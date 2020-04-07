بازار حديث مع ناطحة سحاب خلابة

في هذا المشروع ، من المهم الحفاظ على الهيكل الأولي من خلال تضمين العناصر التقليدية الأصيلة. يجب أن تعلم أن هذا الموقع له مهنة اجتماعية وثقافية. كما تستضيف الإقامة. يوجد مركز تسوق ومساكن ومرافق رياضية ومساحات ترفيهية.

هناك جزء مغطى بعدة طوابق. هذه هي النقطة المحورية للمشروع. هناك تنوع بيولوجي نباتي حقيقي مع وجود عدة أنواع من الأشجار والنباتات. بالملاحظة ، في هذه الخطة العامة ، ترى أن هناك عدة أجزاء ، وتنظيم واضح ، ومساحات مخططة للدوران وبرج مهيمن يثير الفضول.

يوضح نموذج النظرة العامة كيف تم تصميم البازار الحديث على عدة طوابق. مركز المشروع هو جزء مغطى ، يذكرنا بالأسواق التقليدية المغطاة. هناك أيضًا مراكز التسوق والمباني السكنية والمنشآت الرياضية ومناطق الاستجمام المحلية التي تهدف إلى العديد من النباتات ، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأشجار.