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منـزل ساحر لمحبي الذوق الرفيع

Mai Elkholy Mai Elkholy
VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة السفرة
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عقل أنارته  ألوان  الطبيعة فجاء ناشرا الفرح و الحبور بتصميماته المبتكرة و إبداعه الذى فاق الأوصاف فيا هنيئا لكم أهل البيت. تنفرد الفيلا بتصميم عصري و أنيق مما يزيد من طاقة الإشراق في المكان, ويضيف لمسة جمالية للتصميم المعماري للفيلا من الداخل فهى تنبض بالحيوية. نقدم لك اليوم مثالاً رائعًا لمنزل أنيق  تظهر فيه الديكورات والأثاث الكلاسيكى اليسيط بشكل عصري بعيد تمامًا عن الملل والتقليدية. شاهدي معنا صور هذا المنزل الراقي وشاركينا رأيك في ديكوراته.

حمام سباحة وسط طبيعة ساحرة

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON مسبح
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يعتمد اختيار التصميم هنا على المساحة المتوفرة و المناخ العام للموقع .خطوط بسيطة وألوان منعشة توحي بالاسترخاء أضيفت إليها جذوع النخيل ونباتات الزينة و البرجولة و الكراسي للاسترخاء وللمزيد من الراحة و الهدوء. وقد اختير البلاط ذو المظهر الجمالي الرقيق بثبات ألوانه وقدرته الفائقة علي امتصاص الماء ومقاومة العوامل الجوية.

زاوية أخري لحمام السباحة

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON مسبح
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

زاوية أخري لحمام السباحة تظهر استخدام الحجر في التصميم الذى بدوره يشع أناقة وجمال باندماجه المتقن مع الطبيعة الساحرة .وتتمتع خامة الحجر بالصلابة العالية وقدرتها على مقاومة الخدوش والرطوبة وحالات الطقس المتقلبة كما أنها عازلة للحرارة . تم استخدام اللون الوردى في الطلاء الخارجي ليثير احساسا بالبهجة والجمال.

الكلاسيكية لأناقة فائقة

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة السفرة
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يعد التصميم من الطراز الحديث الذي يتسم ببعض الكلاسيكية من حيث البساطة و الترابط بين عناصر الغرفة و بعضها . وقد تم استخدام عنصر الخشب الذي يوحي بالفخامة ، و طليت الجدران الداخلية للغرفة باللون الأبيض لأنه لون نقي يساعد علي نقاء الإضاءة كما أنه لون يجلب الراحة والسلام .

الدرابزين

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة نوم
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يظهرسلم حديدي ذوتصميم رقيق يوحى  بالبساطة ، واللون البيج فى الطلاء يوحي بالهدوء و الاسترخاء ويظهر اتساعا جميلا للغرفة.

​الواجهة الخارجية

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON جدران
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

الواجهة الخارجية للمنزل تبين مدي ارتباط المنزل بالمناظر الطبيعية المحيطة به من خلال استخدام اللون الوردى و الحجر في التصميم .

الواجهة الثانية

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON جدران
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

منظر قريب للحجرالمستخدم يبين مدي انسجامه مع لون الطلاء و بعض الاكسسوارات المستخدمة في المنزل تزيد من جمال و روعة التصميم الخارجي .

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حديقة تتسم بالبساطة و الجمال

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON جدران
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

تعتبر الصخور والحجارة من الاختيارات الراقية لديكور الحدائق الخارجية للمنزل و تم تصميم طاولة الطعام ومحتوياتها من خلال استخدام الحديد ذو الشكل البسيط الرقيق .وجود الطاولة بالخارج مع عنصر الانارة والارضية ببلاطها الرمادي بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة تزين وقت الطعام و تزيد من شاهية الفرد .

جلسة في الحديقة الخارجية

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON بلكونة أو شرفة
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

و هذه جلسة في الحديقة الخارجية للمنزل من الحجر الصلب للاستمتاع بالمشهد البديع المنعش لهذه الطبيعة و تعد طريقة جيدة ومختلفة للاسترخاء .

بار خارجى

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON جدران
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

تم تصميم البار فى الحديقة من الحجر الصلب ايضا ليوافي تصميم المنزل و هذا يمنحه المزيد من الفخامة.

ندعوكم بقراءة هذا المقال الممتع المنزل العبقري .. المتوج بأعمدة الخشب

منازل خشبية راقية تتوسط الغابات
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