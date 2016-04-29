منزل الحلم للعائلة !!

نتناول اليوم منزلاً عائلياً مميز صممه أحد المصممين المشتركين في هوميفاي في ريو دي جانيرو، البرازيل. المنزل عبارة عن تصميم رفاهية لا حدود لها، لا شك في انه حلم أي عائلة لما فيه من التفاصيل الراقية التي تعبر عن ذوق خاص للمعيشة.

العنصر الرئيسي المهيمن في هذا المنزل هو اللون الأبيض الذي يلف المنزل من الخارج والداخل عدا عن الطراز المعاصر الإنتقائي للأثاث والحديقة! كذلك إحتواءه على مسبح داخلي في الردهة الخلفية!

المنزل المكون من طابقين وحديقة أمامية ذو تصميم معماري خاص حيث أنه يبدو للوهلة الأولى منزلاً بسيطاً بسبب اللون الابيض المسيطر على معظم الواجهات الامامية الا من القواطع الخشبية ذات اللون الداكن التي تشكل ديكوراً خارجياً جميلاً منسجم مع التكوين العام للمنزل.

لكن ما ان تتشكل الضلال علي جنبات الزوايا الخارجية حتى تعطي خطوطاً مستقيمة ومتقاطعة فتشكل معالماً لمنزل عصري أنيق ذو طابع تبسيطي.

دعونا نتجول في جنبات هذا البيت معاً!!