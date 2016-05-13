تصميمات كبيرة .. لصغارنا

الأطفال هم زهور الأرض التي تخلو من الشوك، عالمهم فريد مبتسم، مصمم من البراءة و الصفاء، هم الأكثر انجذاباً لكل شيء جميل و الأكثر تذوقاً لكل ما هو رائع، مما يحتم علينا أن نبتكر لأجلهم الأفضل و أن نوجد حلولاً من شأنها أن تجعل لحظاتهم أسعد.

وفي هذا الصدد يعرف أن ما يشكل شخصية الأطفال بشكل رئيسي هو البيئة المحيطة بهم؛ فإن المنزل أو الغرفة التي ستشهد بداية تلمسهم لخيوط الحياة ستكون بمثابة الحاضنة الأولى لسلوكياتهم و المشكل الرئيسي لاهتماماتهم فيما بعد، و من هنا حاولنا أن يكون كتاب أفكارنا هذا مرجعاً يساعدنا في اختيار التصميم و الديكور الأمثل لغرف أطفالنا في محاولة لتحسين حياتهم عن طريق جعل غرفتهم في الطفولة أحلى ..