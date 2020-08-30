7 مطابخ مذهلة على شكل حرف L

يعد تصميم المطبخ على شكل حرف L أحد أكثر تصاميم المطابخ شيوعًا، وذلك لأنه لا يوفر مساحة تخزين كبيرة فقط، أو لأنه ملائم للمساحات الصغيرة، وإنما لأنه يفتح المطبخ بأكمله على غرفة أخرى تجعله يكتسب المزيد من المساحة..

إليك فيما يلي 7 نماذج لمطابخ صممت على شكل حرف L لكنها مختلفة كليًا عن بعضها البعض بشكل جذري، وأنت نفسك ستلاحظ ذلك!