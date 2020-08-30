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7 مطابخ مذهلة على شكل حرف L

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ أبلكاش Blue
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يعد تصميم المطبخ على شكل حرف L أحد أكثر تصاميم المطابخ شيوعًا، وذلك لأنه لا يوفر مساحة تخزين كبيرة فقط، أو لأنه ملائم للمساحات الصغيرة، وإنما لأنه يفتح المطبخ بأكمله على غرفة أخرى تجعله يكتسب المزيد من المساحة..

إليك فيما يلي 7 نماذج لمطابخ صممت على شكل حرف L لكنها مختلفة كليًا عن بعضها البعض بشكل جذري، وأنت نفسك ستلاحظ ذلك!

1- بهجة وإشراقة غير عادية

Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ أبلكاش Blue
CapriCoast Home Solutions Private Limited

CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited

النموذج الأول معنا من المطابخ المصممة على شكل حرف L قمة في البهجة والإشراقة وذلك بفضل أكثر من عنصر ديكوري، الأول، وهو لون الوحدات التخزينية نفسها بإحدى درجات اللون الأخضر المينت الزاهية، والثاني يتمثل في تلك النافذة الزجاجية العريضة التي وفرت للمطبخ كم هائل من الضوء خلال فترات النهار، ناهيك عن المظهر الخارجي الجذاب الذي دمجت المطبخ معه.

2- تقليدي أم حديث؟

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

أما عن هذا المطبخ، فهو يتميز بأنه يجمع بين النمطين الحديث والتقليدي في الديكور في الوقت ذاته، وهو ما نلمسه مع تصميم الخزائن ولونها، وكذلك البلاطات الرمادية المزينة للمساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية، وأخيرًا، الطاولة الخشبية المربعة التي تحل محل مائدة الجزيرة.


3- مغلق ومفتوح!!

Ristrutturazione SG, arCMdesign - Architetto Michela Colaone arCMdesign - Architetto Michela Colaone مطبخ
arCMdesign – Architetto Michela Colaone

arCMdesign - Architetto Michela Colaone
arCMdesign – Architetto Michela Colaone
arCMdesign - Architetto Michela Colaone

صمم الخبراء هذا المطبخ الصغير على شكل حرف L ليكون مفتوحًا ومغلقًا في آنٍ واحد، فجعلوه مفتوحًا ليكتسب بعض المساحة من الساحة الخارجية، فيما أغلقوا جزء منه ليحظى ببعض الخصوصية. بخلاف ذلك، نجحوا في اختيار اللون الرمادي الداكن للجزء العلوي للخزائن وكذلك الرخام الأسود لسطح العمل.

4- زاهي ولامع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي اللون الأحمر، لا تتردد أو تخاف من اختياره مطلقًا لوحدات مطبخك التخزينية، والنموذج المعروض هنا كفيل بأن يشجعك على اتخاذ الخطوة وجعل مطبخك زاهيًا ومبهجًا بشكل غير عادي.. ماذا تنتظر؟ تجرأ وافعلها!

5- أنيق وعصري وبسيط

Appartamento in Castiglione delle Stiviere, ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c. ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c. مطبخمخزن
ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c.

ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c.
ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c.
ARREDAMENTI VOLONGHI s.n.c.

أنيق وعصري وبسيط.. هنا يمكنك أن ترى أنه حتى في الغرفة التي تحتوي على الحد الأدنى من اللمسات الزخرفية، يعمل التصميم على شكل حرف L بشكل جميل، وهو ما يعني أنك لست بحاجة للجوء للمسات ديكورية متكلفة لتحظى بمطبخ مريح وأنيق.

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6- مريح للنفس والعين

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

اختيارالخبراء صنع جدار كامل وجزء من السقف هذا المطبخ من الزجاج كانت فكرة رائعة وملهمة!! ليس هذا فحسب، فهي منحت المطبخ العديد من المزايا، كالانفتاح على الطبيعة الخلابة خارجًا والتمتع بضوء الشمس طول فترة النهار وبالطبع اكتساب إطلالة مذهلة للمساحة الداخلية..

7- خارج عن المألوف

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc مطبخ
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

نختتم جولتنا اليوم مع مطبخ أخاذ وخارج عن المألوف، وذلك لا يعود فقط لاختيار اللون الأرجواني كلون أساسي للوحدات التخزينية، وإنما للخامة التي اختيرت لها، وكذلك التصميم المبتكر الذي جعل المطبخ في نهاية المطاف يبدو أكبر وأطول بكثير.

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