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7 خزائن ملابس بتصاميم متنوعة ومميزة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
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خزانات الملابس هي أحد الطرق الموفرة للراحة في استخراج الملابس وذلك لمساحتها المناسبة لمختلف الغرف و الحل الامثل للمساحات الضيقة هي خزائن الملابس الصغيرة لتساعدك في تنظيم ملابسك و يجب العمل على توزيع الخزائن بأبتكار داخل المساحة المتوفرة لديك حتى يحقق لك كل ما تودين الوصول إليه من تصميم مثالي.

١- تصميم مفتوح

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

يجب أن تنسجم تصاميم خزائن غرف النوم مع مساحة الغرفة إذا كانت الغرفة ضيقة لا يجب اقتناء وحدة كبيرة أما إذا كانت الغرفة كبيرة فيمكن تصميم أحدى الخزائن ويتميز هذا الدولاب بأنه يشبه غرف الملابس من حيث التصميم المفتوح حيث تحتوي الخزانة على العديد من الرفوف وتم تقسيمها بشكل ذكي.


٢- موفر للمساحة

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لا يجب أن يقتصر محتوى الخزانة على حامل لتعليق الملابس فقط بل يفضل أن تقسم إلى أجزاء كمساحة للتعليق ورفوف لترتيب الملابس.

يمكنك اللجوء أيضا إلى الباب الجرار إذا كانت غرفة نومك صغيرة ومن مميزات هذا الباب أنه يوفر في المساحة حيث أنه يفتح ويغلق في نفس المكان.


٣- متكاملة

Schlafraummöbel, Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause غرفة نومخزانة الملابس
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause

Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause
Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause

في هذه الصورة تم استخدام أحدى الخزائن كبيرة الحجم والتي تأخذ حيز على شكل زاوية كبيرة ويحتوي أيضا على مرايا كبيرة و وحدة لوضع التلفاز و يحتوي أيضا على مكتبة وبهذا تكون هذه الخزينة تحتوي على العديد من المميزات و تناسب الغرف الكبيرة وتم الإدماج ما بين اللون البيج و البني.

٤- مزينة بالزجاج المصنفر

5th Settlement Apartment Cairo, Zoning Architects Zoning Architects غرفة نوم خشب Beige
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

هنا تم الاعتماد على التناسق بين وحدة الملابس و ديكور الجدران حيث تم استخدام الزجاج المصنفر في الجدار الرئيسي خلف السرير وكذلك في واجهة وحدة الملابس باللون الرمادي بالإضافة أيضا إلى الباب الجرار الذي يوفر كثيرا في مساحة الغرفة.

٥-روعة اللون الأبيض في وحدات التخزين

مدينتي - القاهرة الجديدة, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio

هذا الدولاب تم تصميمة بشكل مختلف حيث انه يصل إلى سقف الغرفة مما يدل على كبر حجمة ويتميز بواجهة عبارة عن ألواح لأن هذه الألواح اللامعة تعكس الضوء في الغرفة وتساهم في زيادة الشعور بالوسع بالإضافة إلى وضع إضاءة معلقة موجهة إلى الخزانة وتم استخدام اللون الأبيض في جميع أثاث الغرفة للشعور بالوسع.

٦- كلاسيكية بلمسة جذابة

Master Bedroom Archeffect غرفة نوم
Archeffect

Master Bedroom

Archeffect
Archeffect
Archeffect

يجب أن تجمع خزانة الملابس بين الراحة و الجاذبية وأن إستخدام اللون الأبيض مع لمسات من الخطوط الذهبية في تصميم خزائن الملابس مع الأرضيات الخشبية يعطيك جانبا من الأناقة والرقي كما يجب أستغلال المساحة جيدًا وتخزين الأغراض الشخصية بالإضافة إلى مساحة لوضع الشاشة فيها لتوفير المساحة.

٧- عن روعة الكبتونيه

دارى للديكورات زالتشطيبات, دارى للديكورات والتشطيبات دارى للديكورات والتشطيبات غرفة نوم
دارى للديكورات والتشطيبات

دارى للديكورات والتشطيبات
دارى للديكورات والتشطيبات
دارى للديكورات والتشطيبات

يمكن استخدام أي لون للخزانة بالانسجام مع أثاث الغرفة حيث تم استخدام خزانة باللون البني والذهبي في لوحات القماش المنجد الموجودة في إحدى درف الخزانة بالإضافة إلى المرايا الموجودة في الخزانة من الخارج التي تعكس الضوء في الغرفة وتساهم في زيادة الشعور بالوسع.

فيلا كلاسيكية فاخرة مفعمة بالألوان والحيوية
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