كيف تجعل مكتبك المنزلي يعزز إنتاجيتك؟ هذه النصائح ستساعدك

مثل ما يجب أن يكون لديك مكتب بسيطًا ، فمن الجدير بالذكر أيضا أهمية الكرسي فيجب أن يكون مريحًا عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت. الانزعاج هو أحد عوامل التشتيت الأكثر شيوعًا وهذا الكرسي تم تصميمة لدعم الظهر والرقبة وعظمة الذيل بالتساوي.

تأتي العديد من الكراسي مزودة بميزات قابلة للتعديل بحيث يمكنك تخصيص ارتفاع المقعد وزاوية الظهر لتناسب تفضيلاتك الخاصة. ومن الأفضل أن يكون الكرسي بعجلات لزيادة الراحة والتنقل. التزم بدرجات ألوان محايدة حتي يمتزج الكرسي جيدًا مع باقي الغرفة.