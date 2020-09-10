هذه الفيلا الناعمة.. فقط لمحبي اللمسات الكلاسيكية الفاخرة

مشروع جديد من مشروعات شركة الكيدرا تفاجئنا فيه ببراعة خبرائها في التصميم الداخلي وتحديدًا في تطبيق مبادئ النمط الكلاسيكي على أكمل وجه، وهو شيء ستلاحظه بوضوح مع كل خطوة تخطوها داخل الفيلا بداية من البهو حتى غرفة المعيشة.. دعنا لا نهدر وقتًا أكثر، ونبدأ جولتنا الآن!
بعد أول خطوة نخطوها بالفيلا من الداخل وتجاوز البوابة الرئيسية، نجد أمامنا بهو فسيح يسيطر عليه اللون الأبيض والعاجي بالتبادل في كلٍ من الأرضية والسقف والجدران، ثم نلمح سلم ضخم بتصميم منحني جهة اليسار بدرابزين خشبي متين يخفي وراءه شيء مثير للاهتمام سنراه معًا بالصورة التالية ..
تفاجئنا غرفة كبيرة للاستقبال خلف السلم مباشرة، مؤثثة بجلسة كلاسيكية فاخرة منجدة باللون البيبي بلو Baby Blue وبعض اللمسات المذهبة، وتغمرها الإضاءة بسحرها ممثلة في ثريا مذهلة تتمركز في قلب السقف؛ لتشع نورًا يزيد الغرفة دفئًا بظلاله الصفراء.
بتدقيق النظر في مساحة الاستقبال، نلاحظ أن الثريا ليست المصدر الوحيد للإضاءة، بل أن هناك أباليك كلاسيكية أنيقة تقوم بدورها على أكمل وجه في تزيين الأعمدة والجدران.
وعن الجانب الآخر من غرفة الاستقبال، فهو يُظهِر لنا الكثير من التفاصيل الساحرة حول الساحة نفسها، كتلك الأريكة الكبيرة بإنحناءاتها الأخاذة جهة اليمين، بالإضافة إلى الزخارف الأرضية الإبداعية التي تركت بصمتها المؤثرة بالغرفة وكذلك بجميع أرجاء المكان.
ننتقل تدريجيًا لغرفة الطعام، والتي يبدو أنها مفتوحة على غرفة الاستقبال تمامًا، لتفاجئنا هي الأخرى بتصميم في منتهى الأناقة والرقي، خاصة طاولتها التي هي على شكل حرف U بأرجل ضخمة تملأها الزخارف، مما سمح باقتناء مائدة جزيرة كلاسيكية بنفس لون الطاولة لتتمركز في قلب حرف الـ U كما هو واضح في الصورة المعروضة.
في الوقت نفسه، نجد العديد من الكراسي المنجدة متراصة بشكل منمق باللون البيبي بلو أيضًا -مثلما هو الحال بجلسة غرفة الاستقبال- لتصنع الشكل نفسه حول المائدة، وتحقق الكثير من التناغم بين الغرفتين!
الآن.. يمكننا أن نرى غرفة معيشة هذه الفيلا، والتي من الواضح أنها مصممة وفقًا للنمط الكلاسيكي نفسه في ساحة طولية، مؤثثة بأريكتين فاخرتين منجدتين بأروع أنواع الأقمشة، بالإضافة إلى مقعدين على جانبي الأريكة التي تقع جهة اليسار وبنفس لونها أيضًا، حيث أن الأريكة التي تقع أقصى اليمين تتألق وحدها بطابع خاص باللون البيج.
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وأخيرًا، نختتم جولتنا مع جانب آخر من غرفة المعيشة نرى فيه العديد من قطع الأثاث التي لم نلمحها من قبل بالصورة السابقة، تتألق باللون البيج ولمسات كبتونيه واضحة لتتناغم بذلك مع الستائر وكذلك ألوان الجدران والسقف والأرضية.