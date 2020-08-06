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فيلا بأبو ظبي تنبض باللمسات الكلاسيكية الساحرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم داخلي على الطراز الكلاسيكي لفيلا في أبوظبي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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لعشاق الكلاسيكية وكل ما هو كلاسيكي .. هذه الفيلا ستبهركم بكل تأكيد، لأن كل ما فيها مذهل بأقل تقدير.. من تصميم داخلي فاخر، وأثاث فخم ومتناسق، وإضاءة تجمع بين الذكاء والعملية، وهذا ليس بغريب على شركة الكيدرا التي لطالما برعت في تصميم المنازل الكلاسيكية بشكل خاص.. دعونا نبدأ الآن!

بهو الفيلا وسحر الألوان المحايدة

تصميم قاعة المدخل لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Algedra Interior Design

تصميم قاعة المدخل لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع بهو فسيح تغمره الألوان المحايدة ممثله في مزيج ساحر من البيج والرمادي الفاتح، حيث نرى كلاهما يتخذ موقعه في تزيين الأرضيات والجدران والأسقف وكذلك قطع الأثاث، في الوقت الذي نلمح فيه لمسة بنية مبهجة زادت الساحة دفئًا وحيوية.

جلسة ترحيبية مريحة بروح النمط الأندلسي

تصميم القاعة لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Algedra Interior Design

تصميم القاعة لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع هذه الزاوية من بهو المنزل، نجد جلسة مريحة تستقبل الضيوف وتحتفي بهم على الرغم من أنها تتكون من قطعة واحدة فقط وهي أريكة زاوية على شكل حرف U باللون الرمادي الفاتح المتداخل مع البيج، وفي خلفيتها زخارف خشبية مفرغة مستوحاة من النمط الأندلسي.

على بُعد تلك الأريكة المريحة، نلمح طاولة مستديرة فاخرة سطحها رخامي متين يقف صامدًا على عامود نحاسي أنيق مزين بالزخارف والنقوش البارزة.

الجلسة عن قُرب وتفاصيل أوضح

تصميم مجلس صغير لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم مجلس صغير لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نتمكن الآن من رؤية الجلسة السابقة بتفاصيل أوضح -والتي تقع قرب المدخل مباشرة- خاصة ذلك الجدار الخلفي لها، والذي تألق بلمسة خشبية مذهلة جمعت بين اللونين البني والبيج، والمستوحى من العمارة الإسلامية والطراز الأندلسي على وجه التحديد.


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جلستان أخرتان على الجانبين

تصميم داخلي لقاعة فيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لقاعة فيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

على بُعد مسافة ليست ببعيدة عن الجلسة السابقة في بهو المنزل، نجد غرفتين للمعيشة على الجانبين، الأولى وهي جهة اليمين، تتألق باللونين البيج والوردي الفاتح، والثانية مقابلة لها جهة اليسار تتزين باللونين البيبي بلو والبيج، حيث يتم الوصول إليها من خلال ثلاث درجات رخامية بنية.من

غرفة المعيشة الأولى

تصميم غرفة المعيشة لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة المعيشة لفيلا على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من بالتة الألوان المستخدمة بغرفة المعيشة هذه والتي يترأسها اللون الوردي، يمكن اعتبارها مجلس للنساء، يضم قطع أثاث كلاسيكية ضخمة وفاخرة تستوعب عدد كبير منهن، وبها وحدة تلفاز مبنية في قلب الجدار قد يعاملها البعض على أنها مكتبة عملية بما تتمتع به من أرفف.

غرفة المعيشة الثانية

تصميم داخلي لغرفة المعيشة لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة المعيشة لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما الآن، فيمكننا أن نرى بوضوح غرفة المعيشة الثانية، والتي يمكن اعتبارها بديهيًا مجلس للرجال، لما يغلب عليها من هيبة ووقار، النابعان من اقتناء أثاث كلاسيكي فاخر بمزيج من اللون البيج واللون البيبي بلو الأقرب للرمادي الفاتح، والسجادة الكلاسيكية المستديرة التي تغمرها النقوش، والثريا الفخمة التي تتوسط السقف تمامًا.

