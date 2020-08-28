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9 أفكار لأرفف المطابخ تقع في غرامها في الحال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
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الحفاظ على النظام والوظائف في المطبخ هو شيء نبحث عنه جميعًا عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلنا. نحن بحاجة إلى مراعاة مساحة التخزين ، مثل الخزائن والأرفف. هذا ضروري لتصميم متناغم يزيد من المساحة المتاحة.

الأرفف في المطبخ عملية لكنها أيضًا جمالية بشكل جميل. هناك أيضًا كل أنواع الأنماط والأنواع! يمكنك اختيار الأرفف المغلقة أو الأرفف المفتوحة أو الأرفف المخفية أو الأرفف التي تمثل النقطة المحورية في المطبخ! لذلك اليوم، سنلقي نظرة على بعض تصاميم المطابخ الرائعة والجميلة التي يجب عليك ببساطة أن تظهرها للنجار الخاص بك!

1- تشبه المكتبة

Residência Campo Comprido, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller مطبخ MDF Black
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

إذا كنت تبحث عن مطبخ عملي وكلاسيكي، فاختر تصميم رف الكتب هذا! معياري ومخصص ، هذه هي أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة. يمكنك إنشاء أرفف من الأرض إلى السقف!


2- بلمسات النمط الصناعي

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

مزيج من المواد مثل الجرانيت والخرسانة والخشب والمعدن يجعل مظهرًا وإحساسًا صناعيًا حديثًا ومتعدد الاستخدامات. ألا تحب كيف تعزز الإطارات السوداء التصميم المعياري لهذه الأرفف؟ إنها معلقة من السقف ، مما يخلق لمسة فريدة من نوعها!

3- الليد زادها إشراقًا

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

جعلت التطورات في تقنية LED التركيبات الكهربائية فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية. في المطبخ ، يمكنهم تغيير الحالة المزاجية بنقرة واحدة فقط! يمكنهم إنشاء مساحة دافئة وجذابة وعملية. يمكنهم أيضًا إلقاء الضوء على تفاصيل المطبخ! استخدمها أسفل الرفوف لإنشاء شكل تخزين جميل.

4- خطيّة وبسيطة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أحيانًا يكون الأقل أكثر. يتميز هذا المطبخ بأرفف خطية بسيطة. تؤكد العناصر الأفقية على حجم المطبخ. يمكن صنعها من أي مادة تختارها ، بما في ذلك الزجاج أو الفولاذ أو الخرسانة أو الخشب. قم بطلاء الجدران بلون مشرق ثم استخدم الخشب الفاتح أو الأبيض للأرفف لجعلها بارزة.

5- من الاستانلس ستيل

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

للحصول على مظهر صلب ، لا يوجد أفضل من الفولاذ لطلاء الأسطح بلمسة نهائية حديثة من الكروم. كما أن الأرفف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مستدامة للغاية وتعمل بانسجام مع أي تصميم مطبخ.


إذا كنت تحب القليل من الحواف ، فاختر الرمادي أو الأسود أو الأحمر أو الرمادي.

6- على طبيعتها

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

للحصول على مظهر ريفي أنيق ومريح ، لا يوجد أفضل من الرفوف الخشبية التقليدية المفتوحة. يتيح ذلك للأواني وكتب الوصفات ومحلات البقالة والحلي تزيين جدران مطبخك. هذا هو أفضل شكل من أشكال التخزين لأنه لا يزال من السهل الوصول إلى كل شيء. اشترِ أدوات المائدة والأواني الفخارية بأنماط مشرقة وتصميمات لافتة للنظر!


فقط تذكر أنه إذا اخترت هذا النوع من التصميم ، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على الأرفف نظيفة ومرتبة!

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7- في مكان غير عادي!

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR مطبخ
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

جزر المطبخ هي عناصر مفيدة للغاية ، تكمل كلاً من التصميم والوظيفة. كما أنها تضيف مساحة للطهي وتحضير الطعام بالإضافة إلى نوع فريد من التخزين! نقترح اتباع أفكار هذا المصمم ووضع أرفف أنيقة أسفل جزيرة المطبخ. وظيفية وزخرفية!

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8- جزء من الوحدات التخزينية

Tamarindos, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

يوضح هذا التصميم كيف يمكن إنشاء توازن مثالي بين الوظيفة والأناقة. تتجمع المواد المختلفة معًا لإنشاء مجموعة فريدة من الأرفف. تتميز هذه الأرفف الخشبية المصممة خصيصًا بالكامل أيضًا بأضواء غائرة تعزز سطوع الخشب ودرجات اللون الرمادي الأنيقة.

9- مبهجة بروح النمط الانتقائي

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

يتميز هذا التصميم الانتقائي والبديل بألوان زاهية وعناصر دائرية ، تحل محل الرفوف الخطية. هذا المطبخ مليء بالشخصية! تم إنشاء العناصر الدائرية كقطع زينة ، أثناء حمل الأواني وأدوات المائدة والأواني الفخارية أو حتى بضع زجاجات من النبيذ!

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