8 نصائح لتنظيف وتطهير منزلك

يجب تنظيف الحمام بشكل يومي و يحتاج الحمام الى طرق وأدوات كثيرة لتنظيفه بسبب أنه مليء بالجراثيم ويجب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على حمّام معقم وخالي من الأمراض والأوساخ. يجب ارتداء القفازات قبل البدء بالتنظيف حتّى لا تنتقل الجراثيم إليه ثم نقوم بأخراج كُل ما هو زائد علي الحمام مثل الملابس والأكواب والقمامة . يجب التأكُد من أنَّ النافذة والباب مفتوحان لضمان التهوية الجيدة، وتشغيل ثم يجب استخدام فرشاة الغُبار لإزالة الغُبار الموجود على جُدران وزوايا الجمام ثم تكنيسها من على الأرض ثم وضع مسحوق التنظيف مع الكلور على جميع الأسطح.



