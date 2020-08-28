9 أفكار لأرفف المطابخ تقع في غرامها في الحال

الحفاظ على النظام والوظائف في المطبخ هو شيء نبحث عنه جميعًا عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلنا. نحن بحاجة إلى مراعاة مساحة التخزين ، مثل الخزائن والأرفف. هذا ضروري لتصميم متناغم يزيد من المساحة المتاحة.

الأرفف في المطبخ عملية لكنها أيضًا جمالية بشكل جميل. هناك أيضًا كل أنواع الأنماط والأنواع! يمكنك اختيار الأرفف المغلقة أو الأرفف المفتوحة أو الأرفف المخفية أو الأرفف التي تمثل النقطة المحورية في المطبخ! لذلك اليوم، سنلقي نظرة على بعض تصاميم المطابخ الرائعة والجميلة التي يجب عليك ببساطة أن تظهرها للنجار الخاص بك!