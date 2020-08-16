9 غرف نوم صغيرة لكنها حقًا مثالية

إذا كنت تود تخصيص مساحة للدراسة بغرفة نومك الصغيرة، فمن المؤكد أن تصميم الغرفة المعروضة هنا سيكون مصدر إلهام كبير لك، حيث نلاحظ أن الخبراء ميزوا تلك المساحة المخصصة للدراسة بالغرفة بدقة من خلال مجموعة ألواح خشبية أنيقة متراصة بشكل أفقي جهة اليسار، مع إضافة أثاث معاصر باللون البيج يتناسق مع كافة عناصر الديكورية الأخرى.

والجميل في الأمر، أن تلك الألواح الخشبية التي أشرنا إليها منذ لحظات تتناغم هي الأخرى مع تصميم الغرفة وأثاثها، كالرف الخشبي الذي يعتلي السرير مباشرة، والخشب الذي صُنع منه ذلك الأخير نفسه.. كل هذا بخلاف بالتة الألوان الطبيعية الخافتة المستخدمة في جدران الغرفة، والتي أكملت حالة التناغم اللوني.