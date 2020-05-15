كيف تصمم غرفة نوم أطفال تكبر مع طفلك؟

لا يحتاج الطفل إلى الانتقال من سرير صغير على شكل شاحنة إلى سرير كامل وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى شراء سرير وفرشة جديدة كل بضع سنوات و نظرًا إلى أن الطلاء يمكن تغييره فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن اختيار اللون الخالد بقدر ما ستستمتع به أنت وطفلك الآن حيث إن طلاء جدار خلال عامين أو ثلاثة أعوام ليس استثمارًا بقدر استبدال ورق الحائط أو أثاث غرفة النوم.