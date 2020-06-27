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8 أفكار للحصول على مساحة تخزينية في رواق منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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التخزين الجيد هو أحد العوامل التي يجب توافرها في أي منزل وخاصة المنازل ذات المساحات الصغيرة و كل شخص في منزله يمتلك الكثير من الأغراض التي يعجز عن إيجاد أماكن لتخزينها فهل فكرت في يوم استغلال بعض الزوايا في منزلك للتخزين فأن مميزات وحدات التخزين أنها تمنع الفوضى في الغرف و تقدم اليوم هوميفاي ٨ أفكار لتصميم وحدات تخزين في أروقة منزلك بسكب مميز ومختلف تناسب جميع الأذواق لكي تختار منها المناسب لحجم منزلك و أيضا حجم أغراضك.

١- تصميم ذكي مستغل للمساحة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

لا تستهون بهذه المساحة الموجودة على تلك الجدران بين الطابق الأول و الثاني فيمكنك استغلال هذه المساحة بعمل مكتبة كبيرة خاصة تحمل الكتب والأغراض وبعض الزهور والتحف لتضفي شكل جمالى على المكتبة مما يحد من الفوضى و قد تم أختيار المكتبة باللون الابيض أيضا لتكون متناغمة مع باقي الجدار و لون السلم أيضا.


٢- أدراج تخزينية سفلية

Casa Rinconada., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos الممر والمدخل
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

في هذا التصميم تم أستغلال ممر المنزل بشكل ذكي للحصول على عدد من الأدراج السفلية لتكون أكثر خصوصية و بسبب المساحة تم تصميم تلك الأدراج على جانب واحد لتخزين أي أغراض مبعثرة ولا مكان لها في باقي أجزاء المنزل ويمكن أيضا أستخدامها كوحدة تخزين للأحذية و الشنط فهو حل مثالي لاستغلال الكوريدور بهذا التصميم.

٣- طاولة كونسول تقليدية

فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض), smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
smarthome

smarthome
smarthome
smarthome

الطاولات الكونسول توفر مساحة لتلك الأشياء التي تريدها قريبة منك و في هذه المساحة تم اختيار طاولة كونسول تقليدية باللون الذهبي ذات مرآه كبيرة أضافت مظهر كلاسيكي أنيق بالإضافة لوضع بعض التحف الفنية الذهبية فأن تلك الطاولة حل لكل من يرغب بالحصول على تخزين أي من الاغراض ولكن مع الاحتفاظ بالديكور الكلاسيكي لهذه المساحة.

٤- مكمل للمطبخ

Mostafa Korany's Apartment , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

أما عن هذا التصميم فقد نجح الخبراء في أستغلال وحدة التخزين لتكون جزء من المطبخ و تكون مساحة تكميلية يتم وضع أغراض المطبخ فيها بشكل مرتب و أنيق لانها مفتوحة و كل من يمر من الكوليدور سوف يشاهد الأغراض التي تم وضعها في وحدة التخزين و لأنها تربط بين الغرفة والمطبخ يجب أن تكون مرتبة بشكل أنيق كما الحال في هذه الصورة.

٥- وحدة تخرين حيوية

HM - Dunes, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

هذه المساحة هي مساحة حيوية فهي تربط بين المطبخ و غرفة المعيشة و غرفة الطعام و تلك المساحة هي أكثر مساحة تحتاج إلى وحدة تخزين لكي تخدم هذا المجال الحيوي وتخزين الكثير من الاغراض المختلفة و نجح المصمم هنا في تحقيق هذا الأمر من خلال وحدة تخزينية كبيرة ذات أرفف متعددة الاحجام.

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٦- مزين بقطعة أثاث متعدد الاستخدامات

Кв Хетага, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Мастерская архитектора Аликова

Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова

أن الحل الموجود في هذا التصميم من أكثر الحلول عملية من حيث المساحة والتخزين من خلال أختيار وحدة تخزين متعددة الاستخدامات من خلال الكوميديه الاسود الخشبي ذات الأدراج و بجانبة مقعد كبير عريض باللون الابيض و أسفلة أيضا مجموعة من الادراج وبهذا يكون هذا التصميم محتفظ بالشكل والألوان الجمالية للكوليدور ثم تخزين بعض من الاشياء بداخلها.


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٧-وحدة تخزين بسيطة ومبتكرة

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

في تلك المساحة الصغيرة نستطيع أيضا وضع وحدة تخزين مبتكرة خشبية اللون و حجمها أيضا مناسب حتى لا يعوق الحركة بالإضافة إلى تصميمها بنفس لون الباب و الجدار لتصبح متناغمة مع ديكور تلك المساحة وقد تم وضع مرآة لكي تكمل الشكل الجمالي لهذه المساحة تزيينها بوحدات إضاءة معلقة أيضًا.

٨-وحدة تخزين أسفل السلم

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

هناك مساحة يمكن أستغلاها بشكل ذكي للغايه ففي المنازل ذات الطابقين يمكن أستغلال منطقة تحت السلالم والتي غالباً تكون مساحة كبيرة فيمكن استغلالها بشكل عملي وذكي كما الحال في هذا التصميم من خلال عمل أدراج خفيفة مختلفة الأحجام و كأنها جزء من السلم لاستغلالها في تخزين أكثر من عنصر مثل الأحذية والملابس و غيرها و يمكنك أيضاً أستخدامها كمكتبة لتخزين الكتب أو كدولاب بشكل مختلف و من مميزات هذا التصميم أنه تم دمجة مع لون السلم البني فلم يشوة أي شئ من ديكور تلك المساحة.

١٠ نماذج تؤكد أن اللون الازرق مثالي لغرفة نومك
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