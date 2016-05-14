الانطباع في الاستقبال الدافئ كان جيد جدا, وصلنا الأن لغرفة المعيشه, غرفة للجميع لأصحاب المنزل وللضيوف ايضا لذلك يجب ان تتميز بالحيويه وبنفس الوقت بالدفء والراحة. أول ما يخطر في البال في غرفة المعيشة في البيت الخشبي هو وجود مدفأة الحطب بتصميم عصري بسيط, محاطة بأريكتين كبيرتين من الجلد بلون البيج لأعطاء المزيد من المساحة, وللمحافظة على وجود اللون الأساسي في البيت الخشبي وهو اللون البني نضيف كنبتين صغيرتين من الجلد باللون العسلي.

غرفة المعيشة غرفة كبيرة لذلك فإن اللون الخشبي بتدرجاته هو اللون الاكثر غالبية لذلك من السهل إضافة لمسات اما ضوئية كتعليق ثُريا معدنية بلون بني غامق تحوي مصابيح صغيرة تشبه الشموع, او لمسات تزيينية بسيطة كأضافة بعص النباتات الخضراء الصغيرة على الطاولة التي تتوسط الغرفة.

بلمسة واحده وجذابه ولكسر جميع الألوان إلقاء شال صوفي بتدرجات الأحمر

هذا المزيج ما بين الوان الطبيعة الخشبية ,الأبيض, القليل من الأخضر والأخاذ من الأحمر يجعلك تشعر بالسحر في غرفة المعيشة.