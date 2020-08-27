9 أفكار ديكورية غير مكلفة لتجديد منزلك في أسرع وقت!

بطبيعة الحال يأتي علينا وقت نمل فيه من اطلالة منازلنا وطريقة تصميمها وتأثيثها مهما كانت مثالية، لدرجة أننا قد نفكر في تغيير الأثاث بالكامل، على الرغم من أن هناك حلولا كثيرة يمكننا اللجوء إليها وتمنحنا ما نريد دون اتباع الفكرة السابقة.
دعونا اليوم نعرض لكم مجموعة أفكار من تلك الحلول والأفكار الديكورية غير المكلفة التي يمكنها أن تضفي لمسة جمالية فارقة لجميع أرجاء وغرف منازلكم ..
أول فكرة غير مكلفة يمكنك اللجوء إليها للحصول على إطلالة جديدة لإحدى غرف منزلك، هي اقتناء وحدة إضاءة أرضية أنيقة كالمعروضة هنا، مع مراعاة تناسقها مع العناصر الديكورية الأخرى بالغرفة مثلما هو الحال بغرفة المعيشة هذه، حيث تناغمت وحدة الإضاءة هنا في ألوانها وتصميمها مع أريكة الزاوية ذات التصميم المعاصر، والستائر الأنيقة المنسدلة جهة اليسار، والسجادة، حتى الوسائد.
سواء في مدخل منزلك أو بأي غرفة أخرى، يمكنك اقتناء مرآة بتصميم مبتكر كالنموذج الأخاذ الذي نراه أمامنا في الصورة لإضفاء لمسة جمالية على المساحة التي ستوضع بها. الجميل في الأمر أن دور المرايات لا يقتصر على ذلك فقط، بل أنها عنصر ديكوري هام أيضًا في إكساب المساحات الصغيرة بمنزلك مساحة أكبر، وهو ما حققته هنا بامتياز!
هذه الفكرة لن تكلفك الكثير، وفي المقابل ستمنحك مظهر جميل، نعم.. هذا ما تفعله الزهور في العادة، لهذا السبب، نقترح عليك اقتناء مزهرية زجاجية بتصميم أخاذ كالمعروضة هنا، ووضعها بأكثر الغرف احتياجًا لمثل هذه اللمسة الديكورية.
إن كنت من محبي العناصر الديكورية المبتكرة في تصميمها، فإن الطاولة الصغيرة المعروضة هنا حتمًا ستنل إعجابك، والتي هي مستوحاة في تصميمها من حقيبة المكتب المخصصة للرجال، مطلية باللون الأبيض مع الأخضر المينت، وقد اختار لها الخبراء مكان مميز وهو مساحة بين مقعدين كبيرين بمدخل المنزل لتلفت أنظار الزائرين من أول وهلة.
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من المعروف أن خشب الباليت من أرخص أنواع الخشب، حيث يمكنك اقتناء كمية منه وصنع أجمل الجلسات أو أي عنصر ديكوري آخر ترغب فيه، والصورة المعروضة هنا تُظهِر لنا ما نجح الخبراء في تحقيقه باستخدام الباليت على أرض الواقع بالفعل، حيث أعدّوا منه جلسة ثنائية مكونة من أريكتين وطاولة قهوة في منتهى العملية والبساطة.
هل تصدق أن مجموعة وسائد جديدة يمكنها أن تحدث فارق حقيقي باطلالة غرفتك؟! جرب الأمر بنفسك، مع مراعاة اختيار وسائد بألوان وأشكال متناسقة مع أثاث الغرفة وتصميمها الداخلي، وستندهش من روعة النتيجة!
يمكن لاطلالة غرفة نومك أن تتبدل كليا إن اقتنيت مفرش أنيق ومزركش كهذا وزينت به السرير! انظر كم اضاف المفرش المعروض هنا مظهرا مذهلا للغرفة وجعلها في غاية الحيوية.
من المؤكد أن هذه الفكرة ستهوى محبي اللمسات الفنية، حيث تعتمد على اختيار تابلوه أو لوحة فنية لتزيين أحد الجدران الرئيسية بغرفتك، وكسر حالة الرتابة التي تعاني منها.