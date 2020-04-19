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سيصبح العمل من المنزل متعة مع هذه النماذج العشرة للمكاتب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مكتب عمل أو دراسة
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في هذا المقال من منصتكم هوميفاي، جمعنا لكم تشكيلة لمكاتب منزلية من مختلف الأنماط الديكورية، لتحصلوا منها على الإلهام في تصميم مكاتبكم المنزلية الخاصة بشكل عملي ومريح، بحيث تحفزكم على إنجاز ما لديكم من مهام، في ظل حالة الحظر التي يعيشها العالم بأكمله بسبب فيروس كورونا، إليكم 10 أفكار تحببكم في العمل من المنزل.. لنبدأ الآن.

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

هذا المكتب عملي إلى حد كبير، كما يبدو وكأنه مكتب شخص محب للمرح والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، ويحتاج إلى أن يستلهم الكثير من الإبداع في وقت عمله .حيث يضيف ضوء الكرة الأرضية الجميل شكل مذهل في هذا المكتب المنزلي الأنيق.

簡約現代.鉑金苑, 陶璽空間設計 陶璽空間設計 مكتب عمل أو دراسة
陶璽空間設計

陶璽空間設計
陶璽空間設計
陶璽空間設計

هذا المكتب الصغير بمثابة غرفة منعزلة لشخص لا يحب أن ينزعج في وقت العمل ثم يتم أختيار الألوان البسيطة للغرفة من خلال الستارة الزرقاء والكرسي الأزرق الذي يضيف تمييزًا خفيًا على المكتب الصغير. ثم رف الكتب بحجم الجدار في الخلف يضيف جمال الى هذا المكتب الذي يقدم عزلة مثالية لعمل جيد.

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

من خلال مساحة صغيرة تم استخدامها لجميع الأشياء المتعلقة بالدراسة مثل أريكة مريحة بجانب النافذة للقراءة ، ومقعد منخفض لفنجان قهوة هادئ وكراسي بأسلوب جيد للعمل على الطاولة المستقيمة كما يوفر المصباح الموجود مساحة على الطاولة ثم يتيح سهولة لتنظيف الطاولة فعندما يكون لديك مكتب مثل هذا ، لماذا تريد الخروج؟

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

هذا المكتب المنزلي فريدًا للغاية من حيث الألوان , من خلال اختيار اللون الرمادي الريفي الذي ينضح بالصفاء. تبدو أرفف الكتب على الطاولة بخطوط رمادية بسيطة ريفية وأنيقة للغاية ثم تبدو الكراسي الخشبية جميلة وتضيف سحر الى هذا المكتب الرمادي ثم وجود نافذة بجوار المكتب كي يتخلل الضوء الطبيعي الى الغرفة.

白色巧克力 white chocolate, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas مكتب عمل أو دراسة
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

لا يحتوي هذا المكتب المنزلي على نافذة صغيرة بل يحتوي أيضًا على نوافذ طويلة ممتدة من الأرض حتى السقف لخلق أجواء من النضارة ودخول الضوء في الغرفة كما يحتوي هذا المنزل على خزائن بأبواب أو بدون أبواب ثم الاعتماد على الأثاث البسيط حيث يجعل المكتب المنزلي يبدو عصريًا وأنيقًا.

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

في بعض المنازل لا يمكن للشخص الحصول على غرفة منفصلة للمكتب لذلك يمكنك الحصول عليه بجوار غرفة المعيشة ، وتواجه أي جدار يناسبكهنا في هذه الصورة ، كان مالك المنزل محظوظًا لوجود جدار زجاجي على الجانب ليدخل الكثير من الضوء الطبيعي على الطاولة كما تم استخدام طاولة وكرسي باللون الأبيض يكملان أثاث غرفة المعيشة بشكل متناسق.

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空氣感文青宅, 磨設計 磨設計 مكتب عمل أو دراسة
磨設計

磨設計
磨設計
磨設計

يبدو هذا المكتب المنزلي جميل وهادئ للغاية حيث تم استخدام طاولة بسيطة وطويلة ، كتب مرتبة بدقة ، وضوء معلق طويل في الحائط للسماح ببعض الضوء الطبيعي يدخل من خلال الزجاج المصمم تصميم فريدًا. يتم الحفاظ على الأثاث في حده الأدنى ، لإضفاء إحساس بالهدوء والسلام.

THE NEW WHITE PLACE, 大集國際室內裝修設計工程有限公司 大集國際室內裝修設計工程有限公司 مكتب عمل أو دراسة
大集國際室內裝修設計工程有限公司

大集國際室內裝修設計工程有限公司
大集國際室內裝修設計工程有限公司
大集國際室內裝修設計工程有限公司

إذا لم تتمكن من وضع المكتب بالفرب من النافذة ،يجب عليك اختيار مصباح قوي بالقرب من المكتب ومشرق بما يكفي لإضاءة منطقة العمل بالكامل بشكل جيد. تحسن طاولة الدراسة المضاءة جيدًا التركيز وتجعلك تشعر باليقظة والانتباه كما تم الاعتماد على اللون الأبيض في جميع أركان الغرفة حيث أن اللون الأبيض يساعد أكثر في التركيز.

山 住宅 Mt. house, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 غرفة السفرة
齊禾設計有限公司

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

المكتب الذي يكون أمامه نافذة يعتبر من الخيارات الأفضل ولكن إذا كانت الشمس قوية جدًا في بعض الاوقات ، فإن ستائر الظلال القابلة للتعديل تكون حل رائعًا يمكن اختيار لون الستائر المفضل لك ويمكن تعديل الشفافية من خلال اختيار القماش المناسب. فأن اللون الرمادي أضاف المزيد من الإلهام في هذا المكتب.

136_Appartmento per una coppia, MIDE architetti MIDE architetti مطبخ
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

تبدو هذه المكاتب صغيرة و بسيطة ولكنها جذابة للغاية. حيث تم تصميم الجدران والأثاث بلون واحد ، مع استثناء الكرسي الذي يكمل ديكور الأرضيات الخشبية ثم يضيف المصباح الرمادي على الطاولة الضوء والتركيز أكثر على الطاولة.

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