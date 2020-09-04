الإبداع في أبهى صوره بفيلا معاصرة فاخرة

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع الواجهة، والتي من أول وهلة تقع عيناك عليها تجد أنها تتمتع بقدر كبير من الفخامة والرقي، وذلك بفضل تلك الأعمدة الحجرية الضحمة ذات اللون الرمادي الفاتح التي تحيط بالطابق الأرضي لتمنحه أروع الإطلالات.

ولا يمكن أن نغفل الك اللمسة الخضراء المحيطة بكل عمود حجري، لأنها ببساطة منحته الحياة!