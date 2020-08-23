أجمل ما يمكن أن تراه من تصاميم لخزائن الملابس

إن كنت من الأشخاص الذي يذهبون للعمل بشكل يومي، فمن الطبيعي أن أول شيء تقع عليه عينيك كل صباح هو خزانة الملابس، في محاولة لاختيار أفضل ما بها من ملابس لتصير بأجمل إطلالة، لهذا السبب، نحفزك من خلال كتاب أفكار اليوم لاقتناء خزانة ملابس أنيقة بتصميم ذكي يحافظ على أغراضك ويمنح غرفة نومك مظهرًا ولا أروع!
تصميم خزانة الملابس بأبواب منزلقة فكرة مذهلة إن كنت تود تصميم غرفة نومك وفقًا للنمط الحديث في الديكور، وذلك ليس لأنها ستمنجها مظهر عصري جذاب كالصورة المعروضة، وإنما لأنها ستوفر لك الكثير من مساحة الغرفة.
لمحبي الخشب والمساحات المفتوحة، هذا النموذج بالطبع سينل إعجابكم، والذي تألقت فيه خزانة الملابس بتصميم مفتوح تظهر فيه محتوياتها بالكامل من ملابس وأحذية وحقائب وإكسسوارات، والفضل يعود لتصميمها الأخاذ المقسم بشكل عملي للغاية ليستوعب كافة أغراض صاحب الغرفة.
تبدو هذه الخزانة بسيطة جدًا، ومع ذلك فإنها تتمتع بالكثير من الأناقة والرقي، والسر يكمن في اللمسة الخشبية ذات اللون الفاتح مع الخشب المصنفر في الأبواب، وفكرة تصميمها بشكل مدمج في قلب الجدار!
حسنًا، هذا التصميم يذكرنا بخزائن الملابس ذات الطراز الريفي، خاصة اللون الأخضر المينت الذي استخدم في طلاءها، لذا، إن مَللت من الأساليب الحديثة في خزائن الملابس، يمكنك العودة إلى الوراء واختيار نموذج كهذا لترتيب ملابسك.
لا يمكن أن يكون هناك طريقة أفضل للاستفادة من مساحة العلية كهذه الطريقة التي لجأ إليها خبراء التصميم، حيث استغلوا المساحة بشكل ذكي للغاية بتصميم خزانة ملابس تتكيف مع السقف الهرمي وتشكل بابًا في حد ذاتها لتمنح الغرفة بعض الخصوصية.
لماذا لا تختار ألوان نابضة بالحياة لخزانة ملابسك؟! لا تحصر نفسك في خيارات محدودة ما بين البني والأسود والرمادي والأبيض، يمكنك الخروج عن المألوف، واللجوء لألوان مبهجة كالتي استخدمها الخبراء في النموضج المعروض هنا.
صُممت هذه الخزانة ذات الوجهين بتفسير رائع للاتجاه المزدوج، حيث توفر مساحة لتخزين كتبك وملابسك بطريقة مدهشة! أليست رائعة؟
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التصميم المبتكر للخزانة هو مصدر إلهام حقيقي لمن يبحثون عن الكمال.. إذا كنت تحب الأدراج، فهذا هو تصميم الخزانة المثالي لك! فإن دققت النظر في تفاصيلها، ستجد أنها معتمدة كليًا على الأدراج، وهذا ما يجعل تصميمها فريد من نوعه.