منزل لعشاق البساطة

إذا كنت من عشاق البساطة، إذا كنت تفضل المساحات الواسعة والأثاث القليل. الألوان الفاتحة تكسب المكان رقي و تعطي إحساس بالإتساع و بالتالي تؤثر في نفسية ساكنيه، فيبعث على الراحة.
إليكم جولة في هذا المنزل الذي يقع في سانت بيترسبيرج في روسيا و الذي صمم على الطراز الإسكندينافي، والذي يتمثل في البساطة والعمليه معاً، باللإضافة إلى استخدام الخشب الساج الفاتح ليتناسق مع الألوان المحايدة و يكون باليتة ألوان جميلة و راقية.
يمتاز موقع هذا البيت بوجود منظر طبيعي أمامة وقد تم إستغلاله من جانب المعماري بطريقة لطيفة جداً سنتعرف عليها من خلال جولتنا داخل البيت.
تصميم غرفة المعيشة مودرن و متواضع جداً حيث لا تحتوي الغرفة إلاعلى أريكة لشخصين وكرسي بدون ظهر، مع وجود طاولة قهوة صغيرة من اللون الرمادي المتنساق مع الأرضيات والحوائط الخشبية. في هذه الغرفة مزيج جميل من الخامات و الألوان، فالقماش يعطي إحساساً بالدفئ، والحائط الخلفى من ألواح خشب الساج ويظهر به أبواب متخفية، و السقف مصمم من الخرسانة الرمادية فتحدد الفراغ و تعطي إحساساً متناغم مع الخشب.
إستخدم وحدة إضاءة مائلة وبسيطة فوق الأريكة، وسجادة قليلة التفاصيل، تحتوي على نقشة بوحدات صغيرة مكررة، ربما كان لونها أغمق درجة من لون الأرضية فتعطي إحساس بالفراغ ولكن دون لفت النظر إليها.
غرفة الطعام تطل على منظر طبيعي رائع على البحر، حرص المصمم على وضع غرفة الطعام في هذا الموقع المميز للإستمتاع بالمنظر الجميل أثناء تناول الطعام.
قام المصمم بإستخدام خشب الساج للتجليد حتى يعطى إحساس أن المنزل جزء من الطبيعة، جلدت أرضيات، حوائط و أسقف غرفة الطعام بالخشب. و قد قام بإستخدم تصميمن مختلفين من التجاليد الخشبية تصميم مخرم على شكل وحدات على شكل معين مع ألواح الخشب العادية.
الاضاءة عبارة عن برواز معدني يحيط باللمبة، الطاولة بيضاء و الكراسي خشبية تاخذ لوناً أغمق من الارضيات و الاسقف حتى يكتمل الطراز البسيط.
فصل المصمم في الخامات بين غرفة الطعام والمطبخ حتى يعطي احساس لكل فراغ رغم أن المساحة مفتوحة. فأراد الحفاظ على المساحة الكبيرة المفتوحة و إعطاء المطبخ مميزات الإطلالة على المنظر الطبيعي بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعة القادمة من الشباك.
و من حيث الخامات، ففي المطبخ إلتزم بالأرضيات الخشب كما هي ولكن غيرالحوائط لبلاطات بيضاء صغيرة و السقف جعلة بلاطات خرسانية رمادية اللون، لتعطى تحديداً للفراغ و إنهاءة بلون أغمق ليتناسب مع الأبيض الناصع كعنصر أساسي للمطبخ.
أثاث المطبخ أبيض اللون بأبواب دولاب مخفية بدون أكر، أيضاٌ أختار ثلاجة بيضاء، لمبات إضاءة بيضاء وصنبور مياة أبيض والذي يعزز من الطراز المودرن البسيط ويظهر الأثاث وسط البلاطات البيضاء الصغيرة.
قام المصمم بالحفاظ على إستمرارية الاتساع والإنفتاح في الغرف عن طريق عمل فراغات شبه مغلقة، حيث أن الحائط لم يكتمل من أعلى وأيضا ترك جانب من الحوائط مفتوح لتوفير مساحة لتخصيص أماكن لتعليق الملابس ووضع المتعلقات تجنباً الفوضى المتسببة في غرف النوم.
مرة ثانية مع الفراغات الشبة منغلقة، ههذا الفراغ الصغير يوفر المساحة المطلوبة للغسالات دون إظهارها و عن طريق إخفاء الفوضى الناتجه عن هذا الجزء من المنزل.
يبدو هذا الجزء كطرقة صغيرة مبطنة من الداخل بالكامل بوحدات صغيرة من السيراميك و محاطة بغلاف من خشب الساج بحيث تعطي مظهراً بصرياً رأئعا.
إعتمد المصمم في تقسيم المسقط الأفقي على الإتساع و الإنفتاح فالفراغ مفتوح، والحركة حرة في كل المسطح. الخصوصية كانت فقط في غرف النوم والحمامات أما باقي الفراغات فهي مفتوحة.
إعتمد في فرش الغرف على عناصر الفرش المهمة والأساسية فقط، مما يقوي الطراز السكاندينيفي البسيط في التصميم.
إستغل المصمم الحائط لعمل أكثر من وظيفة فدمج بين الدولاب (بأبوابه المخفية والتي تبدو كالحائط المجلد بالخشب) و المكتب مع مراعاة وجود شباك علوي لإضاءة الغرفة.
دمج الوظائف هنا مرة ثانية عندما وضع السرير مع الدولاب ووظف الحائط لأكثر من إستخدام،إستخدم الجزء السفلي أيضاً للتخزين. فساعد هذا على تقليل المساحة المغطاة بالأثاث من الغرفة وأعطى إتساع لها.
الغرفة بلون الخشب المحايد فلا تحدد سن للأطفال كما أنها مناسبة للبنات و الأولاد سواء.
لم ينسى وجود مكتب لغرفة الأطفال، يتميز ببساطتة وإتجاهه مثالي بالنسبة للمنظر الطبيعي حتى لا يشتت مستخدم الطاولة.
وضع إضاءة عبارة عن لمبتان متدليتان و جعلهما منخفضتين لتوفر أفضل إضاءة.
للمزيد من الأفكار ندعوكم لقراءة هذا المقال بعنوان البيت الخشبي !