9 أفكار ديكورية لتزين جدران مطبخك

في الغالب تكون المطابخ مبلطة من الأرض إلى السقف ولكن هوميفاي سوف تعرض لك اليوم مجموعة من خيارات الجدران لألواح المطبخ من بلاط السيراميك إلى الخشب إلى الخلفيات المطلية والأكريليك والبلاستيك وقبل أن نقرر نوعًا معينًا من الجدران يجب أختياراللون الذي تريد جلبه إلى المطبخ و ما هي التكلفة و هل ترغب في تثبيته بنفسك أم نطلب خبيرًا للقيام بذلك و جميعنا نعلم أن تصميم الجدار له تأثير حاسم على أسلوب المطبخ لذلك قمنا بجمع تسع تصميمات ومواد مختلفة ستساعدك في إعادة توجيهك في تصميم جدار المطبخ.



