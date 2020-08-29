8 منازل عليك رؤيتها قبل بناء منزلك الخاص

منزل آخر وتصميم جديد يعتمد على هيكل مستطيلي طويل مغطى بالكامل من الخارج بالعديد من الحجر باللون العاجي أو الأوف وايت، مما جعل المنزل يبدو عتيقًا وقجيم الطراز إلى حد كبير.

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