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9 أفكار تساعدك على تصميم غرفة نومك الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos غرفة نوم
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سوف نستعرض معكم فيما يلي ٩ أفكار وحلول لكيفية التعامل مع غرف النوم الصغيرة لمساعدتكم في استغلال مساحتها على أكمل وجه.. دعونا نبدأ الآن!


1-ألوان مختلفة في الجدران

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

لجوء الخبراء إلى طلاء الجدران بألوان مختلفة خاصة ذلك الجدار الأحمر -بلمساته الجريئة مع الزهور المرسومة عليه وتمتد للسقف- خلف رأس السرير مباشرة من الأفكار الذكية التي يمكنك اللجوء إليها لتشتيت الانتباه عن المساحة الصغيرة للغرفة من ناحية، ومنحها مظهرًا جذابًا ورومانسيًا من ناحية أخرى.

        


2- المرايات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المرايات تنجح دائمًا في توسيع المساحات وإظهارها بشكل أكبر مما تبدو عليه في الواقع، وهو الحل الذي لجأ إليه الخبراء هنا في تزيين الجدار الخلفي للسرير للتغلب على صِغر المساحة.


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3- التخلي عن بعض قطع الأثاث

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

التخلي عن بعض قطع الأثاث في غرفة نومك هي فكرة أخرى للتعامل مع عائق المساحة الصغيرة، وقد تم تطبيقها هنا على أكمل وجه بالاستغناء عن خزانة الملابس كما هو واضح في الصورة المعروضة، والاستعانة بستارة في تقسيم الغرفة إلى جزئين، أحدهما وهو الجزء الأكبر خُصص للسرير، والآخر خُصص لترتيب الملابس، حيث تم تثبيت مجموعة أرفف معلقة في الجدار لتحل محل الخزانة، وهي حقًا فكرة رائعة وغير تقليدية لاستغلال المساحة الإجمالية للغرفة.


4- الإضاءة الطبيعية

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الإضاءه المنبعثة من ضوء الشمس لم تزيد الغرفه جمالًا فحسب، وإنما نجحت أيضًا في إظهار الغرفة بمساحة أكبر رغم صغرها في الواقع، هذا بالطبع إلى جانب التوزيع العبقري لقطع الأثاث وكذلك استخدام اللون الأبيض في الجدران وبعض الديكورات.

5- الألوان المحايدة

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

استخدام الألوان المحايدة كاللون الرمادي والبيج والعاجي من العوامل المساعدة أيضا على تعزيز عنصر المساحة، وهو ما نلاحظه هنا في هذه الغرفة الفندقية التي تألقت بنغمات رمادية محايدة في الجدران والمفروشات جعلتها تبدو أكبر حجمًا. هذا لا يعني ألا تلجأ مطلقًا لغيرها من الألوان، وخير دليل على ذلك، الاستعانة بأباجورات زرقاء ووسائد حمراء كسرت حدة الألوان المحايدة وجعلتها تبدو زاهية.



6- خيار ذكي

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

نجح خبراء الديكور في استغلال كل انش بهذه الغرفة من خلال تصميم السرير بمساحة تخزينية سفلية ذكية مقسمة إلى أربعة أدراج كبيرة وعملية كفيلة بأن تسع العديد من أغراض أصحاب الغرفة.


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7- الأثاث القابل للطي

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos غرفة نوم
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

أما عن هذا التصميم، فهو فريد من نوعه، حيث تم الاستعانة بأثاث ذكي قابل للطي ممثلًا في سرير كبير بقاعدة خشبية يدخل كليًا في قلب أحد جدران الغرفة، الذي يضم أيضًا خزانة الملابس، مما يحافظ على مساحتها كبيرة وواسعة.

8- بساطة العناصر

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة نوم
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

بساطة تصميم هذه الغرفة والديكورات القليلة التي تم اقتنائها بها من الأسباب الرئيسية وراء ظهورها بمساحة كبيرة، وهو ما جعلها أيضًا تظهر بهذا القدر من النعومة والهدوء والرقي، لتمنح مستخدمها الراحة النفسية التي يحتاج إليها.

9- الإبداع في التصميم

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

نجح الخبراء هنا في الجمع بين بساطة العناصر الديكورية والأثاث الذكي ممثلًا في سرير علوي تدنوه خزانة الملابس والألوان الفاتحة في الجدران، لجعل الغرفة مهما كانت صغيرة تبدو أكبر مما هي عليه ..

9 تصاميم متنوعة لحمامات على الطراز الحديث
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