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بازار حديث مع ناطحة سحاب خلابة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
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مشروع اليوم من هوميفاي ٣٦٠ لبازار أخاذ بأقل تقدير، وذلك بفضل تصميمه الأخاذ على النمط الحديث بناطحة سحاب مذهلة تكاد تشق السماء. من أهم المزايا التي يتمتع بها هذا الصرح الكبير، أنه يتمتع بقدر كبير من المرونة تجعله قابلا في أي وقت للتعديل، حيث سيكون من الممكن إضافة المزيد من المباني للتكيف مع التغييرات الرئيسية وتلبية الاحتياجات الجديدة للزوار و السكان وكذلك أية التطورات التكنولوجية.

تم تصميم هذه التحفة المعمارية من قبل خبراء العمارة والتصميم Jamais Vu Atelier، والذي يجمع بين الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية مع بعضها البعض.. إليكم المشروع بالتفصيل فيما يلي!

نظرة عامة.. خريطة الموقع

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Beige
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

في هذا المشروع ، من المهم الحفاظ على الهيكل الأولي من خلال تضمين العناصر التقليدية الأصيلة. يجب أن تعلم أن هذا الموقع له مهنة اجتماعية وثقافية. كما تستضيف الإقامة. يوجد مركز تسوق ومساكن ومرافق رياضية ومساحات ترفيهية.

هناك جزء مغطى بعدة طوابق. هذه هي النقطة المحورية للمشروع. هناك تنوع بيولوجي نباتي حقيقي مع وجود عدة أنواع من الأشجار والنباتات. بالملاحظة ، في هذه الخطة العامة ، ترى أن هناك عدة أجزاء ، وتنظيم واضح ، ومساحات مخططة للدوران وبرج مهيمن يثير الفضول.

يوضح نموذج النظرة العامة كيف تم تصميم البازار الحديث على عدة طوابق. مركز المشروع هو جزء مغطى ، يذكرنا بالأسواق التقليدية المغطاة. هناك أيضًا مراكز التسوق والمباني السكنية والمنشآت الرياضية ومناطق الاستجمام المحلية التي تهدف إلى العديد من النباتات ، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأشجار.

عرض مسائي لمركز الأعمال

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Beige
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

هنا ترى Residence-Business Tower-Hotel. يحتوي هذا المبنى على واجهة وحدات. وهو في نفس الوقت مركز أعمال وفندق ومجمع سكني فاخر. كما تفهم ، يقوم بالعديد من الوظائف. من البرج ، يمكنك مشاهدة غروب الشمس.

تم التأكيد على الطابع الحديث للبازار من قبل مركز الأعمال ، الذي يرتفع إلى السماء باعتباره ناطحة سحاب عملاقة. إنه يمثل صلة بين الهياكل التقليدية للبازار والطلبات على الوظائف المعاصرة واستخدام الموقع.بفضل حجم ناطحة السحاب ، يتيح المبنى مجموعات وظيفية مختلفة ويمكنه الجمع بين الفندق ومركز الأعمال والمعيشة الحديثة. من خلال وجود العديد من الخيارات المتاحة هنا ، يمكن أن يكون من الأسهل العثور على مستثمرين للمشروع وبالتالي تأمين تمويله.

المنطقة السكنية بلمسة جذابة

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

تم التفكير في المساحة السكنية جيدًا لتجنب التوحيد والسماح للسكان بالاستمتاع بمنظر لطيف. وبالتالي فإن المساكن لها أرضيات مخصصة لها على وجه التحديد. من خلال العيش هناك ، تأكد من أنك لن تكون على اتصال دائم بالمنطقة التجارية المزدحمة للغاية.

لا يزال بإمكانك الوصول إلى المطاعم والمراكز الرياضية والمساحات الاجتماعية.

تم تخطيط المساكن بخطط طوابق مختلفة جدًا ، بحيث تتوفر شقق بأحجام مختلفة ولأكثر أنماط الحياة تنوعًا. تم فصل قواعد مناطق المعيشة فيما يتعلق باستخدامها وتوفر المساحة المثالية للمطاعم والمراكز الرياضية وأكثر من ذلك بكثير.

نسيم منعش للحي

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

هدف واحد من هذا المشروع هو تعزيز الحي. تم التخطيط للمساحات المفتوحة التي تعزز الحياة النشطة ليلاً ونهارًا وتشجع السكان على الاجتماع معًا في الهواء الطلق وقيادة حياة اجتماعية حية هنا. تعزز المساحات الاجتماعية التواصل ، ولكن – مثل هذه المساحات الخضراء – يمكنها أيضًا أن تفيد البيئة وتخلق الحرية.

الأناقة الحديثة

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

تأتي البساطة أولاً في مبنى مركز التسوق هذا.تتوافق الألوان المستخدمة مع ما يتم عادة في الأسواق التقليدية. كما أنها تمنح الأناقة للهيكل الخطي والفخم للمبنى. تم تصميم الجزء المركزي من المبنى المغطى في كتلتين منفصلتين متصلتين بمنطقة تداول متعددة الطوابق ، مع ممرات وسلالم. لهذا ، وضع المتخصصون في JAMAIS VU ATELIER بنية تغطية خفيفة. يطل على معظم المناطق شبه المفتوحة ، بينما يوفر ممرًا مرتفعًا.

تم تكييف كل ممر للمعدات الموجودة أدناه. لذلك يتم تكييف كل شيء مع الاحتياجات المحددة. توفر ثقافة الأخوة والحياة المجتمعية ، الضرورية لجو البازار الأصيل ، إمكانية إنتاج أجواء مختلفة. كل هذا يعزز التعددية. تم تصميم البازار مفتوحًا وكاملًا قدر الإمكان. كما يسمح بتنظيم لا مركزي ، ويشجع الشراكات مع الحرفيين والمنتجين من جميع أنحاء المدينة.

يحتوي هذا المشروع أيضًا على وظيفة مرتبطة بالحياة الأكاديمية. يوجد مبنى جامعي ، يقع في المقطع العرضي للسكن مع مركز التسوق المغطى. يسمح مبنى الجامعة هذا أيضًا بالوصول السهل إلى جميع مناطق الموقع ؛ هذا بسبب موقعها الجغرافي.

منظر ليلي ساحر

Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer
Jamaıs Vu Atelıer

هذا المنظر الليلي مثير حقًا لأنه يمكنك رؤية كل سحر المبنى. يمكنك أن تشعر حقًا بالجو الهادئ والهادئ وحتى الحالم قليلاً. نحن على يقين من أن الزوار يقدرون ذلك وأنهم لم يعودوا يريدون المغادرة.

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