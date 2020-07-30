9 أفكار تساعدك على تصميم غرفة نومك الصغيرة

سوف نستعرض معكم فيما يلي ٩ أفكار وحلول لكيفية التعامل مع غرف النوم الصغيرة لمساعدتكم في استغلال مساحتها على أكمل وجه.. دعونا نبدأ الآن!
لجوء الخبراء إلى طلاء الجدران بألوان مختلفة خاصة ذلك الجدار الأحمر -بلمساته الجريئة مع الزهور المرسومة عليه وتمتد للسقف- خلف رأس السرير مباشرة من الأفكار الذكية التي يمكنك اللجوء إليها لتشتيت الانتباه عن المساحة الصغيرة للغرفة من ناحية، ومنحها مظهرًا جذابًا ورومانسيًا من ناحية أخرى.
المرايات تنجح دائمًا في توسيع المساحات وإظهارها بشكل أكبر مما تبدو عليه في الواقع، وهو الحل الذي لجأ إليه الخبراء هنا في تزيين الجدار الخلفي للسرير للتغلب على صِغر المساحة.
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التخلي عن بعض قطع الأثاث في غرفة نومك هي فكرة أخرى للتعامل مع عائق المساحة الصغيرة، وقد تم تطبيقها هنا على أكمل وجه بالاستغناء عن خزانة الملابس كما هو واضح في الصورة المعروضة، والاستعانة بستارة في تقسيم الغرفة إلى جزئين، أحدهما وهو الجزء الأكبر خُصص للسرير، والآخر خُصص لترتيب الملابس، حيث تم تثبيت مجموعة أرفف معلقة في الجدار لتحل محل الخزانة، وهي حقًا فكرة رائعة وغير تقليدية لاستغلال المساحة الإجمالية للغرفة.
الإضاءه المنبعثة من ضوء الشمس لم تزيد الغرفه جمالًا فحسب، وإنما نجحت أيضًا في إظهار الغرفة بمساحة أكبر رغم صغرها في الواقع، هذا بالطبع إلى جانب التوزيع العبقري لقطع الأثاث وكذلك استخدام اللون الأبيض في الجدران وبعض الديكورات.
استخدام الألوان المحايدة كاللون الرمادي والبيج والعاجي من العوامل المساعدة أيضا على تعزيز عنصر المساحة، وهو ما نلاحظه هنا في هذه الغرفة الفندقية التي تألقت بنغمات رمادية محايدة في الجدران والمفروشات جعلتها تبدو أكبر حجمًا. هذا لا يعني ألا تلجأ مطلقًا لغيرها من الألوان، وخير دليل على ذلك، الاستعانة بأباجورات زرقاء ووسائد حمراء كسرت حدة الألوان المحايدة وجعلتها تبدو زاهية.
نجح خبراء الديكور في استغلال كل انش بهذه الغرفة من خلال تصميم السرير بمساحة تخزينية سفلية ذكية مقسمة إلى أربعة أدراج كبيرة وعملية كفيلة بأن تسع العديد من أغراض أصحاب الغرفة.
أما عن هذا التصميم، فهو فريد من نوعه، حيث تم الاستعانة بأثاث ذكي قابل للطي ممثلًا في سرير كبير بقاعدة خشبية يدخل كليًا في قلب أحد جدران الغرفة، الذي يضم أيضًا خزانة الملابس، مما يحافظ على مساحتها كبيرة وواسعة.
بساطة تصميم هذه الغرفة والديكورات القليلة التي تم اقتنائها بها من الأسباب الرئيسية وراء ظهورها بمساحة كبيرة، وهو ما جعلها أيضًا تظهر بهذا القدر من النعومة والهدوء والرقي، لتمنح مستخدمها الراحة النفسية التي يحتاج إليها.
نجح الخبراء هنا في الجمع بين بساطة العناصر الديكورية والأثاث الذكي ممثلًا في سرير علوي تدنوه خزانة الملابس والألوان الفاتحة في الجدران، لجعل الغرفة مهما كانت صغيرة تبدو أكبر مما هي عليه ..