فيلا بأبو ظبي تنبض باللمسات الكلاسيكية الساحرة

لعشاق الكلاسيكية وكل ما هو كلاسيكي .. هذه الفيلا ستبهركم بكل تأكيد، لأن كل ما فيها مذهل بأقل تقدير.. من تصميم داخلي فاخر، وأثاث فخم ومتناسق، وإضاءة تجمع بين الذكاء والعملية، وهذا ليس بغريب على شركة الكيدرا التي لطالما برعت في تصميم المنازل الكلاسيكية بشكل خاص.. دعونا نبدأ الآن!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع بهو فسيح تغمره الألوان المحايدة ممثله في مزيج ساحر من البيج والرمادي الفاتح، حيث نرى كلاهما يتخذ موقعه في تزيين الأرضيات والجدران والأسقف وكذلك قطع الأثاث، في الوقت الذي نلمح فيه لمسة بنية مبهجة زادت الساحة دفئًا وحيوية.
مع هذه الزاوية من بهو المنزل، نجد جلسة مريحة تستقبل الضيوف وتحتفي بهم على الرغم من أنها تتكون من قطعة واحدة فقط وهي أريكة زاوية على شكل حرف U باللون الرمادي الفاتح المتداخل مع البيج، وفي خلفيتها زخارف خشبية مفرغة مستوحاة من النمط الأندلسي.
على بُعد تلك الأريكة المريحة، نلمح طاولة مستديرة فاخرة سطحها رخامي متين يقف صامدًا على عامود نحاسي أنيق مزين بالزخارف والنقوش البارزة.
نتمكن الآن من رؤية الجلسة السابقة بتفاصيل أوضح -والتي تقع قرب المدخل مباشرة- خاصة ذلك الجدار الخلفي لها، والذي تألق بلمسة خشبية مذهلة جمعت بين اللونين البني والبيج، والمستوحى من العمارة الإسلامية والطراز الأندلسي على وجه التحديد.
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على بُعد مسافة ليست ببعيدة عن الجلسة السابقة في بهو المنزل، نجد غرفتين للمعيشة على الجانبين، الأولى وهي جهة اليمين، تتألق باللونين البيج والوردي الفاتح، والثانية مقابلة لها جهة اليسار تتزين باللونين البيبي بلو والبيج، حيث يتم الوصول إليها من خلال ثلاث درجات رخامية بنية.من
من بالتة الألوان المستخدمة بغرفة المعيشة هذه والتي يترأسها اللون الوردي، يمكن اعتبارها مجلس للنساء، يضم قطع أثاث كلاسيكية ضخمة وفاخرة تستوعب عدد كبير منهن، وبها وحدة تلفاز مبنية في قلب الجدار قد يعاملها البعض على أنها مكتبة عملية بما تتمتع به من أرفف.
أما الآن، فيمكننا أن نرى بوضوح غرفة المعيشة الثانية، والتي يمكن اعتبارها بديهيًا مجلس للرجال، لما يغلب عليها من هيبة ووقار، النابعان من اقتناء أثاث كلاسيكي فاخر بمزيج من اللون البيج واللون البيبي بلو الأقرب للرمادي الفاتح، والسجادة الكلاسيكية المستديرة التي تغمرها النقوش، والثريا الفخمة التي تتوسط السقف تمامًا.
التصميم الداخلي لهذه الغرفة يؤكد أنها لا تناسب شخصًا عاديًا، وإنما تناسب فئة الملوك، لأن كل ما فيها غير عاديًا، بداية من الجدران المزركشة بورق حائط قمة في الأناقة والرقي، مرورًا بسقف أكثر من رائع متدرج بشكل سحري لأعلى إلى ثلاث درجات، وصولًا بأرضية من البورسلين اللامع يكسوها سجاد مخملي ناعم باللون البيج، ناهيك عن السرير ذاته بتصميمه الفريد وما يغطيه من مفارش مذهلة بأقل تقدير.
بمجرد أن تقع عيناك على غرفة النوم هذه، فإن أول وصف سيتبادر إلى ذهنك هو أنها فندقية، نعم.. فكيف يمكنها أن تكون غير ذلك، وهي في الأساس مخصصة للضيوف، لهذا السبب جعلها الخبراء شاملة ومتكاملة، حيث تضم سرير كبير مزدوج في الصدارة يقع تحت تأثيرات الإضاءة الصفراء المذهلة و2 كومود على جانبيه باللون الأبيض وتسريحة بمرآة كبيرة جهة اليمين.
إن كانت غرفة النوم الرئيسية مصممة فقط للملوك، فإن غرفة الأطفال هذه مصممة خصيصًا للأمراء، حيث تتمتع بتصميم داخلي فاخر كبقية المنزل، وأثاث كلاسيكي أنيق يملء فراغ الغرفة بمنتهى الذكاء.
مع هذه الصورة، نختتم جولتنا داخل الفيلا، والتي توضح لنا التصميم الفاخر الذي نفذه الخبراء بهذا الحمام، واللمسة الذهبية التي غمرت كل أجزائه وجعلته يتماشى مع طبيعة النمط الكلاسيكي في الديكور.
شاهد الآن كيف تبدو المساحة الخارجية للفيلا!
مثلما استغل الخبراء كل إنش بالمساحة الداخلية من الفيلا، نجحوا في تحقيق الأمر نفسه بنظيرتها الخارجية، وهو ما نراه بوضوح مع الصورة المعروضة أمامنا، والتي يستحوذ على أغلبها مسبح كبير مصمم بشكل مبتكر ومزود بإضاءة داخلية جعلته متلألأ حتى في المساء، ومحاط بجدران خرسانية من جميع الجهات تزينت هي الأخرى بلمسة حيوية خضراء.
لم نتمكن بالصورة السابقة من رؤية الجانب الآخر من المسبح، لكننا الآن نفعل، حيث تم تأثيث تلك البقعة الجانبية بشكل عملي للغاية بجلسة على شكل حرف U جعلت الساحة تبدو وكأنها غرفة معيشة خارجية.