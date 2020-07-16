٨ مطابخ صغيرة زينها الخشب

إن كنت من محبي الخشب في المطابخ، سواء في التصميم الداخلي أو في قطع الأثاث وتحديدًا الوحدات التخزينية، فهذا المقال حتمًا سينل إعجابك، لأنه يضم ٨ نماذج من المطابخ زينها الخشب بطرق مختلفة ومتنوعة.. شاهدوها الآن!
مطبخ أنيق خزائنه على شكل حرف L باللون البني المائل للبرتقالي وأسطحه باللون العاجي وهو ما جعله مشرقًا للغاية، ناهيك عن لمسة الموزاييك التي زينت المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية بلونها العاجي أيضًا لتتناغم مع رخام الأسطح.
أما عن هذا النموذج، فالخشب يسيطر عليه، حيث نراه في كل مكان، بداية من العوارض الخشبية البنية بالسقف، لباركيه الأرضية بنفس الدرجة اللونية، والشرائح الخشبية في الجدران، وكذلك الوحدات التخزينية، لكن تلك الأخيرة تألقت باللون الأبيض.
نلاحظ أن تصميم هذا المطبخ بسيط جدًا على الرغم من أناقته، وهذا لأن المهنيين لم يعتمدوا على وحدات تخزينية مثلما هو الحال في النماذج السابقة، وإنما اعتمدوا على أرفف معلقة وخزائن مفتوحة جعلت المطبخ يشبه المطاعم والكافيهات، خاصة مع تصميم البار بتلك الطريقة المذهلة.
اختيار الخبراء لـ اللون البني المستوحى من لون الشوكولاه الداكنة بتلك اللمسة اللامعة في الوحدات التخزينية، والإنارة الصفراء المخفية والوظيفية في الخزائن العلوية، والحجر في البار بنغماته الطبيعية الناعمة ما زاد المطبخ إلا سحرًا.
هذا المطبخ يختلف كليًا عمن سبقوه لأن الخشب يسيطر بالكامل على كل إنش فيه بمعنى الكلمة، من الأسقف للجدران للأرضية وصولًا بقطع الأثاث، ناهيك عن الإنارة الصفراء ممثل في الثريات التي غمرت المطبخ بالدفء.
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أما هنا، فنجد أن الخشب قد ظهر بإطلالتين في هذا المطبخ، الإطلالة الأولى بلونه البني الفاتح في البار وأسطح الخزائن وهو ما جعل المطبخ يبدو دافئًا، أما الإطلالة الثانية بلونه الرمادي في الأرضية والسقف مما زاد الشعور بالبرودة خاصة مع اختيار اللون الأبيض في الخزائن.
نموذج آخر مذهل بفضل التصميم البسيط والإنارة الصفراء والخشب بلونه البني الفاتح، والذي زين الخزائن السفلية وكذلك مائدة الطعام العصرية المحاطة بتلك المقاعد البلاستيكية الشفافة.