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9 تصاميم متنوعة لحمامات على الطراز الحديث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
RESIDÊNCIA I O+L, Treez Arquitetura+Engenharia Treez Arquitetura+Engenharia حمام خشب Blue
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الحمامات الحديثة دائمًا ما تبدو ساحرة.. بخطوطها النظيفة والبسيطة وألوانها المحايدة، لهذا السبب، دعونا نستعرض معكم 9 نماذج مذهلة لحمامات تألقت على الطراز الحديث، يتمتع كلًا منها بشخصية ذات طابع خاص كفيلة بلفت الأنظار كثيرًا إليه.. لنبدأ الآن!

1- ما بين الخشب والأبيض والنباتات

Banheiro Social, Escritorio de Arquitetura Karina Garcia Escritorio de Arquitetura Karina Garcia حمام
Escritorio de Arquitetura Karina Garcia

Escritorio de Arquitetura Karina Garcia
Escritorio de Arquitetura Karina Garcia
Escritorio de Arquitetura Karina Garcia

مثلما هو واضح أمامنا بالصورة تمامًا، الأبيض يسيطر على الجدران والأرضية والسقف، بينما يتألق الخشب بلونه البني الأقرب للبرتقالي في الأثاث من خلال مقعد ثلاثي أنيق ورفين مذهلين كل منهما على شكل مستطيل، وهي إضافة عصرية يمكن تطبيقها في حمامك إن أردت تصميمه على الطراز الحديث.

2- المرايات

Residência Lago Telmo, Gláucia Britto Gláucia Britto حمام
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

في هذا الحمام أيضًا، تم استخدام بالتة ألوان محايدة وواضحة في السقف والأرضيات والجدران وحتى خزانة الحوض، وعلى الرغم من ذلك، فإن المرايات نجحت في أن تضيف للحمام إطلالة عصرية في منتهى الروعة والرقي، كما جعلته يبدو أكبر حجمًا.

3- لمسات غامضة

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

لا يمكن إنكار أن هذا الحمام حديث بشكل مذهل وذلك يعود إلى التركيبات السوداء الممثلة في المرحاص والمغسلة، والخلفية الرمادية للجدران والتي تبدو وكأنها أسمنتية، والإطارات العصرية الملونة والتي استخدمها الخبراء لإضافة روح مبهجة وشخصية للحمام.

4- مقسم بذكاء

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores حمام
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

ننتقل لحمام آخر عصري شاسع المساحة تم تقسيمه بشكل ذكي ما بين بقعة للاستحمام ممثلة في الشاور بوكس، وبانيو سبا جهة اليمين، ومغسلتين أنيقتين جهة اليسار تدنوهما وحدة تخزينية كبيرة تعمل على الحفاظ على الحمام من الفوضى.

5- لمحبي الألوان الحيادية

SUÍTE ZION, TÉRREO arquitetos TÉRREO arquitetos حمام
TÉRREO arquitetos

TÉRREO arquitetos
TÉRREO arquitetos
TÉRREO arquitetos

أما عن هذا الحمام العصري، فهو لمحبي الألوان الحيادية، خاصة الأبيض والأسود والرمادي، حيث تألق الجدار الأيمن بنغمات سوداء جذابة فيما تزين الجدار المقابل له بنفس السيراميك ولكن بلون أبيض، في الوقت الذي ظهرت فيه المساحة الواقعة بينهما باللون الرمادي الفاتح.

6- ألوان غير عادية

Studio 46m² - Móoca, Fragmento Arquitetura Fragmento Arquitetura حمام
Fragmento Arquitetura

Fragmento Arquitetura
Fragmento Arquitetura
Fragmento Arquitetura

يمكن أن يؤدي استخدام الألوان غير العادية في الحمام إلى إحداث فرق كبير في إطلالته، والحمام المعروض خير دليل على ذلك، حيث نجح اللون الأخضر المينت في خلق بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب، خاصة عند دمجه مع مواد طبيعية مثل الخشب في المصباح المعلق.

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7- متوازن

homify حمام Grey
homify

homify
homify
homify

طريقة حديثة لتصميم الحمام اعتمدت على الدمج بين اللون الرمادي والبني الفاتح جعلت الحمام متوازنًا كما هو واضح أمامنا في الصورة المعروضة، فلا هو شديد البرودة بسبب نغمات اللون الرمادي المحايدة، ولا هو دافئ تمامًا بسبب الخشب بلونه الأقرب للبرتقالي.


8- نقوش في كل مكان

RESIDÊNCIA I O+L, Treez Arquitetura+Engenharia Treez Arquitetura+Engenharia حمام خشب Blue
Treez Arquitetura+Engenharia

Treez Arquitetura+Engenharia
Treez Arquitetura+Engenharia
Treez Arquitetura+Engenharia

يمكن للنقوش والمطبوعات أن تنعش ديكور حمامك كما هو الحال في هذا النموذج، فلا تتردد في اللجوء إلى أي منها، حتى ولو كان ذلك في جدار واحد فقط، وليس في الحمام بأكمله.

9- الرخام والمرايات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الرخام والجرانيت مع المرآة والزجاج جعلوا الحمام يبدو أنيقًا وحديثًا للغاية، كما أن الألوان الداكنة والفاتحة سمحت له بأن يبدو متوازنًا تمامًا.


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