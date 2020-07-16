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٨ مطابخ صغيرة زينها الخشب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
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إن كنت من محبي الخشب في المطابخ، سواء في التصميم الداخلي أو في قطع الأثاث وتحديدًا الوحدات التخزينية، فهذا المقال حتمًا سينل إعجابك، لأنه يضم ٨ نماذج من المطابخ زينها الخشب بطرق مختلفة ومتنوعة.. شاهدوها الآن!

١- على شكل حرف L

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ أنيق خزائنه على شكل حرف L باللون البني المائل للبرتقالي وأسطحه باللون العاجي وهو ما جعله مشرقًا للغاية، ناهيك عن لمسة الموزاييك التي زينت المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية بلونها العاجي أيضًا لتتناغم مع رخام الأسطح.

٢- الخشب في كل مكان

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios مطبخ
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

أما عن هذا النموذج، فالخشب يسيطر عليه، حيث نراه في كل مكان، بداية من العوارض الخشبية البنية بالسقف، لباركيه الأرضية بنفس الدرجة اللونية، والشرائح الخشبية في الجدران، وكذلك الوحدات التخزينية، لكن تلك الأخيرة تألقت باللون الأبيض.

٣- بسيط لكن أنيق

建築家の元自邸をリノベーションでさらに快適な空間に！, 株式会社リボーンキューブ 株式会社リボーンキューブ مطبخ
株式会社リボーンキューブ

株式会社リボーンキューブ
株式会社リボーンキューブ
株式会社リボーンキューブ

نلاحظ أن تصميم هذا المطبخ بسيط جدًا على الرغم من أناقته، وهذا لأن المهنيين لم يعتمدوا على وحدات تخزينية مثلما هو الحال في النماذج السابقة، وإنما اعتمدوا على أرفف معلقة وخزائن مفتوحة جعلت المطبخ يشبه المطاعم والكافيهات، خاصة مع تصميم البار بتلك الطريقة المذهلة.

٤- بلون الشوكولاه الداكنة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

اختيار الخبراء لـ اللون البني المستوحى من لون الشوكولاه الداكنة بتلك اللمسة اللامعة في الوحدات التخزينية، والإنارة الصفراء المخفية والوظيفية في الخزائن العلوية، والحجر في البار بنغماته الطبيعية الناعمة ما زاد المطبخ إلا سحرًا.

٥- يغمره الدفء

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén غرفة السفرة خشب Brown
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

هذا المطبخ يختلف كليًا عمن سبقوه لأن الخشب يسيطر بالكامل على كل إنش فيه بمعنى الكلمة، من الأسقف للجدران للأرضية وصولًا بقطع الأثاث، ناهيك عن الإنارة الصفراء ممثل في الثريات التي غمرت المطبخ بالدفء.


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٦- دافئ وبارد في الوقت ذاته!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما هنا، فنجد أن الخشب قد ظهر بإطلالتين في هذا المطبخ، الإطلالة الأولى بلونه البني الفاتح في البار وأسطح الخزائن وهو ما جعل المطبخ يبدو دافئًا، أما الإطلالة الثانية بلونه الرمادي في الأرضية والسقف مما زاد الشعور بالبرودة خاصة مع اختيار اللون الأبيض في الخزائن.

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٧- مذهل

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

نموذج آخر مذهل بفضل التصميم البسيط والإنارة الصفراء والخشب بلونه البني الفاتح، والذي زين الخزائن السفلية وكذلك مائدة الطعام العصرية المحاطة بتلك المقاعد البلاستيكية الشفافة.

٨- متكامل

クラシカルで吹き抜けのある大きなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 مطبخ
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

نختتم جولتنا مع مطبخ أخير متكامل تم فيه استغلال المساحة بشكل أمثل من قبل الخبراء، ما بين مساحة للوحدات التخزينية وأخرى لمائدة الجزيرة التي تضم مساحة تخزينية هي الأخرى وثالثة لمائدة الطعام.

قصر فخم على الطراز الكلاسيكي بنغمات لونية محايدة
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