فيلا عائلية من طابقين بفناء خلفي مذهل

اليوم نقدم لك مشروع جديد من مشاريع هوميفاي وهو لفيلا عائلية في منتهى الروعة والرقي، واجهتها أجمل ما فيها، من تصميم المحترفين TMV ARCHITECTURE COMPANY. فواجهات المنازل تعبر عن ذوقك الخاص للضيوف منذ الوهلة الأولى، وهي عنوان ذوقك بالتصميم الداخلى لها، ولا يمكن ان تهمل واجهة الفيلا التي تكون عنوان لذوق راقى للتصميم الداخلي ولكي يكتمل ديكور الفيلا الخارجي يجب أن يحتوي على بعض الإضاءات ولا تغفل عن أهمية الحدائق في الفيلا كما يجب تحديد مساحة الحديقة وفقًا لمساحة الفيلا التي تقام حولها وكذلك حمام السباحة.
سوف نبدأ جولتنا في هذا المشروع عن الواجهة وما يميزها من تصميم راقي ولأن واجهة المنزل تفرق كثيرا نريد أن نقدم تصميم حديث بأناقة اللون الأبيض والبناء المرتفع مع النوافذ الزجاجية الواسعة مع وجود جراج صغير على أحدى الجوانب ويجب أن ننظر للحديقة الخضراء الصغيرة التي تحيط بالفيلا لتعطي شعور جميل لكل من ينظر من نافذة الفيلا حيث تعتبر الحديقة المكان المناسب للراحة بعيدا عن الضوضاء كما أن جزءا من الحديقة المنزلية يمكن أن تخصص للأطفال.
اما عن الصورة الثانية من هذا المشروع سوف نتحدث عن الإضاءة فإن الإضاءة واحدة من أهم عناصر الديكور التي تبرز جمال الواجهة وتم توزيع الإضاءة على الحديقة بشكل بسيط مما يجعلها أكثر جاذبية وذات ذوق رفيع خاصة في الليل وحتى تظهر أيضا الممر وكذلك الدرج.
و دعونا ننتقل هنا إلى التقسيم الذكي حيث تتمتع الفيلا بالمساحات الخضراء البسيطة بجانب الممرات الخشبية الأنيقة التي تتناسب مع حجم الحديقة وتعطيها شكل أكثر رقي ومن مميزات الفيلا وجود حمام سباحة وجلسة محيطة بحمام السباحة مريحة للغاية باللون الأبيض.
وسوف نتحدث هنا بشكل أكثر تفصيلا عن حمام السباحة وهناك من يفضل أن يقام حمام السباحة في زاوية الحديقة مع توزيع بعض الصخور على أطرافه وتتعدد الاكسسوارات الخاصة بحمامات السباحة مثل وحدات إضاءة غاطسة في المياه أو مثبتة في حوائط الحمام تمنحه منظرا في غاية الجمال ، بالإضافة إلي أنها توضح مكان حمام السباحة خاصة في الليل.
سوف نتحدث مرة اخري عن الحديقة بكل ما فيها من تصاميم راقية ومختلفة لابراز جمال معمارية البناء وسوف يظل اللون الأخضر هو أيقونة الحياة في العالم وبحضور اللون الأخضر في المكان يعم الجمال والرقي بالإضافة أيضا إلى أحواض الزرع ذات الزهور الزرقاء في برواز خشبيى حولها لتكون بمثابة تابلوه من الخضرة الطبيعية فى المكان.
وسوف نتحدث هنا عن الهيكل المعماري الخاص بالفيلا من حيث مخططات الأدوار فأن الفيلا تتكون من طابقين ويحتوي الطابق الأول على غرف المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ و الطابق الثاني يحتوي على غرف النوم ويتميز سقف الفيلا بالشكل الهرمي حيث يحمي المنزل من الأمطار كما يحمي خزانات المياه من حرارة الجو و يبقي المنزل في فصل الصيف باردا ثم يعطي مظهرا راقيا للفيلا.
وسوف نتحدث هنا بشكل أكثر تفصيلا عن الهيكل المعماري للفيلا و ما فيه من مميزات حيث يجمع التصميم الهيكلي للفيلا بين بعض مواد البناء المختلفة مثل أستخدام الخشب في اجزاء من النوافذ وكذلك الزجاج أيضا في النوافذ وجميع أبواب الفيلا من الزجاج ومن مميزات هدا الزجاج انه عازل للرؤية الداخلة للفيلا.