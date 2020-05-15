كيف تصمم غرفة نوم أطفال تكبر مع طفلك؟

غرفة نوم طفلك هي المنطقة التي سيقضي فيها معظم وقته و يشتهر الأطفال بتغيير أذواقهم الشخصية من دقيقة إلى أخرى ولكن عندما يحين وقت تزيين غرفهم فإن تحديث الديكور باستمرار ليعكس تلك الأذواق المتغيرة باستمرار يمكن أن يكون مرهقًا ماديًا و عمليًا لذلك سوف تعرض هوميفاي بعض النصائح لتصميم غرفة نوم ستنمو مع طفلك مع السماح له بالتعبير عن هويته.
من الصعب إجراء إعادة تصميم كامل في كل مرة يتحرك فيها طفلك في الصف و إن حيلة تصميم غرفة الأطفال التي تصمد أمام اختبار الزمن والأذواق المتنوعة هي الاقتراب منها مثل أي غرفة مكونة من الوسائد والبطانيات والأعمال الفنية التي يمكن استبدالها كلما يكبر طفلك .
يمكن للسرير والخزانة والمنضدة والرف والمصباح أن يعيش في غرفة طفلك حتى يصبح جاهزًا لدخول الجامعة، لذلك يجب اختيار القطع المحايدة للحفاظ على أثاث الغرفة، حتى يظل معه لسنوات قادمة ومن الأفضل اختيار دائمًا أثاث البالغين حتى لا تستبدل القطع الرئيسية كل فترة كما هو الحال في هذه الغرفة.
لا يحتاج الطفل إلى الانتقال من سرير صغير على شكل شاحنة إلى سرير كامل وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى شراء سرير وفرشة جديدة كل بضع سنوات و نظرًا إلى أن الطلاء يمكن تغييره فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن اختيار اللون الخالد بقدر ما ستستمتع به أنت وطفلك الآن حيث إن طلاء جدار خلال عامين أو ثلاثة أعوام ليس استثمارًا بقدر استبدال ورق الحائط أو أثاث غرفة النوم.
تم الابتعاد في هذه الغرفة عن الألوان الزاهية والأنماط البرية حيث أن اللون الأبيض هو دائمًا خيار رائع مثل الألوان الصامتة والدافئة التي ستخلق مساحة مريحة لطفلك في الغرفة بحجم الأطفال و يفضل أيضا أختيار وحدة تخزين ستنمو فيه ملابسهم.
من الصعب على البالغين أن يفهموا كيف سيبدو لون الشريط الصغير على الحائط ولا يتوقع من الطفل القيام بذلك جيدًا لذلك من الأفضل أختيار لون عام مثل الأخضر والأزرق كما الحال في هذه الغرفة و إذا كانت غرفة أطفالك صغيرة المساحة فكر في طرق لإضافة القليل من اللقطات المربعة مثل سرير مرتفع أو سرير بطابقين وتركيب بعض الأدراج لتخزين إضافي.
غرفة الطفل لا يجب أن تكون جاهزة لكل المجالات بل يجب أن تكون صديقة للأطفال لذا لا تتردد في وضع بعض الملصقات وتعليق أعمال طفلك الفنية و من السهل استبدال الفراش والوسائد والسجادة بمرور الوقت ثم ابحث عن السرير الذي يحتوي على مساحة تخزين مدمجة تحته لانه سيساعد في و الحفاظ على مظهر الغرفة نظيف بينما يمنحك أيضًا خيارات إضافية لإبعاد كمية لا تنتهي من الألعاب.
طفلتك لاتحتاج إلى مزيد من الديكور عندما تكون في طريقها للنوم لذا فيجب أن تتميز الغرفة بالبساطة و تكون مزينة بعناية مع بعض الأشياء المفضلة لديهم و يجب تجهيز أطفالك للنجاح وتأكدي من أن المساحة الخاصة بهم تحتوي على مساحة كافية لمكتب.
يجب أن يكون تصميم غرفه طفلك استثناء و يجب أن تكون مستعدًا لطلبات التغيير القادم و يمكنك توفير الكثير من الوقت والمال والإحباط في هذه العملية من خلال اختيار سرير بحجم مناسب و أختيار أيضا ديكور الحائط بألوان تناسب جميع الأعمار مع وضع مكتب صغير
يجب ألا تكون غرفة طفلك خالية من الشخصية لذلك يجب تشجيعهم على استخدامها للتعبير عن هويتهم فقط تأكد من إضافة تلك الملحقات التي يمكن تغييرها بسهولة مثل السجاد و الوسائد وإطارات الصور التي ستكون على ما يرام مع التبديل