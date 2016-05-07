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منزل قديم؟ غير معقول

جحا جحا
Toscane, dmesure dmesure منازل
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عندما نتحدث عن إقليم توسكانا الإيطالي فنحن بالتأكيد نتحدث عن البيوت الحجرية القديمة الرائعة في بساطتها وعراقة صخورها! هي مشروع مكمل للطبيعة الخلابة في الإقليم حيث تمتزج البيوت مع التلال والسلاسل الصخرية وتتماهي مع بعضها بين الكروم وأشجار الزيتون.  تمتاز البيوت في هذا الإقليم أيضاً بطبيعتها الصخرية بسبب درجات الحرارة العالية في قيظ الصيف، كما إنها تمتاز بصغر شبابيكها وكثرة الاشجار المحيطة بها.

وفي هذا المقال سنتناول هذا البيت الريفي الساحر حيث أقام أحد الخبراء المصممين لدينا dmesure بعملية تحديث وتجديد احد هذه البيوت، وتحويله لتحفة معمارية من حيث الخلط بين التقليدية والحداثة.

الفيلا الصخرية

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

عند عملية التحديث والتجديد تم إضافة بعض المساحات الخارجية كنوع من التوسيع ولكن بشكل مدروس وبدون أن تنزع الصورة العامة للمنزل والحفاظ على نمطه الريفي والتاريخي. فقد تم الحفاظ على سقفه القرميدي المميز مع توسعة قليلة للشبابيك كي تسمح بإدخال إضاءة أكثر.

حداثة في الخارج

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

تظهرفي هذه الصورة الجميلة التفاعل المتناغم بين القديم والجديد، بين التقليدي والعصري. بيت حجر ريفي يلمع بالأسطح الزجاجية الكبيرة، يمتاز بخطوط بناء نظيفة ومستقيمة مع الكثير من الإضاءات الخارجية التي تعطي المكان رونقاُ حداثياً. ثم نرى أبرز ما هو حداثي في الخارج وهو حمام السباحة في الحديقة،كأنه سرير ناعم مضاء جذاب يلمع عند غروب الشمس.

ماذا في الداخل؟

Toscane, dmesure dmesure غرفة المعيشة
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

 الداخل هو دليل واضح على الذوق الخليط بين الريفي الكلاسيكي والحديث. وهنا نرى في غرفة المعيشة، الذي يشع الكلام فيها مع كل حجر، كل ما تتسم به هذه الغرفة هو الجمال والتناغم الدقيق بين مكونات التصميم الحداثي والغرفة بتشكيلها الصخري الريفي! اللوان الأثاث تكاد ترقص مع ألوان الخشب في السقف والأرضيات المزخرفة! لا يوجد الكثير من الأثاث لكنه متناسب بقوة مع المساحة الكلية للغرفة.

الغرفة بشكل عام مثال حي لروعة الخلط المدروس بين الأنماط المعمارية. 

مطبخ ناعم

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

يمتاز المطبخ كما نرى ببساطة العناصر ودقة الاثاث حيث نرى الكراسي الحديثة والاضائات التي تزين السقف من النمط العصري بينما يتخللها هذا القوس في الجدار الذي تمتاز به هذه البيوت الريفية! بينما نرى في الخلفية بعض الاثاث المرتب والادوات المرتبة بشكل ناعم ودقيق في هذا المطبخ الرائع.

يمتاز هذا المطبخ بعدم تقليديته حيث أنه مفتوح على غرفة السفرة بشكل مختلف عن البيوت الريفية، كما ان توزيع الاثاث وطبيعتها يدل على هذا الخلط الجميل بين الحداثة والتقليدي القديم.

غرفة النوم البسيطة

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

هذه غرفة نوم من خمس غرف للنوم يحتويها هذا البيت الريفي الحديث إن جاز التعبير! كل غرفة لها رونقها الخاص، حيث تحتفظ بالجو العام فيما بين الحداثة والتقليدية! 

في هذه الغرفة بالذات نجد الجمالية في بساطتها وقلة الاثاث فيها! حيث تمتاز باللون الابيض وقطعة خشبية تشكل أرضية للسرير الحديث متناسب مع حجم الغرفة ومنسجم مع تشكل السقف الخشبي المائل.

بعض الستائر الرقيقة التي تخفي القليل من تفاصيل الشبابيك الصغيرة ولكن تسمح بالكثير من ضوء الطبيعة للمرور. 

حمام ساحر

Toscane, dmesure dmesure حمام
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

بجانب كل غرفة نوم يوجد حمام صغير لكن ما ان تدخل الحمام الرئيسي حتى ترى عجب التصميم! حيث نرى الأرضيات المختلفة المتناسبة مع قطعة البانيو المتمركزة في منتصف الغرفة بفخامة ورقة التصميم.

القليل من قطع الاثاث ذو الطابع الكلاسيكي وثُريا كلاسيكية معلقة في السقف، تصميم متماسك وخلاب.

كل ما نستطيع أن نقوله أن هذا المنزل خلاب وساحر، وهو مثال رائع للمزج بين الأنماط المختلفة الابداعي.

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وأنت، ما رأيك في هذا البيت الساحر؟

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