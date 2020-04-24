فيلا عائلية من طابقين بفناء خلفي مذهل

اليوم نقدم لك مشروع جديد من مشاريع هوميفاي وهو لفيلا عائلية في منتهى الروعة والرقي، واجهتها أجمل ما فيها، من تصميم المحترفين TMV ARCHITECTURE COMPANY. فواجهات المنازل تعبر عن ذوقك الخاص للضيوف منذ الوهلة الأولى، وهي عنوان ذوقك بالتصميم الداخلى لها، ولا يمكن ان تهمل واجهة الفيلا التي تكون عنوان لذوق راقى للتصميم الداخلي ولكي يكتمل ديكور الفيلا الخارجي يجب أن يحتوي على بعض الإضاءات ولا تغفل عن أهمية الحدائق في الفيلا كما يجب تحديد مساحة الحديقة وفقًا لمساحة الفيلا التي تقام حولها وكذلك حمام السباحة.