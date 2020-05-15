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كيف تصمم غرفة نوم أطفال تكبر مع طفلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Дом в современном стиле, Design Projects Design Projects غرفة الاطفال
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غرفة نوم طفلك هي المنطقة التي سيقضي فيها معظم وقته و يشتهر الأطفال بتغيير أذواقهم الشخصية من دقيقة إلى أخرى ولكن عندما يحين وقت تزيين غرفهم فإن تحديث الديكور باستمرار ليعكس تلك الأذواق المتغيرة باستمرار يمكن أن يكون مرهقًا ماديًا و عمليًا لذلك سوف تعرض هوميفاي بعض النصائح لتصميم غرفة نوم ستنمو مع طفلك مع السماح له بالتعبير عن هويته.

١-الاختيار الصحيح

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من الصعب إجراء إعادة تصميم كامل في كل مرة يتحرك فيها طفلك في الصف و إن حيلة تصميم غرفة الأطفال التي تصمد أمام اختبار الزمن والأذواق المتنوعة هي الاقتراب منها مثل أي غرفة مكونة من الوسائد والبطانيات والأعمال الفنية التي يمكن استبدالها كلما يكبر طفلك .

٢-أثاث ينمو مع طفلك

Дом в современном стиле, Design Projects Design Projects غرفة الاطفال
Design Projects

Design Projects
Design Projects
Design Projects

يمكن للسرير والخزانة والمنضدة والرف والمصباح أن يعيش في غرفة طفلك حتى يصبح جاهزًا لدخول الجامعة، لذلك يجب اختيار القطع المحايدة للحفاظ على أثاث الغرفة، حتى يظل معه لسنوات قادمة ومن الأفضل اختيار دائمًا أثاث البالغين حتى لا تستبدل القطع الرئيسية كل فترة كما هو الحال في هذه الغرفة.

٣-الحل في طلاء الغرفة

العبور Reda Essam غرفة الاطفال
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

لا يحتاج الطفل إلى الانتقال من سرير صغير على شكل شاحنة إلى سرير كامل وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى شراء سرير وفرشة جديدة كل بضع سنوات و نظرًا إلى أن الطلاء يمكن تغييره فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن اختيار اللون الخالد بقدر ما ستستمتع به أنت وطفلك الآن حيث إن طلاء جدار خلال عامين أو ثلاثة أعوام ليس استثمارًا بقدر استبدال ورق الحائط أو أثاث غرفة النوم.

٤-الألوان المحايدة

Нежная детская для девочек, Белый Эскиз Белый Эскиз غرفة الاطفال Pink
Белый Эскиз

Белый Эскиз
Белый Эскиз
Белый Эскиз

تم الابتعاد في هذه الغرفة عن الألوان الزاهية والأنماط البرية حيث أن اللون الأبيض هو دائمًا خيار رائع مثل الألوان الصامتة والدافئة التي ستخلق مساحة مريحة لطفلك في الغرفة بحجم الأطفال و يفضل أيضا أختيار وحدة تخزين ستنمو فيه ملابسهم.

٥-الرتيب الذكي

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من الصعب على البالغين أن يفهموا كيف سيبدو لون الشريط الصغير على الحائط ولا يتوقع من الطفل القيام بذلك جيدًا لذلك من الأفضل أختيار لون عام مثل الأخضر والأزرق كما الحال في هذه الغرفة و إذا كانت غرفة أطفالك صغيرة المساحة فكر في طرق لإضافة القليل من اللقطات المربعة مثل سرير مرتفع أو سرير بطابقين وتركيب بعض الأدراج لتخزين إضافي.

٦-لمسة من الطفولة

homify غرفة نوم مراهقين
homify

homify
homify
homify

غرفة الطفل لا يجب أن تكون جاهزة لكل المجالات بل يجب أن تكون صديقة للأطفال لذا لا تتردد في وضع بعض الملصقات وتعليق أعمال طفلك الفنية و من السهل استبدال الفراش والوسائد والسجادة بمرور الوقت ثم ابحث عن السرير الذي يحتوي على مساحة تخزين مدمجة تحته لانه سيساعد في و الحفاظ على مظهر الغرفة نظيف بينما يمنحك أيضًا خيارات إضافية لإبعاد كمية لا تنتهي من الألعاب.

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٧-التفكير في المستقبل

homify غرفة نوم مراهقين
homify

homify
homify
homify

طفلتك لاتحتاج إلى مزيد من الديكور عندما تكون في طريقها للنوم لذا فيجب أن تتميز الغرفة بالبساطة و تكون مزينة بعناية مع بعض الأشياء المفضلة لديهم و يجب تجهيز أطفالك للنجاح وتأكدي من أن المساحة الخاصة بهم تحتوي على مساحة كافية لمكتب.


٨-غرفة متكاملة

Le Confort, Thomas Marquez Photographie Thomas Marquez Photographie غرفة نوم مراهقين
Thomas Marquez Photographie

Thomas Marquez Photographie
Thomas Marquez Photographie
Thomas Marquez Photographie

يجب أن يكون تصميم غرفه طفلك استثناء و يجب أن تكون مستعدًا لطلبات التغيير القادم و يمكنك توفير الكثير من الوقت والمال والإحباط في هذه العملية من خلال اختيار سرير بحجم مناسب و أختيار أيضا ديكور الحائط بألوان تناسب جميع الأعمار مع وضع مكتب صغير

٩-الاعتماد على التبديل

Dana Towers (дизайн-проект), Design Service Design Service غرفة نوم مراهقين Beige
Design Service

Design Service
Design Service
Design Service

يجب ألا تكون غرفة طفلك خالية من الشخصية لذلك يجب تشجيعهم على استخدامها للتعبير عن هويتهم فقط تأكد من إضافة تلك الملحقات التي يمكن تغييرها بسهولة مثل السجاد و الوسائد وإطارات الصور التي ستكون على ما يرام مع التبديل 

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