كيف تجعل مكتبك المنزلي يعزز إنتاجيتك؟ هذه النصائح ستساعدك

للعمل من المنزل فوائد عديدة، أهمها زيادة القدرة على الإنجاز، والحصول على الراحة وقتما أردنا، واختيار المكان الذي نفضله للقيام بما لدينا من مهام. ولأننا هذه الأيام، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع نضطر إلى العمل من المنزل، دعنا نساعدك في الحفاظ على طاقتك الإيجابية، وتعزيز مستوى الانتاجية لديك، من خلال النصائح التالية ..
يقول علماء النفس والباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بتحسين التركيز والإبداع يجب أن تسود الإضاءة الطبيعية على المصابيح ويجب وضع مساحة العمل الخاصة بك في غرفة بها ضوء شمس جيد لأن هذا سوف يساعدك على جعل المكتب أكثر متعة للعمل وتقليل الإجهاد مثل هذه الصورة المعروضة.
اقتناء مكتب بحجم مناسب وتصميم مريح من العوامل التي لها تأثير كبير على إنتاجيتك، حيث يمكنك من التركيز على ما لديك من مهام بسهولة أكبر، ويجعلك تشعر بالارتياح مهما طالت مدة جلوسك للعمل.
مثل ما يجب أن يكون لديك مكتب بسيطًا ، فمن الجدير بالذكر أيضا أهمية الكرسي فيجب أن يكون مريحًا عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت. الانزعاج هو أحد عوامل التشتيت الأكثر شيوعًا وهذا الكرسي تم تصميمة لدعم الظهر والرقبة وعظمة الذيل بالتساوي.
تأتي العديد من الكراسي مزودة بميزات قابلة للتعديل بحيث يمكنك تخصيص ارتفاع المقعد وزاوية الظهر لتناسب تفضيلاتك الخاصة. ومن الأفضل أن يكون الكرسي بعجلات لزيادة الراحة والتنقل. التزم بدرجات ألوان محايدة حتي يمتزج الكرسي جيدًا مع باقي الغرفة.
يجي الحفاظ على المساحة المكتبية خالية من الفوضى و يجب أن يكون لدينا مساحة تخزين كافية للكتب والأوراق وأواني الكتابة والإلكترونيات والنمط الكلاسيكي الذي لا يمكنك أن تخطئ فيه هو رفوف من الأرض إلى السقف. هذا أمر رائع لتركيب مجلدات الملفات والكتب. بالإضافة إلى استثمار بعض الصناديق الزخرفية أحادية اللون لتناسب العناصر الأصغر مثل الإلكترونيات وأواني الكتابة.
كما يجب أيضا أن نولي اهتمامًا خاصًا لما يجب فعله مع كل تلك الأشياء الصغيرة الإضافية التي يبدو أنها تتراكم على المكتب مثل المخططين اليوميين ودفاتر الملاحظات والأقلام المفضلة والهواتف المحمولة. لذلك يجب الالتزام بأجهزة مثل تلك الموجودة في الصورة على مقربة من مكتبك.
من الأفضل الجلوس على مكتب أثناء العمل ، إلا أن صوفا المكتب لها غرضها أيضًا. على سبيل المثال ، إنه أمر رائع للاجتماعات مع العملاء. فأن هذه الأريكة التي تظهر في الصورة هنا على تنجيد فاخر يمنح المكتب بأكمله الهواء الرائع الذي ينتمي إليه المسؤول التنفيذي مع الحفاظ على الأشياء الكلاسيكية حيث هناك الكثير من الخيارات الأخرى المناسبة لتناسب ميزانيتك . أن الأريكة مرتبة على مسافة آمنة من مساحة العمل ، مما يساعد على توضيح الغرض منها بشكل أساسي كمكان للاجتماعات مع العملاء.
البساطة من الأمور المهمة خاصة عندما يتعلق الأمر بمفروشاتك، لكن بالتأكيد لا تريد المكان الذي تقضي فيه أيامك لتشعر بالاحباط، لذا، أحط نفسك بتذكارات تساعدك على تحسين حالتك المزاجية، سواء كان هدية تذكارية أو صور للعائلة.
يمكن أيضًا أن يُظهر إحساسًا بالذوق والحيوية لعملائك لأنه يُظهر أنك فرد متقن. حدد العناصر التي تناسب ألوانها تلك الموجودة بالفعل في المساحة. الملحقات الموجودة على الجدران في هذا المكتب كلها بألوان محايدة تتناسب بشكل جيد مع ورق الحائط والأثاث.
أهم عنصر هنا هو تصميم المكتب المنزلي لكي يتناسب مع الديكور و المفروشات و المكاتب و الخزانات حتي تساعد على العمل في راحة . لذلك يجب أن تستغل المساحة بذكاء.
ومن اساسيات تصميم غرفة المكتب هو الشعور بالراحة داخلها من خلال وضع المكتب بجانب النافذة، فذلك يعزز شعورًا أكبر بالراحة و يسمح بدخول الأضاءة الطبيعية ويمكنك وضع بعض الأرفف على الحائط أو مكتبة بسيطة متناسقة في الألوان والديكور مع التصميم العام للغرفة،