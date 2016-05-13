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تصميمات كبيرة .. لصغارنا

Mohammed Awad Mohammed Awad
Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie غرفة الاطفال
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الأطفال هم زهور الأرض التي تخلو من الشوك، عالمهم فريد مبتسم، مصمم من البراءة و الصفاء، هم  الأكثر انجذاباً لكل شيء  جميل و الأكثر تذوقاً  لكل ما هو رائع، مما يحتم علينا أن نبتكر لأجلهم الأفضل و أن نوجد حلولاً من شأنها  أن تجعل لحظاتهم أسعد.

وفي هذا الصدد يعرف أن ما يشكل شخصية الأطفال بشكل رئيسي هو البيئة المحيطة بهم؛  فإن المنزل أو الغرفة التي ستشهد بداية تلمسهم لخيوط الحياة ستكون بمثابة الحاضنة الأولى لسلوكياتهم و المشكل الرئيسي لاهتماماتهم  فيما بعد،  و من هنا حاولنا أن يكون كتاب أفكارنا هذا مرجعاً يساعدنا في اختيار التصميم و الديكور الأمثل  لغرف أطفالنا في محاولة  لتحسين حياتهم  عن طريق جعل غرفتهم في الطفولة أحلى ..

المرح و سهولة الاستخدام

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

التصميم الرائع في عالم الأطفال لابد ألا يخرج بعيداً عن عنصري المرح و السهولة في الاستخدام، و نجد في هذا التصميم الروسي أنه قد حقق المعادلة الصعبة ، حيث نلاحظ توفر عامل المرح بسهولة من جهة الألوان المستخدمة و تصميم الكوخ أعلى السرير و كذلك لوح التزحلق الواصل للأرض الذي سيغني الطفل عن استخدام السلم في النزول رغم أنه خياراً  لم يزل متاحاً كذلك، أما العامل الآخرالمتمثل في سهولة الاستخدام  فإننا نجده متوفراً بشدة في  حجم درجات السلم العريضة التي من شانها أن تحافظ على توازن الطفل في حالة الصعود أو النزول، و بالنظر للدور الأرضي من السرير نلاحظ أنه جزء لا يتجزأ من باقي تصميم الكوخ الخشبي الذي يوحي للأطفال بأنهما يعيشان على سطح شجرة في الغابة ، إنه تصميم رائع من كافة النواحي ..

استغلال المساحة ..

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

التوزيع المثالي للقطع المتوفرة في أثاث التصميم يؤكد على الاستغلال الجيد للمساحات، و التي لا تكون متوفرة بشكل كبير في أغلب غرف الأطفال إذا ما قورنت بغرف نوم الكبار، لذا نلاحظ استخدام القطع الخشبية الصغيرة المساحة كما هو واضح في المكتب و الكرسي ، كما أن المصمم لم يغفل  مزج التعلم مع اللهو و الاسترخاء ، حيث أضاف في مقابل المكتب أرجوحة رائعة للطفل سهلة و آمنة في استخدامها كذلك ..

مراعاة عدد الأطفال

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie غرفة الاطفال
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

و من جهة أخرى يعتبر عدد الاطفال المتشاركين في الغرفة من أهم العناصر التي تطغى على روح التصميم و منها استغلال المساحة المتوفرة بالغرفة  قدر المستطاع بهدف توفير مكان النوم أولاً ثم التعلم ثم الترفية بالترتيب ، و هو ما نلاحظه تماماً في هذا التصميم الريفي لغرفة الأطفال، حيث نلاحظ أن المساحة المستغلة في 4 أسرة طابق فوق الآخر و وجود مكتبة في أحد الأسرة ايضاً يؤكد استغلال عامل التعلم قبل الترفية في أغلب التصميمات إذا ما حكم عنصر المساحة باختيار أحدهما مع ترك مساحة كافية أمام الأسرْة يمكن أن يلهو الأطفال فيها بكل اريحية ..

