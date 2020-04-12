ركن القراءة المنزلي: 7 تصاميم ولا أروع

إن كنت ترغب في تصميم ركن مميز للقراءة بمنزلك، يكون بمثابة ملجأك الخاص الذي تنسى فيه ما يجرى حولك بالعالم، مع كتابك المفضل، كتاب الأفكار هذا سينل إعجابك، بما يضمه من 7 نماذج مذهلة كلًا منها تحمل فكرة رائعة ومختلفة لركن القراءة.
هذه المنصة الصغيرة هي بالتأكيد واحدة من أروع وأجمل الزوايا التي رأيناها حيث كان معظم المهندسين المعماريين قد حولوها للتو إلى مساحة تخزين ذكية لكننا نعتقد أن هذا يضيف قيمة أكبر للمنزل من خلال الجلوس فيها وقراءة بعض الكتب بكل هدوء أو عزف الموسيقى مع الاضاءة الخافتة المسلطة في منتصف المنصة.
إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية في المنزل يمكنك دائمًا إنشاء واحدة من خلال استخدام بعض القماش المزخرف حيث تحتوي غرفة النوم العلية هذه على خيمة بيضاء مزخرفة بالورد الملون ومن المؤكد أنها ستجذب الصغار والكبار على حد سواء للجلوس فيها فهي بمثابة خيمة للأستخاء.
نحن نحب هذا الزواية الصغير لأنها تم إنشاؤها من لا شيء تقريبًا حيث أن المنصة الصغيرة تخلق ارتفاعًا بسيطًا ويتناسب المقعد البسيط بشكل مريح داخل المساحة المضافة مع استخادم الارض الخشبية.
اذا كان لديك أسقف عالية مثل هذه الغرفة فلماذا لا تصنع فيها زاوية صغيرة أو دور علوي سري خاص بك مثل هذا إنه المكان المثالي للاختباء والاختفاء للاستمتاع بقراءة كتاب لبضع ساعات حيث لا توجد غرفة قائمة ولكن هذا يزيد من الجاذبية والاستمتاع والتسلية ايضا.
هذه الزاوية الباريسية الصغيرة حيث يمكن إعداد زاوية قراءة مؤقتة حيث أن كل ما تحتاجه هو مجموعة رقيقة من الوسائد المريحة بجانب مصباح صغير و يمكن ايضا إنشاء شيء من هذا القبيل حتى تحت الدرج لأستغلال تلك المساحة الفارغة .
يبدو مقعد النافذة في هذا المكان مثالي للغاية للاستمتاع بمشاهدة القليل من المساحات الخضراء التي تعطي احساس بالاسترخاء وايضا الابعاد الصغيرة التي تجعل الغرفة لطيفة ومريحة مع وجود المصابيح المعلقة.
تحتوي الزاوية المريحة الكلاسيكية بشكل عام على شيء يجعلها خارج المألوفحيث تعتبر النباتات المنزلية أو أحواض السمك وتربية الحيوانات احتمالات جيدة للنظر فيها. وذلك لأن العناصر الطبيعية تشجعنا بشكل عام على الاسترخاء والأبتكار مثل هذه الغفة التي تحتي على حوض من الاسماك علي طاولة من الخشب وكرسي باللون الأخضر.