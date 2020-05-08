7 خزائن ملابس بتصاميم متنوعة ومميزة

خزانات الملابس هي أحد الطرق الموفرة للراحة في استخراج الملابس وذلك لمساحتها المناسبة لمختلف الغرف و الحل الامثل للمساحات الضيقة هي خزائن الملابس الصغيرة لتساعدك في تنظيم ملابسك و يجب العمل على توزيع الخزائن بأبتكار داخل المساحة المتوفرة لديك حتى يحقق لك كل ما تودين الوصول إليه من تصميم مثالي.
يجب أن تنسجم تصاميم خزائن غرف النوم مع مساحة الغرفة إذا كانت الغرفة ضيقة لا يجب اقتناء وحدة كبيرة أما إذا كانت الغرفة كبيرة فيمكن تصميم أحدى الخزائن ويتميز هذا الدولاب بأنه يشبه غرف الملابس من حيث التصميم المفتوح حيث تحتوي الخزانة على العديد من الرفوف وتم تقسيمها بشكل ذكي.
لا يجب أن يقتصر محتوى الخزانة على حامل لتعليق الملابس فقط بل يفضل أن تقسم إلى أجزاء كمساحة للتعليق ورفوف لترتيب الملابس.
يمكنك اللجوء أيضا إلى الباب الجرار إذا كانت غرفة نومك صغيرة ومن مميزات هذا الباب أنه يوفر في المساحة حيث أنه يفتح ويغلق في نفس المكان.
في هذه الصورة تم استخدام أحدى الخزائن كبيرة الحجم والتي تأخذ حيز على شكل زاوية كبيرة ويحتوي أيضا على مرايا كبيرة و وحدة لوضع التلفاز و يحتوي أيضا على مكتبة وبهذا تكون هذه الخزينة تحتوي على العديد من المميزات و تناسب الغرف الكبيرة وتم الإدماج ما بين اللون البيج و البني.
هنا تم الاعتماد على التناسق بين وحدة الملابس و ديكور الجدران حيث تم استخدام الزجاج المصنفر في الجدار الرئيسي خلف السرير وكذلك في واجهة وحدة الملابس باللون الرمادي بالإضافة أيضا إلى الباب الجرار الذي يوفر كثيرا في مساحة الغرفة.
هذا الدولاب تم تصميمة بشكل مختلف حيث انه يصل إلى سقف الغرفة مما يدل على كبر حجمة ويتميز بواجهة عبارة عن ألواح لأن هذه الألواح اللامعة تعكس الضوء في الغرفة وتساهم في زيادة الشعور بالوسع بالإضافة إلى وضع إضاءة معلقة موجهة إلى الخزانة وتم استخدام اللون الأبيض في جميع أثاث الغرفة للشعور بالوسع.
يجب أن تجمع خزانة الملابس بين الراحة و الجاذبية وأن إستخدام اللون الأبيض مع لمسات من الخطوط الذهبية في تصميم خزائن الملابس مع الأرضيات الخشبية يعطيك جانبا من الأناقة والرقي كما يجب أستغلال المساحة جيدًا وتخزين الأغراض الشخصية بالإضافة إلى مساحة لوضع الشاشة فيها لتوفير المساحة.
يمكن استخدام أي لون للخزانة بالانسجام مع أثاث الغرفة حيث تم استخدام خزانة باللون البني والذهبي في لوحات القماش المنجد الموجودة في إحدى درف الخزانة بالإضافة إلى المرايا الموجودة في الخزانة من الخارج التي تعكس الضوء في الغرفة وتساهم في زيادة الشعور بالوسع.