قصر فخم على الطراز الكلاسيكي بنغمات لونية محايدة

تطل علينا اليوم شركة الكيدرا والمتخصصة في التصميم الداخلي والديكور بمشروع آخر جذاب من مشاريعها الملهمة بكل ما هو جديد في عالم الديكور، لقصر فخم صُمم على الطراز الكلاسيكي بلمسات داخلية وخارجية مذهلة .. دعونا نكتشفها معًا الآن!
أول صورة معنا من هذا المشروع الفاخر للهيكل المعماري للقصر، والذي كما يبدو واضحًا أمامنا أنه مُصمم على أعلى مستوى بلمسات الأسلوب الكلاسيكي في الديكور. تم بناء القصر من طابقين مذهلين في تصميمهما من الداخل للخارج، وخير دليل على ذلك، عنصر الإضاءة الأخاذ الذي أضاف الكثير للأخير من خلال مجموعة كبيرة من الأباليك المزينة لجدران المبنى من الخارج وثريا بالغة الجمال نراها بوضوح مع إحدى الصور التالية للمدخل.
الآن.. يمكننا رؤية الواجهة بتفاصيلها في وضح النهار، حيث تزينت بطلاء هادئ باللون البيج الفاتح وزجاج عاكس باللون الأخضر لجميع الأبواب والنوافذ في الطابقين الأرضي والعلوي، ناهيك عن عدد من الأعمدة الثنائية زينت المدخل على وجه التحديد ومساحة أخرى جانبية على يساره.
تتجسد الفخامة والأناقة بمنتهى الوضوح في تصميم مدخل القصر، مُمَثلةً في الأعمدة الخرسانية الرفيعة والمستديرة على الجانبين، والسقف المرتفع الذي يتدلى منه أروع الثريات الكلاسيكية بمركز المدخل، حيث تظهر لنا ظلالها في الجزء العلوي من البوابة الخارجية، حيث تألقت بلمسة زجاجية عاكسة باللون الأخضر، فيما تزين الجزء المتبقي من الباب بلمسة خشبية بنية متينة تليق بفخامة القصور.
مع هذه الصورة، ننتقل لأول مساحة داخلية من القصر، وهي للبهو، الذي يتميز بتصميم دافئ ومريح نفسيًا بفضل العنصر الأخضر، حيث طغى عليه وزيّن جميع جوانبه، ولا يُمكن أن نُغفِل العناصر التي تعبر عن الفخامة، ممثلة هنا في السلالم الداخلية الرخامية والدرابزين الذهبي بتصميمه الخارج عن المألوف.
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عند النظر للوهلة الأولى لغرفة الطعام، ستعرف المعنى الحقيقي للكمال، لأن تصميمها الداخلي والتأثيث لا يشوبهما شائبة..
بالنسبة للتصميم الداخلي، فهو ساحر بأقل تقدير، حيث تم الاعتماد على ورق الحائط بنقوش هادئة باللون البيج في الجدران، في الوقت الذي تزين فيه السقف بلمسة كلاسيكية من الجبس في شكل إطارات مربعة ومستطيلة تناغمت مع تلك المزينة للجدران كثيرًا.
أما عن التأثيث، فقد نجح الخبراء في اختيار عناصر معبرة عن فخامة النمط الكلاسيكي، بداية من الستائر البنية القطيفة، مرورًا بالثريات الكريستالية المتوهجة، نهاية بالمائدة المستطيلة ذات السطح اللامع وما يحيط بها من مقاعد تألقت بلمسة كابتونيه فاخرة.
من أول وهلة تفع فيها عيناك على تلك الغرفة، من المؤكد أنك ستشعر أنها جناح النوم الرئيسي لأحد الملوك! والأمر يعود للأسلوب المتبع في التأثيث أكثر من التصميم الداخلي، حيث تم تأثيث الغرفة بسرير مزدوج فاخر، رأسه وجوانبه مزينة بلمسة من القطيفة الناعمة باللون الكاكي، وستائر فاخرة بلون أخضر داكن، وموكيت أنيق رُسِمَت عليه خطوط منحنية غطى الأرضية بالكامل.
تسير هذه الغرفة على نهج غرفة الطعام وبنفس الأسلوب المُتَّبع في تصميمها الداخلي وتأثيثها، حتى أن تصميم السقف والجدران والستائر والثريات يكاد يكونوا متطابقين، هذا بالإضافة إلى التطابق أيضًا في المساحات، حيث أن كلتا الغرفتين يحظوا بمساحة شاسعة من هذا القصر، استغلها الخبراء هنا في وضع نخبة مميزة للغاية من المقاعد الكابتونيه الكلاسيكية.
نختتم جولتنا بهذا المشروع الفاخر مع غرفة أخيرة جعل منها الخبراء مجلس نسائي تم تأثيثه على مستوى رفيع بمجموعة أرائك منجدة مزينة بالكابتويه أيضًا مثلما هو الحال في بقية غرف القصر، وبنفس النغمات اللونية الحيادية، إلا أن الاختلاف الوحيد هنا، هو أن الغرفة بمساحة أصغر قليلًا.