الألوان خيارهم الأول

Mieszkanie 92m2, MGN Pracownia Architektoniczna MGN Pracownia Architektoniczna غرفة الاطفال
MGN Pracownia Architektoniczna

MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna

الألوان .. العنصر الأبرز في عالم غرف الأطفال، و هي  أكثر ما يجذب الأطفال في اختيار تصميم بأنفسهم لغرفهم، و في هذا التصميم الحداثي نجد أن المصمم قد راعى تماماً استخدام الألوان في الجدران و في المقابل في الأرفف و المصباح بشكل أقل في السرير الذي يشبه الأرجوحة  في تصميمه كما أن اضافة الكرات في مقدمته يساعد العديد من الأطفال على النوم السريع، و إن تلك اللمسات بالفعل تبدو مناسبة لطفل يبدو أكبر قليلاً من سابقيه من تصميمات لاننا نلاحظ أن كرسي المكتب و مستوى و بساطة  تصميم السرير يؤكدان على أن عنصر الألوان هو الطاغي على التصميم  ثم المكونات .

المساحة .. تحكم

Reforma integral de vivienda en Alicante, Novodeco Novodeco غرفة الاطفال
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الترتيب المنطقى للأولويات يعد من أهم ما يميز المصمم الجيد، و من أهم تلك الأولويات حينما يتم تصميم غرفة نوم للأطفال هو مراعاة ترك مساحة أكبر للهو و اللعب  إذا لم يكن هناك مساحة كافية لوضع قطع ديكورية تساهم في ذلك اللعب، مثل ذلك التصميم الذي فضل فيه المصمم ترك مساحة خالية تسمح بوضع ألعاب الطفل بكل أريحية في مساحة جيدة و مقبولة، و عدم التقيد بوضع مكتبة أو مكتب أو خزانة ملابس خارجية و الاكتفاء بالسرير و الخزانة الأصلية  التي اتخذت عمقاً بالجدار لمراعاة عامل المساحة أيضاً ..

مثالي ..

Projekt domu jednorodzinnego 3 (wykonany dla A2.Studio Pracownia Architektury), BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz غرفة الاطفال
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

من أروع التصميمات الحداثية لغرف الأطفال، مكان السرير و لون السلم المؤدي إليه من أروع ما يمكن و كذلك أماكن التخزين أسفله و أرفف المكتبة  و تنسيقها بجواره جمعت أكثر من عامل هام في ركن واحد فقط من الغرفة مما منح المصمم غزارة يحسد عليها،  فكلما دققت  في أي ركن آخر من الغرفة ستجد هناك امكانية رائعة لاستغلالها لعمل شيء آخر بفضل التصميم الشامل في تركيز القطع في ركن واحد ..

يمكنكم أيضاً الاطلاع على المقال التالي روضة او جنة الأطفال

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis
الشرفة التقليدية مكان الدفيء و التأمل في حياتنا المصغرة في جوار أسرتنا، مكان نتناول فيه الحديث عن ذكرياتنا و أحلامنا و مستقبلنا ، و نتناول فيها ما لذ و طاب من الطعام إذا ما كانت مجهزة لذلك، النموذج التقليدي للشرفة و الذي يتكون من مظلة من الشمس تكون مستقاه من السقف الأصلي للغرفة، و قليل من الزروع و البناتات و أرضيات خشنة نوعاً ما لمنع التزحلق، كل تلك السمات تكون أساسية في أي شرفة، أما عن المائدة فهي إما أن تكون موجودة أو تستبدل بالجلسة العادية بمائدة صغيرة لتكون ملاذا لشرب الشاي و القهوة في الهواء الطلق
المنزل المعاصر بإطلالة جديدة
بعد أن عرضنا عليكم أكثر من مدرسة  و تصميم لتنفيذ غرف الأطفال بمعطيات مختلفة و أساليب متنوعة ، يسعدنا أن نتشارك حول هذا الموضوعات بتعليقاتكم  ...

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