٧ أفكار من شأنها تغيير إطلالة سفرتك للأجمل

غرفة الطعام هي أحد أهم غرف منزلك فإذا كنت تريد تأسيس غرفة سفرة أو تغيير غرفتك بأطلالات جديدة فهذا المقال لك حيث نعرض لك ٧ أفكار رائعة ومختلفة لغرف سفرة جميلة وحديثة حيث يجب أن تكون غرفة الطعام مريحة في تصميمها، وعند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب اختيار اثاثها بعناية فهي الغرفة التى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء و الاقارب لتناول الطعام معاًويفضل أن تكون الألوان المسيطرة على أثاث غرفة السفرة متناسقة إلى حد كبير و يفضل الابتعاد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب.
إن كنت تبحث عن أفكار لتغيير إطلالة غرفة الطعام، يمكنك أن تفعل ذلك من خلال تزيين أحد جدران الغرفة بلمسة حجرية كالتي نراها هنا بوضوح في هذا النموذج، والتي ساهمت بلونها الرمادي الجذاب، في تألق الغرفة باطلالة عصرية.
الصورة الثانية مثلا يمكنك اللجوء إلى حل بسيط وغير مكلف قادر على تغيير شكل سفرتك تماما وهو اقتناء ستارة جديدة ذات لون مبهج مثل المعروضة في هذه الغرفة والتي دمجت بين الكلاسيكية والعصرية في وقت واحد وتتناسق أيضا مع النقوش المزينة للمقاعد و ألوانها الزاهية ما بين الأصفر والأخضر التي أعطت شكل مميز لديكور الغرفة.
في هذه الغرفة تم الخروج عن المألوف بفكرة أيضا بسيطة وغير مكلفة وهي الاستغناء عن البوفيه و دولاب التحف و تم الاستعانة بالتابلوة العصري ذات الألوان المبهجة لتزيين جدران غرفة السفرة بدلاً من شغلها بقطع أثاث غير ضرورية وبهذا تكون غرفة الطعام مريحة و مختلفة أيضًا.
الدمج بين الألوان المختلفة هو فكرة من الافكار البسيطة في تغيير إطلالة السفرة بشكل مختلف و مميز، وهو حل مثالي لمن يحب الألوان الكثيرة و المتنوعة من خلال تعدد الألوان في مقاعد السفرة و هذا أدى إلى الوصول إلى نتيجة مضمونة بأبسط وأسرع الطرق في تأسيس أطلاله مختلفةً ومميزة.
أما عن هذه الفكرة فهي مختلفة تماما عما سبق فمن لا يحب تناول الطعام أمام مساحة خضرا ففي هذه الغرفة تم تحقيق هذا الأمر من خلال فكرة الجدار الزجاجي الذي يسمح لكل من يجلس على السفرة لتناول الطعام أن يشاهد المساحة الخضراء من خلال هذا الزجاج بالإضافة إلى الجدار الحجري الذي أضاف إطلالة مختلفة إلى الغرفة.
الفكرة السادسة في هذه الغرفة البسيطة ذات اللون الأبيض وهي الاعتماد على بعض اللمسات البسيطة لتزيينها من خلال باقة من الورد الأبيض على السفرة و التابلوة الصغير المعلق على الحائط و وحدات الإضاءة ذات اللون البرتقالي فكل هذه الأشياء اضافت إلى الغرفة إطلالة جمالية رقيقة ومختلفة.
تم تغيير إطلالة هذه الغرفة من خلال الفكرة التي أعتمدت على مصادر الإضاءة الصفراء المتنوعة من الاسبوتات الموزعة و وحدة الاضاءة المعلقة في منتصف السفرة في إنارة الغرفة بشكلٍ مميز ويمكن ايضا إضافة باقة من النبات الاخضر على السفرة فهذه لمسات بسيطة إلا انها قادرة على تغيير إطلالة غرفتك تمامًا