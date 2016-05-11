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ذوق رفيع من غرف المطابخ العالمية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
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هذه التصاميم الفريدة لغرف مطابخ راقية وعالمية من الدافئ  إلي العصري، من المؤكد أن تخلق جو من الشعور بالإثارة الاسترخاء للتواءم مع بيئة الطبخ اى الجمع بين الأداء الوظيفي المعاصر مع الجمال.

 معا لنرى ماذا سيحدث عندما يلتقي الفن والدقة الراقية والتصميم على مستوى عالمي!

الحداثة والراحة

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

تتميز غرفة الطعام هذه بالترحيب الحار والكثير من الضوء وأماكن الجلوس التي تجمع بين الحداثة والراحة. تخطيط المنزل يربط منطقة تناول الطعام بالصالة من خلال تداخل لون الأريكة مع أضواء القلادة المعلقة فوق الطاولة. الأبيض أيضًا اختيار رائع لغرفة السفرة  المودرن إذا كنت تفضل الألوان الفاتحة وهو يعطي لمسة من الإشراق والبساطة للديكورات. ويمكنك اختيار سفرة وكراسي بيضاء مع ألوان حوائط وأرضيات أو الاعتماد على اللون الأبيض في الغرفة كاملة مع وضع اكسسوارات ولوحات ملونة لإضفاء الأناقة والبهجة على المكان.

الخشب الداكن لأناقة فائقة

Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة السفرة Amber/Gold
Heloisa Titan Arquitetura

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

لون الخشب الداكن بنقوشه الطبيعية يبدو أنيقًا جدًا في غرفة السفرة ويضفي المزيد من التميز على التصميم المبتكر للكراسي. واستخدام وحدات الإضاءة المبتكرة يعطي الغرفة مظهر عصري وغير تقليدي. اختيار سجادة منقوشة مع تصميم غرفة سفرة مودرن فكرة ممتازة فهي تضفي نوع من التميز ولمسة فنية على المظهر البسيط للطاولة والكراسي. واستخدام النباتات الطبيعية كجزء من الديكور دائمًا ما يعطي تأثير مشرق ورائع في الغرفة.

تربع اللون الأسود على عرش الأناقة

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

حتي من دون مساحة دورعلوي كبير أو منزل واسع، هذه المنطقة لتناول الطعام داخل شقة صغيرة تبدو أنيقة ومريحة. يتربع اللون الأسود على عرش الأناقة دائمًا. وهو يبدو رائعًا عند مزجه مع لون الارضية الخشبية الطبيعية. الإضاءة الإبداعية تجعل غرفة الطعام تسيرعبر ليلة راقية في منعطف بري في نادي ليلي.

مطابقة الألوان لمساحة أكبر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

 مطابقة الكراسي  إلي لون الأرضية يجعل المساحة تبدو أكبر وأكثر انفتاحا. الكراسي المبطنة تضفي على السفرة لمسة فخامة واضحة حتى مع بساطة التصميم واختيار احدى درجات البني الغنية والغير تقليدية يحقق لكي مظهر متميز وجذاب خاصة مع تصميم طاولة سفرة مميز وسطح فخم.

غرفة طعام الفنانين

SOFT LOFT, Ludwinowska Studio Architektury Ludwinowska Studio Architektury غرفة السفرة
Ludwinowska Studio Architektury

Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury

الفنانين أيضا يحبون الاستمتاع. غرفة الطعام الحضرية هذه تنسجم مع الرسم أو النموذج الصناعي من الفضاء، وذلك باستخدام الكراسي الإبداعية الفريدة من نوعها. تتلاءم اللون تمامًا مع تصميمات الكراسي الحديثة في غرفة السفرة هنا ويجعلها تبدو عصرية جدًا. يبدو هذا الاختيار رائعًا بشكل خاص مع الأرضيات الخشبية ذات الألوان المشابهة والاكسسوارات التي تزيد من أناقة الغرفة.

كراسي شفافة ذات تصميم انسيابي وانيق

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

هذه الكراسي الشفافة ذات التصميم الانسيابي والأنيق ستكون مبهرة في منزلك فهي تبدو وكأنها مصنوعة من مياة متجمدة وتتميز بشفافيتها التي تجعلها مناسبة لأي لون تحبينه في غرفة السفرة كما أنها ستضفي على الغرفة مظهر عصري ومميز جدًا  و تجلب القليل من المرح إلي الطاولة الخشبية الثقيلة. هنا أيضًا تلعب وحدات الإضاءة والتصميم المبتكر للثريا دورًا رئيسياً في أناقة وتميز غرفة السفرة. ويكتمل المظهر الجذاب مع اختيار لون الحائط الذي يتماشى تمامًا مع لون الطاولة والكراسي.

لمسة فخامة

Casa Monteverde, Anomia Studio Anomia Studio غرفة السفرة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

الأبيض دائمًا ما يعطي مظهر مشرق و مريح لأي غرفة ومزجه مع البني في غرفة السفرة اختيار جيد جدًا حيث يحقق الاختلاف بين اللونين تباين جذاب ومظهر رائع كما ترين في هذين التصميمين المختلفين. الكراسي بسيطة وأنيقة متصلة بطاولة خشبية هائلة، مما يترك مجالا واسعا للوجبات الأكثر تفصيلا .

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