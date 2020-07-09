10 ألوان يمكنك الاختيار من بينها لغرفة نومك

ليس هناك جدال على أن هذا اللون مريح دائمًا للنفس والعين!، وهذا ليس بغريب، لأنه لون السماء والبحار والمحيطات والأنهار، فكيف لا يمنح أي مساحة تتزين بنغماته اللونية ولو جزء بسيط من سحره!

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