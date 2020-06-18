فيلا فاخرة على الطراز النيو كلاسيك

‏نحن ما زلنا في غرفة النوم ولكن نشاهد زاوية أخرى فهي ركنة الجلوس فإن مساحة الغرفة تسمح بوجود ركنة صغيرة تتكون من أريكة و أربعة مقاعد و طاولة ذات اللون الروز الذي يتناسق مع باقي أثاث الغرفة وقد تم وضعة في منطقة مميزة بجانب جدار يحتوي على وحدات إضاءة معلقة بشكل رقيق.

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