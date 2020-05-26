تصميم مبتكر لفيلا مائية من إبداع شركة الكيدرا

تصميم فيلا مائية معاصرة و فريدة قد تم إنشاؤها من قبل المهندسين المعماريين لشركة الكيدرا فهو تصميم معماري جميل حيث ترتبط المناظر الطبيعية بسلاسة مع جو داخلي متناغم لخلق أسلوب حياة صحي حديث و هي فكرة مبتكرة مع حلول مبتكرة أيضا و هذه الفيلا الفاخرة محاطة بخصائص مائية لكي تكمل التصميم الداخلي .الفيلا مكونة من طابقين تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي مما يجعل الداخل مشرقًا للغاية ودافئًا في نفس الوقت بجانب المناظر الطبيعية الفخمة مع كراسي حمام السباحة والحديقة ومناطق تناول الطعام في الهواء الطلق هي واحة مثالية لأصحاب الفلل.
تم تصميم هذه الفيلا بطريقة مميزة حيث تجمع بين ألوان الطبيعة و بين روح العصر في التصميمات الحديثة مثل الأعمدة و السقف ذو اللون الموازن للأبيض و كما نشاهد من هذه الزاويه العالية و التي تظهر المسبح يظهر و هو يحيط الفيلا من جميع الجهات مقسم ثلاثة أقسام بالإضافة إلى الممرات الخشبية بطريقة مثيرة تجعله يظهر على هيئة جزيرة و أدي هذا إلى نجاح في كل التفاصيل من داخل المنزل و خارجه .
من هذه الزاويه نري الممرات بشكل أكثر وضوح بالاضافة إلى تصميمها الذكي فهي ليست ممرات عادية بل ممرات مجسمة و بداخلها عدد من الغرف المقسمة فهي تعتبر جزء أساسي من مبني الفيلا ليست فقط ممرات للعبور عليها
و نذهب هنا في زواية جانبية أخري لنري من خلالها التصميم الجمالي للفيلا خاصة خاصة المساحة المائية حيث تم تجميلها ببعض من النباتات الخضراء التي اضفت مظهر طبيعي على هذه المساحة.
في هذه الصورة تظهر إضاءة الفيلا الداخلية بشكل مثير حيث تعكس الاضاءة الداخلية على المساحة المائية مما أضافت تأثيرات رقيقة ومختلفة على هذه المساحة خاصة أثناء الليل
هنا نري بشكل أوضح المساحة المحيطة بالفيلا بأكملها وهي تشبه الحلقة المستديرة تحيط بكل الفيلا بالاضافة إلى التنسيق الجذاب المتناسق ما بين المساحة المزينة بالنباتات الخضراء و المساحة المزينة بالخشب و الحصى أيضا.
ونري هنا مرة أخري تصميم الفيلا من الزوايه المرتفعة ولكن في النهار لكي تظهر التفاصيل بشكل أوضح و وتظهر الممرات الثلاثة مع شكل التصميم الخارجي المستدير للفيلا على هيئة ساعة و تلك الممرات هي عقارب الساعة بالاضافة الى تقسيم المساحات الخضراء بشكل بسيط و أنيق .
و هنا ايضا نشاهد مبنى الفيلا من زاوية جانبية و كما نري في هذه الصورة خروج بعض الملحقات التي تعتبر جزء أساسي من الفيلا و مقسمة ايضا من الداخل حتى تستوعب بداخلها غرف كبيرة.
وهنا نري من نفس الزاويه السابقة الملحقات المجسمة و التي يحيطها من الخارج بعض النباتات الخضراء التي حولت المساحة الفارغة و كأنها حديقة صغيرة بالاضافة الى دخول الضوء الطبيعي الى هذه الملحقات.
و هنا نري تصميم الفيلا الذي تم تصميمة بالزجاج و هذا اعطى الفيلا لمسة جمالية كما نشاهد الأبواب و النوافذ الزجاجية بالاضافة ايضا الى استخدام الزجاج العاكس في مبنى الفيلا بالاضافة الى استغلال المساحة الخارجية بوضع جلسة عائلية للاستمتاع بالمنظر الجميل من المساحة المائية والمساحة الخضراء ايضا.