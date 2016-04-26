كوخ الحديقة الساحر

في هذا المقال ستتعرفون على جوهرة حقيقية مصنوعة من الخشب والقش! عبارة عن كوخ خشبي لا مجال لك الا ان تحب تصميمه!! لقد صمم من قِبل مصممين محترفين لدينا Studios Rasenberg Exclusive الذين كرسوا العمل لعدة أشهر لإنجاز هذا العمل الرائع.

لقد صمم هذا الكوخ بنمط يشابه منازل الحدائق البريطانية، حيث يمكن لك أن ترى مثل هذا النمط في الريف الانجليزي وهو بلا شك نمط راقٍ ورومانسي عدا عن انه من العمارة الكلاسيكية الاوروبية.

يمتاز هذا النمط بمكوناته من الخشب خاصة خشب البلوط الذي يمتاز بالمتانة والصلابة وتحمله عوامل البيئة والزمن، ومن مميزاته ايضاً الجمال واللون المميز.

لا شك أن هذا الكوخ مميز ويبعث للراحة والهدوء، فهو تصميم مثالي لكوخ الحديقة حيث الا