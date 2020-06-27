8 أفكار للحصول على مساحة تخزينية في رواق منزلك

هذه المساحة هي مساحة حيوية فهي تربط بين المطبخ و غرفة المعيشة و غرفة الطعام و تلك المساحة هي أكثر مساحة تحتاج إلى وحدة تخزين لكي تخدم هذا المجال الحيوي وتخزين الكثير من الاغراض المختلفة و نجح المصمم هنا في تحقيق هذا الأمر من خلال وحدة تخزينية كبيرة ذات أرفف متعددة الاحجام.

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