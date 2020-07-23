9 تصاميم متنوعة لحمامات على الطراز الحديث

في هذا الحمام أيضًا، تم استخدام بالتة ألوان محايدة وواضحة في السقف والأرضيات والجدران وحتى خزانة الحوض، وعلى الرغم من ذلك، فإن المرايات نجحت في أن تضيف للحمام إطلالة عصرية في منتهى الروعة والرقي، كما جعلته يبدو أكبر حجمًا.