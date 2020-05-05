فيلا كلاسيكية فاخرة مفعمة بالألوان والحيوية

نحن نشاهد هنا صالة مدخل الفيلا وما يميزهها من تألق حيث أن مدخل الفيلا هو الخطوة الأولى التي يقع عليها النظر ويتميز هذا المدخل الفاخر بالرخام والأعمدة والثريات الأنيقة التي تضفي الطابع الكلاسيكي على الفيلا بالإضافة إلى الإضاءة التي تم اختصارها في نجفة ضخمة في منتصف السقف