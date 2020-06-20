١٠ نماذج تؤكد أن اللون الازرق مثالي لغرفة نومك

استخدام ألوان عصرية في غرفة النوم يجعلها في حالة مميزة سواء في ألوان الجدران أو عند انتقاء قطع الأثاث فهناك العديد من الأنماط والألوان يجب التنسيق بينها داخل غرف النوم،هناك عدد من القطع الأساسية التي يجب عدم إغفالها مثل السرير والخزانة و الستائر و المقاعد فربما ترغب في تصميم ركن خاص فهذا سوف يحتاج إلى مقعد كل هذا يحتاج إلى التنسيق و لابد من تحقيق التناسق البصري حتى لا تصبح الغرفة مساحة من الفوضى فأنت كنت من محبي البيئة البحرية وتعشق اللون الأزرق فهذا الموضوع لك من خلال ١٠ غرف نوم تقدمها هوميفاي يضفى اللون الازرق عليها مزيد من الذوق و الديكور المثالي.
للون الأزرق جاذبية مختلفة، فهو المفضل لدى الكثير فأن اللون الازرق لديه القدرة على بث الطاقة الأيجابية في غرفتك بمنتهى، فهو لون من ألوان الطبيعية كما الحال في هذه الغرفة فقد تم استخدام اللون الازرق في أحدى الجدران بالاضافة إلى وضع تابلوه يجسد لون البحر والسماء و تم أيضا أستخدام اللون الازرق بدرجات مختلفة في فرش السرير وكذلك السجادة.
ففي علم الطاقة اللون الأزرق يعطي إحساس بالصفاء وهذا اللون مثالي جدًا لغرف النوم ولكن هنا تم أستخدامه بشكل مختلف من خلال تصميم ستائر من القطيفة التي تحجب الرؤية عما ورائها من بداية أماكن تخزين الملابس حتى نهايتها و بهذا يكون اللون الازرق في هذه الغرفة مختلف إلا انه أضاف ديكور مميز و أنيق في غرفتك.
أثاث باللون الابيض و أحدى الجدران باللون الازرق مع وضع حروف كبيرة معلقة باللون الابيض فقد أستطاع صاحب هذه الغرفة الاستماع باللون الأزرق ولكن من خلال ديكور بيسط و متناسق مع باقي أثاث الغرفة و استعان أيضا بفرش السرير بنفس درجة لون الحائط بالاضافة إلى ستارة من اللون الازرق القاتم التي أضافت لمسة رقيقة على الشرفة.
أن أستخدام اللون الأزرق هنا مختلف إلى حد ما فهو تصرف جريء من المصمم أن يضعة بهذا الشكل على الحائط و لكن العامل المساعد في هذا التصميم هو أن الغرفة بسيطة و تصميمها ذكي و منظم للغايه من خلال الاستعانة باللون الابيض مع اللون الازرق في الحائط و كذلك في السرير و فرش السرير فكل هذه الأمور البسيطة ساعدت في الحصول على تصميم مختلف وجرئ و جذاب للغايه.
أحيانا عندما يكون لون الغرفة أبيض وتكون الغرفة خاليه من أي ديكورات مزخرفة فهنا الحل في استخدام المفارش التي تضفي شكل متميز للغرفة كم الحال في هذه الغرفة حيث تم وضع فرش منقوش باللون الازرق على السرير بالإضافة إلى اللون الازرق المنقوش أيضا الذي تم استخدامة في أثاث السرير وبهذا يكون اللون الازرق أضاف لمسة رقيقة إلى الغرفة.
اما عن اللون الازرق في هذه الغرفة فهو لم يأتي في الجدران أو المفارش وإنما في زاوية مخصصة من مقعد و طاولة قطيفة باللون الازرق القاتم بالرغم من عدم وجود اللون الازرق في أي شئ آخر في الغرفة إلا أن هذا المقعد والطاولة أضافوا شكل مميز وجذاب إلى الغرفة.
أما عن هذه الغرفة فقد ظهر اللون الازرق بشكل أكبر ولكن ظهر في رأس السرير القطيفة ذات اللون الازرق الفاتح بالاضافة إلى السجادة ذات اللون الازرق و كذلك فرش السرير و أيضا المقاعد و الطاولة تحتوى على لمسات من اللون الازرق و بهذا تكون هذه الغرفة أحتوت على اللون الازرق في أكثر من عنصر و بأكثر من درجة.
في هذه الغرفة أيضا ذات الجدران البيضاء لا توجد بها أي نقاش أو تابلوهات على الحائط لكي تزينها ولكن قامت الستائر هنا بهذا الدور من حيث تغيير ديكور الغرفة فإن الستائر ذات اللون الازرق تشبه لوحة فنية كبيرة فلا تجتاج الجدران أي شئ آخر بجانبها بالإضافة إلى فرش السرير المنقوش بالازرق الفاتح و السجادة أيضا.
دائما يعطي اللون الازرق روح من البهجة ولكن في هذه الغرفة الوضع مختلف فإن استخدام الازرق القاتم في رأس السرير أعطي إلى الغرفة حالة من الدفء خاصة أن لون الحائط أيضا باللون الرمادي القاتم بالإضافة إلى لمسة من اللون الازرق أيضا فهناك من يحب أن يكون هذا هو ديكور غرفة النوم وهذا هو الديكور المريح بالنسبة لصاحب الغرفة.
في هذا التصميم لم يظهر اللون الأزرق على الجدران بمظهر صريح بل تم دمجة مع اللون الأبيض و كأنه لوحة فنية رسمها فنان محترف و تم تصميمها من أعلى السقف إلى آخر الحائط في جزء مخصص لها و هذا أضاف شكل مختلف تماما إلى هذه الغرفة البسيطة بالإضافة إلى الفرش الازرق القاتم الذي يتناسق مع هذا الديكور المميز.