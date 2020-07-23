9 تصاميم متنوعة لحمامات على الطراز الحديث

الحمامات الحديثة دائمًا ما تبدو ساحرة.. بخطوطها النظيفة والبسيطة وألوانها المحايدة، لهذا السبب، دعونا نستعرض معكم 9 نماذج مذهلة لحمامات تألقت على الطراز الحديث، يتمتع كلًا منها بشخصية ذات طابع خاص كفيلة بلفت الأنظار كثيرًا إليه.. لنبدأ الآن!
مثلما هو واضح أمامنا بالصورة تمامًا، الأبيض يسيطر على الجدران والأرضية والسقف، بينما يتألق الخشب بلونه البني الأقرب للبرتقالي في الأثاث من خلال مقعد ثلاثي أنيق ورفين مذهلين كل منهما على شكل مستطيل، وهي إضافة عصرية يمكن تطبيقها في حمامك إن أردت تصميمه على الطراز الحديث.
في هذا الحمام أيضًا، تم استخدام بالتة ألوان محايدة وواضحة في السقف والأرضيات والجدران وحتى خزانة الحوض، وعلى الرغم من ذلك، فإن المرايات نجحت في أن تضيف للحمام إطلالة عصرية في منتهى الروعة والرقي، كما جعلته يبدو أكبر حجمًا.
لا يمكن إنكار أن هذا الحمام حديث بشكل مذهل وذلك يعود إلى التركيبات السوداء الممثلة في المرحاص والمغسلة، والخلفية الرمادية للجدران والتي تبدو وكأنها أسمنتية، والإطارات العصرية الملونة والتي استخدمها الخبراء لإضافة روح مبهجة وشخصية للحمام.
ننتقل لحمام آخر عصري شاسع المساحة تم تقسيمه بشكل ذكي ما بين بقعة للاستحمام ممثلة في الشاور بوكس، وبانيو سبا جهة اليمين، ومغسلتين أنيقتين جهة اليسار تدنوهما وحدة تخزينية كبيرة تعمل على الحفاظ على الحمام من الفوضى.
أما عن هذا الحمام العصري، فهو لمحبي الألوان الحيادية، خاصة الأبيض والأسود والرمادي، حيث تألق الجدار الأيمن بنغمات سوداء جذابة فيما تزين الجدار المقابل له بنفس السيراميك ولكن بلون أبيض، في الوقت الذي ظهرت فيه المساحة الواقعة بينهما باللون الرمادي الفاتح.
يمكن أن يؤدي استخدام الألوان غير العادية في الحمام إلى إحداث فرق كبير في إطلالته، والحمام المعروض خير دليل على ذلك، حيث نجح اللون الأخضر المينت في خلق بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب، خاصة عند دمجه مع مواد طبيعية مثل الخشب في المصباح المعلق.
طريقة حديثة لتصميم الحمام اعتمدت على الدمج بين اللون الرمادي والبني الفاتح جعلت الحمام متوازنًا كما هو واضح أمامنا في الصورة المعروضة، فلا هو شديد البرودة بسبب نغمات اللون الرمادي المحايدة، ولا هو دافئ تمامًا بسبب الخشب بلونه الأقرب للبرتقالي.
يمكن للنقوش والمطبوعات أن تنعش ديكور حمامك كما هو الحال في هذا النموذج، فلا تتردد في اللجوء إلى أي منها، حتى ولو كان ذلك في جدار واحد فقط، وليس في الحمام بأكمله.
الرخام والجرانيت مع المرآة والزجاج جعلوا الحمام يبدو أنيقًا وحديثًا للغاية، كما أن الألوان الداكنة والفاتحة سمحت له بأن يبدو متوازنًا تمامًا.
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