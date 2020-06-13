٨ أفكار لمساحات تخزين مختلفة في حمامك

‎‏أن وحدة التخزين الموجودة في هذا الحمام تعتبر مميزة من حيث الشكل ‏والديكور فهي باللون الأبيض لكي تتناسق مع ديكور الحمام و هي مقسمة إلى أدراج و أرفف مفتوحة ‏بالإضافة إلى تخصيص مكان مناسب لها فهي مستقلة عن الحوض ولم تأخذ حيز كبير من المساحة و موقها مميز لانها أمام نافذة كبيرة.