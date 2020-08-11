الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 سلالم صغيرة مثالية للمساحات المحدودة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Loading admin actions …

ترتبط المنازل ذات الطوابق ببعضها البعض عن طريق السلالم، حتى أن المنزل الذي يحتوي على طابق أول قد يحتاج إلى درج يربط طابقه الأول بالطابق الأرضي. لا يقتصر دور السلالم عند هذا الحد أو لهذا الغرض، وإنما هي مهمة أيضًا كـ لمسة ديكورية يمكنها أن تضيف المنزل أناقة وجمالًا، ولكل خامة تُصنع منها إطلالة خاصة، سواء خشب أو معدن أو زجاج أو غيرهم. دعونا نلقي نظرة معًا على 7 سلالم صغيرة ومثالية للمساحات المحدودة.

1- متعدد الوظائف

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

تحقق من تصميم الدرج هذا ومن المؤكد أنك ستندهش كثيرًا، فـ بالإضافة إلى دوره الأساسي في ربط الطوابق وإتاحة الصعود والهبوط، إلا أنه يعمل بشكل رائع أيضًا كمساحة تخزين ذكية، ناهيك عن إمكانية استخدامه كـ مكتب للدراسة أو العمل مثلما هو واضح أمامنا هنا، لذا، فكّر دائمًا خارج الصندوق، ولا تستسلم بسهولة للتصاميم التقليدية، خاصة إن كنت ترغب في التعامل مع المساحات الصغيرة في منزلك على أكمل وجه.

2- يشبه سلالم الطائرات

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

عندما تواجه عائق محدودية المساحة، لن يكون عليك إلا البحث عن حلول عملية للسلالم والعناصر الديكورية الأخرى في منزلك، ومن المؤكد أنه سينتهي بك الأمر إلى توفير مساحة كبيرة على المدى الطويل مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروضة، والذي لم يعتمد سوى على سلم معدني صغير يشبه سلالم الطائرات مثبت جيدًا في الأرضية، درجاته خشبية متينة.

3- حلزوني

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

ليس هناك جدال في أن السلالم الحلزونية تتمتع دائمًا بإطلالة أنيقة ملفتة كثيرًا للنظر، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث تألق بلمسة خشبية في الدرجات ودرابزين معدني جعلاه بمظهر عصري جذاب للغاية، وما زاد الأمر جمالًا، تلك السبوتات الجدارية المذهلة، وسحر الإنارة الصفراء الخافتة.

4- بدون درابزين

Rekonstruktion Kapitänshaus Born/Ostsee, Dr. Michael Flagmeyer Architekten Dr. Michael Flagmeyer Architekten راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

إذا كان بإمكانك التحلي بكثير من الجرأة وبناء السلالم الداخلية بمنزلك من دون درابزين، فليس هناك أروع من هذا النموذج لتحصل منه على الإلهام، فالخشب هو المادة الرئيسية المستخدمة فيه، وهو ما يجعله متينًا وعصريًا وراقيًا من حيث المظهر في الوقت نفسه.

5- مينيمالي

027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

ليس هناك شيء أفضل من التصميمات البسيطة للمساحات الصغيرة، كالنمط المينيمال والمعروف بأنه يعتمد على عناصر تجمع بين الأناقة والبساطة في تفاصيلها، تمامًا مثلما هو الحال هنا في تصميم هذا الدرج الذي تألق بدرجات خشبية تبدو وكأنها منفصلة، ودرابزين معدني مطلي باللون الأسود.


اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: فيلا بأبو ظبي تنبض باللمسات الكلاسيكية الساحرة

6- ناصع البياض

Appartamento Milano, Padi Costruzioni Padi Costruzioni الممر الحديث، المدخل و الدرج
Padi Costruzioni

Padi Costruzioni
Padi Costruzioni
Padi Costruzioni

سلم آخر ينافس النماذج السابقة من حيث روعة التصميم وجاذبية الخامات والألوان، فالأبيض مع البني الفاتح جعلاه السلم يظهر بإطلالة مذهلة، والتصميم الحلزوني كان مثاليًا لهذه المساحة الصغيرة، أما عن الدرابزين، فتصميمه المستدير المفرغ ما زاد السلم إلا جمالًا.

7- مُبتَكر

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

تصميم أخير مبتكر يعتمد السلم فيه على درجات خشبية شبه معلّقة مع درابزين معدني باللون الأسود يربط بعض الدرجات فيما يتخلى عن بعضها.

فيلا بأبو ظبي تنبض باللمسات الكلاسيكية الساحرة
هل أحببت هذه التصاميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً