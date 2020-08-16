9 غرف نوم صغيرة لكنها حقًا مثالية

يمكن أن تكون غرف النوم الصغيرة أنيقة وملهمة تمامًا مثل نظيراتها الأكبر حجمًا. لديهم ميزة المظهر المريح تمامًا وهذا بالتأكيد أحد أهم العناصر في تصميم غرفة النوم الجيد. لكن في كثير من الأحيان ، يتجاهل الناس غرف النوم الصغيرة على أنها أقل شأناً ويفشلون في تحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن يؤدي الاستخدام النابض بالحياة للألوان والديكورات وتخزين غرفة النوم الذكية إلى إنشاء غرفة نوم صغيرة ملهمة حقًا. لذلك ، لمساعدة قرائنا ، قمنا بتجميع 9 من أكثر غرف النوم الصغيرة روعة. هناك بالتأكيد شيء هنا يلهم الجميع!
إذا كنت تود تخصيص مساحة للدراسة بغرفة نومك الصغيرة، فمن المؤكد أن تصميم الغرفة المعروضة هنا سيكون مصدر إلهام كبير لك، حيث نلاحظ أن الخبراء ميزوا تلك المساحة المخصصة للدراسة بالغرفة بدقة من خلال مجموعة ألواح خشبية أنيقة متراصة بشكل أفقي جهة اليسار، مع إضافة أثاث معاصر باللون البيج يتناسق مع كافة عناصر الديكورية الأخرى.
والجميل في الأمر، أن تلك الألواح الخشبية التي أشرنا إليها منذ لحظات تتناغم هي الأخرى مع تصميم الغرفة وأثاثها، كالرف الخشبي الذي يعتلي السرير مباشرة، والخشب الذي صُنع منه ذلك الأخير نفسه.. كل هذا بخلاف بالتة الألوان الطبيعية الخافتة المستخدمة في جدران الغرفة، والتي أكملت حالة التناغم اللوني.
غالبًا ما يكون الكومود هو أول قطعة أثاث يتم التخلّي عنها في غرفة النوم الصغيرة لاكتساب القليل من المساحة، لكن إن كان لديك غرفة نوم أصغر حتى من هذه الغرفة المعروضة أمامنا، فقد يكفي شيء مثل ذلك الرف الفريد من نوعه المثبت بالجدار الأيسر للسرير لتقتنيه بغرفتك.
الشيء الذي يلفت الانتباه حقًا لغرفة النوم هذه، هو الأسلوب المتبع في إضاءتها، والذي على الرغم من عصريته وأناقته إلا أنه يحافظ على مظهرها البسيط، وهو يعتمد على إضاءة ليد خلف رأس السرير وأسفل ذلك الأخير نفسه، ليظهر بهذا المظهر الجذاب وكأنه يشع نور!
تضم هذه الغرفة أحد أكثر الأفكار إلهامًا بغرف النوم، وهي أن أحد جدرانها بُني من الزجاج! وهو ما يجعلها تبدو أكبر حجمًا من ناحية، وأكثر أناقة من ناحية أخرى، ليس فقط بفضل التصميم المميز للجدار، وإنما لروعة المساحة المفتوحة التي يطل عليها.
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أما عن هذه الغرفة، فهي تحتوي على واحد من أنظمة الألوان الأكثر نضارة وجاذبية على الإطلاق.. مع الحفاظ على اختيار خلفية بيضاء ناصعة ومفروشات بسيطة تكمل المظهر المنعش والشبابي للغرفة.
قد يكون هذا الدور العلوي صغيرًا لمساحة النوم، لكنه في حقيقة الأمر يتوفر به كل وسائل الراحة، حيث يعتمد في تأثيثه بشكل أساسي على فراش كبير مرفوع عن الأرض ببضعة سنتيمترات تجعله أشبه بالأسرّة المصممة على الطراز الياباني.
لا يقبل الكثيرون بفكرة اللجوء لقطع أثاث قابلة للطي خاصة بمساحة حيوية وهامة كغرفة النوم، لكن هذا النموذج من المؤكد أنه سيغير رأي الجميع عن هذا النوع من الأثاث، لأن تصميم السرير خارج حقًا عن المألوف حيث أنه ملتصق حرفيًا بالسقف!!
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من يقول أن مصابيح السرير الخاصة بك يجب أن تتطابق تمامًا! هنا لدينا مزيج رائع من مصابيح الطاولة والسقف. تتميز اللوح الأمامي أيضًا بعمق كافٍ لتوفير مساحة على الرف لبعض الأعمال الفنية أيضًا.
تم استخدام اللوحات المعاد تدويرها لإنشاء قاعدة سرير في غرفة النوم ذات الطراز الحضري. قد تكون غرفة النوم هذه أيضًا صغيرة ، لكنها بالتأكيد تبدو أفضل مكان للجلوس والاستمتاع بفيلم.