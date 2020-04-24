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فيلا عائلية من طابقين بفناء خلفي مذهل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
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اليوم نقدم لك مشروع جديد من مشاريع هوميفاي وهو لفيلا عائلية في منتهى الروعة والرقي، واجهتها أجمل ما فيها، من تصميم المحترفين TMV ARCHITECTURE COMPANY. فواجهات المنازل تعبر عن ذوقك الخاص للضيوف منذ الوهلة الأولى، وهي عنوان ذوقك بالتصميم الداخلى لها، ولا يمكن ان تهمل واجهة الفيلا التي تكون عنوان لذوق راقى للتصميم الداخلي ولكي يكتمل ديكور الفيلا الخارجي يجب أن يحتوي على بعض الإضاءات ولا تغفل عن أهمية الحدائق في الفيلا كما يجب تحديد مساحة الحديقة وفقًا لمساحة الفيلا التي تقام حولها وكذلك حمام السباحة.

الواجهة

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

‏سوف نبدأ ‏جولتنا في هذا المشروع عن الواجهة وما يميزها من تصميم راقي ‏ولأن واجهة المنزل تفرق كثيرا نريد أن نقدم تصميم حديث بأناقة اللون الأبيض والبناء المرتفع مع النوافذ الزجاجية الواسعة مع وجود جراج صغير على أحدى الجوانب ويجب أن ننظر للحديقة الخضراء الصغيرة التي تحيط بالفيلا لتعطي شعور جميل لكل من ينظر من نافذة الفيلا حيث تعتبر الحديقة المكان المناسب للراحة بعيدا عن الضوضاء كما أن جزءا من الحديقة المنزلية يمكن أن تخصص للأطفال.

الواجهة وسحر الإضاءة

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

‏اما عن الصورة الثانية من هذا المشروع ‏سوف نتحدث عن الإضاءة فإن الإضاءة واحدة من أهم عناصر الديكور التي تبرز جمال الواجهة وتم توزيع الإضاءة على الحديقة بشكل بسيط مما يجعلها أكثر جاذبية وذات ذوق رفيع خاصة في الليل وحتى تظهر أيضا الممر وكذلك الدرج.

الفناء الخلفي للفيلا

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

و دعونا ننتقل هنا إلى التقسيم الذكي حيث تتمتع الفيلا بالمساحات الخضراء البسيطة بجانب الممرات الخشبية الأنيقة التي تتناسب مع حجم الحديقة وتعطيها شكل أكثر رقي ومن مميزات الفيلا وجود حمام سباحة وجلسة محيطة بحمام السباحة مريحة للغاية باللون الأبيض.

حمام السباحة

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وسوف نتحدث هنا بشكل أكثر تفصيلا عن حمام السباحة وهناك من يفضل أن يقام حمام السباحة في زاوية الحديقة مع توزيع بعض الصخور على أطرافه وتتعدد الاكسسوارات الخاصة بحمامات السباحة مثل وحدات إضاءة غاطسة في المياه أو مثبتة في حوائط الحمام تمنحه منظرا في غاية الجمال ، بالإضافة إلي أنها توضح مكان حمام السباحة خاصة في الليل.

الحديقة المنزلية

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

سوف نتحدث مرة اخري عن الحديقة بكل ما فيها من تصاميم راقية ومختلفة لابراز جمال معمارية البناء وسوف يظل اللون الأخضر هو أيقونة الحياة في العالم وبحضور اللون الأخضر في المكان يعم الجمال والرقي بالإضافة أيضا إلى أحواض الزرع ذات الزهور الزرقاء في برواز خشبيى حولها لتكون بمثابة تابلوه من الخضرة الطبيعية فى المكان

الهيكل المعماري للفيلا

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وسوف نتحدث هنا عن الهيكل المعماري الخاص بالفيلا من حيث مخططات الأدوار فأن الفيلا تتكون من طابقين ويحتوي الطابق الأول على غرف المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ و الطابق الثاني يحتوي على غرف النوم ويتميز سقف الفيلا بالشكل الهرمي حيث يحمي المنزل من الأمطار كما يحمي خزانات المياه من حرارة الجو و يبقي المنزل في فصل الصيف باردا ثم يعطي مظهرا راقيا للفيلا.

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تداخل واندماج العديد من خامات البناء

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وسوف نتحدث هنا بشكل أكثر تفصيلا عن الهيكل المعماري للفيلا و ما فيه من مميزات حيث يجمع التصميم الهيكلي للفيلا بين بعض مواد البناء المختلفة مثل أستخدام الخشب في اجزاء من النوافذ وكذلك الزجاج أيضا في النوافذ وجميع أبواب الفيلا من الزجاج ومن مميزات هدا الزجاج انه عازل للرؤية الداخلة للفيلا.

مخصص تفصيلي للتصميم الداخلي للفيلا يبرز التقسيم الذكي للمساحات

Проект стильного двухэтажного дома TMV 2, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company
سيصبح العمل من المنزل متعة مع هذه النماذج العشرة للمكاتب
ما رأيك بهذا المشروع؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
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