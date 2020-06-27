8 أفكار للحصول على مساحة تخزينية في رواق منزلك

التخزين الجيد هو أحد العوامل التي يجب توافرها في أي منزل وخاصة المنازل ذات المساحات الصغيرة و كل شخص في منزله يمتلك الكثير من الأغراض التي يعجز عن إيجاد أماكن لتخزينها فهل فكرت في يوم استغلال بعض الزوايا في منزلك للتخزين فأن مميزات وحدات التخزين أنها تمنع الفوضى في الغرف و تقدم اليوم هوميفاي ٨ أفكار لتصميم وحدات تخزين في أروقة منزلك بسكب مميز ومختلف تناسب جميع الأذواق لكي تختار منها المناسب لحجم منزلك و أيضا حجم أغراضك.
لا تستهون بهذه المساحة الموجودة على تلك الجدران بين الطابق الأول و الثاني فيمكنك استغلال هذه المساحة بعمل مكتبة كبيرة خاصة تحمل الكتب والأغراض وبعض الزهور والتحف لتضفي شكل جمالى على المكتبة مما يحد من الفوضى و قد تم أختيار المكتبة باللون الابيض أيضا لتكون متناغمة مع باقي الجدار و لون السلم أيضا.
في هذا التصميم تم أستغلال ممر المنزل بشكل ذكي للحصول على عدد من الأدراج السفلية لتكون أكثر خصوصية و بسبب المساحة تم تصميم تلك الأدراج على جانب واحد لتخزين أي أغراض مبعثرة ولا مكان لها في باقي أجزاء المنزل ويمكن أيضا أستخدامها كوحدة تخزين للأحذية و الشنط فهو حل مثالي لاستغلال الكوريدور بهذا التصميم.
الطاولات الكونسول توفر مساحة لتلك الأشياء التي تريدها قريبة منك و في هذه المساحة تم اختيار طاولة كونسول تقليدية باللون الذهبي ذات مرآه كبيرة أضافت مظهر كلاسيكي أنيق بالإضافة لوضع بعض التحف الفنية الذهبية فأن تلك الطاولة حل لكل من يرغب بالحصول على تخزين أي من الاغراض ولكن مع الاحتفاظ بالديكور الكلاسيكي لهذه المساحة.
أما عن هذا التصميم فقد نجح الخبراء في أستغلال وحدة التخزين لتكون جزء من المطبخ و تكون مساحة تكميلية يتم وضع أغراض المطبخ فيها بشكل مرتب و أنيق لانها مفتوحة و كل من يمر من الكوليدور سوف يشاهد الأغراض التي تم وضعها في وحدة التخزين و لأنها تربط بين الغرفة والمطبخ يجب أن تكون مرتبة بشكل أنيق كما الحال في هذه الصورة.
هذه المساحة هي مساحة حيوية فهي تربط بين المطبخ و غرفة المعيشة و غرفة الطعام و تلك المساحة هي أكثر مساحة تحتاج إلى وحدة تخزين لكي تخدم هذا المجال الحيوي وتخزين الكثير من الاغراض المختلفة و نجح المصمم هنا في تحقيق هذا الأمر من خلال وحدة تخزينية كبيرة ذات أرفف متعددة الاحجام.
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أن الحل الموجود في هذا التصميم من أكثر الحلول عملية من حيث المساحة والتخزين من خلال أختيار وحدة تخزين متعددة الاستخدامات من خلال الكوميديه الاسود الخشبي ذات الأدراج و بجانبة مقعد كبير عريض باللون الابيض و أسفلة أيضا مجموعة من الادراج وبهذا يكون هذا التصميم محتفظ بالشكل والألوان الجمالية للكوليدور ثم تخزين بعض من الاشياء بداخلها.
في تلك المساحة الصغيرة نستطيع أيضا وضع وحدة تخزين مبتكرة خشبية اللون و حجمها أيضا مناسب حتى لا يعوق الحركة بالإضافة إلى تصميمها بنفس لون الباب و الجدار لتصبح متناغمة مع ديكور تلك المساحة وقد تم وضع مرآة لكي تكمل الشكل الجمالي لهذه المساحة تزيينها بوحدات إضاءة معلقة أيضًا.
هناك مساحة يمكن أستغلاها بشكل ذكي للغايه ففي المنازل ذات الطابقين يمكن أستغلال منطقة تحت السلالم والتي غالباً تكون مساحة كبيرة فيمكن استغلالها بشكل عملي وذكي كما الحال في هذا التصميم من خلال عمل أدراج خفيفة مختلفة الأحجام و كأنها جزء من السلم لاستغلالها في تخزين أكثر من عنصر مثل الأحذية والملابس و غيرها و يمكنك أيضاً أستخدامها كمكتبة لتخزين الكتب أو كدولاب بشكل مختلف و من مميزات هذا التصميم أنه تم دمجة مع لون السلم البني فلم يشوة أي شئ من ديكور تلك المساحة.