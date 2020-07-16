٨ مطابخ صغيرة زينها الخشب

هذا المطبخ يختلف كليًا عمن سبقوه لأن الخشب يسيطر بالكامل على كل إنش فيه بمعنى الكلمة، من الأسقف للجدران للأرضية وصولًا بقطع الأثاث، ناهيك عن الإنارة الصفراء ممثل في الثريات التي غمرت المطبخ بالدفء.





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