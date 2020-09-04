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الإبداع في أبهى صوره بفيلا معاصرة فاخرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم معماري لفيلا ديلوكس معاصرة, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
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نصحبكم اليوم في جولة جديدة من هوميفاي ٣٦٠، مع مشروع من مشروعاته المعاصرة، لفيلا مصممة وفقا للنمط الحديث على يد نخبة من أكفء خبراء الديكور والتصميم من شركة الكيدرا، والذين أبدعوا في تصميم كل مساحة صغيرة من تلك الفيلا لدرجة أن ذلك يظهر بوضوح في تصميم الواجهة..

الواجهة مزينة بالأعمدة الحجرية

تصميم لواجهة لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم لواجهة لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع الواجهة، والتي من أول وهلة تقع عيناك عليها تجد أنها تتمتع بقدر كبير من الفخامة والرقي، وذلك بفضل تلك الأعمدة الحجرية الضحمة ذات اللون الرمادي الفاتح التي تحيط بالطابق الأرضي لتمنحه أروع الإطلالات.

ولا يمكن أن نغفل الك اللمسة الخضراء المحيطة بكل عمود حجري، لأنها ببساطة منحته الحياة!

المساحة الخارجية

تصميم خارجي لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

تصميم خارجي لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الآن يمكننا رؤية الواجهة بشيء من التفصيل، لنجد أن الجزء الذي يعلو الأعمدة الحجرية الرمادية غاية في الأناقة والعصرية، وذلك بفضل استخدام الخبراء للزجاج العاكس أو المرايات فيه بالكامل.

أما عن المساحة الخارجية لهذه الفيلا – والذي تطل عليها من الواجهة بكل سهولة- فهو أكثر من رائع، حيث أن جزء كبير منها مغطى بالعشب الأخضر ومزين بالأشجار والنباتات الطبيعية الحيوية.

المدخل

تصميم المدخل لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم المدخل لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

على عكس الواجهة، يتمتع تصميم المدخل بملامح هادئة وذلك لعدم لجوء الخبراء فيه إلى الأعمدة الحجرية الضخمة التي كانت اللمسة الديكورية الأساسية بالواجهة، حيث اكتفوا فقط بهيكل خرساني كبير على شكل مستطيل ليكون البوابة المفتوحة التي تقود الزائرين للمدخل.

اللاندسكيب

تصميم مناظر طبيعية لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم مناظر طبيعية لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أولى الخبراء اهتمام كبير وملحوظ للمساحة الخضراء كما هو واضح أمامنا بالصورة، والتي يبدو أنها محيطة بالفيلا من جميع الجهات، حيث اختاروا تشكيلة رائعة ومتنوعة من النباتات الطبيعية نجحت في أن تضيف للفيلا الكثير من الحيوية.

المساحة الخلفية للفيلا

تصميم خارجي للفناء الداخلي لفيلا Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم خارجي للفناء الداخلي لفيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

في المساء… ازدادت المساحة الخلفية للفيلا سحرا وجمالا، وذلك بفضل الإنارة الليلية للمبنى نفسه وانعكاساتها عليها، حيث اعتمد الخبراء على مزيج عملي ساحر من الإضاءة الصفراء والبيضاء، كانت السبب الرئيسي في الجاذبية التي تألقت بها الفيلا.

مشهد ليلي ساحر

تصميم مناظر طبيعية لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر منظر مسائي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم مناظر طبيعية لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر منظر مسائي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

زاوية جانبية للمدخل تظهر روعة المشهد ليلا وانعكاسات الإضاءة الساحرة على اللاندسكيب وما به من أشجار ونباتات، والتي إن دققت النظر فيها، تجد أن جزء كبير منها صادر عن الأرضية سواء في الطابق الأرضي أو الطوابق العلوية.

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عن روعة الإضاءة الليلية

تصميم إضاءة المدخل لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design منزل عائلي كبير
Algedra Interior Design

تصميم إضاءة المدخل لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نختتم جولتنا بهذا المشروع المعاصر مع صورة أخيرة للمدخل مساءا وروعة الإضاءة الاصطناعية التي زادته جاذبية وتألقا.

الجميل في الأمر، أن الهيكل المعماري المستطيل الذي أشرنا إليه مسبقا ويشكل بوابة المدخل، قد تم نجح تزيينه باحترافية من قبل الخبراء بأحدث تطبيقات الإضاءة الاصطناعية.

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