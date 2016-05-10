منـزل ساحر لمحبي الذوق الرفيع

عقل أنارته ألوان الطبيعة فجاء ناشرا الفرح و الحبور بتصميماته المبتكرة و إبداعه الذى فاق الأوصاف فيا هنيئا لكم أهل البيت. تنفرد الفيلا بتصميم عصري و أنيق مما يزيد من طاقة الإشراق في المكان, ويضيف لمسة جمالية للتصميم المعماري للفيلا من الداخل فهى تنبض بالحيوية. نقدم لك اليوم مثالاً رائعًا لمنزل أنيق تظهر فيه الديكورات والأثاث الكلاسيكى اليسيط بشكل عصري بعيد تمامًا عن الملل والتقليدية. شاهدي معنا صور هذا المنزل الراقي وشاركينا رأيك في ديكوراته.
يعتمد اختيار التصميم هنا على المساحة المتوفرة و المناخ العام للموقع .خطوط بسيطة وألوان منعشة توحي بالاسترخاء أضيفت إليها جذوع النخيل ونباتات الزينة و البرجولة و الكراسي للاسترخاء وللمزيد من الراحة و الهدوء. وقد اختير البلاط ذو المظهر الجمالي الرقيق بثبات ألوانه وقدرته الفائقة علي امتصاص الماء ومقاومة العوامل الجوية.
زاوية أخري لحمام السباحة تظهر استخدام الحجر في التصميم الذى بدوره يشع أناقة وجمال باندماجه المتقن مع الطبيعة الساحرة .وتتمتع خامة الحجر بالصلابة العالية وقدرتها على مقاومة الخدوش والرطوبة وحالات الطقس المتقلبة كما أنها عازلة للحرارة . تم استخدام اللون الوردى في الطلاء الخارجي ليثير احساسا بالبهجة والجمال.
يعد التصميم من الطراز الحديث الذي يتسم ببعض الكلاسيكية من حيث البساطة و الترابط بين عناصر الغرفة و بعضها . وقد تم استخدام عنصر الخشب الذي يوحي بالفخامة ، و طليت الجدران الداخلية للغرفة باللون الأبيض لأنه لون نقي يساعد علي نقاء الإضاءة كما أنه لون يجلب الراحة والسلام .
يظهرسلم حديدي ذوتصميم رقيق يوحى بالبساطة ، واللون البيج فى الطلاء يوحي بالهدوء و الاسترخاء ويظهر اتساعا جميلا للغرفة.
الواجهة الخارجية للمنزل تبين مدي ارتباط المنزل بالمناظر الطبيعية المحيطة به من خلال استخدام اللون الوردى و الحجر في التصميم .
منظر قريب للحجرالمستخدم يبين مدي انسجامه مع لون الطلاء و بعض الاكسسوارات المستخدمة في المنزل تزيد من جمال و روعة التصميم الخارجي .
تعتبر الصخور والحجارة من الاختيارات الراقية لديكور الحدائق الخارجية للمنزل و تم تصميم طاولة الطعام ومحتوياتها من خلال استخدام الحديد ذو الشكل البسيط الرقيق .وجود الطاولة بالخارج مع عنصر الانارة والارضية ببلاطها الرمادي بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة تزين وقت الطعام و تزيد من شاهية الفرد .
و هذه جلسة في الحديقة الخارجية للمنزل من الحجر الصلب للاستمتاع بالمشهد البديع المنعش لهذه الطبيعة و تعد طريقة جيدة ومختلفة للاسترخاء .
تم تصميم البار فى الحديقة من الحجر الصلب ايضا ليوافي تصميم المنزل و هذا يمنحه المزيد من الفخامة.
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