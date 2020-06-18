فيلا فاخرة على الطراز النيو كلاسيك

دائمًا يطل علينا المصممون بكل ما هو مبدع وممييز في عالم التصميم الداخلي، إن كنت تبحث عن تصميم رائع يجمع بين الكلاسيكية والحداثة، ويتميز بالفخامة في الوقت ذاته، فمن المؤكد أن هذا المشروع سينل إعجابك. دعنا نأخذك في جولة خاصة لكي نتعرف على هذه الفيلا ذات التصميم الراقي.. لنبدأ الآن..
دعونا نشاهد أول تصميم و هو تصميم غرفة المعيشة أو الجلسة النسائية النابضة بالفخامة و الكلاسيكية المميزة في كافة تفاصيل الغرفة من خلال تصميم الأرضيات المصممة من الرخام الفاخر وكذلك السقف واختيار الأثاث والمفروشات الرقيقة ذات الالوان الهادئة خلق من تصميم الغرفة تناغم كبير ما بين الأبيض والبيج كما نرى مع وجود مكتبة مدمجة في الجدار بشكل مثالي وبسيط و أكثر من طاولة باللون الابيض و بهذا تكون الغرفة أكتملت كل عناصرها بشكل مثالي وأنيق.
و نذهب معا إلى غرفة النوم الكلاسيكية هي غرفك ذات الطراز النيو كلاسيكي فهي كما نشاهد تتميز بالذوق الرفيع للأثاث ذات الالوان الهادئة ما بين البيج و الروز و لمسات من اللون الذهبي بالاضافة إلى اسبوتات الاضاءة التي تم توزيعها بشكل ذكي و وحدة الاضاءة المعلقة فهي غرفة تجمع بين البساطة في الذوق العام والفخامة بنفس الوقت من خلال الاثاث الراقي.
نحن ما زلنا في غرفة النوم ولكن نشاهد زاوية أخرى فهي ركنة الجلوس فإن مساحة الغرفة تسمح بوجود ركنة صغيرة تتكون من أريكة و أربعة مقاعد و طاولة ذات اللون الروز الذي يتناسق مع باقي أثاث الغرفة وقد تم وضعة في منطقة مميزة بجانب جدار يحتوي على وحدات إضاءة معلقة بشكل رقيق.
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وقبل أن نذهب من غرفة النوم دعونا نشاهد آخر زاوية للغرفة من خلال تلك الجدار التي تحتوي أيضا على وحدات الإضاءة المعلقة و طاولة باللون الأبيض و باب الغرفة أيضا باللون الابيض بالاضافة إلى يافطات الزرع الصناعي الذي إضافت لمسة فنيه إلى شكل الجدار و كما نرى اللون الأبيض هو المسيطر على الجداران و كذلك الباب فأن الهدف الأساسي في تصميم غرف الفيلا هو الديكور الهادئ ذات الاثاث الفخم.
و الان نشاهد تصميم الحمام فهذا الحمام تم تقسيمه بشكل متميز ،ففي كل جزء وحدة منفصلة بذاتها مثل حوض الاستحمام على الشمال وعلى الجدار المقابل مكان مخصص للاستحمام محاط بالزجاج و أمامة قاعدة التواليت ثم الجدار حوض غسل الايدي فهذا حقا تقسيم رائع بالاضافة إلى استخدم الرخام في الأرضيات بالوان فاتحة كما أن حوض الاستحمام مصنوع أيضًا من الرخام المنقوش و كذلك اجزاء من الجدران ما يعطينا شعورًا بالفخامة والكلاسيكية الأنيقة في هذا التصميم وكما نلاحظ الخطوط الذهبية اللامعة قد أضفيت شكل رقيق في بعض العناصر.
وهنا نوصل لآخر التصميم وهو تصميم غرفة الملابس والتي قد تم تصميمها أيضا على نفس الطراز النيو كلاسيكي من خلال مرآة طويلة ذات الخطوط الذهبية والتي تسهل عملية إرتداء الملابس كما أنها تظهر الغرفة بشكل رائع وأنيق بالإضافة إلى وحدة الادراج الكبيرة في منتصف الغرفة أيضا باللون الأبيض و بعض اللمسات الذهبية وعلى جانبي المرأة عدد من الرفوف يتم وضع الملابس بداخلها ومن أهم عناصر غرفة الملابس أيضا هي قوة الإضاءة حيث تساهم في إظهار الملابس والألوان بشكل واضح كما أنها تساعد أثناء ارتداء الملابس ووضع المكياج.