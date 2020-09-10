هذه الفيلا الناعمة.. فقط لمحبي اللمسات الكلاسيكية الفاخرة

تفاجئنا غرفة كبيرة للاستقبال خلف السلم مباشرة، مؤثثة بجلسة كلاسيكية فاخرة منجدة باللون البيبي بلو Baby Blue وبعض اللمسات المذهبة، وتغمرها الإضاءة بسحرها ممثلة في ثريا مذهلة تتمركز في قلب السقف؛ لتشع نورًا يزيد الغرفة دفئًا بظلاله الصفراء.

بتدقيق النظر في مساحة الاستقبال، نلاحظ أن الثريا ليست المصدر الوحيد للإضاءة، بل أن هناك أباليك كلاسيكية أنيقة تقوم بدورها على أكمل وجه في تزيين الأعمدة والجدران.