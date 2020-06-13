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٨ أفكار لمساحات تخزين مختلفة في حمامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa Mira, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
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‏الحمام من أهم غرف المنزل التي يجب الحفاظ على تنظيمها و نظافتها و ‎‏يحتاج أي منزل إلى وحدة التخزين في الحمام لوضع الفوط  والمستلزمات الخاصة بالحمام وهناك أنواع مختلفة من وحدات التخزين وسوف تعرض هوميفاي  ثمانية أشكال مختلفة من وحدات التخزين مثل الأرفف والدواليب ووحدة الإدراج وغيرها من الاشكال التي تناسب جميع الأذواق وجميع مساحة الحمامات

١-وحده تخزين صغيرة

Ванная и душевая "Equipe – Chevron", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера حمام
Татьяна Третьякова – дизайнер интерьера

Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера
Татьяна Третьякова – дизайнер интерьера
Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера

‎‏أن وحدة التخزين الموجودة في هذا الحمام تعتبر مميزة من حيث الشكل ‏والديكور فهي باللون الأبيض لكي تتناسق مع ديكور الحمام و هي مقسمة إلى أدراج و أرفف مفتوحة ‏بالإضافة إلى تخصيص مكان مناسب لها فهي مستقلة عن الحوض ولم تأخذ حيز كبير من المساحة و موقها مميز لانها أمام نافذة كبيرة.

٢-الارفف

Villa Mira, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

‏في هذا الحمام كانت فكرة وحدة التخزين عبارة عن أرفف رخامية عريضة ويمكن تكون مناسبة في حمام الضيوف ومن مميزات هذه الأرفف أنها تستخدم أيضا كقطعة ديكور يمكن وضع شموع أو الورود عليها بالإضافة إلى تناسقها مع لون الجدران و مساحتها كبيرة مما يساعد في وضع كثير من الاغراض بداخلها.

٣-وحدة تقليدية

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب حمام
الرواد العرب

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

هنا تم الاستعانة بوحدة تخزينية تقليدية ولكنها متناسقة مع الديكور و مع الصنبور وكل الاكسسورات متناغمة مع الوحدة التخزينية هي بالتأكيد الطريق الأمثل للتخزين بطريقة عملية في حمامك وستحصل على قطعة فنية في الحمام، كما نرى في هذا التصميم الرائع ذات اللون البني أنه تم دمجه بحوض غسل الايدي.

٤-تصميم بسيط

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامحمامات
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

‏باللون السماوي الأنيق يأتي هذا التصميم البسيط ‏المزود ‏بأكسسوارات للامعة والذي أضاف إلى حمامك شكل جميل من وحدة التخزين المناسبة إلى حوض غسيل الأيدي بالإضافة إلى المرأة المضاءة التي تعطي شكل أكثر جاذبية لهذا الحمام ‏وكذلك أصبحت وحدة التخزين المناسبة لوضع المستلزمات وأيضا مناسبة كأنها قطعة ديكور تزين الحمام.

٥-وحدة تخزينية معلقة

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حماممرايا
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

‏في هذه الصورة فكرة مختلفة تماما فهنا تم وضع وحدة تخزين خشبية بالأعلى فهي أكثر عملية و تم تصميمها بشكل مثالي ‏من خلال الضلفة الاساسية التي تفتح إلى الاعلى ‏حتى لا تأخذ حيز من المكان وبجانبها ضلفة صغيرة بالاضافة إلى الأرفف الداخلية المقسمة بأحجام لكي ‏تحافظ على تنظيم جميع الأغراض.

٦-ادراج ملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

وحدة التخزين في هذا الحمام لكل محبي الالوان المبهجة فتم وضع عدد من الادراج حول حوض غسل الايدي مختلفة من حيث الاحجام والاشكال والألوان فهناك أدراج مغلقة و البعض صغير ومفتوح لوضع الفوط بالاضافة الى وضع بعض منهم معلقين بجانب المرآة.

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٧-وحدة تخزينية مناسبة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

‏هذا الحمام مناسب حتى يتم وضع وحدة تاخذينه بهذا الحجم المتوسط فهي مدمجة أيضا مع حوض غسل الأيدي و بها درج واحد ومن الاسفل فهي مفتوحة لوضع الفوط بهذا الشكل وبهذا تكون نجحت في تخزين كل أغراض الحمام

٨-دولاب ذات أرفف كثيرة

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

‏في هذه الصورة تم استغلال المساحة التي توجد خلف الباب بطريقة ذكية حيث وتم وضع دولاب خشبي كبير ذات أرفف كثيرة يمكن استخدامها بشكل جيد و وضع فيها أشياء كثيرة وفي نفس الوقت لا تأخذ حيز كبير من المكان ولا تشوه ديكور الحمام.

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