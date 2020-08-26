8 مطابخ صغيرة مليئة بالسحر

تم توسيع هذا المطبخ الصغير بسهولة من خلال إقامة بار خشبي بسيط على شكل حرف L يسمح لقاطني المنزل باستغلاله في تناول الطعام وإعداده في الوقت ذاته.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: أجمل ما يمكن أن تراه من تصاميم لخزائن الملابس



