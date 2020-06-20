١٠ نماذج تؤكد أن اللون الازرق مثالي لغرفة نومك

‎استخدام ألوان عصرية في غرفة النوم يجعلها في حالة مميزة سواء في ألوان الجدران أو ‎عند انتقاء قطع الأثاث فهناك العديد من الأنماط والألوان يجب التنسيق بينها داخل غرف النوم،هناك عدد من القطع الأساسية التي يجب عدم إغفالها مثل السرير والخزانة و الستائر و المقاعد فربما ترغب في تصميم ركن خاص فهذا سوف يحتاج إلى مقعد كل هذا يحتاج إلى التنسيق و لابد من تحقيق التناسق البصري حتى لا تصبح الغرفة مساحة من الفوضى فأنت كنت من محبي البيئة البحرية وتعشق اللون الأزرق فهذا الموضوع لك من خلال ١٠ غرف نوم تقدمها هوميفاي يضفى اللون الازرق عليها مزيد من الذوق و الديكور المثالي.