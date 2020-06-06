٧ أفكار من شأنها تغيير إطلالة سفرتك للأجمل

‎غرفة الطعام هي أحد أهم غرف منزلك فإذا كنت تريد تأسيس غرفة سفرة أو تغيير غرفتك بأطلالات جديدة فهذا المقال لك حيث نعرض لك ٧ أفكار رائعة ومختلفة لغرف سفرة جميلة وحديثة حيث يجب أن تكون غرفة الطعام مريحة في تصميمها، وعند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب اختيار اثاثها بعناية فهي الغرفة التى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء و الاقارب لتناول الطعام معاًويفضل أن تكون الألوان المسيطرة ‎على أثاث غرفة السفرة متناسقة إلى حد كبير و يفضل الابتعاد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب.