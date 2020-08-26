8 مطابخ صغيرة مليئة بالسحر

في هوميفاي.. لا نرى المساحات الصغيرة كعائق او مشكلة، لذلك عندما يتعلق الأمر بالمطابخ الصغيرة، نعلم أنه لا يزال بإمكانها أن تظل جميلة تمامًا ومليئة بالسحر مثل نظيراتها الأكبر حجمًا، وذلك عادة ما يكون بفضل مخططي المطابخ الموهوبين، الذين لا يقف أمامهم شيء، وهذه النماذج الثمان التي جمعناها لكم اليوم ستؤكد لكم ذلك..
لا تُقَلّص الوحدات التخزينية الخشبية الداكنة المساحة على الإطلاق كما يظن البعض، بل بالعكس، يبدو المطبخ المعروض أمامنا متسع وكبير على الرغم من لجوء الخبراء لها واعتمادهم عليها بشكل رئيسي. وعن التصميم الداخلي للمطبخ، فهو يتمتع بقدر كبير من الأناقة، والتي كان للخشب الفضل فيها بالتحالف مع الفسيفساء في الجدران.
مَن قال أنه لا يمكن استخدام الألوان الداكنة في المساحات الصغيرة! هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والمطبخ الصغير المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث تم استخدام بالتة ألوان تجمع اللونين الأسود والأحمر في الوحدات التخزينية بطريقة احترافية وملفتة للأنظار!
يتألق هذا المطبخ بنفس ألوان النموذج السابق -وهما الأسود والأحمر- لكن التصميم مختلف كليًا حيث أنه خطي على ما يبدو، أي أن وحداته التخزينية مبنية في خط مستقيم تستوعب داخله الأجهزة الكهربائية، ومزينة بسطح عمل
كونترتوب نظيف ومرتب باللون العاجي المعروف بالأوف وايت.
أما عن هذا المطبخ، فتصميمه يعيد حنيننا إلى الماضي وذكرياته حيث مطابخ الأجداد، وهذا لبساطته عناصره وألوانه الطبيعية، فتلاحظ أن الخشب في الوحدات التخزينية يظهر غير مطليًا، لكنه على الرغم من ذلك يتمتع بقدر كبير من الأناقة.
تم توسيع هذا المطبخ الصغير بسهولة من خلال إقامة بار خشبي بسيط على شكل حرف L يسمح لقاطني المنزل باستغلاله في تناول الطعام وإعداده في الوقت ذاته.
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عادة ما نرى الخبراء يجمعون بين الخشب بدرجاته البنية المختلفة واللون الأبيض أو الأوف وايت في الوحدات التخزينية للمطابخ، لكن الجمع بين اللون البني الفاتح والأسود في آنٍ واحد لهو أمر غير شائع، لهذا السبب، خرج الخبراء هنا عن المألوف بالجمع بينهما في هذا المطبخ، مما جعله أنيق جدّا.
يجمع التصميم الداخلي لهذا المطبخ بين البساطة والأناقة، حيث صُمم على شكل حرف U بسطح رخامي أسود لامع ملفت كثيرًا للانتباه، ووحدات تخزينية تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض، مع خلفية رمادية فاتحة خلقت حالة من التناغم بين كافة تلك العناصر.
قد تبدو الخزائن السوداء وسطح العمل الرخامي بإطلالة فخمة للغاية بالنسبة لمطبخ صغير، لكن انظر فقط كم هو مذهل!!