تجسد الطبيعة في منزل بروح البحر

لا شك أن لسكان هذ المنزل حياة ملؤها السعادة و السكينة و الراحة و لاشك أن لعبقرية مهندس الديكور الفضل فى الحفاظ على جمال و صفاء هذه الحياة العصرية المريحة.

فى قلب جزيرة بالما، صممت هذه الفيلا رشيقة كفراشة على منحدر حاد يطل على المحيط الأطلسي. يمثل التصميم نحت ثلاثى الأبعاد حيث تم تصميم السقف على غرار أجنحة فراشة على شكل مقاطع من الماس توفر الظل على الجانب المواجه للجنوب المشمس، بينما على الجانب الشمالي جدارمضلعة تحول الريح الى نسيم لطيف.

إليكم هذا التصميم العصري لمنزل يجسد الطبيعة في منزل بروح البحر.