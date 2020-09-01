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أجمل تصاميم ورق الحائط الآن بين يديك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
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الرفاهية، الفخامة، الأناقة، والرقي.. هي سمات جميعها تتوفر بورق الحائط الذي تصممه وتنتجه شركة Wallpaper from the70s، فكل تصميم على حدة بتفاصيله الدقيقة المذهلة يؤكد مدى عبقرية وإبداع المصممين، وهو ما ستلمسه أنت بنفسك عند الاطلاع على النماذج العشرة الملهمة التي أرفقناها لك هنا..

1- زهور ذهبية

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

أول خلفية معنا اليوم راقية وفاخرة لأبعد الحدود، وهذا لأنها مزينة بأجمل رسومات ورق الشجر وفروع النباتات المطلية بالذهب على خلفية ناعمة باللون البيج. تلك اللمسة الرومانسية الهادئة في تصميم ورق الحائط، تجعله حقًا مثاليًا لغرف النوم.

2- كلاسيكي بحت

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

سحر اللمسات الذهبية نراه من جديد مع هذا التصميم الفريد لورق الحائط، متألقًا في زخارف زاهية وفاخرة على خلفية رمادية محايدة تتسلق الجدار من الأرضية للسقف وكأنها تعرف طريقها إلى الشمس!

إن أردت اقتناء نموذج كهذا من ورق الحائط، فمن المؤكد أنه سيكون ملائمًا للغاية لغرفة الاستقبال خاصتك أو غرفة الصالون، خاصة إن كانت مصممة وفق للأسلوب الكلاسيكي في الديكور.

3- ثلاثي الأبعاد

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

بالنسبة لأولئك الذين يحبون إضافة لمسات غير مألوفة إلى التصميم الداخلي لمنازلهم، فإن ورق الحائط Croco 10 الخاص بنفس الشركة بنقوشه المجسمة وملمسه البارز هو الخيار الأفضل بالتأكيد، إلى جانب أن سطحه المصنوع من الفينيل سيجعله مثاليًا للتركيب في الحمامات.


4- بختم فيرزاتشي

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

لا شيء يفوق هذا النموذج أناقة ورقي، والسبب ببساطة أنه يجمع بين أكثر الألوان جاذبية على الإطلاق، وهما الذهبي والأسود، وما زاد الأمر روعة وجمالًا، تلك الرسوم المستوحاة من لوجو شركة فيرزاتشي المعروفة في مجال الأزياء.

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5- خطوط متداخلة

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

أما عن هذا التصميم الذي يدعى Letona فهو خلفية مخصصة لأولئك الذين يميلون إلى إضفاء نمط واضح وغريب على بيئتهم، حيث يتميز بخطوط عديدة منحنية ومتداخلة باللون الأسود وملمس يشبه القطيفة على خلفية بيج ناعمة جعلته يبدو بارزًا.


6- أشكال هندسية منمقة

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

على الرغم من أن الأشكال الهندسية لهذه الخلفية تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة ذات تأثيرات ساحرة، حيث تضفي مزيدًا من العمق على الساحة لدرجة أنك عندما تتمعن فيها، ستشعر وكأنك تواجه سماء مرصعة بالنجوم.


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7- لمحبي الأزرق

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

إن كنت من محبي اللون الأزرق، فمن المؤكد أنك ستقع في غرام ورق الحائط هذا من أول نظرة، والذي يدعى Maringa، حيث يجعلك تشعر وكأنك تحت تأثير سهرة ليلية رومانسية، لذلك فهو مناسب لغرف مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم.. لكن يبقى الخيار لك وحدك!


8- فاخرة

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

دائمًا ما تضفي اللمسات الذهبية أجواء من الفخامة والرقي على أي مساحة تكون جزءًا منها، وهنا يزيد ورق الحائط هذا بهو القصر وأروقته جمالًا وجاذبية بفضل تلك النقوش والزخارف الذهبية التي امتدت من الأرض للجدران.

من أبرز مميزات ورق الحائط هذا، أنه مصنوع من الفينيل، وهو ما يجعله متينًا وقابل للغسل، وبالتالي فهو مثالي للمساحات المزدحمة مثل الردهات والممرات.


9- براقة

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

خلفية أخرى براقة مع ظلال رائعة بدرجات مختلفة من الذهب.. تعتمد بشكل أساسي على أحد الأشكال الهندسية الذي يتكرر فيه بالكامل بشكل مثير للاهتمام، والذي يتكون من عدد لا متناه من المثلثات الصغيرة.. إنها حقًا لمسة فاخرة وأنيقة لأي غرفة بمنزلك.


10- جذاب

Carta da parati di lusso, Carta da parati degli anni 70 Carta da parati degli anni 70 جدران
Carta da parati degli anni 70

Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70
Carta da parati degli anni 70

نختتم جولتنا مع تصميم أخير إبداعي تغمره النقوش بمزيج ساحر بين اللونين الرمادي الفاتح والداكن مع إحدى درجات اللون الأخضر القاتمة، وهو ما جعله يتناغم مع أثاث المساحة الواضحة أمامنا، والتي تبدو وكأنها لمطعم أنيق ومنمق.

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أي التصاميم أحببت من تصاميم ورق الحائط المعروضة هنا؟

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