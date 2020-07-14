قصر فخم على الطراز الكلاسيكي بنغمات لونية محايدة

عند النظر للوهلة الأولى لغرفة الطعام، ستعرف المعنى الحقيقي للكمال، لأن تصميمها الداخلي والتأثيث لا يشوبهما شائبة..

بالنسبة للتصميم الداخلي، فهو ساحر بأقل تقدير، حيث تم الاعتماد على ورق الحائط بنقوش هادئة باللون البيج في الجدران، في الوقت الذي تزين فيه السقف بلمسة كلاسيكية من الجبس في شكل إطارات مربعة ومستطيلة تناغمت مع تلك المزينة للجدران كثيرًا.

أما عن التأثيث، فقد نجح الخبراء في اختيار عناصر معبرة عن فخامة النمط الكلاسيكي، بداية من الستائر البنية القطيفة، مرورًا بالثريات الكريستالية المتوهجة، نهاية بالمائدة المستطيلة ذات السطح اللامع وما يحيط بها من مقاعد تألقت بلمسة كابتونيه فاخرة.