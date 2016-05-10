منـزل ساحر لمحبي الذوق الرفيع

عقل أنارته ألوان الطبيعة فجاء ناشرا الفرح و الحبور بتصميماته المبتكرة و إبداعه الذى فاق الأوصاف فيا هنيئا لكم أهل البيت. تنفرد الفيلا بتصميم عصري و أنيق مما يزيد من طاقة الإشراق في المكان, ويضيف لمسة جمالية للتصميم المعماري للفيلا من الداخل فهى تنبض بالحيوية. نقدم لك اليوم مثالاً رائعًا لمنزل أنيق تظهر فيه الديكورات والأثاث الكلاسيكى اليسيط بشكل عصري بعيد تمامًا عن الملل والتقليدية. شاهدي معنا صور هذا المنزل الراقي وشاركينا رأيك في ديكوراته.