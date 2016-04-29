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منزل الحلم للعائلة !!

جحا جحا
Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES منازل
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نتناول اليوم منزلاً عائلياً مميز صممه أحد المصممين المشتركين في هوميفاي في ريو دي جانيرو، البرازيل. المنزل عبارة عن تصميم رفاهية لا حدود لها، لا شك في انه حلم أي عائلة لما فيه من التفاصيل الراقية التي تعبر عن ذوق خاص للمعيشة.

العنصر الرئيسي المهيمن في هذا المنزل هو اللون الأبيض الذي يلف المنزل من الخارج والداخل عدا عن الطراز المعاصر الإنتقائي للأثاث والحديقة! كذلك إحتواءه على مسبح داخلي في الردهة الخلفية!

المنزل المكون من طابقين وحديقة أمامية ذو تصميم معماري خاص حيث أنه يبدو للوهلة الأولى منزلاً بسيطاً بسبب اللون الابيض المسيطر على معظم الواجهات الامامية الا من القواطع الخشبية ذات اللون الداكن التي تشكل ديكوراً خارجياً جميلاً منسجم مع التكوين العام للمنزل.

 لكن ما ان تتشكل الضلال علي جنبات الزوايا الخارجية حتى تعطي خطوطاً مستقيمة ومتقاطعة فتشكل معالماً لمنزل عصري أنيق ذو طابع تبسيطي.

دعونا نتجول في جنبات هذا البيت معاً!!

تصميم خارجي دقيق

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES منازل
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

كما أسلفنا ان التصميم الخارجي يمتاز بالبساطة والدقة في استخدام اللون الابيض حيث الشبابيك الكبيرة تتماهى مع الجدران وتزداد المساحة العامة للبيت.

القاطع الخشبي الخارجي يشكل ديكوراُ ذكياُ من حيث صناعة تكوين مميز للبيت فب الخارج.

الحديقة الخارجية أيضاً تنم عن ذوق تبسيطي حيث عدم وجود سور للحديقة يعطي البيت مساحة أكبر ويعمل على  تفاعل البيت مع المحيط الخارجي بشكل أفضل.

مسبح داخلي

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES مسبح
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

يبدو أن هذا المنزل مثالي جداً للمعيشة وقضاء أجمل الاوقات برفاهية مع العائلة، حيث أنه يحتوي على مسبح داخلي يقع في الفناء الخلفي!

بلونه الازرق المتناسق مع بياض المنزل ومياهه الصافية وبعض كراسي الاستلقاء تجعل من العيش في هذا البيت كقضاء عطلة طويلة الامد.

حديقة داخلية

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES بيت زجاجي
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

لا ننسى ان المصمم قد خصص زوايا خضراء في المنزل حيث نجد بعض اركان المنزل وقد تزينت ببعض النباتات التي تحيط بركن الجلوس في الفناء في مشهد جميل لا يخلو من نمط البحر الابيض المتوسط.

غرفة معيشة خارجية

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES بلكونة أو شرفة
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

نرى أيضاً ان غرفة المعيشة الخارجية قد صممت لتكون محاطة بالنباتات ومزينة  بالاثاث الجميل ذو الطابع الحداثي لا سيما أن المنزل ذو نمط عصري بشكل عام.

استخدام العرائش النباتية هو ادح معالم نمط البحر المتوسط  كما نرى ان الديكور وتفاصيل الفناء حول المسبح تشكل مزيجاً رائعاً من عدة تصاميم وانماط لا تدع فرصة للملل أن يتسلل في نفوس افراد العائلة.

مطبخ وبار

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES بلكونات وشرفاتأثاث
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

نرى أيضا ان الفناء مجهز بمطبخ خارجي صغير مع بار وذلك في تصميم منسجم مع الفناء كي يعطي إحساساً لأفراد المنزل بعدم حاجتهم لدخول المنزل خلال قضاء أوقاتهم في الفناء حول المسبح.

كذلك هو مطبخ مثالي لإقامة حفلات شواء مع الاصدقاء حول المسبح في الايام الصيفية الجميلة.

حمام أنيق

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES حمام دوش وأحواض إستحمام
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

لا ينتابك عند مشاهدة الحمام غير الدهشة لجمال التصميم وان كان بسيطاً لانة منسجم تماماً مع نمط المنزل العصري، ولونه الأبيض المُبهج ينم عن رقي الذوق ودقة الترتيب والنظافة.

تفاصيل

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES حمامتجهيزات
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

بعض التفاصيل أيضاً في الحمام لا تخلو من البذخ والفخامة وذلك لهدف إعطاء شعور ان المقيمين في المنزل هم نزلاء فندق راقٍ دائمين.

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