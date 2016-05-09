تجسد الطبيعة في منزل بروح البحر

لا شك أن لسكان هذ المنزل حياة ملؤها السعادة و السكينة و الراحة و لاشك أن لعبقرية مهندس الديكور الفضل فى الحفاظ على جمال و صفاء هذه الحياة العصرية المريحة.
فى قلب جزيرة بالما، صممت هذه الفيلا رشيقة كفراشة على منحدر حاد يطل على المحيط الأطلسي. يمثل التصميم نحت ثلاثى الأبعاد حيث تم تصميم السقف على غرار أجنحة فراشة على شكل مقاطع من الماس توفر الظل على الجانب المواجه للجنوب المشمس، بينما على الجانب الشمالي جدارمضلعة تحول الريح الى نسيم لطيف.
إليكم هذا التصميم العصري لمنزل يجسد الطبيعة في منزل بروح البحر.
لا شك أن لسكان هذ المنزل حياة ملؤها السعادة و السكينة و الراحة و لاشك أن لعبقرية مهندس الديكور الفضل فى الحفاظ على جمال و صفاء هذه الحياة العصرية المريحة.هذا المنزل العصري يملك موقع يحسد عليه يتواجد فيه سلام بعيدا عن صخب المدينة المزدحمة التي تزين جزءا من بانوراما. في أساس المنزل نفسه بركة سباحة رائعة تحيط به وسورت من قبل جدران زجاجية أنيقة يربط الجانبين من المبنى . يتميزهذا المنزل الأنيق بلمسات فنية جمالية حيث يطفو على قمة جرف الجزيرة فى وسط مناظر خلابة ساحرة.
غرفة النوم بشكل كلاسيكي أنيق تحمل من الرفاهية والراحة ما يجعل غرفة النوم تشع إشراقاً وحميمية. الغرفة ذات اللون الأبيض و الذى أضفى الراحة و السكون و جاء الزيتى ليلون الفراش و إطار النافذة فيكسر اللون الأبيض و يندمج باحترافية مع الطبيعة الساحرة فيحسن المذاج. هذه الغرفة تعتبرنموذج مجسد للغرف الساحلية الحديثة حيث المزج بين الالوان الطبيعية مع مشهد بانورامي ساحر على البحر.
يتجلى الذوق الرفيع فى كل ركن من أركان غرفة المعيشة فقد ربط المهندس بين الطاولة الخشبية و الكنبة البنية و الكرسى البيج و كذلك السجادة التايجر ذات الطابع الافريقى و الحائط الأبيض مجتمعين ليعطوا إحساسا بالاتساع والراحة و كسر اللون بأريكة سوداء جميلة ومريحة.
غرفة المعيشة من زاوية أخرى تظهر من خلال الشرفة الطبيعة الساحرة التى تعمل على إنعاش التركيز و تعزيز التفكير الابداعى. يتجلى الذوق الرفيع فى كل ركن من أركان غرفة المعيشة فقد ربط المهندس بين الطاولة الخشبية و الكنبة البنية و الكرسى البيج و كذلك السجادة التايجر ذات الطابع الافريقى و الحائط الأبيض مجتمعين ليعطوا إحساسا بالاتساع والراحة و كسر اللون بأريكة سوداء جميلة ومريحة.
صورة تجمع بين غرفة المعيشة و الحمام يفصل بينهما جدار وقد ظهر السيراميك باللون الفاتح ليؤكد الإحساس بالراحة و النبات ليؤكد الطابع الافريقى.
الحمام الرئيسى و يغلب عليه عنصر البساطة و الاتساع باللون البيج و البانيو البيضاوى الذى أعطى إحساسا بالمرونة و الراحة. تمّ تصميم هذا الحمام من الرخام المموج بدرجات اللون البيج. يطل هذا الحمام على تلة خضراء آسرة و يكتمل هذا الحمام الفاخر بحوض استحمام قائم بذاته.
غرفة الطعام بقطعة الثريا فوق الطاولة الدائرية و الكراسى ذات الحواف المنحنية تعطى إحساسا بالليونة والمرونة التى ليس لها قيود و تم ربط اللون العنابى الذى يكسو قاعدة الكرسى بمعلقات الحائط ليضفى قوة و أناقة.
تعتمد الألوان على ألوان الطبيعة المحيطة من سماء ومياه وارض وجزر أي أن الوان الفيلا هي إنعكاس للبيئة الطبيعية المحيطة بالمكان فكما نري في غرفة المعيشة إستلهم المصمم فيها لون السماء إلى جانب ألوان الرمال الشاطئية.
تم إضافة عنصر المدفأة لتبعث على الدفء و مرة أخرى يتأكد الطابع الافريقى بالإضافة لوجود الشموع .
حمام السباحة رقيق و بسيط محاط بالخضرة من جميع الاتجاهات ليعكس اللون الأخضر و لون السماء الزرقاء فيخلق إحساسا بالاستقرار النفسى و المعنوى . و قد استخدم الطوب هنا بدلا من السيراميك لتجف المياه سريعا فتلائم جو حمام السباحة .
يوجد منطقة كبيرة خارجية للجلوس مكتملة بأرائك طويلة تزين الفناء إلى جانب حمام السباحة للسماح بمشاركة الطقس الرائع براحة مطلقة . هذا المكان مكان مثالي لتناول الطعام أو احتساء فنجان من القهوة على صوت تدفق المياة أو لإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق.
يظهر جمال المكان أكثر وأكثر مع الإضاءة الليلية الساحرة للمكان، فقد تم غرس كل سمات الرفاهية والجمال في كل ركن من تلك الفيلا.
يبدو هنا من هذه الزاوية وكأنه متصل بالبحررغم بعد المسافة فأى جهة تقابلها العين يسرها المنظر.
التصميم الخارجى لا يقل سحرا و عصرية عن التصميم الداخلى وسط هذه الطبيعة الخلابة. فعنوانه الرقة و البساطة و موضوعه الجمال و السكينة.
إن كنت تحلم بإمضاء وقت ممتع بعيداً عن صخب المدينة والتنعم بالهدوء والسكينة، هذه الفيلا تشكل الحل الأمثل إذ تقع وسط البحر وتطل على سفوح الجبال الساحرة.
وأنت، ما رأيك هذا البيت الفريد من نوعه؟
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