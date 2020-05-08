7 خزائن ملابس بتصاميم متنوعة ومميزة

لا يجب أن يقتصر محتوى الخزانة على حامل لتعليق الملابس فقط بل يفضل أن تقسم إلى أجزاء كمساحة للتعليق ورفوف لترتيب الملابس.

يمكنك اللجوء أيضا إلى الباب الجرار إذا كانت غرفة نومك صغيرة ومن مميزات هذا الباب أنه يوفر في المساحة حيث أنه يفتح ويغلق في نفس المكان.



