7 مطابخ مذهلة على شكل حرف L

يعد تصميم المطبخ على شكل حرف L أحد أكثر تصاميم المطابخ شيوعًا، وذلك لأنه لا يوفر مساحة تخزين كبيرة فقط، أو لأنه ملائم للمساحات الصغيرة، وإنما لأنه يفتح المطبخ بأكمله على غرفة أخرى تجعله يكتسب المزيد من المساحة..
إليك فيما يلي 7 نماذج لمطابخ صممت على شكل حرف L لكنها مختلفة كليًا عن بعضها البعض بشكل جذري، وأنت نفسك ستلاحظ ذلك!
النموذج الأول معنا من المطابخ المصممة على شكل حرف L قمة في البهجة والإشراقة وذلك بفضل أكثر من عنصر ديكوري، الأول، وهو لون الوحدات التخزينية نفسها بإحدى درجات اللون الأخضر المينت الزاهية، والثاني يتمثل في تلك النافذة الزجاجية العريضة التي وفرت للمطبخ كم هائل من الضوء خلال فترات النهار، ناهيك عن المظهر الخارجي الجذاب الذي دمجت المطبخ معه.
أما عن هذا المطبخ، فهو يتميز بأنه يجمع بين النمطين الحديث والتقليدي في الديكور في الوقت ذاته، وهو ما نلمسه مع تصميم الخزائن ولونها، وكذلك البلاطات الرمادية المزينة للمساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية، وأخيرًا، الطاولة الخشبية المربعة التي تحل محل مائدة الجزيرة.
صمم الخبراء هذا المطبخ الصغير على شكل حرف L ليكون مفتوحًا ومغلقًا في آنٍ واحد، فجعلوه مفتوحًا ليكتسب بعض المساحة من الساحة الخارجية، فيما أغلقوا جزء منه ليحظى ببعض الخصوصية. بخلاف ذلك، نجحوا في اختيار اللون الرمادي الداكن للجزء العلوي للخزائن وكذلك الرخام الأسود لسطح العمل.
إن كنت من محبي اللون الأحمر، لا تتردد أو تخاف من اختياره مطلقًا لوحدات مطبخك التخزينية، والنموذج المعروض هنا كفيل بأن يشجعك على اتخاذ الخطوة وجعل مطبخك زاهيًا ومبهجًا بشكل غير عادي.. ماذا تنتظر؟ تجرأ وافعلها!
أنيق وعصري وبسيط.. هنا يمكنك أن ترى أنه حتى في الغرفة التي تحتوي على الحد الأدنى من اللمسات الزخرفية، يعمل التصميم على شكل حرف L بشكل جميل، وهو ما يعني أنك لست بحاجة للجوء للمسات ديكورية متكلفة لتحظى بمطبخ مريح وأنيق.
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اختيارالخبراء صنع جدار كامل وجزء من السقف هذا المطبخ من الزجاج كانت فكرة رائعة وملهمة!! ليس هذا فحسب، فهي منحت المطبخ العديد من المزايا، كالانفتاح على الطبيعة الخلابة خارجًا والتمتع بضوء الشمس طول فترة النهار وبالطبع اكتساب إطلالة مذهلة للمساحة الداخلية..
نختتم جولتنا اليوم مع مطبخ أخاذ وخارج عن المألوف، وذلك لا يعود فقط لاختيار اللون الأرجواني كلون أساسي للوحدات التخزينية، وإنما للخامة التي اختيرت لها، وكذلك التصميم المبتكر الذي جعل المطبخ في نهاية المطاف يبدو أكبر وأطول بكثير.