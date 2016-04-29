منزل الحلم للعائلة !!

نتناول اليوم منزلاً عائلياً مميز صممه أحد المصممين المشتركين في هوميفاي في ريو دي جانيرو، البرازيل. المنزل عبارة عن تصميم رفاهية لا حدود لها، لا شك في انه حلم أي عائلة لما فيه من التفاصيل الراقية التي تعبر عن ذوق خاص للمعيشة.
العنصر الرئيسي المهيمن في هذا المنزل هو اللون الأبيض الذي يلف المنزل من الخارج والداخل عدا عن الطراز المعاصر الإنتقائي للأثاث والحديقة! كذلك إحتواءه على مسبح داخلي في الردهة الخلفية!
المنزل المكون من طابقين وحديقة أمامية ذو تصميم معماري خاص حيث أنه يبدو للوهلة الأولى منزلاً بسيطاً بسبب اللون الابيض المسيطر على معظم الواجهات الامامية الا من القواطع الخشبية ذات اللون الداكن التي تشكل ديكوراً خارجياً جميلاً منسجم مع التكوين العام للمنزل.
لكن ما ان تتشكل الضلال علي جنبات الزوايا الخارجية حتى تعطي خطوطاً مستقيمة ومتقاطعة فتشكل معالماً لمنزل عصري أنيق ذو طابع تبسيطي.
دعونا نتجول في جنبات هذا البيت معاً!!
كما أسلفنا ان التصميم الخارجي يمتاز بالبساطة والدقة في استخدام اللون الابيض حيث الشبابيك الكبيرة تتماهى مع الجدران وتزداد المساحة العامة للبيت.
القاطع الخشبي الخارجي يشكل ديكوراُ ذكياُ من حيث صناعة تكوين مميز للبيت فب الخارج.
الحديقة الخارجية أيضاً تنم عن ذوق تبسيطي حيث عدم وجود سور للحديقة يعطي البيت مساحة أكبر ويعمل على تفاعل البيت مع المحيط الخارجي بشكل أفضل.
يبدو أن هذا المنزل مثالي جداً للمعيشة وقضاء أجمل الاوقات برفاهية مع العائلة، حيث أنه يحتوي على مسبح داخلي يقع في الفناء الخلفي!
بلونه الازرق المتناسق مع بياض المنزل ومياهه الصافية وبعض كراسي الاستلقاء تجعل من العيش في هذا البيت كقضاء عطلة طويلة الامد.
لا ننسى ان المصمم قد خصص زوايا خضراء في المنزل حيث نجد بعض اركان المنزل وقد تزينت ببعض النباتات التي تحيط بركن الجلوس في الفناء في مشهد جميل لا يخلو من نمط البحر الابيض المتوسط.
نرى أيضاً ان غرفة المعيشة الخارجية قد صممت لتكون محاطة بالنباتات ومزينة بالاثاث الجميل ذو الطابع الحداثي لا سيما أن المنزل ذو نمط عصري بشكل عام.
استخدام العرائش النباتية هو ادح معالم نمط البحر المتوسط كما نرى ان الديكور وتفاصيل الفناء حول المسبح تشكل مزيجاً رائعاً من عدة تصاميم وانماط لا تدع فرصة للملل أن يتسلل في نفوس افراد العائلة.
نرى أيضا ان الفناء مجهز بمطبخ خارجي صغير مع بار وذلك في تصميم منسجم مع الفناء كي يعطي إحساساً لأفراد المنزل بعدم حاجتهم لدخول المنزل خلال قضاء أوقاتهم في الفناء حول المسبح.
كذلك هو مطبخ مثالي لإقامة حفلات شواء مع الاصدقاء حول المسبح في الايام الصيفية الجميلة.
لا ينتابك عند مشاهدة الحمام غير الدهشة لجمال التصميم وان كان بسيطاً لانة منسجم تماماً مع نمط المنزل العصري، ولونه الأبيض المُبهج ينم عن رقي الذوق ودقة الترتيب والنظافة.
بعض التفاصيل أيضاً في الحمام لا تخلو من البذخ والفخامة وذلك لهدف إعطاء شعور ان المقيمين في المنزل هم نزلاء فندق راقٍ دائمين.
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