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غرفة النوم الرئيسية.. تليق بالملوك

التصميم الداخلي لغرفة النوم الرئيسية لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

التصميم الداخلي لغرفة النوم الرئيسية لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

التصميم الداخلي لهذه الغرفة يؤكد أنها لا تناسب شخصًا عاديًا، وإنما تناسب فئة الملوك، لأن كل ما فيها غير عاديًا، بداية من الجدران المزركشة بورق حائط قمة في الأناقة والرقي، مرورًا بسقف أكثر من رائع متدرج بشكل سحري لأعلى إلى ثلاث درجات، وصولًا بأرضية من البورسلين اللامع يكسوها سجاد مخملي ناعم باللون البيج، ناهيك عن السرير ذاته بتصميمه الفريد وما يغطيه من مفارش مذهلة بأقل تقدير.

غرفة النوم الثانية.. مخصصة للضيوف

تصميم داخلي لغرفة نوم الضيوف لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة نوم الضيوف لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بمجرد أن تقع عيناك على غرفة النوم هذه، فإن أول وصف سيتبادر إلى ذهنك هو أنها فندقية، نعم.. فكيف يمكنها أن تكون غير ذلك، وهي في الأساس مخصصة للضيوف، لهذا السبب جعلها الخبراء شاملة ومتكاملة، حيث تضم سرير كبير مزدوج في الصدارة يقع تحت تأثيرات الإضاءة الصفراء المذهلة و2 كومود على جانبيه باللون الأبيض وتسريحة بمرآة كبيرة جهة اليمين.

غرفة الأطفال.. تسير على نهج الغرفة الرئيسية

تصميم داخلي لغرفة نوم الأطفال لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design بيت زجاجي
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة نوم الأطفال لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

إن كانت غرفة النوم الرئيسية مصممة فقط للملوك، فإن غرفة الأطفال هذه مصممة خصيصًا للأمراء، حيث تتمتع بتصميم داخلي فاخر كبقية المنزل، وأثاث كلاسيكي أنيق يملء فراغ الغرفة بمنتهى الذكاء.

الحمام.. لمسات ذهبية من السقف للأرضية

تصميم داخلي لحمام لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design حمام
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لحمام لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع هذه الصورة، نختتم جولتنا داخل الفيلا، والتي توضح لنا التصميم الفاخر الذي نفذه الخبراء بهذا الحمام، واللمسة الذهبية التي غمرت كل أجزائه وجعلته يتماشى مع طبيعة النمط الكلاسيكي في الديكور.


شاهد الآن كيف تبدو المساحة الخارجية للفيلا!

المساحة الخارجية ومسبح كبير

حمام سباحة داخلي لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design مسبح
Algedra Interior Design

حمام سباحة داخلي لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مثلما استغل الخبراء كل إنش بالمساحة الداخلية من الفيلا، نجحوا في تحقيق الأمر نفسه بنظيرتها الخارجية، وهو ما نراه بوضوح مع الصورة المعروضة أمامنا، والتي يستحوذ على أغلبها مسبح كبير مصمم بشكل مبتكر ومزود بإضاءة داخلية جعلته متلألأ حتى في المساء، ومحاط بجدران خرسانية من جميع الجهات تزينت هي الأخرى بلمسة حيوية خضراء.

الجانب الآخر من المسبح

باتيو بجانب حمام السباحة لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي Algedra Interior Design بلكونة أو شرفة
Algedra Interior Design

باتيو بجانب حمام السباحة لفيلا فاخرة على الطراز الكلاسيكي في أبو ظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

لم نتمكن بالصورة السابقة من رؤية الجانب الآخر من المسبح، لكننا الآن نفعل، حيث تم تأثيث تلك البقعة الجانبية بشكل عملي للغاية بجلسة على شكل حرف U جعلت الساحة تبدو وكأنها غرفة معيشة خارجية.

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