منزل قديم؟ غير معقول

عندما نتحدث عن إقليم توسكانا الإيطالي فنحن بالتأكيد نتحدث عن البيوت الحجرية القديمة الرائعة في بساطتها وعراقة صخورها! هي مشروع مكمل للطبيعة الخلابة في الإقليم حيث تمتزج البيوت مع التلال والسلاسل الصخرية وتتماهي مع بعضها بين الكروم وأشجار الزيتون. تمتاز البيوت في هذا الإقليم أيضاً بطبيعتها الصخرية بسبب درجات الحرارة العالية في قيظ الصيف، كما إنها تمتاز بصغر شبابيكها وكثرة الاشجار المحيطة بها.

وفي هذا المقال سنتناول هذا البيت الريفي الساحر حيث أقام أحد الخبراء المصممين لدينا dmesure بعملية تحديث وتجديد احد هذه البيوت، وتحويله لتحفة معمارية من حيث الخلط بين التقليدية والحداثة.