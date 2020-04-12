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ركن القراءة المنزلي: 7 تصاميم ولا أروع

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
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إن كنت ترغب في تصميم ركن مميز للقراءة بمنزلك، يكون بمثابة ملجأك الخاص الذي تنسى فيه ما يجرى حولك بالعالم، مع كتابك المفضل، كتاب الأفكار هذا سينل إعجابك، بما يضمه من 7 نماذج مذهلة كلًا منها تحمل فكرة رائعة ومختلفة لركن القراءة.

1- في قلب الجدار

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

هذه المنصة الصغيرة هي بالتأكيد واحدة من أروع وأجمل الزوايا التي رأيناها حيث كان معظم المهندسين المعماريين قد حولوها للتو إلى مساحة تخزين ذكية لكننا نعتقد أن هذا يضيف قيمة أكبر للمنزل من خلال الجلوس فيها وقراءة بعض الكتب بكل هدوء أو عزف الموسيقى مع الاضاءة الخافتة المسلطة في منتصف المنصة.

2- الركن السري

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella غرفة الاطفال
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية في المنزل يمكنك دائمًا إنشاء واحدة من خلال استخدام بعض القماش المزخرف حيث تحتوي غرفة النوم العلية هذه على خيمة بيضاء مزخرفة بالورد الملون ومن المؤكد أنها ستجذب الصغار والكبار على حد سواء للجلوس فيها فهي بمثابة خيمة للأستخاء.

3- يمنحك الخصوصية

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

نحن نحب هذا الزواية الصغير لأنها تم إنشاؤها من لا شيء تقريبًا حيث أن المنصة الصغيرة تخلق ارتفاعًا بسيطًا ويتناسب المقعد البسيط بشكل مريح داخل المساحة المضافة مع استخادم الارض الخشبية.

4- بعيد عن الأعين

Bücherregal und Hochbett, Lars Führmann Tischlerei Lars Führmann Tischlerei مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Lars Führmann Tischlerei

Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei

اذا كان لديك أسقف عالية مثل هذه الغرفة فلماذا لا تصنع فيها زاوية صغيرة أو دور علوي سري خاص بك مثل هذا إنه المكان المثالي للاختباء والاختفاء للاستمتاع بقراءة كتاب لبضع ساعات حيث لا توجد غرفة قائمة ولكن هذا يزيد من الجاذبية والاستمتاع والتسلية ايضا.

5- مريحة ومبهجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الزاوية الباريسية الصغيرة حيث يمكن إعداد زاوية قراءة مؤقتة حيث أن كل ما تحتاجه هو مجموعة رقيقة من الوسائد المريحة بجانب مصباح صغير و يمكن ايضا إنشاء شيء من هذا القبيل حتى تحت الدرج لأستغلال تلك المساحة الفارغة .

6- بلمسة استوائية

Window seat homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

Window seat

homify
homify
homify

يبدو مقعد النافذة في هذا المكان مثالي للغاية للاستمتاع بمشاهدة القليل من المساحات الخضراء التي تعطي احساس بالاسترخاء وايضا الابعاد الصغيرة التي تجعل الغرفة لطيفة ومريحة مع وجود المصابيح المعلقة.

7- كلاسيكية تحبها

homify مساحات تجارية Multicolored فنادق
homify

homify
homify
homify

تحتوي الزاوية المريحة الكلاسيكية بشكل عام على شيء يجعلها خارج المألوفحيث تعتبر النباتات المنزلية أو أحواض السمك وتربية الحيوانات احتمالات جيدة للنظر فيها. وذلك لأن العناصر الطبيعية تشجعنا بشكل عام على الاسترخاء والأبتكار مثل هذه الغفة التي تحتي على حوض من الاسماك علي طاولة من الخشب وكرسي باللون الأخضر.

بازار حديث مع ناطحة سحاب خلابة
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