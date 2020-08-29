الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 منازل عليك رؤيتها قبل بناء منزلك الخاص

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Loading admin actions …

قبل بناء منزل الأحلام عليك رؤية ما جمعناه لك من نماذج لمنازل تعدت حدود الأناقة والرقي، والجميل في الأمر، أنها تتمتع أيضًا بالبساطة في تصاميمها الخارجية والداخلية، لذلك، دعنا نأخذك في جولة بين ثمانية منازل لتقتبس من كل منها الفكرة المناسبة لك ولمنزل الأحلام! مستعد للبدء الآن؟!

1- يشبه المنتجع

Rendering Villa Costa Smeralda Style - Sardegna, DMC Real Render DMC Real Render منازل White
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

التصميم الخارجي لهذا المنزل العائلي الكبير وتحديدًا الواجهة بالإضافة إلى موقعه في تلك البقعة الهادئة حيث السماء الصافية والمساحة الخضراء الخلابة التي يطل عليها.. جميعها عناصر جعلته يـشبه كثيرًا تصاميم المنتجعات السياحية.. ألا تتفق معنا في ذلك؟

2- الحديقة وتأثيرات الإضاءة

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

يمكنك أن تحصل على الإلهام من هذا النموذج الأخاذ في أمرين، الأول، وهو الحديقة المنزلية الرائعة المقسمة بشكل مذهل ما بين مساحة شاعرية للجلوس وأخرى للنباتات وثالثة مزينة بالحصى والخشب معًا، أما الأمر الثاني، فهو تطبيقات الإضاءة الساحرة النابعة من أكثر من مصدر للإنارة، منه الأرضي ومنه المعلق، لتصبح النتيجة في النهائة مدهشة كما هو واضح أمامنا هنا.

3- الكثير من خامات البناء في مكان واحد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي مختلف خامات البناء، فمن المؤكد أنك ستقع في غرام هذا المنزل من النظرة الاولى، لأنه يعتمد على هذا المبدأ من خلال استخدام العديد من خامات البناء في تصميم الواجهة، وهم الحجر والذي منحه كل الفخامة والرقي، والخرسانة التي هي أساس المتانة، والخشب الذي جعله دافئًا وعصرية في الوقت ذاته.

4- حيوي ودافئ

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos منازل أسمنت
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

هذا المنزل البسيط أيضًا يمحنك أفكار جديدة عن كيفية استخدام الخشب والنباتات على حد سواء في تزيين واجهة منزلك، حيث سيطر الأول على الجانب الأيمن من المبنى، فيما طغى الثاني على الجانب الأيسر كليًا بمحازاة المرآب.

5- بهيكل مستطيلي طويل

Infografía 3d - Casa Patio, infografia 3D - arquitectura interior infografia 3D - arquitectura interior منازل جرانيت
infografia 3D – arquitectura interior

infografia 3D - arquitectura interior
infografia 3D – arquitectura interior
infografia 3D - arquitectura interior

منزل آخر وتصميم جديد يعتمد على هيكل مستطيلي طويل مغطى بالكامل من الخارج بالعديد من الحجر باللون العاجي أو الأوف وايت، مما جعل المنزل يبدو عتيقًا وقجيم الطراز إلى حد كبير.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: 9 أفكار لأرفف المطابخ تقع في غرامها في الحال




6- على خط مستقيم

CASA QUINTA, Paramétrica Arquitectos Paramétrica Arquitectos منازل
Paramétrica Arquitectos

Paramétrica Arquitectos
Paramétrica Arquitectos
Paramétrica Arquitectos

هيكل آخر مستطيلي وطويل، لكنه مختلف كليًا عن النموذج السابق، وفي الحقيقة التصميم الخارجي هنا يخدم إطلالة المنزل بشكل أكبر، مما جعله إجمالًا يبدو أروع من سابقه. تأثيرات الإضاءة الخارجية أيضًا كان لها دور كبير في ذلك، بالإضافة إلى الأعمدة العصرية المتوازية وصولًا بالمساحة الخضراء الأمامية الشاسعة والأشجار الضخمة في الخلفية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- وكأنه تحت الأرض!

Garaj Önü Uygulaması, YapanıBul 3D Mimari Modelleme YapanıBul 3D Mimari Modelleme كراجات مزيج خشب وبلاستيك White
YapanıBul 3D Mimari Modelleme

YapanıBul 3D Mimari Modelleme
YapanıBul 3D Mimari Modelleme
YapanıBul 3D Mimari Modelleme

لأول وهلة تقع فيها عيناك على هذا المنزل تشعر وكأنه تحت الأرض، خاصة عندما تنظر إلى المنازل الموازية له جهة اليمين، لكنه في حقيقة الأمر مبني على منسوب أرضي منخفض قليلًا عن تلك المنازل في حين أن ما يميزه حقًا هو ذلك التصميم الخارج عن المألوف الذي تبناه الخبراء في مساحته الداخلية والخارجية معتمدين على أبسط العناصر الديكورية.


8- بسيط جدًا

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

منزل صغير وبسيط تلاحظ ذلك من واجهته التي لا تجد فيها سوى نافذة زجاجية جهة اليمين وباب خشبي كبير بجانبه حائط مزين بالأحجار باللون العاجي أو الأوف وايت أمامه صمم الخبراء مرآب للسيارة.

9 أفكار لأرفف المطابخ تقع في غرامها في الحال
هل حصلت على الإلهام؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً