10 ألوان يمكنك الاختيار من بينها لغرفة نومك

تود اختيار لون مميز لطلاء جدران غرفة نومك لكنك في حيرة من أمرك؟ من الجيد أننا هنا لمساعدتك، فما لدينا لك اليوم من خيارات كفيل بأن يُسهل عليك المهمة.. إليك فيما يلي 10 ألوان للاختيار من بينها!
يرتبط اللون الوردي عادة بالغرف ذات الطابع الأنثوي، وهذا لنعومته ورقته البالغة، لهذا السبب يلجأ إليه الكثيرون عند تصميم غرف أبنائهم من الفتيات، لكنه اليوم يطل علينا من غرفة نوم رئيسية مزدوجة لينفي لنا ذلك الاعتقاد الخاطئ، ويؤكد أنه مناسب لكل مكان وزمان.
يستخدم اللون الرمادي عادة في الغرف المصممة وفق للنمط الحديث في الديكور، والنموذج المعروض أمامنا خير دليل على ذلك، حيث نجده قد تألق بالغرفة مع شريكه اللوني المعروفة بالجرأة وهو
الأحمر، والذي تناغم معه في بعض اللمسات الديكورية كالسرير ذاته والجدار الخلفي له.
إن كنت ترغب في أن تجعل غرفة نومك ذات طابع رومانسي، فما عليك سوى السير على نهج هذا النموذج الأخاذ، والذي استخدم فيه الخبراء اللون البنفسجي بدرجته الزاهية كطلاء للجدار الرئيسي للغرفة، أي الجدار الخلفي للسرير، إضافة إلى الستائر وفرش السرير؛ من أجل تحقيق التناسق بين جميع عناصر الغرفة.
قد يبدو غريبًا على البعض استخدام هذه الدرجات اللونية الفاقعة أو بمعنى آخر الساخنة في جدران غرفة النوم، لكنها في حقيقة الأمر، وبغض النظر عن غرابتها، إلا أنها جعلت الغرفة غاية في البهجة والإشراقة المستوحاة من ضوء الشمس!
ليس هناك جدال على أن اللون الأبيض هو الخيار المثالي لأي غرفة تود تصميمها وفق للنمط الحداثي أو التبسيطي أو نمط البحر المتوسط، وهنا في هذه الغرفة الحداثية، نجد أن اللون الأبيض قد نجح في السيطرة على كل ما فيها من جدران وأسقف وأثاث، في مقابل أن يجعلها تبدو في النهاية بتلك الإطلالة الساطعة.
أما عن هذا اللون الناعم، فقد نجح على مدار السنوات الثلاث الأخيرة في الاستحواذ على إعجاب الكثيرين، حيث استُخدِم بشكل كبير في جدران غرف النوم وغرف المعيشة والمطابخ على وجه التحديد ودونًا عن بقية الغرف، مع شريكين لونين مذهلين، وهما الأبيض والوردي.
هذا اللون لا يختلف عليه اثنان، لأنه مناسب لكل مكان وزمان، فأي غرفة يمكن أن تتألق بخطوطه الهادئة، ومهما مر عليه من الوقت، لا يمكن أن يقال عنه أنه قد أصبح
موضة قديمة، بل بالعكس، فهو يعبر -خاصة في وقتنا هذا- عن النمط الحديث في الديكور، وكذلك النمط التبسيطي.
ليس هناك جدال على أن هذا اللون مريح دائمًا للنفس والعين!، وهذا ليس بغريب، لأنه لون السماء والبحار والمحيطات والأنهار، فكيف لا يمنح أي مساحة تتزين بنغماته اللونية ولو جزء بسيط من سحره!
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الألوان الترابية هي تلك الألوان المستوحاة من الطبيعة وتحديدًا الصخور والأحجار والأرض، لذلك يطلق عليها أيضًا الألوان الأرضية. تلك الألوان تتنوع درجاتها ما بين البني الفاتح والداكن، وهذه الغرفة المعروضة تجسدها على أكمل وجه من حيث التصميم الداخلي والأثاث على حد سواء.
أما عن اللون الأخير معنا اليوم، فهو اللون البرتقالي المائل للبني، والذي يمكنك استخدامه إن كنت من محبي الألوان الذاهية حتى تمدك بالشعور بالدفء، مثلما هو الحال تمامًا مع اللون الأصفر في النموذج الرابع.