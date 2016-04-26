كوخ الحديقة الساحر

في هذا المقال ستتعرفون على جوهرة حقيقية مصنوعة من الخشب والقش! عبارة عن كوخ خشبي لا مجال لك الا ان تحب تصميمه!! لقد صمم من قِبل مصممين محترفين لدينا Studios Rasenberg Exclusive الذين كرسوا العمل لعدة أشهر لإنجاز هذا العمل الرائع.
لقد صمم هذا الكوخ بنمط يشابه منازل الحدائق البريطانية، حيث يمكن لك أن ترى مثل هذا النمط في الريف الانجليزي وهو بلا شك نمط راقٍ ورومانسي عدا عن انه من العمارة الكلاسيكية الاوروبية.
يمتاز هذا النمط بمكوناته من الخشب خاصة خشب البلوط الذي يمتاز بالمتانة والصلابة وتحمله عوامل البيئة والزمن، ومن مميزاته ايضاً الجمال واللون المميز.
لا شك أن هذا الكوخ مميز ويبعث للراحة والهدوء، فهو تصميم مثالي لكوخ الحديقة حيث الا
نبدأ جولتنا مع واجهة الكوخ من الخارج في هذا اليوم الصيفي الرائع: هنا نرى حديقة منسجمة تماماً مع أشجار البلوط المحيطة بها. تماما كالمنازل النموذجية حيث كل شئ ينسجم مع البيئة المحيطة، الكوخ مدعم بقوة بالعوارض الخشبية الصلبة ومغطى بسقف رائع من القش الخاص بالاسقف ليكمل المشهد باعطاء نموذج للبيت الريفي الرائع.
من يمضي الكثير من الوقت في الأشهر الحارة والمشمسة بالخارج، سوف يقدر قيمة هذه البقعة الظليلة. هذا هو، ولحسن الحظ، فهذا الكوخ قد تم تجهيزه تجهيزا جيدا. حيث احتواء الشرفة على الكراسي المريحة المطلة على الحديقة، فما عليك الا التمتع بالروائح والجو الطبيعي الرائع.
فالكوخ يوفر لك الحماية من الشمس والرياح والأمطار. والكراسي كبيرة ومنسوجة من القش لتتناسب مع الجو العام للتصميم. أما السقف فتراه من الداخل على صورته من القش الجميل والكثيف مما يوحي ببساطة وجمال الكوخ.
ندخل الآن داخل الكوخ ونبدأ في المشي في غرفة المعيشة. هناك ينتظرنا مدفأة على الطراز الريفي بامتياز! الأثاث والاكسسوارات تبعث على الراحة والاسترخاء ونمط الحياة الطبيعية – لها سحر أنها تجعلك تشعر على الفور كأنك في منزلك. دقة في التصميم الذي يجعلك تفكر بأن الغرفة مع كراسي الخوص وأريكة الروطان قد صُممت خصيصاً كي تحتسي كوب من الشاي وانت تنظر للحديقة الجميلة. في الزاوية توجد أيضا طاولة صغيرة لتناول الوجبات الخفيفة أو وجبات الطعام غير الرسمية على شكل دائرة صغيرة.
إن كنت تتسائل ماالهدف من بناء كوخ إضافي للمنزل أو الفيلا في الحديقة؟ وما هو الهدف من كل هذه التكاليف الزائدة خاصة إذا كان كوخاً بمثل هذا التصميم. الجواب هو أن مثل هذا الكوخ يمثل توسعة للبيت وتصميم إضافي للمنزل قد يزيد من جمال المنزل بشكل عام، كذلك يعتبر كوخ الحديقة إضافة مادية للعقار نفسه! حيث يزيد القيمة الفعلية للمنزل في حال البيع أو التأجير.
عدا عن كل هذا هو بمثابة إضافة لإسلوب الحياة و مصدر للراحة والعيش بنمط راقي ومميز.
ومن الواضح أن هذا الكوخ لا يمكن أن يتنافس مع مطابخ مهنية بدرجة عالية من الفنية والعصرية والأناقة. لكنه ليس بسيطاً على الإطلاق، لأنه مُبسط عمدا ومجهز فقط باللوازم الضرورية لمطبخ ثانوي في الحديقة، التي ينبغي أن تتكامل فقط مع المبنى الرئيسي. ومع ذلك، هذا المطبخ يلبي جميع احتياجات الطبخ الأساسية وصمم بطريقة تجعلك لا تحتاج شيء أخر. أما من ناحية التصميم فقد تم استخدام العديد من العناصر الخشبية من مختلف الألوان مما يؤكد على النمط الريفي. هنا تجد المزيد عن الطراز الريفي؟ حيث يمكنك قراءة ورؤية مزيد من الأمثلة على ذلك.
أما الآن والربيع حل بجماله ندعوكم للتمتع بحدائقكم ونرجوا أن نكون ألهمناكم بفكرة بناء كوخ خاص للحديقة!!
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