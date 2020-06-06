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٧ أفكار من شأنها تغيير إطلالة سفرتك للأجمل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة السفرة
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‎غرفة الطعام هي أحد أهم غرف منزلك فإذا كنت تريد تأسيس غرفة سفرة أو تغيير غرفتك بأطلالات جديدة فهذا المقال لك حيث نعرض لك ٧ أفكار رائعة ومختلفة لغرف سفرة جميلة وحديثة حيث يجب أن تكون غرفة الطعام مريحة في تصميمها، وعند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب اختيار اثاثها بعناية  فهي الغرفة التى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء و الاقارب لتناول الطعام معاًويفضل أن تكون الألوان المسيطرة ‎على أثاث غرفة السفرة متناسقة إلى حد كبير و يفضل الابتعاد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب.

١- جدران من الحجر

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

‎‏إن كنت تبحث عن أفكار لتغيير إطلالة غرفة الطعام، يمكنك أن تفعل ذلك من خلال تزيين أحد جدران الغرفة بلمسة حجرية كالتي نراها هنا بوضوح في هذا النموذج، والتي ساهمت بلونها الرمادي الجذاب، في تألق الغرفة باطلالة عصرية.

٢- ستارة مبهجة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

‎‏الصورة الثانية مثلا يمكنك اللجوء إلى حل بسيط وغير مكلف قادر على تغيير شكل سفرتك تماما وهو اقتناء ستارة جديدة ذات لون مبهج مثل المعروضة في هذه الغرفة والتي دمجت بين الكلاسيكية والعصرية في وقت واحد وتتناسق أيضا مع النقوش المزينة للمقاعد و ألوانها الزاهية ما بين الأصفر والأخضر التي أعطت شكل مميز لديكور الغرفة.


٣- تابلوه أنيق

Schoolmasters build different غرفة السفرة
build different

Schoolmasters

build different
build different
build different

في هذه الغرفة تم الخروج عن المألوف بفكرة أيضا بسيطة وغير مكلفة وهي الاستغناء عن البوفيه و دولاب التحف و تم الاستعانة بالتابلوة العصري ذات الألوان المبهجة لتزيين جدران غرفة السفرة بدلاً من شغلها بقطع أثاث غير ضرورية وبهذا تكون غرفة الطعام مريحة و مختلفة أيضًا.

٤- ألوان متعددة

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

الدمج بين الألوان المختلفة هو فكرة من الافكار البسيطة في تغيير إطلالة السفرة بشكل مختلف و مميز، وهو حل مثالي لمن يحب الألوان الكثيرة و المتنوعة من خلال تعدد الألوان في مقاعد السفرة و هذا أدى إلى الوصول إلى نتيجة مضمونة بأبسط وأسرع الطرق في تأسيس أطلاله مختلفةً ومميزة.



٥- الجدار الزجاجي

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

‎‏أما عن هذه الفكرة فهي مختلفة تماما عما سبق فمن لا يحب تناول الطعام أمام مساحة خضرا ففي هذه الغرفة تم تحقيق هذا الأمر من خلال فكرة الجدار الزجاجي الذي يسمح لكل من يجلس على السفرة لتناول الطعام أن يشاهد المساحة الخضراء من خلال هذا الزجاج بالإضافة إلى الجدار الحجري الذي أضاف إطلالة مختلفة إلى الغرفة.

٦- الزهور

Dining Area Roselind Wilson Design غرفة السفرة
Roselind Wilson Design

Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الفكرة السادسة ‏في هذه الغرفة البسيطة ذات اللون الأبيض وهي الاعتماد على بعض اللمسات البسيطة لتزيينها من خلال باقة من الورد الأبيض على السفرة و التابلوة الصغير المعلق على الحائط و وحدات الإضاءة ذات اللون البرتقالي فكل هذه الأشياء اضافت إلى الغرفة إطلالة جمالية رقيقة ومختلفة.

٧- اللعب بالاضاءة

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة السفرة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

تم تغيير إطلالة هذه الغرفة من خلال الفكرة التي أعتمدت على مصادر الإضاءة الصفراء المتنوعة من الاسبوتات الموزعة و وحدة الاضاءة المعلقة في منتصف السفرة في إنارة الغرفة بشكلٍ مميز ويمكن ايضا إضافة باقة من النبات الاخضر على السفرة فهذه لمسات بسيطة إلا انها قادرة على تغيير إطلالة غرفتك تمامًا

تصميم مبتكر لفيلا مائية من إبداع شركة الكيدرا
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