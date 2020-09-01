أجمل تصاميم ورق الحائط الآن بين يديك

سحر اللمسات الذهبية نراه من جديد مع هذا التصميم الفريد لورق الحائط، متألقًا في زخارف زاهية وفاخرة على خلفية رمادية محايدة تتسلق الجدار من الأرضية للسقف وكأنها تعرف طريقها إلى الشمس!

إن أردت اقتناء نموذج كهذا من ورق الحائط، فمن المؤكد أنه سيكون ملائمًا للغاية لغرفة الاستقبال خاصتك أو غرفة الصالون، خاصة إن كانت مصممة وفق للأسلوب الكلاسيكي في الديكور.