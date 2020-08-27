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9 أفكار ديكورية غير مكلفة لتجديد منزلك في أسرع وقت!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
EK SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة Grey
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بطبيعة الحال يأتي علينا وقت نمل فيه من اطلالة منازلنا وطريقة تصميمها وتأثيثها مهما كانت مثالية، لدرجة أننا قد نفكر في تغيير الأثاث بالكامل، على الرغم من أن هناك حلولا كثيرة يمكننا اللجوء إليها وتمنحنا ما نريد دون اتباع الفكرة السابقة.

دعونا اليوم نعرض لكم مجموعة أفكار من تلك الحلول والأفكار الديكورية غير المكلفة التي يمكنها أن تضفي لمسة جمالية فارقة لجميع أرجاء وغرف منازلكم ..

1- وحدة إضاءة أرضية استثنائية

Nest of Söke Konutları, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

أول فكرة غير مكلفة يمكنك اللجوء إليها للحصول على إطلالة جديدة لإحدى غرف منزلك، هي اقتناء وحدة إضاءة أرضية أنيقة كالمعروضة هنا، مع مراعاة تناسقها مع العناصر الديكورية الأخرى بالغرفة مثلما هو الحال بغرفة المعيشة هذه، حيث تناغمت وحدة الإضاءة هنا في ألوانها وتصميمها مع أريكة الزاوية ذات التصميم المعاصر، والستائر الأنيقة المنسدلة جهة اليسار، والسجادة، حتى الوسائد.

2- مرآة بتصميم مبتكر

Güney Afrika'da Bir Villa Projesi, Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn حمام خشب Black
Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn

Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn
Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn
Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn

سواء في مدخل منزلك أو بأي غرفة أخرى، يمكنك اقتناء مرآة بتصميم مبتكر كالنموذج الأخاذ الذي نراه أمامنا في الصورة لإضفاء لمسة جمالية على المساحة التي ستوضع بها. الجميل في الأمر أن دور المرايات لا يقتصر على ذلك فقط، بل أنها عنصر ديكوري هام أيضًا في إكساب المساحات الصغيرة بمنزلك مساحة أكبر، وهو ما حققته هنا بامتياز!

3- مزهرية زجاجية تضم أجمل الورود

EK SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة Grey
Esra Kazmirci Mimarlik

EK SUMMER HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

هذه الفكرة لن تكلفك الكثير، وفي المقابل ستمنحك مظهر جميل، نعم.. هذا ما تفعله الزهور في العادة، لهذا السبب، نقترح عليك اقتناء مزهرية زجاجية بتصميم أخاذ كالمعروضة هنا، ووضعها بأكثر الغرف احتياجًا لمثل هذه اللمسة الديكورية.

4- طاولة قهوة بتصميم فريد

Kahve Molası, Galleria Gaia Galleria Gaia غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Galleria Gaia

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

إن كنت من محبي العناصر الديكورية المبتكرة في تصميمها، فإن الطاولة الصغيرة المعروضة هنا حتمًا ستنل إعجابك، والتي هي مستوحاة في تصميمها من حقيبة المكتب المخصصة للرجال، مطلية باللون الأبيض مع الأخضر المينت، وقد اختار لها الخبراء مكان مميز وهو مساحة بين مقعدين كبيرين بمدخل المنزل لتلفت أنظار الزائرين من أول وهلة.

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5- جلسة من الباليت

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

من المعروف أن خشب الباليت من أرخص أنواع الخشب، حيث يمكنك اقتناء كمية منه وصنع أجمل الجلسات أو أي عنصر ديكوري آخر ترغب فيه، والصورة المعروضة هنا تُظهِر لنا ما نجح الخبراء في تحقيقه باستخدام الباليت على أرض الواقع بالفعل، حيث أعدّوا منه جلسة ثنائية مكونة من أريكتين وطاولة قهوة في منتهى العملية والبساطة.

6- الوسائد

​Rasch Türkiye’de! , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

هل تصدق أن مجموعة وسائد جديدة يمكنها أن تحدث فارق حقيقي باطلالة غرفتك؟! جرب الأمر بنفسك، مع مراعاة اختيار وسائد بألوان وأشكال متناسقة مع أثاث الغرفة وتصميمها الداخلي، وستندهش من روعة النتيجة!

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7- مفرش جديد مزركش

Tedarik Tekstil Akc Bilişim Tic ve San A.Ş, AKC eCommerce AKC eCommerce غرفة نومأقمشة و منسوجات قماش Multicolored
AKC eCommerce

AKC eCommerce
AKC eCommerce
AKC eCommerce

يمكن لاطلالة غرفة نومك أن تتبدل كليا إن اقتنيت مفرش أنيق ومزركش كهذا وزينت به السرير! انظر كم اضاف المفرش المعروض هنا مظهرا مذهلا للغرفة وجعلها في غاية الحيوية.

8- تابلوه أو لوحة فنية

Canan Residence Daire İç Mekan Tasarımı, Mahya Mimarlık Mahya Mimarlık غرفة المعيشة
Mahya Mimarlık

Mahya Mimarlık
Mahya Mimarlık
Mahya Mimarlık

من المؤكد أن هذه الفكرة ستهوى محبي اللمسات الفنية، حيث تعتمد على اختيار تابلوه أو لوحة فنية لتزيين أحد الجدران الرئيسية بغرفتك، وكسر حالة الرتابة التي تعاني منها.

8 مطابخ صغيرة مليئة بالسحر
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