لا ليس المقصود ما تراه في أفلام الكرتون أو في بعض الأفلام, الذي ينكسر سقفه أو تتحطم جدرانه, إنما هو البيت المصنوع من الخشب المعالج المقاوم, الذي يؤمن الحماية ,الدفء والاهم انه غير قابل للكسر.
الانطباع الأول هو انطباع الدخول, لذلك يجب أن يكون هذا الانطباع جذاب بسيط ومختلف.
بما أننا في البيت الخشبي من المؤكد أن الأبواب خشبية بلون مدخن و معتق, ولكن ليست فكره جيده أن تكون مسكات الأبواب من الخشب لأنها الجزء الأكثر استخداما وملامسة للأيدي, لذا يُفضل اختيار مسكات الأبواب من مادة الأقرب للون الخشب والأكثر تحملاً وهو المعدن, أيضا بلون بني محروق يعطي مزيدا من الانسجام والاناقة.
الانطباع الأول للبيت الخشبي كان جيد , لنرى ماذا يوجد في الاستقبال الدافئ, كرسي معدني صغير بلون البيج والبني المحروق بجانبه طاولة خشبية بٌنيه اللون, مصباح خشبي بغطاء لولي اللون, مرآة الحائط توجد في المكان الأكثر استخداما لها حيث لا يخرج أو يدخل احد المنزل دون النظر اليها, وطبعا قطعة سجاد على الأرضية لإضفاء المزيد من الدفء والاناقة للمنزل, ثريا معدنية باللون الخشب تعطي اضاءه انيقة مع السقف الخشبي
الانطباع في الاستقبال الدافئ كان جيد جدا, وصلنا الأن لغرفة المعيشه, غرفة للجميع لأصحاب المنزل وللضيوف ايضا لذلك يجب ان تتميز بالحيويه وبنفس الوقت بالدفء والراحة. أول ما يخطر في البال في غرفة المعيشة في البيت الخشبي هو وجود مدفأة الحطب بتصميم عصري بسيط, محاطة بأريكتين كبيرتين من الجلد بلون البيج لأعطاء المزيد من المساحة, وللمحافظة على وجود اللون الأساسي في البيت الخشبي وهو اللون البني نضيف كنبتين صغيرتين من الجلد باللون العسلي.
غرفة المعيشة غرفة كبيرة لذلك فإن اللون الخشبي بتدرجاته هو اللون الاكثر غالبية لذلك من السهل إضافة لمسات اما ضوئية كتعليق ثُريا معدنية بلون بني غامق تحوي مصابيح صغيرة تشبه الشموع, او لمسات تزيينية بسيطة كأضافة بعص النباتات الخضراء الصغيرة على الطاولة التي تتوسط الغرفة.
بلمسة واحده وجذابه ولكسر جميع الألوان إلقاء شال صوفي بتدرجات الأحمر
هذا المزيج ما بين الوان الطبيعة الخشبية ,الأبيض, القليل من الأخضر والأخاذ من الأحمر يجعلك تشعر بالسحر في غرفة المعيشة.
مازلنا في غرفة المعيشة الواسعة, في الزاوية المشرقة حيث يوجد طاولة الطعام محاطة بكراسي بلون فاتح مع وساده صغيرة اسفل الظهر للمزيد من الراحة والاستمتاع وقت الطعام, وغطاء طاولة لولي اللون ومزهرية بالأخضر الفاتح. تتميز هذه الزاوية بتصميم بسيط وحيوي بجدران زجاجية يعطي الكثير من الإضاءة الطبيعية, وللتقليل من حدة الإضاءة وخاصة في أوقات الظهيرة يمكن تعليق ستائر لولية اللون على تلك الجدران الزجاجية .
اذاً الاستمتاع بالطعام ليس فقط بمذاقه الطيب إنما أيضا بالمكان المحيط, الشي الذي يجعلك تأكل بكميات قليلة وتشعر بسعادة كثيرة.
الانطباع كان مميز في غرفة المعيشة, نحن الأن في غرفة النوم. غرفة البساطة واللا تعقيد هي الغرف الأسهل تصميما حيث المهم وجود سرير مريح بلون لولي, طاولة صغيرة بجانبي السرير وبالتأكيد ستائر بتدرجات اللون البيج أو اللولي. هذه الغرف للراحة والهدوء لذا كان اللون الفاتح الأكثر غالبية مع القليل من البني بتدرجاته للباب, واطار النافذة وللثريا المعلقة والقليل القليل من الأخضر.
الانطباع كان في غرفة النوم أيضا مميز. أخيرا نحن في الخارج حيث الهواء المنعش, أشعة الشمس الدافئة, ورائحة الطبيعة الخلابة. زراعة الورود اكثر ما يتمتع به أصحاب البيوت التي بها حديقة لأنها تضفي الكثير من السحر مابين الوان الطبيعة والأزهار والفراشات.
للاستمتاع بأيام الربيع والصيف المشرقة, للاستمتاع بفنجان القهوة صباحا وأصوات العصافير تحتاج لبساطة في تصميم هذا الجزء من الحديقة, الخيزران المادة الأكثر مناسبة لأثاث الحديقة , حيث انه خفيف الوزن سهل التنظيف والأقرب لألوان الطبيعة , مع تزيين الطاولة بزهور الحديقة .
الانطباع الأخير هو أن البيت الخشبي من الداخل والخارج بكل غرفة وركن فيه ممتاز.
ننصحكم بقراءة المقال التالي ذوق رفيع من غرف المطابخ العالمية