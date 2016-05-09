منزل لعشاق البساطة

إذا كنت من عشاق البساطة، إذا كنت تفضل المساحات الواسعة والأثاث القليل. الألوان الفاتحة تكسب المكان رقي و تعطي إحساس بالإتساع و بالتالي تؤثر في نفسية ساكنيه، فيبعث على الراحة.

إليكم جولة في هذا المنزل الذي يقع في سانت بيترسبيرج في روسيا و الذي صمم على الطراز الإسكندينافي، والذي يتمثل في البساطة والعمليه معاً، باللإضافة إلى استخدام الخشب الساج الفاتح ليتناسق مع الألوان المحايدة و يكون باليتة ألوان جميلة و راقية.

يمتاز موقع هذا البيت بوجود منظر طبيعي أمامة وقد تم إستغلاله من جانب المعماري بطريقة لطيفة جداً سنتعرف عليها من خلال جولتنا داخل البيت.