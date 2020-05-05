فيلا كلاسيكية فاخرة مفعمة بالألوان والحيوية

لأي شخص يريد الحصول على تصميم رائع يتميز بالفخامة والأناقة في منزله الخاص ولكل شخص يحب الهدوء ويرغب في الاستقرار في فيلا فاخرة، نقدم اليوم من هوميفاي تصميم داخلي لفيلا فاخرة كلاسيكية مفعمة بالحيوية والألوان من أعمال شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور.. لنبدأ الآن!
نحن نشاهد هنا صالة مدخل الفيلا وما يميزهها من تألق حيث أن مدخل الفيلا هو الخطوة الأولى التي يقع عليها النظر ويتميز هذا المدخل الفاخر بالرخام والأعمدة والثريات الأنيقة التي تضفي الطابع الكلاسيكي على الفيلا بالإضافة إلى الإضاءة التي تم اختصارها في نجفة ضخمة في منتصف السقف
ننتقل هنا سويًا إلى تصميم مدخل الصالة حيث يتميز بالأسقف والجدران المزينة بأعمال تفصيلية مزخرفة من خلال الأسقف المعلقة التي تحتوي على العديد من أسبوتات الإضاءة التي قد أضفت على المدخل طابع كلاسيكي فاخر.
وهنا نري غرفة الطعام بالكامل ذات اللون الأخضر والأرضيات مصممة بالكامل من الرخام والسيراميك الفاخر بنغماته الحيادية بين البيج والذهبي والرمادي لكي يتناسق مع تصميم السقف الذي صمم بزخارف بارزة التي أضفت مزيد من الفخامة.
هنا قد ذهبنا إلى غرفة الجلوس حيث تتمتع الأرضيات بتصميم من السيراميك الكلاسيكى وكذلك الجدران الكلاسيكية من اللون البيج الفاتح المتناسق مع لون الأرضيات بالإضافة إلى السلم الداخلي اً الذي يتمتع بالعناصر الطبيعية مثل كالرخام والزجاج والخشب معاً .
وهنا ننتقل إلى الصالة التي تم تصميمها على الطراز الكلاسيكي ذات اللون الأزرق الذي أضفى أناقة وشياكة على الغرفة التي تتمتع بالهدوء والدقة في ألوانها بالإضافة إلى النجفة الضخمة التي أضفت طابع متميز إلى الغرفة.
سوف نشاهد غرفة النوم المليئة بالهدوء والتصميم الكلاسيكي من الأرضيات الرخام ، لتمتزج مع الجدران ذات اللون البيج مع بعض اللمعات الأكثر إشراقا مثل الأصفر الخافت التي تخلق محيط دافئ للغاية واختيار النجفة والأضاءة داخل غرفة النوم كان أكثر من رائع
نحن في نفس عرفة النوم ولكن نشاهد الآن الركن المخصص للجلوس في غرفة النوم وهذا واحد من التصميمات الراقية حيث تحتوي الغرفة على ركن للجلوس يتناسق مع ألوان الغرفة بالإضافة إلى الأرض الرخام و النجف الذي أضفى عنصر أضاءة مميز و دافئ في غرفة النوم.
أما عن تصميم الحمام فكان متميز و فاخر للغاية من حيث الألوان ومزجها معاً بالأضافة إلى وجود العنصر الاخضر في الحمام واستغلال المساحة بشكل رائع ممزوج بالجمال.
ونذهب هنا إلى تصميم غرفة المعيشة الذي يشبه غرفة في قصر ملكي حيث تتمتع بالألوان المتناسقة ما بين الابيض والبسة و توزيع الإضاءة بشكل ذكي في السقف مع النجفة الضخمة في منتصف السقف ايضا ثم نري ايضا لون الأريكة المزخرف بالذهبي.
من هذه الزاوية نتمكن من رؤية غرفة المعيشة بتفاصيل أكثر حيث تتكون من أريكتين بلمسات مريحة و الوسائد الملونة بجانب بعض الإكسسوارات التي أضافت الإطلالة كلاسيكية في الغرفة.