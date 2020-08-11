7 سلالم صغيرة مثالية للمساحات المحدودة

ترتبط المنازل ذات الطوابق ببعضها البعض عن طريق السلالم، حتى أن المنزل الذي يحتوي على طابق أول قد يحتاج إلى درج يربط طابقه الأول بالطابق الأرضي. لا يقتصر دور السلالم عند هذا الحد أو لهذا الغرض، وإنما هي مهمة أيضًا كـ لمسة ديكورية يمكنها أن تضيف المنزل أناقة وجمالًا، ولكل خامة تُصنع منها إطلالة خاصة، سواء خشب أو معدن أو زجاج أو غيرهم. دعونا نلقي نظرة معًا على 7 سلالم صغيرة ومثالية للمساحات المحدودة.
تحقق من تصميم الدرج هذا ومن المؤكد أنك ستندهش كثيرًا، فـ بالإضافة إلى دوره الأساسي في ربط الطوابق وإتاحة الصعود والهبوط، إلا أنه يعمل بشكل رائع أيضًا كمساحة تخزين ذكية، ناهيك عن إمكانية استخدامه كـ مكتب للدراسة أو العمل مثلما هو واضح أمامنا هنا، لذا، فكّر دائمًا خارج الصندوق، ولا تستسلم بسهولة للتصاميم التقليدية، خاصة إن كنت ترغب في التعامل مع المساحات الصغيرة في منزلك على أكمل وجه.
عندما تواجه عائق محدودية المساحة، لن يكون عليك إلا البحث عن حلول عملية للسلالم والعناصر الديكورية الأخرى في منزلك، ومن المؤكد أنه سينتهي بك الأمر إلى توفير مساحة كبيرة على المدى الطويل مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروضة، والذي لم يعتمد سوى على سلم معدني صغير يشبه سلالم الطائرات مثبت جيدًا في الأرضية، درجاته خشبية متينة.
ليس هناك جدال في أن السلالم الحلزونية تتمتع دائمًا بإطلالة أنيقة ملفتة كثيرًا للنظر، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث تألق بلمسة خشبية في الدرجات ودرابزين معدني جعلاه بمظهر عصري جذاب للغاية، وما زاد الأمر جمالًا، تلك السبوتات الجدارية المذهلة، وسحر الإنارة الصفراء الخافتة.
إذا كان بإمكانك التحلي بكثير من الجرأة وبناء السلالم الداخلية بمنزلك من دون درابزين، فليس هناك أروع من هذا النموذج لتحصل منه على الإلهام، فالخشب هو المادة الرئيسية المستخدمة فيه، وهو ما يجعله متينًا وعصريًا وراقيًا من حيث المظهر في الوقت نفسه.
ليس هناك شيء أفضل من التصميمات البسيطة للمساحات الصغيرة، كالنمط المينيمال والمعروف بأنه يعتمد على عناصر تجمع بين الأناقة والبساطة في تفاصيلها، تمامًا مثلما هو الحال هنا في تصميم هذا الدرج الذي تألق بدرجات خشبية تبدو وكأنها منفصلة، ودرابزين معدني مطلي باللون الأسود.
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سلم آخر ينافس النماذج السابقة من حيث روعة التصميم وجاذبية الخامات والألوان، فالأبيض مع البني الفاتح جعلاه السلم يظهر بإطلالة مذهلة، والتصميم الحلزوني كان مثاليًا لهذه المساحة الصغيرة، أما عن الدرابزين، فتصميمه المستدير المفرغ ما زاد السلم إلا جمالًا.
تصميم أخير مبتكر يعتمد السلم فيه على درجات خشبية شبه معلّقة مع درابزين معدني باللون الأسود يربط بعض الدرجات فيما يتخلى عن بعضها.