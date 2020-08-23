الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أجمل ما يمكن أن تراه من تصاميم لخزائن الملابس

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit غرفة نومخزانة الملابس
Loading admin actions …

إن كنت من الأشخاص الذي يذهبون للعمل بشكل يومي، فمن الطبيعي أن أول شيء تقع عليه عينيك كل صباح هو خزانة الملابس، في محاولة لاختيار أفضل ما بها من ملابس لتصير بأجمل إطلالة، لهذا السبب، نحفزك من خلال كتاب أفكار اليوم لاقتناء خزانة ملابس أنيقة بتصميم ذكي يحافظ على أغراضك ويمنح غرفة نومك مظهرًا ولا أروع!



1- جذابة وموفرة للمساحة

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم خزانة الملابس بأبواب منزلقة فكرة مذهلة إن كنت تود تصميم غرفة نومك وفقًا للنمط الحديث في الديكور، وذلك ليس لأنها ستمنجها مظهر عصري جذاب كالصورة المعروضة، وإنما لأنها ستوفر لك الكثير من مساحة الغرفة.

2- مفتوحة

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza سلالم وأروقة مخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

لمحبي الخشب والمساحات المفتوحة، هذا النموذج بالطبع سينل إعجابكم، والذي تألقت فيه خزانة الملابس بتصميم مفتوح تظهر فيه محتوياتها بالكامل من ملابس وأحذية وحقائب وإكسسوارات، والفضل يعود لتصميمها الأخاذ المقسم بشكل عملي للغاية ليستوعب كافة أغراض صاحب الغرفة.


3- مدمجة في قلب الجدار

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

تبدو هذه الخزانة بسيطة جدًا، ومع ذلك فإنها تتمتع بالكثير من الأناقة والرقي، والسر يكمن في اللمسة الخشبية ذات اللون الفاتح مع الخشب المصنفر في الأبواب، وفكرة تصميمها بشكل مدمج في قلب الجدار!

4- من وحي الطراز الريفي

Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit غرفة نومخزانة الملابس
Mobilinolimit

Mobilinolimit
Mobilinolimit
Mobilinolimit

حسنًا، هذا التصميم يذكرنا بخزائن الملابس ذات الطراز الريفي، خاصة اللون الأخضر المينت الذي استخدم في طلاءها، لذا، إن مَللت من الأساليب الحديثة في خزائن الملابس، يمكنك العودة إلى الوراء واختيار نموذج كهذا لترتيب ملابسك.

5- تصميم عبقري

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube غرفة نومخزانة الملابس
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

لا يمكن أن يكون هناك طريقة أفضل للاستفادة من مساحة العلية كهذه الطريقة التي لجأ إليها خبراء التصميم، حيث استغلوا المساحة بشكل ذكي للغاية بتصميم خزانة ملابس تتكيف مع السقف الهرمي وتشكل بابًا في حد ذاتها لتمنح الغرفة بعض الخصوصية.

6- مبهجة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

لماذا لا تختار ألوان نابضة بالحياة لخزانة ملابسك؟! لا تحصر نفسك في خيارات محدودة ما بين البني والأسود والرمادي والأبيض، يمكنك الخروج عن المألوف، واللجوء لألوان مبهجة كالتي استخدمها الخبراء في النموضج المعروض هنا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- خزانة أم مكتبة؟!

TAG camerette, Siloma srl Siloma srl غرفة نومخزانة الملابس
Siloma srl

Siloma srl
Siloma srl
Siloma srl

صُممت هذه الخزانة ذات الوجهين بتفسير رائع للاتجاه المزدوج، حيث توفر مساحة لتخزين كتبك وملابسك بطريقة مدهشة! أليست رائعة؟

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: 7 سلالم صغيرة مثالية للمساحات المحدودة



8- منحنية

CABINA ARMADIO, Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri غرفة نومخزانة الملابس
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

التصميم المبتكر للخزانة هو مصدر إلهام حقيقي لمن يبحثون عن الكمال.. إذا كنت تحب الأدراج، فهذا هو تصميم الخزانة المثالي لك! فإن دققت النظر في تفاصيلها، ستجد أنها معتمدة كليًا على الأدراج، وهذا ما يجعل تصميمها فريد من نوعه.


9 غرف نوم صغيرة لكنها حقًا مثالية
ما رأيك بهذه التصاميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً