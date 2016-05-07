منزل قديم؟ غير معقول

عندما نتحدث عن إقليم توسكانا الإيطالي فنحن بالتأكيد نتحدث عن البيوت الحجرية القديمة الرائعة في بساطتها وعراقة صخورها! هي مشروع مكمل للطبيعة الخلابة في الإقليم حيث تمتزج البيوت مع التلال والسلاسل الصخرية وتتماهي مع بعضها بين الكروم وأشجار الزيتون. تمتاز البيوت في هذا الإقليم أيضاً بطبيعتها الصخرية بسبب درجات الحرارة العالية في قيظ الصيف، كما إنها تمتاز بصغر شبابيكها وكثرة الاشجار المحيطة بها.
وفي هذا المقال سنتناول هذا البيت الريفي الساحر حيث أقام أحد الخبراء المصممين لدينا dmesure بعملية تحديث وتجديد احد هذه البيوت، وتحويله لتحفة معمارية من حيث الخلط بين التقليدية والحداثة.
عند عملية التحديث والتجديد تم إضافة بعض المساحات الخارجية كنوع من التوسيع ولكن بشكل مدروس وبدون أن تنزع الصورة العامة للمنزل والحفاظ على نمطه الريفي والتاريخي. فقد تم الحفاظ على سقفه القرميدي المميز مع توسعة قليلة للشبابيك كي تسمح بإدخال إضاءة أكثر.
تظهرفي هذه الصورة الجميلة التفاعل المتناغم بين القديم والجديد، بين التقليدي والعصري. بيت حجر ريفي يلمع بالأسطح الزجاجية الكبيرة، يمتاز بخطوط بناء نظيفة ومستقيمة مع الكثير من الإضاءات الخارجية التي تعطي المكان رونقاُ حداثياً. ثم نرى أبرز ما هو حداثي في الخارج وهو حمام السباحة في الحديقة،كأنه سرير ناعم مضاء جذاب يلمع عند غروب الشمس.
الداخل هو دليل واضح على الذوق الخليط بين الريفي الكلاسيكي والحديث. وهنا نرى في غرفة المعيشة، الذي يشع الكلام فيها مع كل حجر، كل ما تتسم به هذه الغرفة هو الجمال والتناغم الدقيق بين مكونات التصميم الحداثي والغرفة بتشكيلها الصخري الريفي! اللوان الأثاث تكاد ترقص مع ألوان الخشب في السقف والأرضيات المزخرفة! لا يوجد الكثير من الأثاث لكنه متناسب بقوة مع المساحة الكلية للغرفة.
الغرفة بشكل عام مثال حي لروعة الخلط المدروس بين الأنماط المعمارية.
يمتاز المطبخ كما نرى ببساطة العناصر ودقة الاثاث حيث نرى الكراسي الحديثة والاضائات التي تزين السقف من النمط العصري بينما يتخللها هذا القوس في الجدار الذي تمتاز به هذه البيوت الريفية! بينما نرى في الخلفية بعض الاثاث المرتب والادوات المرتبة بشكل ناعم ودقيق في هذا المطبخ الرائع.
يمتاز هذا المطبخ بعدم تقليديته حيث أنه مفتوح على غرفة السفرة بشكل مختلف عن البيوت الريفية، كما ان توزيع الاثاث وطبيعتها يدل على هذا الخلط الجميل بين الحداثة والتقليدي القديم.
هذه غرفة نوم من خمس غرف للنوم يحتويها هذا البيت الريفي الحديث إن جاز التعبير! كل غرفة لها رونقها الخاص، حيث تحتفظ بالجو العام فيما بين الحداثة والتقليدية!
في هذه الغرفة بالذات نجد الجمالية في بساطتها وقلة الاثاث فيها! حيث تمتاز باللون الابيض وقطعة خشبية تشكل أرضية للسرير الحديث متناسب مع حجم الغرفة ومنسجم مع تشكل السقف الخشبي المائل.
بعض الستائر الرقيقة التي تخفي القليل من تفاصيل الشبابيك الصغيرة ولكن تسمح بالكثير من ضوء الطبيعة للمرور.
بجانب كل غرفة نوم يوجد حمام صغير لكن ما ان تدخل الحمام الرئيسي حتى ترى عجب التصميم! حيث نرى الأرضيات المختلفة المتناسبة مع قطعة البانيو المتمركزة في منتصف الغرفة بفخامة ورقة التصميم.
القليل من قطع الاثاث ذو الطابع الكلاسيكي وثُريا كلاسيكية معلقة في السقف، تصميم متماسك وخلاب.
كل ما نستطيع أن نقوله أن هذا المنزل خلاب وساحر، وهو مثال رائع للمزج بين الأنماط المختلفة الابداعي.