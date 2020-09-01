أجمل تصاميم ورق الحائط الآن بين يديك

الرفاهية، الفخامة، الأناقة، والرقي.. هي سمات جميعها تتوفر بورق الحائط الذي تصممه وتنتجه شركة Wallpaper from the70s، فكل تصميم على حدة بتفاصيله الدقيقة المذهلة يؤكد مدى عبقرية وإبداع المصممين، وهو ما ستلمسه أنت بنفسك عند الاطلاع على النماذج العشرة الملهمة التي أرفقناها لك هنا..
أول خلفية معنا اليوم راقية وفاخرة لأبعد الحدود، وهذا لأنها مزينة بأجمل رسومات ورق الشجر وفروع النباتات المطلية بالذهب على خلفية ناعمة باللون البيج. تلك اللمسة الرومانسية الهادئة في تصميم ورق الحائط، تجعله حقًا مثاليًا لغرف النوم.
سحر اللمسات الذهبية نراه من جديد مع هذا التصميم الفريد لورق الحائط، متألقًا في زخارف زاهية وفاخرة على خلفية رمادية محايدة تتسلق الجدار من الأرضية للسقف وكأنها تعرف طريقها إلى الشمس!
إن أردت اقتناء نموذج كهذا من ورق الحائط، فمن المؤكد أنه سيكون ملائمًا للغاية لغرفة الاستقبال خاصتك أو غرفة الصالون، خاصة إن كانت مصممة وفق للأسلوب الكلاسيكي في الديكور.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون إضافة لمسات غير مألوفة إلى التصميم الداخلي لمنازلهم، فإن ورق الحائط Croco 10 الخاص بنفس الشركة بنقوشه المجسمة وملمسه البارز هو الخيار الأفضل بالتأكيد، إلى جانب أن سطحه المصنوع من الفينيل سيجعله مثاليًا للتركيب في الحمامات.
لا شيء يفوق هذا النموذج أناقة ورقي، والسبب ببساطة أنه يجمع بين أكثر الألوان جاذبية على الإطلاق، وهما الذهبي والأسود، وما زاد الأمر روعة وجمالًا، تلك الرسوم المستوحاة من لوجو شركة فيرزاتشي المعروفة في مجال الأزياء.
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أما عن هذا التصميم الذي يدعى Letona فهو خلفية مخصصة لأولئك الذين يميلون إلى إضفاء نمط واضح وغريب على بيئتهم، حيث يتميز بخطوط عديدة منحنية ومتداخلة باللون الأسود وملمس يشبه القطيفة على خلفية بيج ناعمة جعلته يبدو بارزًا.
على الرغم من أن الأشكال الهندسية لهذه الخلفية تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة ذات تأثيرات ساحرة، حيث تضفي مزيدًا من العمق على الساحة لدرجة أنك عندما تتمعن فيها، ستشعر وكأنك تواجه سماء مرصعة بالنجوم.
إن كنت من محبي اللون الأزرق، فمن المؤكد أنك ستقع في غرام ورق الحائط هذا من أول نظرة، والذي يدعى Maringa، حيث يجعلك تشعر وكأنك تحت تأثير سهرة ليلية رومانسية، لذلك فهو مناسب لغرف مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم.. لكن يبقى الخيار لك وحدك!
دائمًا ما تضفي اللمسات الذهبية أجواء من الفخامة والرقي على أي مساحة تكون جزءًا منها، وهنا يزيد ورق الحائط هذا بهو القصر وأروقته جمالًا وجاذبية بفضل تلك النقوش والزخارف الذهبية التي امتدت من الأرض للجدران.
من أبرز مميزات ورق الحائط هذا، أنه مصنوع من الفينيل، وهو ما يجعله متينًا وقابل للغسل، وبالتالي فهو مثالي للمساحات المزدحمة مثل الردهات والممرات.
خلفية أخرى براقة مع ظلال رائعة بدرجات مختلفة من الذهب.. تعتمد بشكل أساسي على أحد الأشكال الهندسية الذي يتكرر فيه بالكامل بشكل مثير للاهتمام، والذي يتكون من عدد لا متناه من المثلثات الصغيرة.. إنها حقًا لمسة فاخرة وأنيقة لأي غرفة بمنزلك.
نختتم جولتنا مع تصميم أخير إبداعي تغمره النقوش بمزيج ساحر بين اللونين الرمادي الفاتح والداكن مع إحدى درجات اللون الأخضر القاتمة، وهو ما جعله يتناغم مع أثاث المساحة الواضحة أمامنا، والتي تبدو وكأنها لمطعم أنيق ومنمق.