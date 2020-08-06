فيلا بأبو ظبي تنبض باللمسات الكلاسيكية الساحرة

مع هذه الزاوية من بهو المنزل، نجد جلسة مريحة تستقبل الضيوف وتحتفي بهم على الرغم من أنها تتكون من قطعة واحدة فقط وهي أريكة زاوية على شكل حرف U باللون الرمادي الفاتح المتداخل مع البيج، وفي خلفيتها زخارف خشبية مفرغة مستوحاة من النمط الأندلسي.

على بُعد تلك الأريكة المريحة، نلمح طاولة مستديرة فاخرة سطحها رخامي متين يقف صامدًا على عامود نحاسي أنيق مزين بالزخارف والنقوش البارزة.