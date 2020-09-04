الإبداع في أبهى صوره بفيلا معاصرة فاخرة

نصحبكم اليوم في جولة جديدة من هوميفاي ٣٦٠، مع مشروع من مشروعاته المعاصرة، لفيلا مصممة وفقا للنمط الحديث على يد نخبة من أكفء خبراء الديكور والتصميم من شركة الكيدرا، والذين أبدعوا في تصميم كل مساحة صغيرة من تلك الفيلا لدرجة أن ذلك يظهر بوضوح في تصميم الواجهة..
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع الواجهة، والتي من أول وهلة تقع عيناك عليها تجد أنها تتمتع بقدر كبير من الفخامة والرقي، وذلك بفضل تلك الأعمدة الحجرية الضحمة ذات اللون الرمادي الفاتح التي تحيط بالطابق الأرضي لتمنحه أروع الإطلالات.
ولا يمكن أن نغفل الك اللمسة الخضراء المحيطة بكل عمود حجري، لأنها ببساطة منحته الحياة!
الآن يمكننا رؤية الواجهة بشيء من التفصيل، لنجد أن الجزء الذي يعلو الأعمدة الحجرية الرمادية غاية في الأناقة والعصرية، وذلك بفضل استخدام الخبراء للزجاج العاكس أو المرايات فيه بالكامل.
أما عن المساحة الخارجية لهذه الفيلا – والذي تطل عليها من الواجهة بكل سهولة- فهو أكثر من رائع، حيث أن جزء كبير منها مغطى بالعشب الأخضر ومزين بالأشجار والنباتات الطبيعية الحيوية.
على عكس الواجهة، يتمتع تصميم المدخل بملامح هادئة وذلك لعدم لجوء الخبراء فيه إلى الأعمدة الحجرية الضخمة التي كانت اللمسة الديكورية الأساسية بالواجهة، حيث اكتفوا فقط بهيكل خرساني كبير على شكل مستطيل ليكون البوابة المفتوحة التي تقود الزائرين للمدخل.
أولى الخبراء اهتمام كبير وملحوظ للمساحة الخضراء كما هو واضح أمامنا بالصورة، والتي يبدو أنها محيطة بالفيلا من جميع الجهات، حيث اختاروا تشكيلة رائعة ومتنوعة من النباتات الطبيعية نجحت في أن تضيف للفيلا الكثير من الحيوية.
في المساء… ازدادت المساحة الخلفية للفيلا سحرا وجمالا، وذلك بفضل الإنارة الليلية للمبنى نفسه وانعكاساتها عليها، حيث اعتمد الخبراء على مزيج عملي ساحر من الإضاءة الصفراء والبيضاء، كانت السبب الرئيسي في الجاذبية التي تألقت بها الفيلا.
زاوية جانبية للمدخل تظهر روعة المشهد ليلا وانعكاسات الإضاءة الساحرة على اللاندسكيب وما به من أشجار ونباتات، والتي إن دققت النظر فيها، تجد أن جزء كبير منها صادر عن الأرضية سواء في الطابق الأرضي أو الطوابق العلوية.
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نختتم جولتنا بهذا المشروع المعاصر مع صورة أخيرة للمدخل مساءا وروعة الإضاءة الاصطناعية التي زادته جاذبية وتألقا.
الجميل في الأمر، أن الهيكل المعماري المستطيل الذي أشرنا إليه مسبقا ويشكل بوابة المدخل، قد تم نجح تزيينه باحترافية من قبل الخبراء بأحدث تطبيقات الإضاءة الاصطناعية.