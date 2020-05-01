9 أفكار ديكورية لتزين جدران مطبخك

في الغالب تكون المطابخ مبلطة من الأرض إلى السقف ولكن هوميفاي سوف تعرض لك اليوم مجموعة من خيارات الجدران لألواح المطبخ من بلاط السيراميك إلى الخشب إلى الخلفيات المطلية والأكريليك والبلاستيك وقبل أن نقرر نوعًا معينًا من الجدران يجب أختياراللون الذي تريد جلبه إلى المطبخ و ما هي التكلفة و هل ترغب في تثبيته بنفسك أم نطلب خبيرًا للقيام بذلك و جميعنا نعلم أن تصميم الجدار له تأثير حاسم على أسلوب المطبخ لذلك قمنا بجمع تسع تصميمات ومواد مختلفة ستساعدك في إعادة توجيهك في تصميم جدار المطبخ.
إذا كنت ترغب في جلب القليل من الألوان إلى مطبخك لذا يمكنك العمل باستخدام ألوان بلاستيكية وأكريليك للجدار ومن مميزات تلك الورنيشات أنها مقاومة للماء و سريعة الجفاف و متينة وسهلة في التنظيف وبالتالي فهي مثالية للاستخدام في المطبخ ثم تحتوي على العديد من الدهانات والورنيش الحديثة أيضًا على عوامل مضادة للعفن وهي أيضًا سهلة في الاستخدام
لا يزال بلاط السيراميك شائعًا جدًا عندما يتعلق الأمر بتبطين جدران المطبخ ومن مميزاته أنه من السهل العناية به ويمكنهم التعامل أيضا البقع الدهنية والزجاجات المضطربة وأكثر من ذلك بكثيربالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة لا حدود لها من التصميمات والألوان والأشكال المختلفة في البلاط لتكسية المطبخ حتى يتمكن كل شخص من العثور على البلاط المثالي للمطبخ الخاص به
يبدو الخشب في المطبخ طبيعيًا ومريحًا ومع ذلك فهو أيضًا حساس نسبيًا للرطوبة لذلك إذا قررت استخدام ألواح جدران خشبية في المطبخ ،فيجب عليك أن تحصل على أخصائي ذي خبرة لكي يقوم بتثبيتها لك و من الجيد أيضًا أن تقوم بانتظام بتزييت أو زراعة كسوة الجدران من الخشب الحقيقي من أجل حماية السطح مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للمادة
إذا كنت تبحث عن خلفية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة للمطبخ يمكنك اختيار ألواح الفينيل حيث أنها تتميز بالسهولة أثناء التركيب وسهلة أيضًا في الصيانة والتكيف مع كل ميزانية كما يمكنك تخصيصها بشكل فردي وحتى تخصيصها كما ترى في هذه الصورة المعروضة
الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، الجدران الحجرية الطبيعية في المطابخ تحظى بشعبية كبيرة لأنها سهلة الصيانة، فهي متينة للغاية ولها تأثير جمالي جذاب بغض النظر عما إذا كنت تقرر مظهرًا ريفيًا أو فاخرًا. وفي هذه الأنواع من الجدران ننصحك بترك تركيب هذه الألواح الحجرية للمهنيين.
ربما لا يكون ورق الجدران هو أكثر الخيارات النموذجية لجدران المطابخ، لكنه بديل جيد هذه الأيام نظرًا لأنه يتمتع بالعديد من المزايا، منها أنه متين وسهل التنظيف ومقاوم للرطوبة نسبيًا، بالإضافة إلى أنه يتوفر منه العديد من التصاميم.
الفولاذ المقاوم للصدأ نادر نسبيًا ككسوة للجدار ولكنه في الواقع يجمع بين العديد من المزايا عن البدائل الأخرى فهو مقاوم للحرارة وبالتالي فهو مناسب بشكل للمنطقة خلف الموقد بالإضافة إلى ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ سهل التنظيف مثل البلاط حيث يمكن إزالة الأوساخ والماء بسهولة والمظهر يتناسب تمامًا مع العديد من معدات المطبخ المصنوعة من الفولاذ مثل أدوات المائدة والأواني والمقالي.
تحظى الجدران من الجرانيت والرخام والحجر الرملي في المطبخ بشعبية كبيرة لأنها لها مميزات عديدة سهلة التنظيف ودائما تبدو أنيقة دائمًا سواء اخترت مظهرًا ريفيًا أو فاخرًا ومع ذلك فمن الأفضل ترك عمل ألواح المطبخ بالرخام للمحترفين.
يمكن لأي شخص يختار الزجاج في جدار المطبخ و أن يختار من ألواح مختلفة من حيث السماكة والأشكال و يمكن أن يكون الزجاج واضحًا أو متجمدًا أو ملونًا أو مطبوعًا على الشاشة ويمكن تركيبه بفواصل على الحائط أو إدخاله في إطارات بالإضافة إلى ذلك يمكن لصق الألواح الزجاجية على الحائط باستخدام السيليكون.