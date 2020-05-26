تصميم مبتكر لفيلا مائية من إبداع شركة الكيدرا

تم تصميم هذه الفيلا بطريقة مميزة حيث تجمع بين ألوان الطبيعة و بين روح العصر في التصميمات الحديثة مثل الأعمدة و السقف ذو اللون الموازن للأبيض و كما نشاهد من هذه الزاويه العالية و التي تظهر المسبح يظهر و هو يحيط الفيلا من جميع الجهات مقسم ثلاثة أقسام بالإضافة إلى الممرات الخشبية بطريقة مثيرة تجعله يظهر على هيئة جزيرة و أدي هذا إلى نجاح في كل التفاصيل من داخل المنزل و خارجه .