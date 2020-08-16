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9 غرف نوم صغيرة لكنها حقًا مثالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bed Up Cocoon, DECADRAGES DECADRAGES غرفة نومأسرة نوم
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يمكن أن تكون غرف النوم الصغيرة أنيقة وملهمة تمامًا مثل نظيراتها الأكبر حجمًا. لديهم ميزة المظهر المريح تمامًا وهذا بالتأكيد أحد أهم العناصر في تصميم غرفة النوم الجيد. لكن في كثير من الأحيان ، يتجاهل الناس غرف النوم الصغيرة على أنها أقل شأناً ويفشلون في تحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن يؤدي الاستخدام النابض بالحياة للألوان والديكورات وتخزين غرفة النوم الذكية إلى إنشاء غرفة نوم صغيرة ملهمة حقًا. لذلك ، لمساعدة قرائنا ، قمنا بتجميع 9 من أكثر غرف النوم الصغيرة روعة. هناك بالتأكيد شيء هنا يلهم الجميع!


1- تناغم لوني

homify غرفة نوم Green
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تود تخصيص مساحة للدراسة بغرفة نومك الصغيرة، فمن المؤكد أن تصميم الغرفة المعروضة هنا سيكون مصدر إلهام كبير لك، حيث نلاحظ أن الخبراء ميزوا تلك المساحة المخصصة للدراسة بالغرفة بدقة من خلال مجموعة ألواح خشبية أنيقة متراصة بشكل أفقي جهة اليسار، مع إضافة أثاث معاصر باللون البيج يتناسق مع كافة عناصر الديكورية الأخرى.

والجميل في الأمر، أن تلك الألواح الخشبية التي أشرنا إليها منذ لحظات تتناغم هي الأخرى مع تصميم الغرفة وأثاثها، كالرف الخشبي الذي يعتلي السرير مباشرة، والخشب الذي صُنع منه ذلك الأخير نفسه.. كل هذا بخلاف بالتة الألوان الطبيعية الخافتة المستخدمة في جدران الغرفة، والتي أكملت حالة التناغم اللوني.

2- منعشة ومبهجة

Bedside table F-shelf Maze Interior غرفة نوم
Maze Interior

Bedside table F-shelf

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

غالبًا ما يكون الكومود هو أول قطعة أثاث يتم التخلّي عنها في غرفة النوم الصغيرة لاكتساب القليل من المساحة، لكن إن كان لديك غرفة نوم أصغر حتى من هذه الغرفة المعروضة أمامنا، فقد يكفي شيء مثل ذلك الرف الفريد من نوعه المثبت بالجدار الأيسر للسرير لتقتنيه بغرفتك.

3- فريدة بفضل الإضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الشيء الذي يلفت الانتباه حقًا لغرفة النوم هذه، هو الأسلوب المتبع في إضاءتها، والذي على الرغم من عصريته وأناقته إلا أنه يحافظ على مظهرها البسيط، وهو يعتمد على إضاءة ليد خلف رأس السرير وأسفل ذلك الأخير نفسه، ليظهر بهذا المظهر الجذاب وكأنه يشع نور!


4- تطل على الحديقة

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تضم هذه الغرفة أحد أكثر الأفكار إلهامًا بغرف النوم، وهي أن أحد جدرانها بُني من الزجاج! وهو ما يجعلها تبدو أكبر حجمًا من ناحية، وأكثر أناقة من ناحية أخرى، ليس فقط بفضل التصميم المميز للجدار، وإنما لروعة المساحة المفتوحة التي يطل عليها.


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5- سحر الألوان

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

أما عن هذه الغرفة، فهي تحتوي على واحد من أنظمة الألوان الأكثر نضارة وجاذبية على الإطلاق.. مع الحفاظ على اختيار خلفية بيضاء ناصعة ومفروشات بسيطة تكمل المظهر المنعش والشبابي للغرفة.

6- في مساحة أصغر ما يمكن

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

قد يكون هذا الدور العلوي صغيرًا لمساحة النوم، لكنه في حقيقة الأمر يتوفر به كل وسائل الراحة، حيث يعتمد في تأثيثه بشكل أساسي على فراش كبير مرفوع عن الأرض ببضعة سنتيمترات تجعله أشبه بالأسرّة المصممة على الطراز الياباني.

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7- في منتهى المرونة

Bed Up Cocoon, DECADRAGES DECADRAGES غرفة نومأسرة نوم
DECADRAGES

DECADRAGES
DECADRAGES
DECADRAGES

لا يقبل الكثيرون بفكرة اللجوء لقطع أثاث قابلة للطي خاصة بمساحة حيوية وهامة كغرفة النوم، لكن هذا النموذج من المؤكد أنه سيغير رأي الجميع عن هذا النوع من الأثاث، لأن تصميم السرير خارج حقًا عن المألوف حيث أنه ملتصق حرفيًا بالسقف!!


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8- شبابية

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 2, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

من يقول أن مصابيح السرير الخاصة بك يجب أن تتطابق تمامًا! هنا لدينا مزيج رائع من مصابيح الطاولة والسقف. تتميز اللوح الأمامي أيضًا بعمق كافٍ لتوفير مساحة على الرف لبعض الأعمال الفنية أيضًا.

9- مصنوعة من الباليت

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

تم استخدام اللوحات المعاد تدويرها لإنشاء قاعدة سرير في غرفة النوم ذات الطراز الحضري. قد تكون غرفة النوم هذه أيضًا صغيرة ، لكنها بالتأكيد تبدو أفضل مكان للجلوس والاستمتاع بفيلم.

7 سلالم صغيرة مثالية للمساحات المحدودة
أي من تلك الغرفة حصلت منها على الإلهام؟

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