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9 أفكار ديكورية لتزين جدران مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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في الغالب تكون المطابخ مبلطة من الأرض إلى السقف ولكن هوميفاي سوف تعرض لك اليوم مجموعة من خيارات الجدران لألواح المطبخ من بلاط السيراميك إلى الخشب إلى الخلفيات المطلية والأكريليك والبلاستيك وقبل أن نقرر نوعًا معينًا من الجدران يجب أختياراللون الذي تريد جلبه إلى المطبخ و ما هي التكلفة و هل ترغب في تثبيته بنفسك أم نطلب خبيرًا للقيام بذلك و جميعنا نعلم أن تصميم الجدار له تأثير حاسم على أسلوب المطبخ لذلك قمنا بجمع تسع تصميمات ومواد مختلفة ستساعدك في إعادة توجيهك في تصميم جدار المطبخ.


١-دهانات بلاستيك اكريليك

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في جلب القليل من الألوان إلى مطبخك لذا يمكنك العمل باستخدام ألوان بلاستيكية وأكريليك للجدار ومن مميزات تلك الورنيشات أنها مقاومة للماء و سريعة الجفاف و متينة وسهلة في التنظيف وبالتالي فهي مثالية للاستخدام في المطبخ ثم تحتوي على العديد من الدهانات والورنيش الحديثة أيضًا على عوامل مضادة للعفن وهي أيضًا سهلة في الاستخدام

٢-بلاط السيراميك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

لا يزال بلاط السيراميك شائعًا جدًا عندما يتعلق الأمر بتبطين جدران المطبخ ومن مميزاته أنه من السهل العناية به ويمكنهم التعامل أيضا البقع الدهنية والزجاجات المضطربة وأكثر من ذلك بكثيربالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة لا حدود لها من التصميمات والألوان والأشكال المختلفة في البلاط لتكسية المطبخ حتى يتمكن كل شخص من العثور على البلاط المثالي للمطبخ الخاص به

٣-الخشب

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design مطبخ
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

يبدو الخشب في المطبخ طبيعيًا ومريحًا ومع ذلك فهو أيضًا حساس نسبيًا للرطوبة لذلك إذا قررت استخدام ألواح جدران خشبية في المطبخ ،فيجب عليك أن تحصل على أخصائي ذي خبرة لكي يقوم بتثبيتها لك و من الجيد أيضًا أن تقوم بانتظام بتزييت أو زراعة كسوة الجدران من الخشب الحقيقي من أجل حماية السطح مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للمادة

٤-الفينيل

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إذا كنت تبحث عن خلفية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة للمطبخ يمكنك اختيار ألواح الفينيل حيث أنها تتميز بالسهولة أثناء التركيب وسهلة أيضًا في الصيانة والتكيف مع كل ميزانية كما يمكنك تخصيصها بشكل فردي وحتى تخصيصها كما ترى في هذه الصورة المعروضة

٥-الحجر الطبيعي

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، الجدران الحجرية الطبيعية في المطابخ تحظى بشعبية كبيرة لأنها سهلة الصيانة، فهي متينة للغاية ولها تأثير جمالي جذاب بغض النظر عما إذا كنت تقرر مظهرًا ريفيًا أو فاخرًا. وفي هذه الأنواع من الجدران ننصحك بترك تركيب هذه الألواح الحجرية للمهنيين.

٦-ورق الجدران

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You مطبخ
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

ربما لا يكون ورق الجدران هو أكثر الخيارات النموذجية لجدران المطابخ، لكنه بديل جيد هذه الأيام نظرًا لأنه يتمتع بالعديد من المزايا، منها أنه متين وسهل التنظيف ومقاوم للرطوبة نسبيًا، بالإضافة إلى أنه يتوفر منه العديد من التصاميم.

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٧-ستانلس ستيل

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

الفولاذ المقاوم للصدأ نادر نسبيًا ككسوة للجدار ولكنه في الواقع يجمع بين العديد من المزايا عن البدائل الأخرى فهو مقاوم للحرارة وبالتالي فهو مناسب بشكل للمنطقة خلف الموقد بالإضافة إلى ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ سهل التنظيف مثل البلاط حيث يمكن إزالة الأوساخ والماء بسهولة والمظهر يتناسب تمامًا مع العديد من معدات المطبخ المصنوعة من الفولاذ مثل أدوات المائدة والأواني والمقالي.

٨-الرخام

Interior Designs, Royal Rising Interiors Royal Rising Interiors مطبخ
Royal Rising Interiors

Royal Rising Interiors
Royal Rising Interiors
Royal Rising Interiors

تحظى الجدران من الجرانيت والرخام والحجر الرملي في المطبخ بشعبية كبيرة لأنها لها مميزات عديدة سهلة التنظيف ودائما تبدو أنيقة دائمًا سواء اخترت مظهرًا ريفيًا أو فاخرًا ومع ذلك فمن الأفضل ترك عمل ألواح المطبخ بالرخام للمحترفين.

٩-الزجاج

Contemporary residence in Andheri, Mumbai, S K Designs S K Designs مطبخ
S K Designs

S K Designs
S K Designs
S K Designs

يمكن لأي شخص يختار الزجاج في جدار المطبخ و أن يختار من ألواح مختلفة من حيث السماكة والأشكال و يمكن أن يكون الزجاج واضحًا أو متجمدًا أو ملونًا أو مطبوعًا على الشاشة ويمكن تركيبه بفواصل على الحائط أو إدخاله في إطارات بالإضافة إلى ذلك يمكن لصق الألواح الزجاجية على الحائط باستخدام السيليكون.



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