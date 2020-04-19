سيصبح العمل من المنزل متعة مع هذه النماذج العشرة للمكاتب

في هذا المقال من منصتكم هوميفاي، جمعنا لكم تشكيلة لمكاتب منزلية من مختلف الأنماط الديكورية، لتحصلوا منها على الإلهام في تصميم مكاتبكم المنزلية الخاصة بشكل عملي ومريح، بحيث تحفزكم على إنجاز ما لديكم من مهام، في ظل حالة الحظر التي يعيشها العالم بأكمله بسبب فيروس كورونا، إليكم 10 أفكار تحببكم في العمل من المنزل.. لنبدأ الآن.
هذا المكتب عملي إلى حد كبير، كما يبدو وكأنه مكتب شخص محب للمرح والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، ويحتاج إلى أن يستلهم الكثير من الإبداع في وقت عمله .حيث يضيف ضوء الكرة الأرضية الجميل شكل مذهل في هذا المكتب المنزلي الأنيق.
هذا المكتب الصغير بمثابة غرفة منعزلة لشخص لا يحب أن ينزعج في وقت العمل ثم يتم أختيار الألوان البسيطة للغرفة من خلال الستارة الزرقاء والكرسي الأزرق الذي يضيف تمييزًا خفيًا على المكتب الصغير. ثم رف الكتب بحجم الجدار في الخلف يضيف جمال الى هذا المكتب الذي يقدم عزلة مثالية لعمل جيد.
من خلال مساحة صغيرة تم استخدامها لجميع الأشياء المتعلقة بالدراسة مثل أريكة مريحة بجانب النافذة للقراءة ، ومقعد منخفض لفنجان قهوة هادئ وكراسي بأسلوب جيد للعمل على الطاولة المستقيمة كما يوفر المصباح الموجود مساحة على الطاولة ثم يتيح سهولة لتنظيف الطاولة فعندما يكون لديك مكتب مثل هذا ، لماذا تريد الخروج؟
هذا المكتب المنزلي فريدًا للغاية من حيث الألوان , من خلال اختيار اللون الرمادي الريفي الذي ينضح بالصفاء. تبدو أرفف الكتب على الطاولة بخطوط رمادية بسيطة ريفية وأنيقة للغاية ثم تبدو الكراسي الخشبية جميلة وتضيف سحر الى هذا المكتب الرمادي ثم وجود نافذة بجوار المكتب كي يتخلل الضوء الطبيعي الى الغرفة.
لا يحتوي هذا المكتب المنزلي على نافذة صغيرة بل يحتوي أيضًا على نوافذ طويلة ممتدة من الأرض حتى السقف لخلق أجواء من النضارة ودخول الضوء في الغرفة كما يحتوي هذا المنزل على خزائن بأبواب أو بدون أبواب ثم الاعتماد على الأثاث البسيط حيث يجعل المكتب المنزلي يبدو عصريًا وأنيقًا.
في بعض المنازل لا يمكن للشخص الحصول على غرفة منفصلة للمكتب لذلك يمكنك الحصول عليه بجوار غرفة المعيشة ، وتواجه أي جدار يناسبكهنا في هذه الصورة ، كان مالك المنزل محظوظًا لوجود جدار زجاجي على الجانب ليدخل الكثير من الضوء الطبيعي على الطاولة كما تم استخدام طاولة وكرسي باللون الأبيض يكملان أثاث غرفة المعيشة بشكل متناسق.
يبدو هذا المكتب المنزلي جميل وهادئ للغاية حيث تم استخدام طاولة بسيطة وطويلة ، كتب مرتبة بدقة ، وضوء معلق طويل في الحائط للسماح ببعض الضوء الطبيعي يدخل من خلال الزجاج المصمم تصميم فريدًا. يتم الحفاظ على الأثاث في حده الأدنى ، لإضفاء إحساس بالهدوء والسلام.
إذا لم تتمكن من وضع المكتب بالفرب من النافذة ،يجب عليك اختيار مصباح قوي بالقرب من المكتب ومشرق بما يكفي لإضاءة منطقة العمل بالكامل بشكل جيد. تحسن طاولة الدراسة المضاءة جيدًا التركيز وتجعلك تشعر باليقظة والانتباه كما تم الاعتماد على اللون الأبيض في جميع أركان الغرفة حيث أن اللون الأبيض يساعد أكثر في التركيز.
المكتب الذي يكون أمامه نافذة يعتبر من الخيارات الأفضل ولكن إذا كانت الشمس قوية جدًا في بعض الاوقات ، فإن ستائر الظلال القابلة للتعديل تكون حل رائعًا يمكن اختيار لون الستائر المفضل لك ويمكن تعديل الشفافية من خلال اختيار القماش المناسب. فأن اللون الرمادي أضاف المزيد من الإلهام في هذا المكتب.
تبدو هذه المكاتب صغيرة و بسيطة ولكنها جذابة للغاية. حيث تم تصميم الجدران والأثاث بلون واحد ، مع استثناء الكرسي الذي يكمل ديكور الأرضيات الخشبية ثم يضيف المصباح الرمادي على الطاولة الضوء والتركيز أكثر على الطاولة.