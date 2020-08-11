7 سلالم صغيرة مثالية للمساحات المحدودة

ترتبط المنازل ذات الطوابق ببعضها البعض عن طريق السلالم، حتى أن المنزل الذي يحتوي على طابق أول قد يحتاج إلى درج يربط طابقه الأول بالطابق الأرضي. لا يقتصر دور السلالم عند هذا الحد أو لهذا الغرض، وإنما هي مهمة أيضًا كـ لمسة ديكورية يمكنها أن تضيف المنزل أناقة وجمالًا، ولكل خامة تُصنع منها إطلالة خاصة، سواء خشب أو معدن أو زجاج أو غيرهم. دعونا نلقي نظرة معًا على 7 سلالم صغيرة ومثالية للمساحات المحدودة.