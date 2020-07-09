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10 ألوان يمكنك الاختيار من بينها لغرفة نومك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Teen's Room, Shreya Bhimani Designs Shreya Bhimani Designs غرفة نوم
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تود اختيار لون مميز لطلاء جدران غرفة نومك لكنك في حيرة من أمرك؟ من الجيد أننا هنا لمساعدتك، فما لدينا لك اليوم من خيارات كفيل بأن يُسهل عليك المهمة.. إليك فيما يلي 10 ألوان للاختيار من بينها!

1- الوردي

SJR Watermark, 3 BHK - Mr. Ankit, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة نوم
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

يرتبط اللون الوردي عادة بالغرف ذات الطابع الأنثوي، وهذا لنعومته ورقته البالغة، لهذا السبب يلجأ إليه الكثيرون عند تصميم غرف أبنائهم من الفتيات، لكنه اليوم يطل علينا من غرفة نوم رئيسية مزدوجة لينفي لنا ذلك الاعتقاد الخاطئ، ويؤكد أنه مناسب لكل مكان وزمان.

2- الرمادي

Beautiful Bedroom, Interior Design Interior Design غرفة نوم
Interior Design

Interior Design
Interior Design
Interior Design

يستخدم اللون الرمادي عادة في الغرف المصممة وفق للنمط الحديث في الديكور، والنموذج المعروض أمامنا خير دليل على ذلك، حيث نجده قد تألق بالغرفة مع شريكه اللوني المعروفة بالجرأة وهو الأحمر، والذي تناغم معه في بعض اللمسات الديكورية كالسرير ذاته والجدار الخلفي له.

3- البنفسجي

homify غرفة نوم Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

إن كنت ترغب في أن تجعل غرفة نومك ذات طابع رومانسي، فما عليك سوى السير على نهج هذا النموذج الأخاذ، والذي استخدم فيه الخبراء اللون البنفسجي بدرجته الزاهية كطلاء للجدار الرئيسي للغرفة، أي الجدار الخلفي للسرير، إضافة إلى الستائر وفرش السرير؛ من أجل تحقيق التناسق بين جميع عناصر الغرفة.

4- الأصفر الزاهي

Teen's Room, Shreya Bhimani Designs Shreya Bhimani Designs غرفة نوم
Shreya Bhimani Designs

Shreya Bhimani Designs
Shreya Bhimani Designs
Shreya Bhimani Designs

قد يبدو غريبًا على البعض استخدام هذه الدرجات اللونية الفاقعة أو بمعنى آخر الساخنة في جدران غرفة النوم، لكنها في حقيقة الأمر، وبغض النظر عن غرابتها، إلا أنها جعلت الغرفة غاية في البهجة والإشراقة المستوحاة من ضوء الشمس!

5- الأبيض

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ليس هناك جدال على أن اللون الأبيض هو الخيار المثالي لأي غرفة تود تصميمها وفق للنمط الحداثي أو التبسيطي أو نمط البحر المتوسط، وهنا في هذه الغرفة الحداثية، نجد أن اللون الأبيض قد نجح في السيطرة على كل ما فيها من جدران وأسقف وأثاث، في مقابل أن يجعلها تبدو في النهاية بتلك الإطلالة الساطعة.

6- الأخضر المينت

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN غرفة نوم
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

أما عن هذا اللون الناعم، فقد نجح على مدار السنوات الثلاث الأخيرة في الاستحواذ على إعجاب الكثيرين، حيث استُخدِم بشكل كبير في جدران غرف النوم وغرف المعيشة والمطابخ على وجه التحديد ودونًا عن بقية الغرف، مع شريكين لونين مذهلين، وهما الأبيض والوردي.

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7- الأوف وايت

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة نوم
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

هذا اللون لا يختلف عليه اثنان، لأنه مناسب لكل مكان وزمان، فأي غرفة يمكن أن تتألق بخطوطه الهادئة، ومهما مر عليه من الوقت، لا يمكن أن يقال عنه أنه قد أصبح موضة قديمة، بل بالعكس، فهو يعبر -خاصة في وقتنا هذا- عن النمط الحديث في الديكور، وكذلك النمط التبسيطي.

8- الأزرق

幸福新古典, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة نوم
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

ليس هناك جدال على أن هذا اللون مريح دائمًا للنفس والعين!، وهذا ليس بغريب، لأنه لون السماء والبحار والمحيطات والأنهار، فكيف لا يمنح أي مساحة تتزين بنغماته اللونية ولو جزء بسيط من سحره!

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9- الألوان الترابية

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الألوان الترابية هي تلك الألوان المستوحاة من الطبيعة وتحديدًا الصخور والأحجار والأرض، لذلك يطلق عليها أيضًا الألوان الأرضية. تلك الألوان تتنوع درجاتها ما بين البني الفاتح والداكن، وهذه الغرفة المعروضة تجسدها على أكمل وجه من حيث التصميم الداخلي والأثاث على حد سواء.

10- البرتقالي الداكن

Blue Moorings, Dartmouth | Devon, Perfect Stays Perfect Stays غرفة نوم bedroom,copper,leather,quirky bedroom,industrial bedroom,holiday home
Perfect Stays

Blue Moorings, Dartmouth | Devon

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

أما عن اللون الأخير معنا اليوم، فهو اللون البرتقالي المائل للبني، والذي يمكنك استخدامه إن كنت من محبي الألوان الذاهية حتى تمدك بالشعور بالدفء، مثلما هو الحال تمامًا مع اللون الأصفر في النموذج الرابع.

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