة الإنسان كما أثبتت الأبحاث العلمية أن وضع النباتات في غرف المستشفيات تساعد على سرعة شفاء المرضى وتقلل من فرص الإصابة بالصداع، الإنفلونزا.وهذا ما يحتاجه الإنسان في فترة أنتشار أي وباء مع ضرورة استخدام المطهرات لتطهير و تعقيم كل اسطح المنزل والأبواب والزجاج.

النصيحة الثامنة: الاهتمام بتنظيف الزوايا المهملة

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

الأهم في عملية التنظيف هو الدقة في تنظيف كل الاماكن جيدا التي تغفل السيدات أحيانا عن تنظيفها مثل أبواب الغرف و الرفوف المعلقة و رفوف الملابس والزوايا والاركان المهملة ومقابض الأبواب و المرايات ولذلك يجب تنظيف مل تلك الأكان جديا خاصة مع انتشار الأمراض في وقتنا هذا من خلال مسح كل الاسطح بالمطهرات.

فيلا عائلية ساحرة على أحدث طراز تصميمي
شاركنا بأفكار أخرى عن تطهير المنازل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً