8 منازل عليك رؤيتها قبل بناء منزلك الخاص

قبل بناء منزل الأحلام عليك رؤية ما جمعناه لك من نماذج لمنازل تعدت حدود الأناقة والرقي، والجميل في الأمر، أنها تتمتع أيضًا بالبساطة في تصاميمها الخارجية والداخلية، لذلك، دعنا نأخذك في جولة بين ثمانية منازل لتقتبس من كل منها الفكرة المناسبة لك ولمنزل الأحلام! مستعد للبدء الآن؟!
التصميم الخارجي لهذا المنزل العائلي الكبير وتحديدًا الواجهة بالإضافة إلى موقعه في تلك البقعة الهادئة حيث السماء الصافية والمساحة الخضراء الخلابة التي يطل عليها.. جميعها عناصر جعلته يـشبه كثيرًا تصاميم المنتجعات السياحية.. ألا تتفق معنا في ذلك؟
يمكنك أن تحصل على الإلهام من هذا النموذج الأخاذ في أمرين، الأول، وهو الحديقة المنزلية الرائعة المقسمة بشكل مذهل ما بين مساحة شاعرية للجلوس وأخرى للنباتات وثالثة مزينة بالحصى والخشب معًا، أما الأمر الثاني، فهو تطبيقات الإضاءة الساحرة النابعة من أكثر من مصدر للإنارة، منه الأرضي ومنه المعلق، لتصبح النتيجة في النهائة مدهشة كما هو واضح أمامنا هنا.
إن كنت من محبي مختلف خامات البناء، فمن المؤكد أنك ستقع في غرام هذا المنزل من النظرة الاولى، لأنه يعتمد على هذا المبدأ من خلال استخدام العديد من خامات البناء في تصميم الواجهة، وهم الحجر والذي منحه كل الفخامة والرقي، والخرسانة التي هي أساس المتانة، والخشب الذي جعله دافئًا وعصرية في الوقت ذاته.
هذا المنزل البسيط أيضًا يمحنك أفكار جديدة عن كيفية استخدام الخشب والنباتات على حد سواء في تزيين واجهة منزلك، حيث سيطر الأول على الجانب الأيمن من المبنى، فيما طغى الثاني على الجانب الأيسر كليًا بمحازاة المرآب.
منزل آخر وتصميم جديد يعتمد على هيكل مستطيلي طويل مغطى بالكامل من الخارج بالعديد من الحجر باللون العاجي أو الأوف وايت، مما جعل المنزل يبدو عتيقًا وقجيم الطراز إلى حد كبير.
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هيكل آخر مستطيلي وطويل، لكنه مختلف كليًا عن النموذج السابق، وفي الحقيقة التصميم الخارجي هنا يخدم إطلالة المنزل بشكل أكبر، مما جعله إجمالًا يبدو أروع من سابقه. تأثيرات الإضاءة الخارجية أيضًا كان لها دور كبير في ذلك، بالإضافة إلى الأعمدة العصرية المتوازية وصولًا بالمساحة الخضراء الأمامية الشاسعة والأشجار الضخمة في الخلفية.
لأول وهلة تقع فيها عيناك على هذا المنزل تشعر وكأنه تحت الأرض، خاصة عندما تنظر إلى المنازل الموازية له جهة اليمين، لكنه في حقيقة الأمر مبني على منسوب أرضي منخفض قليلًا عن تلك المنازل في حين أن ما يميزه حقًا هو ذلك التصميم الخارج عن المألوف الذي تبناه الخبراء في مساحته الداخلية والخارجية معتمدين على أبسط العناصر الديكورية.