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فيلا كلاسيكية فاخرة مفعمة بالألوان والحيوية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم فيلا على الطرا الكلاسيكي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة المعيشة
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لأي شخص يريد الحصول على تصميم رائع يتميز بالفخامة والأناقة في منزله الخاص ولكل شخص يحب الهدوء ويرغب في الاستقرار في فيلا فاخرة، نقدم اليوم من هوميفاي تصميم داخلي لفيلا فاخرة كلاسيكية مفعمة بالحيوية والألوان من أعمال شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور.. لنبدأ الآن!

تصميم مميز لصالة المدخل الرئيسية

قاعة المدخل الرئيسية لفيلا فخمة Algedra Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Algedra Interior Design

قاعة المدخل الرئيسية لفيلا فخمة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نحن نشاهد هنا صالة مدخل الفيلا وما يميزهها من تألق حيث أن مدخل الفيلا هو الخطوة الأولى التي يقع عليها النظر ويتميز هذا المدخل الفاخر بالرخام والأعمدة والثريات الأنيقة التي تضفي الطابع الكلاسيكي على الفيلا بالإضافة إلى الإضاءة التي تم اختصارها في نجفة ضخمة في منتصف السقف

تصميم مدخل صالة فاخرة

مدخل داخلي فاخر Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

مدخل داخلي فاخر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل هنا سويًا إلى تصميم مدخل الصالة حيث يتميز بالأسقف والجدران المزينة بأعمال تفصيلية مزخرفة من خلال الأسقف المعلقة التي تحتوي على العديد من أسبوتات الإضاءة التي قد أضفت على المدخل طابع كلاسيكي فاخر.

تصميم فاخر لغرفة الطعام

منطقة تناول الطعام في فيلا فخمة على الطراز الكلاسيكي Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

منطقة تناول الطعام في فيلا فخمة على الطراز الكلاسيكي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

وهنا نري غرفة الطعام بالكامل ذات اللون الأخضر والأرضيات مصممة بالكامل من الرخام والسيراميك الفاخر بنغماته الحيادية بين البيج والذهبي والرمادي لكي يتناسق مع تصميم السقف الذي صمم بزخارف بارزة التي أضفت مزيد من الفخامة.

تصميم ذكي لمنطقة الجلوس

تصميم مساحة الجلوس في فيلا فخمة Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم مساحة الجلوس في فيلا فخمة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

هنا قد ذهبنا إلى غرفة الجلوس حيث تتمتع الأرضيات بتصميم من السيراميك الكلاسيكى وكذلك الجدران الكلاسيكية من اللون البيج الفاتح المتناسق مع لون الأرضيات بالإضافة إلى السلم الداخلي اً الذي يتمتع بالعناصر الطبيعية مثل كالرخام والزجاج والخشب معاً .

تصميم الصالة على الطراز الكلاسيكي

منطقة ردهة فى فيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكى Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

منطقة ردهة فى فيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكى

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

وهنا ننتقل إلى الصالة التي تم تصميمها على الطراز الكلاسيكي ذات اللون الأزرق الذي أضفى أناقة وشياكة على الغرفة التي تتمتع بالهدوء والدقة في ألوانها بالإضافة إلى النجفة الضخمة التي أضفت طابع متميز إلى الغرفة.

تصميم أكثر إشراقا في غرفة النوم

غرفة نوم رئيسية في فيلا كلاسيكية فاخرة Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

غرفة نوم رئيسية في فيلا كلاسيكية فاخرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

سوف نشاهد غرفة النوم المليئة بالهدوء والتصميم الكلاسيكي من الأرضيات الرخام ، لتمتزج مع الجدران ذات اللون البيج مع بعض اللمعات الأكثر إشراقا مثل الأصفر الخافت التي تخلق محيط دافئ للغاية واختيار النجفة والأضاءة داخل غرفة النوم كان أكثر من رائع


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منطقة الجلوس في غرفة النوم

منطقة الجلوس في غرفة النوم في فيلا فاخرة Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

منطقة الجلوس في غرفة النوم في فيلا فاخرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نحن في نفس عرفة النوم ولكن نشاهد الآن الركن المخصص للجلوس في غرفة النوم وهذا واحد من التصميمات الراقية حيث تحتوي الغرفة على ركن للجلوس يتناسق مع ألوان الغرفة بالإضافة إلى الأرض الرخام و النجف الذي أضفى عنصر أضاءة مميز و دافئ في غرفة النوم.

تصميم داخلي فاخر في الحمام

تصميم داخلي لحمام فخم Algedra Interior Design حمام
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لحمام فخم

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن تصميم الحمام فكان متميز و فاخر للغاية من حيث الألوان ومزجها معاً بالأضافة إلى وجود العنصر الاخضر في الحمام واستغلال المساحة بشكل رائع ممزوج بالجمال.

تصميم داخلي فخم

تصميم داخلي ساحر لفيلا فخمة ذات طراز كلاسيكي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي ساحر لفيلا فخمة ذات طراز كلاسيكي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ونذهب هنا إلى تصميم غرفة المعيشة الذي يشبه غرفة في قصر ملكي حيث تتمتع بالألوان المتناسقة ما بين الابيض والبسة و توزيع الإضاءة بشكل ذكي في السقف مع النجفة الضخمة في منتصف السقف ايضا ثم نري ايضا لون الأريكة المزخرف بالذهبي.

تصميم داخلي فخم بأسلوب كلاسيكي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي فخم بأسلوب كلاسيكي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من هذه الزاوية نتمكن من رؤية غرفة المعيشة بتفاصيل أكثر حيث تتكون من أريكتين بلمسات مريحة و الوسائد الملونة بجانب بعض الإكسسوارات التي أضافت الإطلالة كلاسيكية في الغرفة.

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